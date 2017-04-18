На Сахалине молодежь стала чаще брать кредиты

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В рейтинге по увеличению числа заемщиков в возрасте до 25 лет островной регион на 5 месте

В 1 квартале 2017 года самую высокую динамику роста в общей структуре российских заемщиков с действующими кредитами продемонстрировала доля «молодежи» в возрасте до 25 лет

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.04.2017 года доля заемщиков с действующими кредитами в возрасте до 25 лет в общей структуре действующих российских заемщиков составила 5,2%, увеличившись с начала 2017 года на 0,4 процентного пункта (на 01.01.2017 года – 4,8%). Это самый значительный рост среди всех возрастных групп заемщиков (Таблица 1).

Таблица 1. Структура российских заемщиков с действующими кредитами по возрастам в РФ в 2016 году

Возраст заемщиков Доля в общем кол-ве заемщиков Динамика на 01.01.2017 на 01.04.2017 до 25 лет 4,8 5,2 +0,4 п.п. от 25 до 29 лет 14,5 14,4 -0,1 п.п. от 30 до 39 лет 31,0 31,1 +0,1 п.п. от 40 до 49 лет 22,5 22,3 -0,2 п.п. от 50 до 59 лет 17,7 17,4 -0,3 п.п. от 60 до 65 лет 5,5 5,5 0,0 п.п. свыше 65 лет 4,0 4,1 +0,1 п.п.

Самая высокая динамика роста доли заемщиков с действующими кредитами в возрасте до 25 лет в 1 квартале 2017 года была продемонстрирована в Республиках Тыва (+1,4 п.п.) и Алтай (+1,3 п.п.), Еврейской АО (+1,0 п.п.), Хабаровском крае (+0,8 п.п.), а также в Сахалинской и Белгородской областях (также +0,8 п.п.). Соответственно, самая низкая динамика роста доли «самых молодых» заемщиков отмечена в Курской, Новгородской и Орловской областях, а также в Удмуртской Республике (у всех +0,1 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге доля заемщиков до 25 лет увеличилась на 0,3 п.п. (Таблица 2). При этом основным «драйвером» роста доли «самых молодых» заемщиков в 1 квартале 2017 года стало необеспеченное кредитование и, в первую очередь, сегмент кредитных карт. Так, 10,6% всех выданных с начала года кредитных карт пришлись на граждан в возрасте до 25 лет, а рост их доли по сравнению с 4 кварталом 2016 года составил 1,4 п.п. (в 4 кв. 2016 г. - 9,2%). В свою очередь, доля потребительских кредитов, предоставленных «молодежи» до 25 лет достигла уровня 8,0% от общего количества выданных в 1 квартале 2017 года кредитов данного типа (рост по сравнению с 4 кварталом 2016 года на 0,1 п.п.). Что касается обеспеченного кредитования (автокредиты и ипотека), то здесь доля кредитов, предоставленных заемщикам моложе 25 лет с начала года несколько сократилась (Диаграмма 1). Диаграмма 1. Динамика доли розничных кредитов, выданных гражданам моложе 25 лет в 1 кв. 2017 г. по сравнению с 4 кв. 2016 г., %

«Более активное привлечение банками молодых заемщиков - новая тенденция на рынке розничного кредитования, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – «Хороших» «зрелых» заемщиков не хватает, поэтому кредиторы обращают свое внимание на пока еще не очень знакомый им сегмент граждан, которые только вступают во взрослую (в том числе, и в финансовом отношении) жизнь. При этом неудивительно, что основным «драйвером» привлечения молодых заемщиков являются кредитные карты. Этот вид розничных кредитов позволяет банкам максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет гибкого оперирования такими параметрами кредитов, как лимиты по картам. Эффективное управление кредитным риском особенно важно в отношении молодых людей в возрасте до 30 лет, т.к. это одна из самых рискованных для кредитования возрастных групп заемщиков. Не только в силу нестабильного дохода, но и по причине недостаточного жизненного и профессионального опыта и, соответственно, не слишком дисциплинированного отношения к своим кредитным обязательствам». Таблица 2. Динамика доли заемщиков с действующими кредитами в возрасте до 25 лет в общей структуре заемщиков в регионах РФ в 1 квартале 2017 года, в %