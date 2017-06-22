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ПодкАСТВ: как победить страх общения, уметь сказать "нет" и стоять на своем

ПодкАСТВ: как победить страх общения, уметь сказать "нет" и стоять на своем

Как поймать свои страхи за хвост, понять их природу и устранить трудности, связанные с ними - рассказывает Наталья Рогачева

Сегодня, 17 мая, в эфире радиостанции АСТВ состоялась программа "Открытая студия", гостем которой стала психолог Наталья Рогачева. В этот раз темой беседы ведущей Алены Бариновой с Натальей стала проблема страхов общения и преодоления неуверенности в себе.
 
Эфир получился очень интересным и полезным для множества радиослушателей. Фразу "У меня нет проблем с общением" можно услышать довольно часто, но в действительности таких людей - единицы. 
 
Как поймать свои страхи за хвост, понять их природу и устранить трудности, связанные с ними - рассказывает Наталья Рогачева. Включайте наш подкаст!
 
 

 

17 мая, в 17:56 +4
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Люди
Наталья Рогачева
Место
Южно-СахалинскАСТВ
Прочее
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Комментарии
Балтийская Килька
Написано 17 мая, в 18:45
Блин, жаль, что не могу послушать(((
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+4
Сергей Маслаков
Написано 18 мая, в 10:25
Балтийская Килька, почему, в чем проблема?
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+2
Сергей Маслаков
Написано 18 мая, в 11:21
Балтийская Килька, мы специально перезагрузили, через плеер, который будет у вас играть )
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+2
Балтийская Килька
Написано 18 мая, в 16:55
Сергей Маслаков, Сергей, спасибо огромное! Послушаю обязательно! Интересная тема!
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+4
Русалка Обыкновенная
Написано 18 мая, в 13:10
Послушала.
Даже не знаю, с чего начать, чтобы самоутвердиться.
То ли пойти продавцов помучать, то ли в автобусе кого-нибудь с места согнать. Дачи нет.
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+3
Сергей Маслаков
Написано 18 мая, в 17:47
Русалка Обыкновенная, а я всё гадал, что движет такими людьми...оказывается самоутверждаются ))
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+3
Русалка Обыкновенная
Написано 18 мая, в 17:59
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+1
ateriya
Написано 20 мая, в 21:13
Такое чувство что самоутверждение это идет за счет издевательства и хамства другим людям. Ерунда какая то. Самоутвердится ты можешь состоявшись как человек как мать или отец как профессинал на работе. Как хороший друг. Но не как хам или грубиян.
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+1
Сергей Маслаков
Написано 23 мая, в 14:35
ateriya, почему же? Человек по сути, начинке своей, не сильно отличается от животных...инстинкты доминирования и всё такое...утвердился, почувствовал себя лучше ))
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+1
ateriya
Написано 23 мая, в 18:54
Сергей Маслаков, у животных силу показывают лидеры ля того чтобы стая знала что их лидер самый сильный и сможет защищать стаю и стая будет жить и процветать. Люди же самоутверждаются за счет слабых чтобы унизить а не защитить и помочь.
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+2
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