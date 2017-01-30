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Массовые соревнования "Лед надежды нашей" собрали более 100 участников

Массовые соревнования "Лед надежды нашей" собрали более 100 участников

Южно-Сахалинск стал первым городом, где проходят забеги

Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей" впервые прошли в областном центре. Южно-Сахалинск стал первым городом, где состоятся забеги. Всего в акции принимают участие 33 региона страны.

Регистрация участников началась за час до начала соревнования. Участники, которые пришли без коньков могли взять их в прокат бесплатно. Теплые палатки с обогревом, горячий чай, бесплатные пирожки - организаторы предусмотрели все, чтобы начинающие конькобежцы не замерзли.

"Возраст участников, которые могут принять участие начинается с 7 лет и до 28. Дети бегут 50 метров, взрослые - 100. Конечно, здесь есть соревновательный момент, но больше рассчитано для привлечения людей к активному образу жизни. Каждый участник получил сладкие призы, а победители грамоты и медали" - рассказывает менеджер управления спортивных мероприятий ОГАУ ФК "Сахалин" Борис Кулемжин.

Ираида Дмитриевна Зыкова  мастер спорта по конькобежным гонкам, ветеран спорта, в прошлом победительница чемпионатов Украины. Женщина ни на минуту не расстается с физкультурой и спортом. Сейчас преподает в колледже искусством физкультуру. Сегодня ее воспитанники встали на коньки и поддержали Всероссийскую акцию.

-Помню те времена, когда на стадионе, в парке, конькобежный спорт развивался, были результаты. А потом куда - то ушло. Было много снега, что не успевали его расчищать, а теперь нужно возрождать этот вид спорта. Я шла сегодня и у меня душа радовалась, что после долгих лет опять пройдут массовые соревнования. Взяла своих учеников" - рассказывает Ираида Дмитриевна. 

Ян Сучков учится в колледже искусств учится на хореографа. На каток и раньше ходил вместе с друзьями, но на время пробежал впервые. 

"У меня кредо. Я падаю и сразу принимаю хореографическую позу. Поэтому все мои падения были красивыми, так что все пошло по плану. А вообще мне очень понравилось. На свежем воздухе, весело, даже не холодно" - поделился Ян.

После завершения соревнований всем участникам приготовили сюрприз - огненное шоу. Конькобежцы остались довольны. 

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

 

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:47 +1
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