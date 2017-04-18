Трудовые книжки уйдут в прошлое
Это произойдет после того, как Федеральная налоговая служба закончит работу над единым реестром физических лиц
Трудовые книжки уйдут в прошлое после того, как Федеральная налоговая служба закончит работу над единым реестром физических лиц, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на пленарном заседании Красноярского экономического форума. Об этом пишет РИА Новости.
"Очевидно, что это (отмена трудовых книжек) уже практически произошло в реальности. От печати юридических лиц мы уже фактически ушли, также и от трудовых книжек уйдем, я думаю, по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС делает сейчас по всем лицам", — сказал Дворкович.
Сейчас ФНС объединяет свои информационные базы по физическим лицам с базами Пенсионного фонда, от которого в налоговое ведомство были переданы полномочия по администрированию страховых взносов.
Ранее трудовые книжки раскритиковал глава Сбербанка Герман Греф — по его словам, в нынешнем виде они неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду.
Трудовые книжки нужны для определения стажа и начисления пенсий гражданам. В последнее время неоднократно обсуждалась идея об их отмене. Как заявила вице-премьер Ольга Голодец, к концу года будут подготовлены предложения по переводу трудовых книжек в электронный формат.
Не стоит забывать старую бюрократическую поговорку:
"Без бумажки - ты какашка, а с бумажкой-человек"
Сама лично слышала, как сотрудникам ПФР дали добро на уничтожение информации до определённого года, в связи повышенной загруженности системы....
А база ПФР может отхряснуть в любой момент, как и база налоговой. Так и говорите напрямую - пенсию в РФ платить больше не будут.
узаконенного курса на взятки - это ж золотая жила, Клондайк!..
скоро всем вживят чипы и бумагу вообще отменят
в чипе будет все: от трудовой и охотничьего до ногопробега и сончасов
Один клик мыши (намеренный или просто сбой) - и вы никто и звать никак, и пенсию не заработали.