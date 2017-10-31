«Ночь пожирателей рекламы» прошла в Южно-Сахалинске"

Фото Алёны Николаевой

Яркие эмоции, дорогостоящие подарки и лучшие рекламные ролики со всего мира – все это “Ночь пожирателей рекламы” в Южно-Сахалинске. Ее главная тема в этом году – “только по любви”, поэтому это прекрасное чувство сопровождало гостей повсеместно.

Уже на входе в Чехов-центр зрителям не дают скучать. На улице гостей встречают артисты театра “Карабаса-Барабаса” на ходулях. Нежная барышня с гипюровым зонтиком и ее кавалер с горящим сердцем. В самом театре на “лямур тужур” настраивали мимы, словно пришедшие с французских улочек. Кроме того, всех гостей ждал комплимент от организаторов – бокал игристого.

Утонченную атмосферу создавал ансамбль “Дивертисмент”. Музыкальные переливы в исполнении квартета придавали изысканности вечеру и собирали рядом благодарных слушателей. Рядом – фотозона от салонов модной оптики “Линзочки”. Съемку вел фотограф Александр Брагин. А все, кто выложил кадры на фоне баннера в Instagram, стали участниками конкурса репостов.

На втором этаже в это время гостей заворожили спустившийся с небес полуобнаженный ангел и обворожительная, зловещая демоница. В эти образы гармонично вжились Константин Форманов и Альбина Пудовкина. Позже к ним присоединился самый неожиданный персонаж этой ночи, настоящий Пеннивайз, который заставил многих гостей понервничать. Над гримом самых популярных персон для фото работали специалисты салона Trendy.

Популярность среди сахалинцев сразу же завоевала фотозона, оформленная в стиле “Ночи пожирателей”. Здесь фотограф Роман Фатыхов делал снимки и через несколько минут они уже появлялись на магнитах компании “Инсталаб”. Так что память о событии будет радовать гостей каждый день.

После третьего звонка зал Чехов-центра был полон. Настоящую страсть, переданную в движении, на открытии показал театр танца “Диалог”. Потрясло зрителей выступление танцоров компании “Разум”, которые облачились в яркие световые костюмы.

Прежде чем искупать зрителей в море лучшей мировой рекламы, ведущие Алёна Баринова и Денис Федосеев провели розыгрыш от генерального партнера “Ночи пожирателей рекламы” – мехового дома “Знатные меха”. Компания предоставила гостям возможность стать обладателем сертификата на сумму 50 тысяч рублей на покупку шубы.

“Зима близко”, - заявил сахалинский Джон Сноу и вынес на сцену огромный барабан, наполненный купонами, которые опустили туда все гости “Ночи”. Чтобы уравнять шансы, ведущие дали возможность опустить в лототрон купоны даже опоздавшим. И спустя всего несколько минут с легкой руки представителя торгового дома “Знатные меха”, на сцену поднялась Нина Анциперова, новоиспеченная обладательница сертификата на 50 тысяч рублей. Причем, победительница с друзьями едва успела к началу торжественного открытия.

- Я сразу замахала руками, потому что увидела, что там неровно оторванный кусочек, как на нашем купоне. И мы поняли сразу, что это наш билет. Я сказала, что мужу подарю ему шубу, сделаю ему такой подарок, - делится эмоциями Нина.

Впереди у зрителей несколько часов “пожирания” лучшей рекламы со всего мира. 400 роликов из синематеки Жана Мари Бурсико о любви разной: мужчины и женщины, детей и родителей, о любви к работе или машине и многое другое.

Продюсер “Ночи пожирателей рекламы” в России Даниил Костинский заявил, в Южно-Сахалинске – идеальные зрители.

Даниил Костинский Город замечательный, замечательные люди. И это я говорю, потому что вижу, как они реагируют на “Ночь”. Это та самая публика, о которой мы мечтаем: люди открытие всему новому, креативные и интеллектуальные. Потому что “Ночь пожирателей рекламы” требует большого кругозора, в основе каждого ролика – особенности той или иной страны, в которой они сняты.

В перерыве сахалинцы смогли насладиться “музыкой для души” от группы «Джазтайм». Лиричные и мажорные композиции сменяли друг друга и вызывали восхищение зрителей, ведь джаз на вечеринке услышишь не часто.

После первого показа среди гостей разыграли смартфон Samsung Galaxy S8 от партнера “Ночи пожирателей рекламы” – сети фирменных магазинов Samsung в Южно-Сахалинске. Победителя выбрали при помощи лототрона. Сначала определили партер или амфитеатр, затем доставали шарики, где были указаны номер ряда и место. В первый раз повезло партеру, но обладатель счастливого билета не объявился. Во второй раз удача улыбнулась уже амфитеатру и Юлии Прудько.

- Мы вообще, когда услышали, что в розыгрыше участвует партер, пошли пить кофе. Потом слышим уже говорят про амфитеатр, и решили подняться. И только я захожу на второй этаж, слышу, называют мое место! Я даже не поверила сначала! – призналась Юлия.

Далеко за полночь сахалинцы продолжили смотреть рекламу. Гости острова, побывавшие в этом году на “Ночи” заявили: все на должном уровне, не хуже, чем светские мероприятия в Новосибирске или Екатеринбурге. Некоторые сахалинские компании даже устроили на “Ночи” корпоратив, облачившись в цвета своей компании, они заявили: “творчество торкает”.

Самых стойких ждал еще один экзотический сюрприз. Прямо в фойе невероятную гибкость и любовь к акробатике показали студия “Атмосфера” и проект “Золото небес”. Каждый танец на пилоне зрители сопровождали аплодисментами и восторженными взглядами.

А после завершения “Ночи” зрители получили возможность бесплатно попасть в ночной клуб LOONA.

Подробный фотоотчет от фотографа Алёны Николаевой смотрите на сайте в начале следующей недели.