Субботник и быдло-свадьба прошли у скульптуры оленей на Корсаковской трассе
Чтобы воззвать к совести молодоженов, не умеющих культурно жениться, участники уборки устроили дерзкую фотосессию
В минувшие выходные в районе Корсаковской трассы прошел волонтерский субботник, организованный пользователями astv.ru. Двадцать добровольцев, в том числе дети, очистили от мусора и стекла скульптуру оленей, тридцать лет украшающую участок дороги Южно-Сахалинск-Корсаков. Сегодня чугунный символ любви счастья вновь нуждается в реставрации.
Вот так скульптура оленей выглядела десять лет назад. Место массового паломничества сахалинских влюбленных буквально тонуло в разбитых бутылках из-под шампанского, конфетно-букетных обертках, одноразовой посуде и прочей свадебной атрибутике.
Прилетая к скульптуре оленей на крыльях счастья, участники свадебного кортежа забывали здесь обо всем на свете. Даже об элементарной культуре поведения. В 2008-м трех оленей отреставрировали, а территорию вокруг облагородили.
Проект восстановления длился почти девять месяцев и стал поистине всенародным: в нем нет ни одного бюджетного рубля - только личные пожертвования жителей и гостей области. Но одни создают, а другие разрушают.
Спустя девять лет романтичная традиция или варварский обычай – бить о чугунных оленей бутылки с шампанским – постепенно уничтожают их. Территория, на которой расположена старенькая скульптура, бесхозная и, никем, кроме добровольцев, не убирается.
В этот день участники субботника собрали порядка двадцати мешков мусора. Скульптура оленей была полностью очищена от битого стекла, а кованые деревья от ленточек «желаний» и замков «любви».
Одна из находок удивила волонтеров – на одном из кованых деревьев были обнаружены мужские трусы.
Но это была не просто уборка с граблями и лопатами. Это была уборка со смыслом. Чтобы воззвать к совести молодоженов, не умеющих красиво и культурно отмечать День бракосочетания, участники субботника устроили дерзкую фотосессию в стиле быдло-свадьба. Идея – показать некоторым влюбленным, как порой они выглядят со стороны, обижая старенькую скульптуру оленей и загрязняя территорию вокруг.
Сегодня совершенно очевидно: традиция - бить о скульптуру оленей бутылки с шампанским окончательно погубит визитку Корсаковской трассы. Скульптура вновь нуждается в серьезной реставрации, а потом… Один из вариантов – перевезти оленей в более безопасное место, где они будут под присмотром. Например, в южно-сахалинский парк им. Гагарина. Одну из старейших скульптур области еще можно спасти.
Фото: Георгий Лепихов, Алена Николаева
Невеста - огонь!
А участники - молодцы, отличный субботник и отличная фотосессия!
Но мы но мы не мусорили..я думал,дерево для этого и поставили...если этого нельзя было делать,то каюсь
Вовчик,ты смотрю тоже там был молодца!))а я дома,в ауте был))после неудачи с Барнаулом возлияние затянулось))))
А нашим людям ещё долго по капле выдавливать из себя быдло.
Оленей нужно однозначно переносить. На том месте, где они стоят им не поможет даже контроль властей. Просто по причине удаленности.
Оптимально было бы их перенести в парк. Там по крайней мере есть какая-никакая охрана. Да и мусор за быдлом уберут.
Опять же в парке оленей смогут увидеть куда больше людей.
Было весело,задорно,интересно.
А какая свадьба - ваще отпад.
Спасибо,что пригласили и Я даже попробовал(целых два кусочка) пирога от Ирины Геннадьевны.И пусть теперь меня закидают палками,но я их сьел и ещё кусочком свою ненаглядную угостил.Жалко пирог был маленький.Надо повторить,и сразу не с работы начинать,а с пирогов.
А о плохом не будем.
Вика с Сережей молодцы,тоже работали.
Пакеты, веревки, носки, георгиевские ленточки на дереве желаний были в немалых количествах. Находили также несколько галстуков. И, хорошо, что нашелся только один оригинал с трусами.
Брусчатка. Ей 9 лет! А она смотрится сейчас даже лучше, чем раньше - мох заполнил щели и у дорожек благородный вид. Ни одной дырки, ничего не отвалилось и не выкрошилось. Видно на оленях климат другой. Не такой, как в Южно-Сахалинске или Корсакове. По брусчатке вывод тот же - если брать нормальные материалы и делать все правильно потом можно бесконечно тротуары не перекладывать.
Ну и хочу сказать огромное спасибо Диме, который сыграл невесту, мужчине, который изобразил жениха и Аленке, которая все это так сочно засняла)
Интересно было бы узнать историю появления этого памятника, может кто в курсе?
Бедные олени, сколько ж вы пережили..
А вообще, хочется верить, что хоть кого-нибудь заставит задуматься такой субботник и гадости вокруг станет меньше...
И вот, главное, контейнер может уже туда водрузить и машину мусорную пригонять, хотя бы по понедельникам, а в костюмы уборщиков хотя бы на одну уборку, одеть мэров двух городов (Южного и Корсакова), которые чуть ли не каждый день ездят мимо ....
Может тогда у них- у мэров, найдется время для того, чтобы место свадебного паломничества превратить в культурное свадебное местечко.
Если, так получилось, что скульптура "Олени" стала одним из почти обязательных мест, включенных в маршрут посещения между загсом и рестораном, то почему не взять это место под уборку.
Ведь все прекрасно понимают, что "быдло" не выбить в один день из мозгов людей, которые "под шафе" во время передвижения свадебных кортежей, готовы горы свернуть.
Возможно установка камер на этом месте. Штрафы. Стенды с нормами поведения установить. Выйти с этим вопросом в Городское собрание. Да много еще что можно.
То, что вы обратили внимание общественности к этой проблеме, это правильное и доброе дело. Но ведь большинство и не знают о ней. Я например, даже и не знала, что об оленей разбивают сейчас шампанское. А бывая на этом месте вовремя свадьбы несколько лет назад, даже и не заметила, как там -чисто или нет?. Просто когда приезжаешь на адреналине, многое на что просто и не обращаешь внимание. Наверное у всех так.
И обязательно зовите нас в следующий раз. И мы еще людей возьмем.