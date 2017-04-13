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Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома

Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома

На месте работают пожарные района

Сегодня вечером, 22 апреля в Углегорске на улице Победы, 140 произошел пожар на крыше многоквартирного жилого дома. Четырехэтажка находится в районе городской площади, недалеко от администрации.

В настоящее время пожарные ведут борьбу с огнем. Люди из дома эвакуированы. 

По предварительной информации, пожар возник от короткого замыкания кабеля. При пожаре он упал с крыши на землю, задев здание администрации.

22:24. Сотрудники районного дома культуры готовятся к приему людей из горящего дома.  

22:35. Дом обесточен. 

22:50. По словам очевидцев, пожар возник над третьим подъездом примерно в половину девятого вечера. На месте происшествия работаю три автоцистерны и пожарные.

22:55. На месте находятся представители администрации района. По предварительным данным, огонь с крыши распространяется на верхний этаж. Людей на площади у администрации ждет автобус.

23:00. На месте работают пять пожарных расчетов.

23:10. Пожарные бросили все силы на то, чтобы огонь не распространился на квартиры. Крыша горит почти горит вся.

В районный дом культуры пока никого не привезли. 

01:05. По данным Главного управления МЧС России по Сахалинской области, пожар был локализован в 22.25. В тушении задействованы 24 человека и 5 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники ОГИБДД осуществляют организацию дорожного движения, обеспечив беспрепятственный проезд спецтехники к месту ЧП. 

Полицейские для сохранности имущества и недопущения случаев мародерства несут службу по охране общественного порядка в районе  пожара.

Напомним, 13 апреля в десятом часу вечера в Холмске на улице Первомайской, 2 загорелась крыша жилого пятиэтажного дома. Ее тушили почти всю ночь. В райцентре был введен режим ЧС.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.

Галерея
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома, Фото: 1
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома, Фото: 2
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома, Фото: 3
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома, Фото: 4
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома, Фото: 5
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома, Фото: 6
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома, Фото: 7
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
Автор: Татьяна Сергеева, 22 апреля, в 22:09 +7
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Комментарии
евгений
Написано 22 апреля, в 22:12
Программа переселения в действии.
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+8
serega
Написано 22 апреля, в 22:31
евгений, какая еще программа переселения? Вы о чем?
У людей беда случилась!!!! А вы стибете!!!
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+13
VULKAN
Написано 22 апреля, в 23:09
serega, Мы все прекрасно понимаем, что у людей беда случилась, но это не значить, что весь народ поник... В такие минуты не надо никогда вешать носа, падать духом, почему бы и не пошутить... За чем одёргивать человека? Он же не со зла так написал и тем более это не насмешка...
Давайте все реветь начнём, друг на друга злится... Я не думаю, что от этого всем легче станет...
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+5
НКолчина
Написано 22 апреля, в 23:19
VULKAN, Вы серьёзно? ну давайте все пошутим и повеселимся - вдруг пострадавшим легче станет...
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+7
Еще 11 комментариев
Vaska
Написано 22 апреля, в 22:19 Отредактированно 22 апреля, в 22:20
Задолбали эти наркоманы. Взяли ещё провод замкнули.
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+3
VULKAN
Написано 22 апреля, в 22:32
Vaska, Теперь всё на наркоманов будут списывать...


По-моему этим специально кто-то занимается: то - машины горят, то - крыши....
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+5
Vaska
Написано 22 апреля, в 22:41
VULKAN, явно не просто так
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+1
Nektos
Написано 22 апреля, в 22:26
Второй пожар за короткое время
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+10
Klukva_Vik
Написано 23 апреля, в 06:39
Nektos, третий. Еще в Правде нехило горело
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+3
Nektos
Написано 23 апреля, в 07:53
Klukva_Vik, точно, забыла
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+3
Mauzer
Написано 22 апреля, в 22:38
Сомневаюсь я насчет замыкания....ох как сомневаюсь...
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+8
ford8230
Написано 22 апреля, в 22:54
Это все Кожемяко Амур вздохнул теперь все беды у нас. Как он пришёл то нас топит то горит
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−1
senchick
Написано 22 апреля, в 23:09
Что-то прям:
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+11
VULKAN
Написано 22 апреля, в 23:33
Оооо интриганка появилась и не лень же было ей зарегистрироваться:

Online
intrigantka Online
Написано сегодня, в 23:27
- 1 за комментарий
НКолчина, У меня лично от такой новости сон прошёл...
Он же не призывал всех шутить... Ну написал и написал... Прочитайте и пройдите мимо... Что вы на этом заострили своё внимание...
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
?1

Online
intrigantka Online
Написано сегодня, в 23:27
- 1 за комментарий
serega, Мы все прекрасно понимаем, что у людей беда случилась, но это не значить, что весь народ поник... В такие минуты не надо никогда вешать носа, падать духом, почему бы и не пошутить... За чем одёргивать человека? Он же не со зла так написал и тем более это не насмешка...
Давайте все реветь начнём, друг на друга злится... Я не думаю, что от этого всем легче станет...
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
?1
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−1
Vaska
Написано 22 апреля, в 23:41
VULKAN, она тоже мне влепила
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0
lvista
Написано 22 апреля, в 23:45
Бедные люди...какой ущерб. Хорошо одно - что не глубокой ночью. Все вышли.
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+6
Veronika1211
Написано 23 апреля, в 00:03
Кошмар... Уже второй случай за такой короткий период времени... И опять крыша многоэтажки...
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+4
DashaA
Написано 23 апреля, в 00:29 Отредактированно 23 апреля, в 06:14
Такое ощущение, что это поджог...
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+2
Ромка
Написано 23 апреля, в 01:04
Чего-то никого не эвакуировали, все сами разошлись кто куда, отец мой дома остался
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+2
ostrovsakhalin
Написано 23 апреля, в 08:10
Кто знает, а случайно дом не с новой крышей после "капитального" ремонта? А то как то странные тенденции пошли
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+3
Svoy
Написано 23 апреля, в 08:49
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+3
Reader
Написано 23 апреля, в 08:52
ostrovsakhalin, если нет, то как они стрелочника будут искать "с неправильной пропиткой"?
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+5
ostrovsakhalin
Написано 23 апреля, в 09:11
Reader, УК обязана проводить эти мероприятия. Приняли, подписали. Ходи в тюрьма
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+1
Stalker-Baks
Написано 23 апреля, в 09:27
Это уже похоже на диверсионную деятельность.
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+1
Masenkaya
Написано 23 апреля, в 10:00
Ужас какой! Хорошо что без пострадавших.
Бедные люди... сил вам и терпения...
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0
Devil1985
Написано 23 апреля, в 15:52
Феникс завёлся
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0
legkiy
Написано 23 апреля, в 17:21
теперь стоит только гадать в каком городе вспыхнет крыша, как уже сказали выше появилась опасная тенденция....
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0
Gloom
Написано 23 апреля, в 18:09
в нариков не верю, стопудово поджог, вопрос зачем и кому это выгодно
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0
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