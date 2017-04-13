Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
На месте работают пожарные района
Сегодня вечером, 22 апреля в Углегорске на улице Победы, 140 произошел пожар на крыше многоквартирного жилого дома. Четырехэтажка находится в районе городской площади, недалеко от администрации.
В настоящее время пожарные ведут борьбу с огнем. Люди из дома эвакуированы.
По предварительной информации, пожар возник от короткого замыкания кабеля. При пожаре он упал с крыши на землю, задев здание администрации.
22:24. Сотрудники районного дома культуры готовятся к приему людей из горящего дома.
22:35. Дом обесточен.
22:50. По словам очевидцев, пожар возник над третьим подъездом примерно в половину девятого вечера. На месте происшествия работаю три автоцистерны и пожарные.
22:55. На месте находятся представители администрации района. По предварительным данным, огонь с крыши распространяется на верхний этаж. Людей на площади у администрации ждет автобус.
23:00. На месте работают пять пожарных расчетов.
23:10. Пожарные бросили все силы на то, чтобы огонь не распространился на квартиры. Крыша горит почти горит вся.
В районный дом культуры пока никого не привезли.
01:05. По данным Главного управления МЧС России по Сахалинской области, пожар был локализован в 22.25. В тушении задействованы 24 человека и 5 единиц техники.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники ОГИБДД осуществляют организацию дорожного движения, обеспечив беспрепятственный проезд спецтехники к месту ЧП.
Полицейские для сохранности имущества и недопущения случаев мародерства несут службу по охране общественного порядка в районе пожара.
Напомним, 13 апреля в десятом часу вечера в Холмске на улице Первомайской, 2 загорелась крыша жилого пятиэтажного дома. Ее тушили почти всю ночь. В райцентре был введен режим ЧС.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.
У людей беда случилась!!!! А вы стибете!!!
Давайте все реветь начнём, друг на друга злится... Я не думаю, что от этого всем легче станет...
По-моему этим специально кто-то занимается: то - машины горят, то - крыши....
Online
intrigantka Online
Написано сегодня, в 23:27
- 1 за комментарий
НКолчина, У меня лично от такой новости сон прошёл...
Он же не призывал всех шутить... Ну написал и написал... Прочитайте и пройдите мимо... Что вы на этом заострили своё внимание...
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
?1
Online
intrigantka Online
Написано сегодня, в 23:27
- 1 за комментарий
serega, Мы все прекрасно понимаем, что у людей беда случилась, но это не значить, что весь народ поник... В такие минуты не надо никогда вешать носа, падать духом, почему бы и не пошутить... За чем одёргивать человека? Он же не со зла так написал и тем более это не насмешка...
Давайте все реветь начнём, друг на друга злится... Я не думаю, что от этого всем легче станет...
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
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Бедные люди... сил вам и терпения...