20 лет исполняется южно-сахалинскому еженедельнику «Телемир»

«Телемир» 4 декабря разменяет третий десяток. Во многих печатных изданиях на первой странице идёт слово редактора. Сегодня мы даём слово всем редакторам, которые за 20 лет трудились над созданием еженедельника.



Ольга Викулова

(1997 - 2002)

- Всегда с особой теплотой вспоминаю работу в газете «Телемир», которая стала для меня периодом особых встреч, новых знаний и исполнения желания - создать в Сахалинской области популярный ежеденельник о мире кино и телевидения. Доверил мне его основание директор телекомпании Митчик Олег Ростиславович сразу после окончания института. Помню, как он спросил меня: «Возьмешься за создание газеты?». И я в тот момент, совершенно не представляя издательский процесс, с радостью ответила: «Конечно, возьмусь!». Нам с дизайнером дали на создание макета и разработку дизайна несколько недель. С первых дней пришлось многому учиться: и верстке, и работе с материалами, и продвижению.

Когда начинаешь новое дело главное неудержимо верить в успех своей мечты, своей работы, своей команды. Эта вера помогает преодолеть все трудности. И наша команда - верила и работала с потрясающей отдачей. Это и Светлана Кушнарева, и Юлия Демидова, и Виктория Рогозина, и Наталья Неснова, и Анна Билега, и Сергей Милутка, и Наталья Мостовская, и Ольга Полищук, и Виталий Тян, и Надежда Андреевна Разина, и Юлия Петрунина, и Александра Найденова и многие другие наши замечательные журналисты, авторы, корректоры, дизайнеры. Ребята, спасибо Вам за вашу веру, идеи и поддержку во всем!

Помню, как несколько тысячный тираж приходилось почти год фальцевать вручную полночи всей редакцией, чтобы газета вышла вовремя, а утром все были на местах. Помню, как мы гордились каждым небольшим, но таким важным для нас достижением: новым дизайном, новой рубрикой, творческим конкурсом, удобной программой с анонсами фильмов.

Светлана Кушнарева

(2002-2012)

- "Телемир" - это мой второй дом. Свою первую статью в нем я написала в 1999 году, правда работать там постоянно я стала лишь через год, но зато эта работа стала одной из лучших частей моей жизни. «Телемир» подарил мне удивительных людей, многие из которых до сих пор остаются моими друзьями несмотря на то, что одни давно уже покинули Сахалин, а другие – сменили место работы. Я возглавляла его с конца 2002 года по 2012, сначала в качестве редактора, потом – директора. И самое главное, чем я горжусь, - это нашей командой. Творческие, активные, профессиональные. Всегда – за любой кипиш в хорошем смысле этого слова. Будем переходить с черно-белого формата на цветной? Без проблем! Попробуем сделать газету в формате журнала? Конечно! Перейдем на бесплатное распространение? Как скажете! Надо поддержать новую акцию? Придем! Так, кстати, было с конкурсом снежных фигур «Поляна любви» - когда мы проводили его в первый раз, случилась метель и в парк вместе с единичными читателями пришли тогдашний замредактора Любовь Барабашова и ее муж Дима Зелинский. А в итоге «Поляна любви» стала зимней визитной карточкой «Телемира» и собирает читателей уже более 10 лет. А как здорово поддержали нас читатели, когда мы, будучи еще платной газетой, объявили конкурс на самого лучшего распространителя! Мальчишки и девчонки, которым было тогда по 10-14 лет, за лето сильно подняли тираж газеты. Сейчас этим талантливым продавцам газет уже лет по 25, и я надеюсь, что они тоже иногда с теплотой вспоминают нашу тесную редакцию, заставленную пачками газет. Я поздравляю с праздником и их, и наших верных читателей, и своих любимых телемировцев.

Любовь Барабашова

(2003-2005)

Я пришла в «Телемир» в 2003 году не по своей воле. Устраивалась в телекомпанию АСТВ и даже стала уже осваивать новое для себя амплуа телевизионного журналиста. Но внезапно меня поставили перед фактом – идешь в газету.

Газета тогда искала новое лицо. Это кстати типичная телемировская история – все время меняться. В тот момент она стала сворачивать с наезженной колеи теле-гида на тропу таблоида с социальным уклоном. И я активно тому способствовала. Не знаю, правильно это было, или нет.

Меня ждала чертовски интересная работа. Мы искали новые темы и формы. Стали первыми на Сахалине писать авторские колонки. Ольга Морковкина осталась моим альтер-эго даже тогда, когда я ушла из «Телемира».

Мы экспериментировали с версткой – стали выходить с огромной, на всю страницу фотографией героя номера. Профессионалы – дизайнеры и художники восхищались креативность, продавцы и рекламщики говорили, что это глупость и блажь. Мы бесконечно спорили. Все обсуждения проходили во время чаепитий. Досовещались до того, что лично я стала весить больше 80 кг. Никогда больше я не весила столько, сколько тогда. Зато научилась не совмещать творческий поиск с печеньками.

Для меня то время навсегда осталось временем свободы слова. Временем поиска, временем гордости за свою профессию.

Вадим Колнобрыцкий

(2005-2007)

Когда меня просят рассказать о самых интересных и ярких моментах во время редакторской работы, я, признаться, теряюсь. Деятельность редактора - кабинетная. Тем более, в газете. Баррикад штурмовать не приходилось, и совершить подвиги тоже. Зато помню, что мой приход в еженедельник совпал со сменой формата - мы начали делать «Телемир» похожим на журнал, с цветной обложкой - чтобы его было удобно держать в руках. Мне в то время сильно нравились фотоколлажи, сопровождающие «Слово редактора» на третьей странице. Мы брали фрагменты из свежих фильмов, мультфильмов - и вставляли в них мои фотки. Для этого приходилось позировать, представляя себя как бы на съемочной площадке. Таким образом я «побывал» рядом с Мирлин Монро, Человеком-Пауком, Шреком и прочими экранными персонажами.

Помнится, именно во время работы в «Телемире» я сломал ногу. Упал в гололедицу на улице. Уже через день, лежа в палате, я попросил коллег принести ноутбук и дискеты (флешки в массовый обиход вошли чуть позже) - и начал писать для газеты. А потом долго ходил на работу на костылях, хотя никто меня не заставлял этого делать - официально я был на больничном.

Много происходило разного. Но вспоминается только хорошее. В «Телемире» со мной работали очень хорошие, профессиональные люди. Хочу сказать спасибо всем, кто тогда был рядом. Без вас я бы не справился.

Светлана Соловьева

(с 2012-го и по настоящее время)

- Если прикидывать этот возраст на человека, не так уж много и получается. Молодой, не обремененный житейским опытом. Наверняка учится, работает. Влюбляется. Заводит новых друзей, строит планы на будущее. Каждый день в его жизни происходит что-то новое. Он растет, меняется. Не только внешне, но и внутренне. Но определенные черты, заложенные в нем с рождения, не изменятся никогда. Так заложено природой.

Столько же лет нашей газете. За это время она, как и любой человек, взрослела, менялась, как по содержанию, так и по внешнему виду. Неизменным осталось одно – каждую неделю выходит очередной «Телемир». Свет увидели более 1000 номеров. И каждый из них не похож на предыдущий. За 20 лет редакция приобрел немало друзей. Нам до сих пор приходят письма с благодарностями или просьбами. Нам звонят. Иногда чтобы что-то спросить, иногда - просто сказать теплые слова… Мы строим планы на будущее, открыты всему новому и верим, что самое лучшее – впереди! Сколько общего между двадцатилетним человеком и газетой такого же возраста!

Мне повезло, потому что я стала редактором тогда, когда «Телемир» уже стал сформировавшимся изданием с отличной командой. Держать заданную планку не так-то просто. Но работа под началом трех предыдущих редакторов многому меня научила. Спасибо за бесценный опыт!

ВНИМАНИЕ!!!!

В честь своего двадцатилетия еженедельник «Телемир» проводит конкурс рецептов. До его окончания осталось 6 дней. Спешите! Празднуйте юбилей вместе с нами. Участвуйте и получайте подарки!