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Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
svo.aero

Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке

Пенсионер отказался открывать лэптоп на досмотре, заявив, что там бомба

В аэропорту Шереметьево сняли с рейса пассажира, заявившего, что у него в ноутбуке находится взрывное устройство. Мужчина собирался лететь в Томск.

Как стало известно РЕН ТВ от источника, 63-летний житель Сахалинской области не пожелал открыть ноутбук во время процедуры досмотра. На слова о "заминированной" технике сотрудники Шереметьево незамедлительно отреагировали.

В ходе личного досмотра выяснилось, что в недрах компьютера не было и следа взрывных веществ. Однако из-за ложного заявления о бомбе мужчина был снят с рейса для проведения дальнейших разбирательств.

Как стало известно astv.ru, по предварительной информации, с мужчиной провели разъяснительную беседу. Сахалинец полностью признал свою вину, привлекать к ответственности его не стали.

сегодня, в 14:00 +2
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Комментарии
Online
Nochnoy_tranzit Online
Написано сегодня, в 14:12
Наши люди в Голливуде))
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+3
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 16:30
Nochnoy_tranzit, Скорее в Болливуде
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+1
Online
Stalker-Baks Online
Написано сегодня, в 15:11
Он так пошутил
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+1
KsuKsu
Написано сегодня, в 15:23
Старичок дурачок....
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+2
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 15:32 Отредактированно сегодня, в 16:09
Скорее всего его просто за... на досмотре, вот он и выдал перл.
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+1
Sakh65reg
Написано сегодня, в 15:33
повезло мужику отделаться разъяснительной беседой, мог и на деньги влететь
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+1
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 16:21
Ума нет-считай дурак!
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+2
Online
angyskh Online
Написано сегодня, в 18:16
Иногда старость приходит без мудрости..
В шарике сразу на входе показывал тот же телефон включенный чтобы не тратить ни своё ни чужое время
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+1
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:21
просто он понимал,что в 63 за хулиганку без последствий его вряд ли привлекут...было б лет 50 - устролили бы показательную порку..как пить дать..
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