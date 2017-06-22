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Субботник и быдло-свадьба прошли у скульптуры оленей на Корсаковской трассе

Фото: Георгий Лепихов, Алена Николаева

Субботник и быдло-свадьба прошли у скульптуры оленей на Корсаковской трассе

Чтобы воззвать к совести молодоженов, не умеющих культурно жениться, участники уборки устроили дерзкую фотосессию 

В минувшие выходные в районе Корсаковской трассы прошел волонтерский субботник, организованный пользователями astv.ru. Двадцать добровольцев, в том числе дети, очистили от мусора и стекла скульптуру оленей, тридцать лет украшающую участок дороги Южно-Сахалинск-Корсаков. Сегодня чугунный символ любви счастья  вновь нуждается в реставрации.

Вот так скульптура оленей выглядела десять лет назад. Место массового паломничества сахалинских влюбленных буквально тонуло в разбитых бутылках из-под шампанского, конфетно-букетных обертках, одноразовой посуде и прочей свадебной атрибутике.

Прилетая к скульптуре оленей на крыльях счастья, участники свадебного кортежа забывали здесь обо всем на свете. Даже об элементарной культуре поведения. В 2008-м трех оленей отреставрировали, а территорию вокруг облагородили. 

Проект восстановления длился почти девять месяцев и стал поистине всенародным: в нем нет ни одного бюджетного рубля - только личные пожертвования жителей и гостей области. Но одни создают, а другие разрушают. 

Спустя девять лет романтичная традиция или варварский обычай – бить о чугунных оленей бутылки с шампанским – постепенно уничтожают их. Территория, на которой расположена старенькая скульптура, бесхозная и, никем, кроме добровольцев, не убирается.

В этот день участники субботника собрали порядка двадцати мешков мусора. Скульптура оленей была полностью очищена от битого стекла, а кованые деревья от ленточек «желаний» и замков «любви».

Одна из находок удивила волонтеров – на одном из кованых деревьев были обнаружены мужские трусы.

Но это была не просто уборка с граблями и лопатами. Это была уборка со смыслом. Чтобы воззвать к совести молодоженов, не умеющих красиво и культурно отмечать День бракосочетания, участники субботника устроили дерзкую фотосессию в стиле быдло-свадьба. Идея – показать некоторым влюбленным, как порой они выглядят со стороны, обижая старенькую скульптуру оленей и загрязняя территорию вокруг.  

Сегодня совершенно очевидно:  традиция - бить о скульптуру оленей бутылки с шампанским окончательно погубит визитку Корсаковской трассы. Скульптура вновь нуждается в серьезной реставрации, а потом… Один из вариантов – перевезти оленей в более безопасное место, где они будут под присмотром. Например, в южно-сахалинский парк им. Гагарина. Одну из старейших скульптур области еще можно спасти. 

 

Фото: Георгий Лепихов, Алена Николаева

Автор: Ирина Свидерская, 29 мая, в 17:08 +51
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скульптура оленейкорсаковская трасса
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Комментарии
Наталья Варламова
Написано 29 мая, в 17:26
Ой, чего-то я сомневаюсь, что можно перевоспитать наше быдло-население, которое гадит там, где и пирует...
Невеста - огонь!

А участники - молодцы, отличный субботник и отличная фотосессия!
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+53
Балтийская Килька
Написано 29 мая, в 17:28
Молодцы!!!
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+24
KsuKsu
Написано 29 мая, в 17:40
Вместо ленточки желаний -трусы желаний..... Ох кому -то не фортило
Ответить
+18
Abbatissa
Написано 30 мая, в 09:32
KsuKsu, Или наоборот
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0
Gloom
Написано 29 мая, в 17:57
ну с трусами вообще корка, странно что не женские
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано 29 мая, в 18:25
Gloom, у кого-то такие проблемы по мужской части, что пришлось аж к дереву желаний прибегать
джинн и золотая рыбка оказались бессильны
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+22
GeVara
Написано 29 мая, в 18:14
О,Времена!О,нравы!Молодцы,есть еще не равнодушные люди!Земной поклон.А быдло выросло и расплодилось после развала СССР.Увы...
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+18
Товарищ Сергей
Написано 29 мая, в 18:26
Сам вешал там замок когда женился.
Но мы но мы не мусорили..я думал,дерево для этого и поставили...если этого нельзя было делать,то каюсь
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+7
Кузовков Владимир
Написано 29 мая, в 18:48
Товарищ Сергей, к тем кто вешал замки никаких претензий. Мы замки срывали для того, чтобы дерево освободить. Сейчас с сотнями замков, большинство из которых заржавели, это дерево смотрится мягко говоря не очень приглядно. Спилили от силы треть замков. Дальше бросили это гиблое занятие. Слишком уж много там замков.
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+14
Товарищ Сергей
Написано 29 мая, в 19:20
Кузовков Владимир,
Вовчик,ты смотрю тоже там был молодца!))а я дома,в ауте был))после неудачи с Барнаулом возлияние затянулось))))
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+4
Кузовков Владимир
Написано 29 мая, в 19:24
Товарищ Сергей, вот уж точно не напасешься здоровья на этот спорт)))
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+9
Еще 1 комментарий
багз-банни
Написано 29 мая, в 18:49
Чего только не было на этом дереве:трусы,носки,галстуки,носовые платки и пакеты!
Такое ощущение,что тем,кто это всё повязывал на дерево,было абсолютно наплевать,что они завязывают!И по какому поводу!
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+18
Karina_Fox
Написано 29 мая, в 23:10
багз-банни, это точно.Чего мы там только не находили!!!..)))
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+3
Stalker-Baks
Написано 29 мая, в 18:53
За такую реставрацию руки отрывать надо.
А нашим людям ещё долго по капле выдавливать из себя быдло.
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+5
Кузовков Владимир
Написано 29 мая, в 19:02
Жалко смотреть во что превратили оленей некоторые быдло-твари. Я даже представить себе не могу, что должно двигать человеком, чтобы об эту скульптуру разбивать бутылки. Видимо тоже самое, что двигало человеком, который водрузил на дерево с лентами свои трусы...
Оленей нужно однозначно переносить. На том месте, где они стоят им не поможет даже контроль властей. Просто по причине удаленности.
Оптимально было бы их перенести в парк. Там по крайней мере есть какая-никакая охрана. Да и мусор за быдлом уберут.
Опять же в парке оленей смогут увидеть куда больше людей.
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+22
observer69
Написано 29 мая, в 19:08
Да, печально на все это смотреть, поймал себя на мысли такой. Свадьба есть ничто иное как рождение новой семьи вот и получается что новоиспеченные муж и жена рождает себе подобных в смысле моральных уродов, а мы порой ищем ответы на насущные вопросы в сфере отношений в обществе...
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+8
VLадимир
Написано 29 мая, в 19:09 Отредактированно 29 мая, в 19:09
Как здорово,что все (кто смог) мы здесь Сегодня собрались.
Было весело,задорно,интересно.
А какая свадьба - ваще отпад.
Спасибо,что пригласили и Я даже попробовал(целых два кусочка) пирога от Ирины Геннадьевны.И пусть теперь меня закидают палками,но я их сьел и ещё кусочком свою ненаглядную угостил.Жалко пирог был маленький.Надо повторить,и сразу не с работы начинать,а с пирогов.
А о плохом не будем.
Вика с Сережей молодцы,тоже работали.
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+11
Karina_Fox
Написано 29 мая, в 23:25
VLадимир, надо чаще так нам собираться!)
Ответить
+4
Nektos
Написано 31 мая, в 01:23
Karina_Fox, меня тоже оповещайте пож о таких мероприятиях
буду рада присоединиться
Ответить
+4
vozdushnyi_mir_sakhalin
Написано 1 июня, в 01:13
Karina_Fox, Вы молодцы, ребята!
Ответить
+1
Кузовков Владимир
Написано 29 мая, в 19:09
По поводу ленточек. Сложилось ощущение, что многие молодожены в последний момент осознавали, что надо ленточку повесить и вешали первое попавшееся под руку.
Пакеты, веревки, носки, георгиевские ленточки на дереве желаний были в немалых количествах. Находили также несколько галстуков. И, хорошо, что нашелся только один оригинал с трусами.
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+12
ateriya
Написано 29 мая, в 19:43
Как то давно я мечтала побывать на этих оленях. И вот случилось такое чудо. Это было до реставрации еще. Я с таким восторгом в предвкушении чего то такого прямо ах,выскакиваю из машины с ленточкой и...оказываюсь на помойке куда кто то за не надобностью выбросил скульптуру оленей. Мое разочарование невозможно представить. Я побродила там минутку погладила грустного оленя и уехала. Вывод был печален. Молодожены начинают свою жизнь с помойки которую сами же и делают. О каком счастье семьи может идти речь,если нет уважения к месту где живешь. Так и не завязала я свою ленточку. Разочаровалась. И больше даже нет желания туда ехать гулять.
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+9
VLадимир
Написано 29 мая, в 19:49
ateriya, сильно на долго не разочаровывайтесь. Я думаю и надеюсь,что мы всё восстановил и там снова будет красиво и великолепно. И обязательно разобъём красивую клумбу. И Вы снова приедете и Вам понравится.
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+7
ateriya
Написано 29 мая, в 19:58
VLадимир, надеюсь я даже смогу в этом поучаствовать
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+5
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 29 мая, в 22:11
А мы вас видели, ехали с Корсакова, сигналили вам) Но вы тщетно почти все, что-то уминали за обе щеки)))
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+8
Елена Кириченко
Написано 29 мая, в 22:40
Хорошо потрудились
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+5
Ягодка
Написано 30 мая, в 00:43
Какие все молодцы!!! Жаль что не смогла к вам присоединиться!!! На старых оленей вешала ленточку. Фотались. Я люблю эту скульптуру, и мне нравится что она не в городе,а на трассе. Иногда с мужем просто когда катаемся, заезжаем на них, вспоминаем молодость))) то что люди так себя ведут, это капец конечно.., но все ж знают что это не только к оленям такое отношение... быдло оно ко всему так относиться, и к новым остановкам(которые сразу исписывают и разбивают в хлам, только совдеповские каменные стоят), к скамейкам, и тд...
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+4
Евгений Муравьёв
Написано 30 мая, в 08:37
Да чушки, под себя же кладут... А строят из себя таких правильных и чистоплотных. Сам всегда знакомым говорю чтоб на улице мусор не кидали, для этого есть урны, надо уважать чужой труд. Ведь чисто не там где убирают, а там где не мусорят!
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+2
trdsport65
Написано 30 мая, в 09:30
акция классная! молодцы! фотосессия огонь! эта пародия на "быдло-свадьбу" на самом деле не особо отличается от многих реальных быдло свадеб, участники которых не имеют элементарной культуры и воспитанности. а сколько было за эти годы таких молодоженов видно по состоянию бедолаг оленей и площадки рядом. Ставлю плюс!
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+3
Любовь Барабашова
Написано 30 мая, в 10:07
А я ложку меда, если позволите). Во-первых, даже сейчас спустя 9 лет на на месте сухо. Раньше там была адская чача и грязь. Этот пример показывает - если один раз сделать ПРАВИЛЬНО, что можно потом не перекладывать, перекапывать и переделывать.
Брусчатка. Ей 9 лет! А она смотрится сейчас даже лучше, чем раньше - мох заполнил щели и у дорожек благородный вид. Ни одной дырки, ничего не отвалилось и не выкрошилось. Видно на оленях климат другой. Не такой, как в Южно-Сахалинске или Корсакове. По брусчатке вывод тот же - если брать нормальные материалы и делать все правильно потом можно бесконечно тротуары не перекладывать.
Ну и хочу сказать огромное спасибо Диме, который сыграл невесту, мужчине, который изобразил жениха и Аленке, которая все это так сочно засняла)
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+13
Ирина Свидерская
Написано 30 мая, в 11:25
Хочется еще раз поблагодарить всех, кто участвовал в уборке и фотосессии. Настя @Karina_Fox и Сережа Полушин – это вообще отдельная история о человеческом трудолюбии и доброте – на субботник они приехали из Корсакова на маршрутке. Спасибо всем-всем-всем за помощь! Простите, что не получилось с барбекю и пирогами. В следующий раз исправимся. А еще пишу и весело думаю: «Как хорошо, что я не мэр и не губернатор. И мне не нужно ввязываться в постоянный заморочь с тысячами людей, с их непонятными головами и сложносочиненными психиками». Даже подумать страшно. Тут с со своей семьей не хватает сил разобраться, а тут - тысячи. Что одним хорошо, другим - плохо. Одним хорошо – созидать, а другим – разрушать и уничтожать. Одним подавай чай с сахаром, другим с молоком, а третьим - с солью. И те, кто любят с сахаром, ненавидят тех, кто любит с солью, и считают, что они не достойны жить на этом острове и на этой Земле. Такое счастье, что не быть мне мэром и губернатором никогда.
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+11
Bokassa
Написано 30 мая, в 11:30
хорошее начинание, жаль что руззке нельзя делать хорошо, руззке не ценят и продолжают чуханить
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+4
Катерина Раченко
Написано 30 мая, в 11:55
Здорово! Все молодцы! Жаль, что не смогли к вам присоединиться, но надеюсь, что это не последнее мероприятие). Быдло-свадьбы терпеть не могу. На фото не хватает пластиковых стаканчиков для выпивки и живота месяца 8-9 беременности у невесты)))
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+6
VLадимир
Написано 30 мая, в 13:19
Катерина Раченко, невеста категорически отказался беременеть
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+6
Ghostbusters
Написано 30 мая, в 12:23
Отличные фото. Знал бы об акции помог с удовольствием убрать,люди не могут вести себя адекватно,взять пакет для мусора и с собой увести в одной из машин картежа и выкинуть в контейнер. Я на природе уже боюсь босиком ходить,стекла кошмар просто. Что сказать свинья и даже на свадьбе они есть.
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+2
YDAk
Написано 30 мая, в 12:57
Всё было классно
. Буду рад ещё так отдохнуть и поработать
. Валерий
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+4
Кот_Василий
Написано 30 мая, в 13:54
Навряд ли возможно перевоспитать тех личностей, что наводят свинство и уродуют/портят памятник, всегда были и всегда будут, но мне кажется неправильно убирать оттуда памятник. Место ведь и название обрело только из-за памятника - Оленья Горка. Убрать памятник и места этого уже не будет.
Интересно было бы узнать историю появления этого памятника, может кто в курсе?
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+6
Татьяна БЛ
Написано 30 мая, в 15:37
А мы с супругом когда то в наш знаменательный день проехали мимо оленей... ну там реально всё загажено. Ленты, замочки какие то... ну в общем мне этого не понять.
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+2
Nektos
Написано 31 мая, в 01:30
Очень печально, что быдло у нас никогда не переведется! Убрать бы действительно олешек оттуда, но тогда это место не будет украшать трассу ... таблички не помогут, остается только уповать на то что разум восторжествует у людей. Ну и проводить акции по уборке и реставрации памятника. Буду рада принять участие
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+4
Django
Написано 31 мая, в 13:55
Не думаю что если все-таки будет решено перенести оленяшек в другое место, люди не будут и туда свершать поломничества к месту их нахождения, и они сново не будут загажены!
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+1
katenok1183
Написано 1 июня, в 11:32
Django, правильно,все равно будут гадить,свинскую натуру никуда не деть..
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0
Лунный цветок
Написано 31 мая, в 14:00
От фотосессии хохотала до слёз.. Мужчины, вы прекрасны!)
Бедные олени, сколько ж вы пережили..
А вообще, хочется верить, что хоть кого-нибудь заставит задуматься такой субботник и гадости вокруг станет меньше...
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+3
Слава
Написано 31 мая, в 19:13
Не знала а такой "генералочке на оленях", обязательно присоединилась бы... можно в скором будущем, цветник разбить вокруг оленей...
И вот, главное, контейнер может уже туда водрузить и машину мусорную пригонять, хотя бы по понедельникам, а в костюмы уборщиков хотя бы на одну уборку, одеть мэров двух городов (Южного и Корсакова), которые чуть ли не каждый день ездят мимо ....
Может тогда у них- у мэров, найдется время для того, чтобы место свадебного паломничества превратить в культурное свадебное местечко.
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+3
vozdushnyi_mir_sakhalin
Написано 1 июня, в 01:16
Слава, Про мэров-пэров я пыталась сказать. Никто не понял. А ребята молодцы! Фото сессия удалась. И важное дело сделали. Для кого? Для будущих засранцев?
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0
Ирина Свидерская
Написано 1 июня, в 10:54
Слава, уже превращали в культурное свадебное место, но, как показала жизнь, многим из нас на это пофигу. Можно, конечно, привезти огромный мусорный контейнер. Но ничего не изменится. Я такой контейнер (как кузов КАМАЗа) видела в частном секторе за 41-м километром. Он полупустой, а вокруг "на районе" стихийные кучки-свалки. Наверное, мы сами сначала должны что-то в себе изменить. Простите.
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+2
Слава
Написано 1 июня, в 16:03 Отредактированно 1 июня, в 16:05
Ирина Свидерская, я имела ввиду просто мусорный контейнер, не обязательно, большой, но чтобы там постоянно производить уборку. Ведь на "помойках" в городе тоже стоят емкости, но при этом сколько не поставить все равно мусор вокруг, но ведь там убирают рабочие.
Если, так получилось, что скульптура "Олени" стала одним из почти обязательных мест, включенных в маршрут посещения между загсом и рестораном, то почему не взять это место под уборку.
Ведь все прекрасно понимают, что "быдло" не выбить в один день из мозгов людей, которые "под шафе" во время передвижения свадебных кортежей, готовы горы свернуть.
Возможно установка камер на этом месте. Штрафы. Стенды с нормами поведения установить. Выйти с этим вопросом в Городское собрание. Да много еще что можно.
То, что вы обратили внимание общественности к этой проблеме, это правильное и доброе дело. Но ведь большинство и не знают о ней. Я например, даже и не знала, что об оленей разбивают сейчас шампанское. А бывая на этом месте вовремя свадьбы несколько лет назад, даже и не заметила, как там -чисто или нет?. Просто когда приезжаешь на адреналине, многое на что просто и не обращаешь внимание. Наверное у всех так.
И обязательно зовите нас в следующий раз. И мы еще людей возьмем.
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+1
vozdushnyi_mir_sakhalin
Написано 1 июня, в 01:14
А Вика какая красавица!
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+1
katenok1183
Написано 1 июня, в 11:28
Ребята молодцы,остались у нас еще не безучастные инициативные люди
Бить об оленей бутылки,это конечно вообще сверхбезмозглое существо могло придумать! Почему не о башку свою безмозглую?! Обидно за человеческий труд,потому что скоро опять понавешают шмурдья своего и за.срут там все вокруг
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+2
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