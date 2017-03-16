Как защитить свои права, если против вас совершено преступление

Казалось бы, на защите прав потерпевшего стоит вся правоохранительная система, однако это не так. В полиции могут не принять заявление, могут не провести по нему проверки, могут необоснованно отказать в возбуждении уголовного дела, а могут его возбудить, но затем закрыть, в нарушение закона. Как отстоять свои права, когда ты уже пострадал от преступников рассказывает заместитель прокурора Сахалинской области Антон Герман

- Вы были инициатором разговора о правах потерпевших. Почему вы считаете, что эта тема актуальна? Увеличилось количество жалоб?

- В том то и дело, что нет. Мы получаем не так много жалоб от потерпевших. Большую часть нарушений выявляем сами, в ходе своих проверок. И это показывает, что люди, в отношении которых совершено преступление, не знают своих прав и не знают, как себя защитить. И именно поэтому говорить об этом нужно.

- Какие вообще права есть у потерпевших?

- Они закреплены в ст.52 Конституции Российской Федерации. Там четко прописано, что государство обеспечивает человеку право на правосудие и защиту личности и имущества. Есть статья 6 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой основной задачей уголовного судопроизводства и является защита интересов потерпевших. Перечень основных прав потерпевших приведен в ст. 42 УПК РФ.

Но тут необходимо сделать ремарку, что потерпевшим является либо физическое лицо, в отношении которого совершено преступление, либо организация, имуществу или репутации которой причинен ущерб. При этом статус потерпевшего появляется не автоматически. Его присваивает дознаватель или следователь.

- Какие права имеет человек, который только обратился в полицию?

- Он еще не потерпевший, он заявитель, и у него есть право на то, чтобы его заявление было принято, рассмотрено и по нему была проведена тщательная проверка. Он имеет право узнать итоги проверки, получить копии всех постановлений по делу. В случае возбуждения уголовного дела на органах расследования лежит обязанность незамедлительно признать заявителя потерпевшим.

- В нашей журналисткой практике были примеры нарушений по всем перечисленным вами пунктам. Мы знаем случаи, когда в полиции отказывались принимать заявления, когда проверки фактически не проводились, когда выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, но заявителю об этом даже не сообщали.

- Мы нередко сталкиваемся с тем, что на обращения граждан полиция не реагирует. В Южно-Сахалинске в 2015 году был резонансный случай, когда свидетели звонили по номеру 02 и сообщали о драке между мужчиной и женщиной, но дежурный реагировать на звонок не стал, патруль на место не выслал. Даже после того, как очевидец позвонил второй раз и сказал, что драка не прекращается, полицейский сигнал проигнорировал. В результате в ходе потасовки женщина дважды ударила мужчину ножом. Он погиб на месте. Дежурный УМВД сам стал обвиняемым в деле о халатности. Летом прошлого года ему вынесли обвинительный приговор. Он получил три года лишения свободы, правда, условно.

Большую часть нарушений выявляем сами, в ходе своих проверок. И это показывает, что люди, в отношении которых совершено преступление, не знают своих прав и не знают, как себя защитить

- Расскажите по пунктам, что делать, если твое заявление отказываются принимать.

- Первое, что нужно сделать – сообщить об этом в прокуратуру.

- Но если нужно добиться быстрой реакции, как в случае с той дракой?

- Есть телефон дежурного прокурора 43-03-26. На него можно звонить в экстренных случаях круглосуточно. Там обязательно подскажут, что делать.

- По этому номеру можно обращаться, если участковый не реагирует на сообщение о семейных дебошах или шумных соседях? У нас масса жалоб от читателей, которые жаловались на притон в соседней квартире, но помощи не получили.

- Конечно. Скажу больше – для нас очень важны такие сообщения. Мы начинаем лучше понимать картину происходящего, лучше оценивать ситуацию. По каждому сообщению мы проводим проверку и чем больше их будет, чем чаще за игнорирование интересов людей будут наказаны должностные лица, тем реже будут нарушения.

- Что делать, если возбужденное по твоему заявлению уголовное дело прекратили, а тебя либо об этом не уведомили, либо не устраивают основания?

- Если дело прекращено дознавателем, то нужно обжаловать решение у прокурора либо в суде. Если дело прекратил следователь, то жаловаться начальнику следственного отдела, прокурору или в суд. Процент уголовных дел, расследование которых возобновлено после нашего вмешательства, достаточно велик.

- ASTV.RU освещало ход дела о долинских дольщиках. Руководитель одной из строительных компаний Михаил Луценко взялся построить трехэтажный дом деньги на который давали муниципальный бюджет и сами жильцы. В результате квартир люди не увидели. Деньги со счетов компании Луценко были выведены. Дольщики несколько лет не могли привлечь его к ответственности. У них скопились кипы отказов в возбуждении уголовного дела. Почему вообще так происходит? Почему тебя оставили без денег и жилья, а полиция в этом несколько лет нарушений не видела?

- Прокуратура отменяла решения об отказе в возбуждении уголовного дела и, в конце-концов, дело дошло до суда и Луценко был признан виновным. За прошлый год мы выявили 1807 укрытых от учета преступлений. Как правило, чаще всего отказывают в возбуждении уголовных дел о хищениях. Обычно причина этого формальная – потерпевший не смог предоставить справку о размере нанесенного ущерба. В ходе наших проверок часто выявляются скрытые преступления, связанные с насилием – ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 УК РФ(побои). Часто отказывают тем, кто пришел сообщить о телефонных мошенничествах.

За прошлый год мы выявили 1807 укрытых от учета преступлений

- На каких основаниях отказывают тем, кто пострадал от телефонных мошенников?

- Как правило, в постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела сообщается, что отправлены запросы операторам связи, банкам, ответы на которые не получены. Лица, совершающие такие преступления обычно живут не в нашей области, а на материке, и сим-карта, с которой сделан звонок, зарегистрирована на подставных. Но наш опыт показывает, что если заниматься расследованием, то виновных можно привлечь к ответственности. Сейчас расследуется уголовное дело, в котором фигурирует ранее судимое лицо, от действий которого пострадали 44 сахалинца. В декабре прошлого года его задержали в Новосибирске и этапировали на Сахалин. Ранее он сидел в колонии, обучился основам телефонного мошенничества и, выйдя на свободу, применил полученные навыки. Сейчас он находится под стражей, а следствие выявляет все новые и новые эпизоды в его деле. Иногда пострадавшие от мошенника даже не обращались в полицию, на них выходят изучив звонки мошенника.

- То есть отмахиваются только от уголовных дел, где ущерб невелик?

- Не только. В Долинске на прием ко мне пришла пожилая женщина, которая пожаловалась, что у нее погиб сын. Мужчину нашли с проломленной головой, он умер в реанимации, но должной проверки проведено не было - не опрошен фельдшер, не проведён осмотр места происшествия, не проведена судебно-медицинская экспертиза. Участковый ОМВД несколько раз отказывал в возбуждении уголовного дела. Только после вмешательства прокуратуры началась проверка. Заключение СМЭ получено только спустя три месяца после совершения преступления, в тот же день возбуждено уголовное дело. По результатам расследования установлено лицо, совершившее преступление и уголовное дело направлено в суд. Несколько сотрудников полиции, допустивших волокиту, привлечены к дисциплинарной ответственности.

- Существуют какие-то механизмы защиты потерпевших? Часто люди боятся писать заявление в полицию, опасаясь мести преступника.

- Такие механизмы есть. Они предусмотрены федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»

- Но работают ли они?

- Работают. Но, чтобы механизм включился, потерпевший должен написать специальное заявление, в котором нужно сообщить, что есть угроза его жизни, здоровью, имуществу или его близким.

Есть другой аспект защиты потерпевшего – это выбор меры пресечения для подозреваемого. Здесь должно учитываться, не может ли обвиняемый как-то навредить пострадавшему, воздействовать на него.

- Но бывает, что преступления совершаются внутри семьи. Есть болезненная тема сексуального насилия над детьми, есть домашние побои, которые у нас сегодня декреминализированы. Как быть потерпевшим в этой ситуации? Кто защищает права ребенка в ситуации, когда преступник – родной человек?

- Не редкость на самом деле, что когда пострадавшими выступают дети, их интересы в суде представляют не отец или мать, а другие родственники или сотрудники органов опеки. Помните историю, когда в Поронайске приемная мать долго издевалась над 7-летней девочкой, и, в конце-концов, убила ее? Там со стороны пострадавшей выступали как раз органы опеки.

- Давайте продолжим тему защиты от семейного насилия.

- Сейчас ст. 116 УК РФ частично декриминализирована. То есть за причинение бытовых побоев следует административная ответственность, а не уголовная. Но одновременно введена статья 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой, если лицо было подвергнуто административному наказанию и вновь нанесло побои, то он станет уже фигурантом уголовного дела. Конечно, законодатели несколько смягчили ответственность за такие деяния, но, тем не менее, возможность привлечь кухонного бойца есть. Как правило, в момент причинения телесных повреждений, высказываются угрозы убийством, а это состав преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ (угроза убийством).

- Предложите алгоритм действия людям, которые страдают от семейного насилия? Как им действовать, чтобы гарантированно получить защиту?

- Сложно ответить на этот вопрос. Потому что в теме семейного насилия сплетены очень много факторов. У каждого свои семейные обстоятельства, свой характер, свое представление о том, что правильно, а что нет…

- Хорошо, давайте я вам обрисую ситуацию. Она реальная, но без конкретики, чтобы не идентифицировать ее фигурантов. Дано – взрослый сын, пьющий и не работающий. Сидящий на шее у пенсионерки-матери. Время от времени он напивается так, что избивает мать. Эти побои по новому закону проходят по линии «неопасных для жизни». Пьяный детина отравляет жизнь соседям – бьет окна, прокалывает колеса машинам. Но сделать с ним ничего нельзя. Ну привозили его в ИВС, вели беседы. В конце-концов сами сотрудники полиции посоветовали «вывезти его в лесок и хорошенько отметелить». Неужели законными средствами нельзя защитить людей от таких персонажей?

- Я думаю, что тут были законные возможности защитить людей. Органы государственной власти обязаны защищать престарелых граждан. В том числе и по так называемым делам частного обвинения. Уголовное дело может быть возбуждено с согласия прокурора по любому делу частного обвинения, если есть обстоятельства, которые не позволяют заявителю самостоятельно защитить свои права. И если женщине были причинены телесные повреждения, и это было зафиксировано, то уголовное дело можно было возбудить и без ее заявления. Тем более, что он еще портил имущество соседей – должна быть оценка по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). И если это сделано не было, то это недоработка правоохранительных органов.

Запрещенные уголовным законом деяния, предусмотренные ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст.116 (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), ст.116.1 (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию), ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) имеют цель профилактики более тяжких преступлений, совершаемых, как правило, на бытовой почве.

- Если подводить итог – как вы считаете, существующее российское законодательство может полностью защитить потерпевших или имеются какие-то законодательные провалы?

- Я уверен, если знать свои права и уметь ими пользоваться, то нынешних законов достаточно для того, чтобы защитить свои интересы.