Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке

svo.aero

Пенсионер отказался открывать лэптоп на досмотре, заявив, что там бомба

В аэропорту Шереметьево сняли с рейса пассажира, заявившего, что у него в ноутбуке находится взрывное устройство. Мужчина собирался лететь в Томск.

Как стало известно РЕН ТВ от источника, 63-летний житель Сахалинской области не пожелал открыть ноутбук во время процедуры досмотра. На слова о "заминированной" технике сотрудники Шереметьево незамедлительно отреагировали.

В ходе личного досмотра выяснилось, что в недрах компьютера не было и следа взрывных веществ. Однако из-за ложного заявления о бомбе мужчина был снят с рейса для проведения дальнейших разбирательств.

Как стало известно astv.ru, по предварительной информации, с мужчиной провели разъяснительную беседу. Сахалинец полностью признал свою вину, привлекать к ответственности его не стали.