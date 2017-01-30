Лишь в трех регионах России увеличилось количество банковских офисов

Несмотря на то, что многие банки расширяют свои сети, общее количество офисов кредитных организаций продолжает быстро снижаться, что создает проблемы для жителей отдельных населенных пунктов или даже целых регионов. По данным ЦБ РФ, на 1 января 2017 года в России насчитывается 33944 банковских отделения, это на 3050 едлиниц или на 8,2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РИА "БанкИнформСервис".

Максимальное сокращение банковских сетей в относительном выражении - на 40% - зафиксировано в Ингушетии. Маленькая кавказская республика является регионом с самым низким количеством банковских отделений: сейчас их здесь всего девять, пять закрылись в минувшем году. Также пострадал Крым, откуда уходит все больше банков: количество их офисов на полуострове снизилось на четверть, а в Севастополе - почти на треть. Среди других российских регионов наибольшее сокращение банковских сетей отмечено в Бурятии и Кабардино-Балкарии (около 20%), Башкирии (16%). В Башкирии, в частности, закрылось порядка двухсот отделений.

Увеличилось количество банковских офисов (и то на считанные единицы) лишь в трех регионов - Сахалинской области, Чечне и Чукотке.

Основной причиной такой динамики, конечно, является «банковская чистка». В 2016 году лицензий лишились 93 банка. Общее количество этих учреждений сократилось на 106. Сейчас в России действует 571 банк.