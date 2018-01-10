Застрахуйте мою ответственность, пожалуйста!

Почти все современные города страдают от переизбытка автомобилей и Южно-Сахалинск не исключение. В будни, утром и вечером, жители областного центра спешат на работу, везут детей в школы и детские сады, в выходные дни сахалинцы спешат в магазины, развлекательные центры, спортзалы и на природу. Пробки возникают то тут, то там - иногда в самых неожиданных местах, но с завидной постоянностью. Тратятся нервные клетки находящихся за рулем водителей, сидящих в салоне личных автомобилей и общественного транспорта пассажиров, а сгоревшие в двигателях машин бензин и дизельное топливо сизой струйкой утекают в небо, усиливая парниковый эффект и опустошая кошельки любителей и профессионалов вождения.

Мы все умрём в автомобильных пробках? Нет! Страховые компании, выдающие автовладельцам полисы ОСАГО, этого не допустят. Ими найден прекрасный способ избавить человечество от глобального потепления и отравления угарными автомобильными газами – особенно в том случае, когда ты законопослушный гражданин. Как все гениальное, способ прост до смешного – надо лишь найти тысячу и один способ не выдавать автовладельцам эти пресловутые полисы. И эти способы касаются в основном частников. Как обстоят дела в автоколоннах и транспортных предприятиях – отдельная история, а вот десяток знакомых мне людей, имеющих личные автомобили, жаловались на страховщиков. Некоторые даже с применением нецензурной лексики и не только на русском языке.

В конце декабря прошлого года я тоже стоял в очередях в страховые компании за красненькой бумажкой, дающей право на езду по стране без применения штрафных санкций со стороны сотрудников ДПС. В них, очередях, пришлось услышать массу причин, по которым невозможно застраховать транспорт: повышение тарифов на ОСАГО, заговор страховщиков, плохой интернет и связь, отсутствие бумаги для печати бланков полисов и самих бланков, не та регистрация по месту жительства и пребывания, сбой в программе и так далее. В областном центре десяток офисов страховых фирм выдающих страховые полисы автолюбителям и у всех одни и те же причины отказа клиентам. В каждом офисе очередь из нескольких десятков мужчин и женщин, плавно перемещающихся от одного здания к другому, от одной улицы к другой – с Емельянова на Железнодорожную, с Поповича на Карла Маркса и Ленина, и так по кругу.

В одном месте приём посетителей ведется строго с 9 до 12 часов. На каждого клиента тратится 10-12 минут ценнейшего времени специалиста, но больше половины водителей уходят ни с чем, то есть без полиса и с оставшейся проблемой. В другом, на автолюбителя тратят уже от 40 до 60 минут, однако процент застрахованных уже значительно выше – почти каждый восьмой. Кое-где просто говорят, что программа не работает уже несколько дней и неизвестно когда её исправят. А в одной страховой компании договорились до того, что Курильские острова не относятся к Сахалинской области и по этой причине они отказывают в выдаче полиса. Мол, на территории Сахалина «честными» могут быть лишь те, кто имеет прописку крупнейшего острова нашего региона, а остальные пусть плывут и летят по своим мелким островам и там решают проблемы с автогражданской ответственностью. Не выгодно страховщикам заниматься курильчанами, на всей гряде действует понижающий коэффициент по страхованию.

Практически во всех страховых компаниях автолюбителям советуют попытать счастье через интернет, но опытные и продвинутые «ходоки» отметают это предложение как утопическое. Сайты требуют столько заполнений различных данных и устраивают такое количество повторных проверок отправленных документов, что у многих просто не выдерживают нервы от сидения перед монитором, стучания по клавишам и получения отказов. То скан документов на машину не в том формате, то фотография не с тем разрешением, то ваша фамилия исчезла из банка данных, а иногда, после удачного заполнения вами всех мыслимых и немыслимых пунктов – страница сайта немедленно впадает в ошибку, о чем вам радостно сообщает всплывшая «иконка» и просит повторить процедуру с самого начала. Нередки случаи перенаправления со страницы одной страховой компании на другую, где, как уже можно догадаться, всегда приходиться начинать процедуру оформления полиса с самого начала, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Вот так, намаявшись в очередях и у мониторов компьютеров, потратив часы и дни личного времени на суету и беготню, многие водители просто не оформляют страховой полис и ездят без него под личную ответственность, на свой страх и риск. Самые послушные пересаживаются на общественный транспорт, но их единицы. А страховщики продолжают настаивать на своей версии спасения россиян от засилья машин и механизмов на дорогах страны: меньше выданных полисов – дольше проживем. После новогодних каникул мытарства автолюбителей продолжились, хотя в тарифах ОСАГО практически ничего не изменилось, солнечные вспышки – влияющие на качество интернета – прекратились, а число желающих сидеть за рулем личного транспорта увеличивается с каждой очередной группой выпускников автошкол. А скоро весна, когда на дороги выедут «подснежники» и количество транспорта на дорогах и очередей за полисами может значительно увеличиться. Хотя, с таким отношениям страховых компаний к автолюбителям, скорее всего - уменьшится.