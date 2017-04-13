Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома

Сегодня вечером, 22 апреля в Углегорске на улице Победы, 140 произошел пожар на крыше многоквартирного жилого дома. Четырехэтажка находится в районе городской площади, недалеко от администрации.

В настоящее время пожарные ведут борьбу с огнем. Люди из дома эвакуированы.

По предварительной информации, пожар возник от короткого замыкания кабеля. При пожаре он упал с крыши на землю, задев здание администрации.

22:24. Сотрудники районного дома культуры готовятся к приему людей из горящего дома.

22:35. Дом обесточен.

22:50. По словам очевидцев, пожар возник над третьим подъездом примерно в половину девятого вечера. На месте происшествия работаю три автоцистерны и пожарные.

22:55. На месте находятся представители администрации района. По предварительным данным, огонь с крыши распространяется на верхний этаж. Людей на площади у администрации ждет автобус.

23:00. На месте работают пять пожарных расчетов.

23:10. Пожарные бросили все силы на то, чтобы огонь не распространился на квартиры. Крыша горит почти горит вся.

В районный дом культуры пока никого не привезли.

01:05. По данным Главного управления МЧС России по Сахалинской области, пожар был локализован в 22.25. В тушении задействованы 24 человека и 5 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники ОГИБДД осуществляют организацию дорожного движения, обеспечив беспрепятственный проезд спецтехники к месту ЧП.

Полицейские для сохранности имущества и недопущения случаев мародерства несут службу по охране общественного порядка в районе пожара.

Напомним, 13 апреля в десятом часу вечера в Холмске на улице Первомайской, 2 загорелась крыша жилого пятиэтажного дома. Ее тушили почти всю ночь. В райцентре был введен режим ЧС.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.