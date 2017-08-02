Миссия выполнима: как окунуться в океан знаний с надежным канцтоварищем



Сахалинские магазины канцтоваров в преддверии нового учебного года не скупятся на скидки и акции. Такие торговые точки становятся самыми популярными местами. В супермаркетах «Амикс» знают, что нужно школьникам. Там для каждого юного островитянина к 1 сентября найдется все необходимое, а главное – его родители останутся довольны качеством и ценами.

Поторопитесь – последний летний месяц пролетит стремительно. Дело остается за малым – составить список и вперед. Секрет успешных покупок не только в том, чтобы подготовиться заранее, но и в том, чтобы правильно выбрать место школьного шоппинга. Мы всё сделали за вас – изучили, потрогали, оценили, примерились и теперь можем дать совет. Поезжайте в супермаркет «Амикс» на улице Пуркаева. Там ждут покупателей, приготовив все нужное.

С чего начать? На школьном базаре можно приобрести всё и даже больше. Не зря некоторые советуют отправляться за такими покупками, оставляя детей дома.

Первым делом нужно выбрать удобную ручку. Таких принадлежностей выбор велик – цены начинаются от 6 рублей за шариковые и от 13 рублей – за гелевые. Например, ручка Cello с треугольным корпусом и углублениями для пальцев идеально подойдёт ребенку – писать будет комфортнее. Гелевыми ручками марки Sakura можно и рисовать, в них чернила двух видов: светостойкие и флуоресцентные, которые могут исчезать при воздействии прямых солнечных лучей, но светятся в ультрафиолетовом освещении.

Есть большой выбор и стираемых ручек, чудо-свойство которых исчезнет через 24 часа. Предлагаются варианты и для левшей.

Качественные карандаши разных цветов можно приобрести от 10 рублей. Подороже обойдется карандаш с антискользящим корпусом. Но зато специальная технология предотвратит поломку грифеля при падении на пол. Есть и автоматические карандаши, где сочетается и надежность, и интересный дизайн. К карандашам полагаются ластики – их тоже большой выбор. Есть и обычные ластики, и ластики-колпачки, и ластики-карандаши, и даже электроластики Derwent. Точилок – просто ассорти, и с ластиками, и контейнерами.

Не останутся в стороне линейки – прозрачные, яркие, из неломающейся пластмассы, складные, с держателем. И без клея не обойтись – но для школы лучше всего купить клеящий карандаш, он небольшого размера и его не пролить. Так, экземпляр «Хамелеон» от Scotch® позволит увидеть границы нанесения и станет невидимым после высыхания. Легко и равномерно наносится. А главное – безопасен для детей.

И, конечно, нужен пенал, куда сложить всё богатство. Старт покупкам здесь будет дан с 59 рублей. Яркие, пластмассовые, тканевые, металлические, овальные, прямоугольные, треугольные, на молнии, пеналы-косметички… Выбор будет нелегок, скажем честно. Тем более, если на глаза попадется пенал со всем необходимым – так, сборник от Maped ценой 2 299 рублей позволит забыть о покупке 34 предметов.

Затем идут тетрадки – они тоже в огромном ассортименте. Тетрадь с одноцветной обложкой в 12 листов обойдется в 9 рублей. Далее – только простор фантазии и запросы школьников. Около 50 рублей нужно отдать за тетрадь с прикольными надписями. От 89 рублей стоят тетради с твердой обложкой. Главное – во всех экземплярах качественная бумага и плотная обложка.

Не стоит забывать о том, что все тетради, а также учебники нужно будет обернуть. Поэтому не забудьте купить побольше разных обложек и клейкую бумагу.

«У нас ценовая категория обширна – каждый покупатель сможет найти то, что будет выгодно, соберет ребенка в школу при любых имеющихся средствах, при этом отмечу – товар представлен высокого качества», – делится менеджер магазина Роман. По его словам, наибольший ажиотаж в магазине традиционно ждут в конце августа. Но и так каждый день наведываются гонцы за школьными вещами. Специалисты рекомендуют не тянуть до последнего и заранее планировать покупки.

Теперь небольшое лирическое отступление – всё для творчества. Да-да, и это будет нужно с 1 сентября. Кистей для рисования очень много, есть из козы, пони, белки, синтетики. Чтобы было удобно, можно приобрести стакан-непроливайку. С красками и цветными карандашами еще веселее – акварель от «Невской палитры» подойдет начинающему «художнику» (89 рублей), для более опытного можно приобрести набор от Herlitz с белилами. Чуть более 3,5 тысячи стоит набор 48 акварельных карандашей в металлической коробке. Кисточка и точилка прилагаются.

И без пластилина никак – коробочка с шестью цветами обойдется в 35 рублей. За 319 можно приобрести польский набор от Colorino из 24 цветов.

Не обойти стороной витрину с дневниками. Раскладка воодушевляет. К примеру, за 79 рублей можно подобрать вариант для первоклассника – плотная, при этом гнущаяся обложка, выборочный лак, красивое оформление. Дневник с рамкой для фотографии от Proff обойдется от 239 рублей. Строгий дневник в стили милитари будет стоить 99 рублей. Универсальный с матовой ламинацией – 69 рублей. Вариантов много, цены разные – есть из чего выбрать!

Перейдем к, пожалуй, самой сложной и ответственной покупке – школьному ранцу. Их изобилие в магазине радует глаз – при этом цены не пугают. В «Амике» отмечают, что к закупке подходят с большим вниманием – школьникам с ними ходить за спиной почти год и от качества зависит многое. Консультанты советуют обратить внимание на немецкие рюкзаки.

«У нас очень хорошие модели – есть с эргономичной спинкой, которая помогает не напрягаться спине. Экземпляры из особого материала, который трудно испачкать, что важно для школьников. Дно не промокает – опять-таки удобно. На моделях светоотражающие вставки», – делится подробностями Роман.

Рюкзак от фирмы Seventeen за 689 рублей разработан специально для самых маленьких. Он оснащен специальным отстегивающимся «поводком безопасности», который будет держать рядом ребенка в общественных местах. От 1 500 рублей будет стоить модель из водонепроницаемого материала с лямками анатомической S-формы.

Заплатив около 4,5 тысячи рублей, можно приобрести для ребенка спортивный рюкзак с эргономичной системой Ergo ES², которая обеспечит трехуровневую регулировку по высоте, адаптируясь к росту.

Есть модель для деток с узкими плечами – компактный и скругленный со всех сторон ранец Herlitz Midi. Его цена 8 499. Легкий ранец Herlitz Loop ценой 5 699 рублей подойдет для первоклассников благодаря маленькому весу. Там тоже эргономичная спинка из вентилируемого материала и регулируемые лямки.

Рассмотрели мы и самый дорогой рюкзачок опять-таки немецкой фирмы. Здесь всё «под ключ» – за 15 899 рублей вы получите не только супер-комфортную модель, но и спортивную сумку, пенал с наполнением из 17 предметов, пенал-косметичку, ланчбокс.

Не стоит забывать о том, что вовлекать школьников в спортивную и трудовую жизнь будут практически с первого дня учебы. От 279 рублей можно приобрести сумку для сменки и фартук из водостойкого материала для уроков труда.

Пока вы выбирали рюкзаки-ручки, ребенок подустал, и тут самое время предложить ему присесть за парту. Да, такое устройство можно приобрести и для дома. И мама довольна, и осанка у школьника в порядке.

«Практичные столешницы, наклон, выдвижная полка – удобные парты помогут сохранить здоровье ребенка. А если к ним еще подобрать добротный стульчик… Есть и простые, есть с сетчатыми дышащими спинками», – перечисляют в магазине. Кроме того, у мебели можно выбрать и цвет, чтобы достойно вписать в домашний интерьер. Удовольствие такое стоит от 17 тысяч рублей.

Удобное кресло с розовой обшивкой «Куколки» обойдется всего в 2 999 рублей, столько же будет стоить сиденье с обшивкой для мальчиков – «Пираты». Есть модели с усиленными конструкциями – почти за 13 000 рублей.

Учеба учебой, а отдыхать чаду тоже будет нужно. Тут самое время заглянуть к стеллажам с творческими и развивающими наборами. С пустыми руками точно не уйдете. Вас ждут набор для самостоятельного плетения украшений из резинок, песок-зефир, чудо-снег, кинетический песок, пазлы, наборы для юных парфюмеров и модельеров и многое, многое другое.

Видите, как повезло – вы оказались в нужное время в нужном месте. Уверены, вам удастся собрать ребенка в школу быстро и комфортно. Юные модницы оценят серии товаров с яркими и красочными рисунками. Для мальчиков – большой ассортимент изделий с принтами гоночных машин, космических кораблей, футбольных мячей, роботов и динозавров. Что-то можно выбрать заранее на интернет-сайте компании, оценив характеристики.

Кстати, в июле в магазине были скидки в 20 %, сейчас же в «Амиксе» на улице Пуркаева ежедневно после 12 часов проходит беспроигрышная лотерея. За каждые 3 000 рублей, потраченные на покупку, покупатель вытягивает купон со стишком, где написан его выигрыш. За покупку от 6 000 рублей выдают два талона и так далее. Призов очень много – от ручки до портфеля, всего 600 подарков. Покупайте и участвуйте, готовьтесь к школе!

Галерея 3 Миссия выполнима: как окунуться в океан знаний с надежным канцтоварищем

Как нас найти:

Супермаркет «Амикс» на улице Пуркаева: ул. Пуркаева, 110, телефон (4242) 23-71-71.

ТД «Амикс» на Коммунистическом проспекте: Коммунистический пр., 49, телефон: (4242) 22-36-36.

Кроме того, работает интернет-магазин, где вы в режиме онлайн сможете купить все нужные товары.