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Городские проблемы / Почему так?

Застрахуйте мою ответственность, пожалуйста!

Застрахуйте мою ответственность, пожалуйста!

ОСАГО как способ разгрузить городские дороги

Почти все современные города страдают от переизбытка автомобилей и Южно-Сахалинск не исключение. В будни, утром и вечером, жители областного центра спешат на работу, везут детей в школы и детские сады, в выходные дни сахалинцы спешат в магазины, развлекательные центры, спортзалы и на природу. Пробки возникают то тут, то там - иногда в самых неожиданных местах, но с завидной постоянностью. Тратятся нервные клетки находящихся за рулем водителей, сидящих в салоне личных автомобилей и общественного транспорта пассажиров, а сгоревшие в двигателях машин бензин и дизельное топливо сизой струйкой утекают в небо, усиливая парниковый эффект и опустошая кошельки любителей и профессионалов вождения.

Мы все умрём в автомобильных пробках? Нет! Страховые компании, выдающие автовладельцам полисы ОСАГО, этого не допустят. Ими найден прекрасный способ избавить человечество от глобального потепления и отравления угарными автомобильными газами – особенно в том случае, когда ты законопослушный гражданин. Как все гениальное, способ прост до смешного – надо лишь найти тысячу и один способ не выдавать автовладельцам эти пресловутые полисы. И эти способы касаются в основном частников. Как обстоят дела в автоколоннах и транспортных предприятиях – отдельная история, а вот десяток знакомых мне людей, имеющих личные автомобили, жаловались на страховщиков. Некоторые даже с применением нецензурной лексики и не только на русском языке.

В конце декабря прошлого года я тоже стоял в очередях в страховые компании за красненькой бумажкой, дающей право на езду по стране без применения штрафных санкций со стороны сотрудников ДПС. В них, очередях, пришлось услышать массу причин, по которым невозможно застраховать транспорт: повышение тарифов на ОСАГО, заговор страховщиков, плохой интернет и связь, отсутствие бумаги для печати бланков полисов и самих бланков, не та регистрация по месту жительства и пребывания, сбой в программе и так далее. В областном центре десяток офисов страховых фирм выдающих страховые полисы автолюбителям и у всех одни и те же причины отказа клиентам. В каждом офисе очередь из нескольких десятков мужчин и женщин, плавно перемещающихся от одного здания к другому, от одной улицы к другой – с Емельянова на Железнодорожную, с Поповича на Карла Маркса и Ленина, и так по кругу.

В одном месте приём посетителей ведется строго с 9 до 12 часов. На каждого клиента тратится 10-12 минут ценнейшего времени специалиста, но больше половины водителей уходят ни с чем, то есть без полиса и с оставшейся проблемой. В другом, на автолюбителя тратят уже от 40 до 60 минут, однако процент застрахованных уже значительно выше – почти каждый восьмой. Кое-где просто говорят, что программа не работает уже несколько дней и неизвестно когда её исправят. А в одной страховой компании договорились до того, что Курильские острова не относятся к Сахалинской области и по этой причине они отказывают в выдаче полиса. Мол, на территории Сахалина «честными» могут быть лишь те, кто имеет прописку крупнейшего острова нашего региона, а остальные пусть плывут и летят по своим мелким островам и там решают проблемы с автогражданской ответственностью. Не выгодно страховщикам заниматься курильчанами, на всей гряде действует понижающий коэффициент по страхованию.

Практически во всех страховых компаниях автолюбителям советуют попытать счастье через интернет, но опытные и продвинутые «ходоки» отметают это предложение как утопическое. Сайты требуют столько заполнений различных данных и устраивают такое количество повторных проверок отправленных документов, что у многих просто не выдерживают нервы от сидения перед монитором, стучания по клавишам и получения отказов. То скан документов на машину не в том формате, то фотография не с тем разрешением, то ваша фамилия исчезла из банка данных, а иногда, после удачного заполнения вами всех мыслимых и немыслимых пунктов – страница сайта немедленно впадает в ошибку, о чем вам радостно сообщает всплывшая «иконка» и просит повторить процедуру с самого начала. Нередки случаи перенаправления со страницы одной страховой компании на другую, где, как уже можно догадаться, всегда приходиться начинать процедуру оформления полиса с самого начала, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Вот так, намаявшись в очередях и у мониторов компьютеров, потратив часы и дни личного времени на суету и беготню, многие водители просто не оформляют страховой полис и ездят без него под личную ответственность, на свой страх и риск. Самые послушные пересаживаются на общественный транспорт, но их единицы. А страховщики продолжают настаивать на своей версии спасения россиян от засилья машин и механизмов на дорогах страны: меньше выданных полисов – дольше проживем. После новогодних каникул мытарства автолюбителей продолжились, хотя в тарифах ОСАГО практически ничего не изменилось, солнечные вспышки – влияющие на качество интернета – прекратились, а число желающих сидеть за рулем личного транспорта увеличивается с каждой очередной группой выпускников автошкол. А скоро весна, когда на дороги выедут «подснежники» и количество транспорта на дорогах и очередей за полисами может значительно увеличиться. Хотя, с таким отношениям страховых компаний к автолюбителям, скорее всего - уменьшится. 

Автор: Павел Панченко, сегодня, в 11:54 +1
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Комментарии
Чихуахуа
Написано сегодня, в 12:31 Отредактированно сегодня, в 12:35
Я с одной стороны понимаю СК. Сейчас закон обязывает страховую компанию ремонтировать самим машину и покупать новые детали. Вот недавно случилось у меня мелкое ДТП , въехали в бампер , козалось бы мелочи. Загоняют на оценку, оценщик говорит что у вас повело кузов(сам я этого не заметил) надо снимать бампер. Сняли бампер , действительно, замят лонжерон. Оценивают и говорят , у вас ущерба больше 50 тысяч , либо вы забираете эти 50 тысяч , либо езжайте оформляйте ДТП в ГИБДД. Оформил ДТП в ГИБДД , насчитали на 78000 помимо работ это и новый бампер, и новый лонжерон. За страховку я заплатил около 4000 , вот и считайте, выгодно им работать? Конечно невыгодно, поэтому они под разными предлогами отказывают. Если раньше они могли учитывать износ детали, год машины, где они снижали стоимость выплаты, сейчас этого и нет. Ещё представьте сколько стоит фара на Лексус 2017 года.
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+1
Виктория
Написано сегодня, в 12:49
Чихуахуа, а если посчитать сколько водителей ездят без ДТП из года в год? Выгодно СК, иначе не росли бы они как грибы после дождя
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+6
Чихуахуа
Написано сегодня, в 13:05
Виктория, выгодно, потому что они оказывают и другие услуги по страхованию.
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0
Виктория
Написано сегодня, в 13:11
Чихуахуа, и получается, что им выгодно работать
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+1
Еще 18 комментариев
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 12:44
Ну да, проблему создают умышленно, тем самым хотят обратить на себя внимание властей и повысить стоимость страховки, мотивируя убыточность работы страховых компаний по ОСАГО. Только вот что-то никто из них пока не обанкротился.
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+1
Чихуахуа
Написано сегодня, в 13:06
Andrey2017, и не будет этого, потому что они оказывают и другие услуги по страхованию. В плане ОСАГО им невыгодно. Но и отказаться не могут, потому что, они обязаны оказывать услуги по ОСАГО. Поверьте, если бы они могли отказаться от ОСАГО, уже давно бы отказались.
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+1
Igor71
Написано сегодня, в 14:30
Интересно, а как с этим ОСАГО в других регионах? Видимо у нас коэффициент ниже, чем у них и им не выгодно у нас продавать полисы.
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0
Чихуахуа
Написано сегодня, в 14:43 Отредактированно сегодня, в 14:44
Igor71, тоже самое. В Краснодаре если не ошибаюсь , люди на митинг даже выходили.
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0
Maxim
Написано сегодня, в 15:39
Некоторые друзья так же столкнулись с проблемой, и который месяц ездят без ОСАГО на свой страх и риск.. А мы, любопытно, продлили ОСАГО без проблем и за 5 мин
Может это зависит от репутации водителя и "старости" авто ? У друзей авто до 2010 года, у нас 2015 с салона
Закрадывается мысль...
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0
Павел Панченко
Написано сегодня, в 17:06 Отредактированно сегодня, в 17:07
"Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Вострецов разработал законопроект, который предполагает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до 5 тыс. рублей" (Интерфакс)
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0
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