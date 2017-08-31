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В Южно-Сахалинске завершился фестиваль "Край света"

В Южно-Сахалинске завершился фестиваль "Край света"

Зрители и жюри сошлись во мнении о лучшем фильме

В Южно-Сахалинске завершился 7-й международный кинофестиваль "Край света". На последней встрече зрителей и организаторов подвели итоги мероприятия и конкурса фильмов.

По результатам оказалось, что приз зрительских симпатий и мнение жюри сошлись ­– они посчитали лучшим фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова. Ему и достался Гран-при.

Актер этого же фильма Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль.

За лучшую режиссерскую работу наградили фильм Резо Гигинеишвили «Заложники».

За лучшую женскую роль отметили Зузану Кроневую актрису фильма «Женщина со льдом» Богдана Слама.

Специальным призом была удостоена комедия о жизни и искусстве «Почетный гражданин», режиссерами которого выступили Гастон Дюпра и Мариано Кон.

Приз мэра вручили работе Дмитрия Моисеева «В объятиях моря».

О том, как проходило закрытие одного из самых масштабных фестивалей Сахалинской области смотрите в фоторепортаже ASTV.RU.

Автор: Игорь Новомодный, вчера, в 09:01 +3
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Событие
Край света
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
vsemprivet
Написано вчера, в 23:41
Замечательный был ФЕСТИВАЛЬ! Праздник кинематографии и творчества удался на славу. Спасибо всем сопричастным к этому волшебному действу!
Жюри можно посочувствовать. Из такой богатой палитры выбрать одно- импоссибль! Но я с их выбором стопудово согласна.
Через два года надеемся на встречу снова на " Крае света"!
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