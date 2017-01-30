Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
Пенсионер отказался открывать лэптоп на досмотре, заявив, что там бомба
В аэропорту Шереметьево сняли с рейса пассажира, заявившего, что у него в ноутбуке находится взрывное устройство. Мужчина собирался лететь в Томск.
Как стало известно РЕН ТВ от источника, 63-летний житель Сахалинской области не пожелал открыть ноутбук во время процедуры досмотра. На слова о "заминированной" технике сотрудники Шереметьево незамедлительно отреагировали.
В ходе личного досмотра выяснилось, что в недрах компьютера не было и следа взрывных веществ. Однако из-за ложного заявления о бомбе мужчина был снят с рейса для проведения дальнейших разбирательств.
Как стало известно astv.ru, по предварительной информации, с мужчиной провели разъяснительную беседу. Сахалинец полностью признал свою вину, привлекать к ответственности его не стали.
В шарике сразу на входе показывал тот же телефон включенный чтобы не тратить ни своё ни чужое время