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Трудовые книжки уйдут в прошлое
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Трудовые книжки уйдут в прошлое

Это произойдет после того, как Федеральная налоговая служба закончит работу над единым реестром физических лиц

Трудовые книжки уйдут в прошлое после того, как Федеральная налоговая служба закончит работу над единым реестром физических лиц, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на пленарном заседании Красноярского экономического форума. Об этом пишет РИА Новости.

"Очевидно, что это (отмена трудовых книжек) уже практически произошло в реальности. От печати юридических лиц мы уже фактически ушли, также и от трудовых книжек уйдем, я думаю, по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС делает сейчас по всем лицам", — сказал Дворкович.

Сейчас ФНС объединяет свои информационные базы по физическим лицам с базами Пенсионного фонда, от которого в налоговое ведомство были переданы полномочия по администрированию страховых взносов.

Ранее трудовые книжки раскритиковал глава Сбербанка Герман Греф — по его словам, в нынешнем виде они неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. 

Трудовые книжки нужны для определения стажа и начисления пенсий гражданам. В последнее время неоднократно обсуждалась идея об их отмене. Как заявила вице-премьер Ольга Голодец, к концу года будут подготовлены предложения по переводу трудовых книжек в электронный формат.

23 апреля, в 09:36 +5
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Комментарии
евгений
Написано 23 апреля, в 10:00
А если хакнут ПФР?
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+13
Татьяна БЛ
Написано 23 апреля, в 14:11
евгений, Ага, а ещё у них вечно база летит... очень круто будет.
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+6
a_tv
Написано 23 апреля, в 18:18
Татьяна БЛ, И доказывай потом что ты работал
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+3
USR212
Написано 23 апреля, в 21:04 Отредактированно 23 апреля, в 21:04
евгений, по ЮЛ у них неплохой реестр, я бы не отказался и от такого. Удивлюсь этому в ТК РФ, будет очень непривычно
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+1
Еще 1 комментарий
Mauzer
Написано 23 апреля, в 10:32
давно пора
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−2
sasch
Написано 23 апреля, в 10:37
Мдя....потом ещё труднее будет доказать своё право на пенсию.
Не стоит забывать старую бюрократическую поговорку:
"Без бумажки - ты какашка, а с бумажкой-человек"
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+28
Zhenya123
Написано 23 апреля, в 12:41
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0
etnika
Написано 23 апреля, в 13:55
sasch, однозначно будем! потом ищи свищи!
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+5
Veronika1211
Написано 23 апреля, в 17:01
sasch, вот и будет народ носиться со справками из кабинета в кабинет, чтобы доказать свое право на ЗАРАБОТАННУЮ пенсию((((
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+3
marsam
Написано 23 апреля, в 11:37
Трудовая еще нужна и для подтверждения сертификата по специальности. Например медикам.
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+8
VULKAN
Написано 23 апреля, в 12:32
Неудобно лазит в окна, для этой цели делают входные двери в помещения...
Сама лично слышала, как сотрудникам ПФР дали добро на уничтожение информации до определённого года, в связи повышенной загруженности системы....
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+5
евгений
Написано 23 апреля, в 12:40
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+12
VULKAN
Написано 23 апреля, в 12:52
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+3
Veronika1211
Написано 23 апреля, в 16:16
VULKAN, потом попробуйте чинушам что-то доказать... Одним словом, ВСЕ ВО БЛАГО НАСЕЛЕНИЯ!!!
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+6
Еще 1 комментарий
samkaKabana
Написано 23 апреля, в 12:35
В очередной раз нам усложнят жизнь! По идее и по уму при трудоустройстве на работу работодатель должен будет сделать запрос в ПФР о вашем трудовом стаже, а это займет некоторое время( на запрос и на его ответ) , Во вторых в России все через левое плечо и через Ж.пу, скорее всего работодатель будет направлять потенциального работника за подтверждением стажа( справка, выписка) , а это километровые очереди, трата нервов и времени! Не критикуйте сильно, это всего лишь мое личное мнение)
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+10
Veronika1211
Написано 23 апреля, в 16:28
samkaKabana, полностью согласна!
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+2
(князь) Вельзевул
Написано 23 апреля, в 13:22
ФИГНЮ КАКУЮ ТА ПРИДУМАЛИ!!!!!!
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+4
aurika_1
Написано 23 апреля, в 13:32
"От печати юридических лиц мы уже фактически ушли". От чего Вы там ушли, от печатей? Не смешите народ! Без печати ни одна справка не действительна. Этот пункт не согласуется с массой законодательных актов.
А база ПФР может отхряснуть в любой момент, как и база налоговой. Так и говорите напрямую - пенсию в РФ платить больше не будут.
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+11
Veronika1211
Написано 23 апреля, в 16:30
aurika_1, будем работать до выхода на тот свет(((((
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+3
lvista
Написано 23 апреля, в 14:09
Всё делается для того, чтобы усложнить людям жизнь!!! Переведем в электронку, а там то хакеры, то вирусы, то отсутствие электричества, то тупые программисты, то криворукие работники пф. Вот и сэкономим в бюджете денежку.
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+10
kholmchanin
Написано 23 апреля, в 16:07
Что-то электронное завсегда легче "подчистить", а с учётом
узаконенного курса на взятки - это ж золотая жила, Клондайк!..
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+5
Veronika1211
Написано 23 апреля, в 16:48
В очередной раз налицо "забота" государства о населении(((((
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+2
ZLOI275
Написано 23 апреля, в 16:50
Помоги государству!!!!! Умри до пенсии
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 23 апреля, в 19:32
ZLOI275, не дождутся
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+5
ZLOI275
Написано 23 апреля, в 20:14
НюНик_просто_Анна, Ага хорошо бы. Да енти слуги народа ну прям так прислушиваются к нашему мнению.......
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+2
ZLOI275
Написано 23 апреля, в 16:55
Трудовая книжка . Это твой трудовой паспорт. И да все правы с его ликвидацией. Теряются твои возможности. Доказать или показать свой стаж и свои заслуги. В трудовой ведь тоже указываются значимые поощрения или награждения. Дурдом
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+3
Veronika1211
Написано 23 апреля, в 17:08
Повышение пенсионного возраста... Отмена трудовых книжек... Интересно было бы знать, КАКОЙ СЛЕДУЮЩИЙ сюрприз преподнесет государство населению????...
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+4
Gloom
Написано 23 апреля, в 18:11
а давайте тогда и работать в электронном формате
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+4
Катерина Раченко
Написано 23 апреля, в 19:25 Отредактированно 23 апреля, в 19:25
А потом бегай и доказывал, собирай бумажки по бывшим работадателям и архивам. Ну, не умеют у нас пока работать с электронными архивами. В доказательство несколько примеров из реальной жизни: 1.школы перевели на электронные дневники, в итоге в половине школ до сих пор требуют заполнение как электронного, так и стандартного бумажного журнала.2. Несколько знакомых на материке после рождения ребёнка завели единую пластиковую карту с данными малыша ( снилс, свидетельство о рождении и полис), дабы бумаги не таскать. В итоге- первый поход в детскую поликлинику заставил поменять карту на бумажные носители, так как там не было программы считывателя и их не могли обслужить, а ребёнку надо прививки делать и прочее. 3. В 2013 году в аэропорту Красноярска на меня смотрели как на сумасшедшую, пришедшую регистрироваться на рейс без паспорта. В итоге зашла в самолёт самой последней. Была с ребёнком на руках. 4. Всюду требуют ксеророкопию снилс и инн, хотя его номер пожизненен и индивидуален для каждого гражданина и хранится в базе по данным паспорта.
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+5
samkaKabana
Написано 23 апреля, в 19:49
Россия- Страна возможностей!
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+1
Triton
Написано 23 апреля, в 22:06
это временные трудности
скоро всем вживят чипы и бумагу вообще отменят
в чипе будет все: от трудовой и охотничьего до ногопробега и сончасов
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+1
Натали)))
Написано вчера, в 00:28
Опять что-то мутят в свою пользу

Один клик мыши (намеренный или просто сбой) - и вы никто и звать никак, и пенсию не заработали.
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+6
Veronika1211
Написано вчера, в 02:54
"...в нынешнем виде они неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду". А многочисленные справки-выписки, по мнению чинуш, сделают нашу жизнь комфортной и "безоблачной"!
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+1
WARR777
Написано вчера, в 10:59
Интересненько
А почему это Герман Греф решил что самим гражданам книжки не удобны
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 11:26
Дибильдосы ,других слов нет!
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+2
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