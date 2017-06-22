ПодкАСТВ: как победить страх общения, уметь сказать "нет" и стоять на своем
Как поймать свои страхи за хвост, понять их природу и устранить трудности, связанные с ними - рассказывает Наталья Рогачева
Сегодня, 17 мая, в эфире радиостанции АСТВ состоялась программа "Открытая студия", гостем которой стала психолог Наталья Рогачева. В этот раз темой беседы ведущей Алены Бариновой с Натальей стала проблема страхов общения и преодоления неуверенности в себе.
Эфир получился очень интересным и полезным для множества радиослушателей. Фразу "У меня нет проблем с общением" можно услышать довольно часто, но в действительности таких людей - единицы.
Как поймать свои страхи за хвост, понять их природу и устранить трудности, связанные с ними - рассказывает Наталья Рогачева. Включайте наш подкаст!
Другие статьи по темам
Люди
Место
Даже не знаю, с чего начать, чтобы самоутвердиться.
То ли пойти продавцов помучать, то ли в автобусе кого-нибудь с места согнать. Дачи нет.