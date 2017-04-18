На Сахалине молодежь стала чаще брать кредиты
В рейтинге по увеличению числа заемщиков в возрасте до 25 лет островной регион на 5 месте
|
Возраст заемщиков
|
Доля в общем кол-ве заемщиков
|
Динамика
|
на 01.01.2017
|
на 01.04.2017
|
до 25 лет
|
4,8
|
5,2
|
+0,4 п.п.
|
от 25 до 29 лет
|
14,5
|
14,4
|
-0,1 п.п.
|
от 30 до 39 лет
|
31,0
|
31,1
|
+0,1 п.п.
|
от 40 до 49 лет
|
22,5
|
22,3
|
-0,2 п.п.
|
от 50 до 59 лет
|
17,7
|
17,4
|
-0,3 п.п.
|
от 60 до 65 лет
|
5,5
|
5,5
|
0,0 п.п.
|
свыше 65 лет
|
4,0
|
4,1
|
+0,1 п.п.
|
|
По регионам
|
на 01.01.2017
|
на 01.04.2017
|
Изменение, в п.п.
|
1
|
Республика Тыва
|
3,9%
|
5,3%
|
1,4
|
2
|
Республика Алтай
|
5,3%
|
6,6%
|
1,3
|
3
|
Еврейская автономная область
|
4,6%
|
5,7%
|
1,0
|
4
|
Хабаровский край
|
4,3%
|
5,1%
|
0,8
|
5
|
Сахалинская область
|
3,7%
|
4,4%
|
0,8
|
6
|
Белгородская область
|
5,0%
|
5,8%
|
0,8
|
7
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
4,9%
|
5,6%
|
0,7
|
8
|
Иркутская область
|
5,3%
|
6,0%
|
0,7
|
9
|
Амурская область
|
4,6%
|
5,3%
|
0,6
|
10
|
Республика Карачаево-Черкессия
|
5,5%
|
6,1%
|
0,6
|
11
|
Республика Саха (Якутия)
|
3,8%
|
4,4%
|
0,6
|
12
|
Забайкальский край
|
4,9%
|
5,5%
|
0,6
|
13
|
Красноярский край
|
4,6%
|
5,2%
|
0,6
|
14
|
Республика Адыгея
|
5,1%
|
5,7%
|
0,6
|
15
|
Приморский край
|
4,2%
|
4,7%
|
0,6
|
16
|
Новосибирская область
|
4,7%
|
5,2%
|
0,5
|
17
|
Камчатский край
|
3,2%
|
3,8%
|
0,5
|
18
|
Магаданская область
|
2,8%
|
3,3%
|
0,5
|
19
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
5,2%
|
5,7%
|
0,5
|
20
|
Алтайский край
|
4,5%
|
5,0%
|
0,5
|
21
|
Республика Ингушетия
|
7,3%
|
7,8%
|
0,5
|
22
|
Республика Хакасия
|
4,6%
|
5,0%
|
0,5
|
23
|
Омская область
|
4,6%
|
5,1%
|
0,5
|
24
|
Архангельская область
|
5,0%
|
5,4%
|
0,4
|
25
|
Ставропольский край
|
5,8%
|
6,2%
|
0,4
|
26
|
Кемеровская область
|
4,7%
|
5,1%
|
0,4
|
27
|
Тульская область
|
4,8%
|
5,2%
|
0,4
|
28
|
Оренбургская область
|
5,3%
|
5,7%
|
0,4
|
29
|
Краснодарский край
|
5,5%
|
5,9%
|
0,4
|
30
|
Томская область
|
4,2%
|
4,6%
|
0,4
|
31
|
Курганская область
|
4,7%
|
5,1%
|
0,4
|
32
|
Чувашская Республика
|
5,4%
|
5,8%
|
0,4
|
33
|
Республика Карелия
|
4,5%
|
4,9%
|
0,4
|
34
|
Саратовская область
|
5,3%
|
5,7%
|
0,4
|
35
|
г. Москва
|
4,1%
|
4,5%
|
0,3
|
36
|
Московская область
|
4,7%
|
5,1%
|
0,3
|
37
|
Мурманская область
|
4,3%
|
4,6%
|
0,3
|
38
|
Республика Дагестан
|
5,8%
|
6,1%
|
0,3
|
39
|
Самарская область
|
5,1%
|
5,4%
|
0,3
|
40
|
Пензенская область
|
4,7%
|
5,1%
|
0,3
|
41
|
Тверская область
|
5,5%
|
5,8%
|
0,3
|
42
|
Республика Коми
|
4,7%
|
5,0%
|
0,3
|
43
|
Воронежская область
|
5,2%
|
5,5%
|
0,3
|
44
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
4,7%
|
5,0%
|
0,3
|
45
|
Ленинградская область
|
4,5%
|
4,8%
|
0,3
|
46
|
Калининградская область
|
4,9%
|
5,2%
|
0,3
|
47
|
Ульяновская область
|
5,4%
|
5,7%
|
0,3
|
48
|
Ярославская область
|
4,8%
|
5,1%
|
0,3
|
49
|
Костромская область
|
4,9%
|
5,2%
|
0,3
|
50
|
Республика Мордовия
|
5,0%
|
5,3%
|
0,3
|
51
|
Пермский край
|
5,2%
|
5,5%
|
0,3
|
52
|
Тамбовская область
|
5,5%
|
5,8%
|
0,3
|
53
|
Вологодская область
|
5,1%
|
5,4%
|
0,3
|
54
|
Республика Бурятия
|
4,3%
|
4,6%
|
0,3
|
55
|
г. Санкт-Петербург
|
4,2%
|
4,4%
|
0,3
|
56
|
Калужская область
|
4,8%
|
5,1%
|
0,3
|
57
|
Республика Татарстан
|
5,5%
|
5,8%
|
0,3
|
58
|
Свердловская область
|
4,6%
|
4,8%
|
0,3
|
59
|
Ростовская область
|
4,9%
|
5,2%
|
0,3
|
60
|
Нижегородская область
|
5,6%
|
5,8%
|
0,2
|
61
|
Республика Башкортостан
|
4,9%
|
5,2%
|
0,2
|
62
|
Чеченская республика
|
5,2%
|
5,4%
|
0,2
|
63
|
Рязанская область
|
5,7%
|
5,9%
|
0,2
|
64
|
Республика Марий Эл
|
5,6%
|
5,9%
|
0,2
|
65
|
Челябинская область
|
4,7%
|
4,9%
|
0,2
|
66
|
Смоленская область
|
5,2%
|
5,4%
|
0,2
|
67
|
Псковская область
|
5,6%
|
5,8%
|
0,2
|
68
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
4,2%
|
4,4%
|
0,2
|
69
|
Ненецкий автономный округ
|
5,2%
|
5,4%
|
0,2
|
70
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
3,6%
|
3,8%
|
0,2
|
71
|
Брянская область
|
5,6%
|
5,8%
|
0,2
|
72
|
Владимирская область
|
5,0%
|
5,2%
|
0,2
|
73
|
Ивановская область
|
5,2%
|
5,4%
|
0,2
|
74
|
Чукотский автономный округ
|
2,7%
|
2,9%
|
0,2
|
75
|
Волгоградская область
|
5,1%
|
5,3%
|
0,2
|
76
|
Республика Калмыкия
|
4,5%
|
4,7%
|
0,2
|
77
|
Кировская область
|
4,5%
|
4,7%
|
0,2
|
78
|
Липецкая область
|
5,8%
|
6,0%
|
0,2
|
79
|
Астраханская область
|
5,5%
|
5,7%
|
0,2
|
80
|
Удмуртская Республика
|
5,1%
|
5,2%
|
0,1
|
81
|
Орловская область
|
5,3%
|
5,4%
|
0,1
|
82
|
Новгородская область
|
4,8%
|
4,9%
|
0,1
|
83
|
Курская область
|
4,7%
|
4,8%
|
0,1
А молодёжь, сидящая в банках, хихикает, мол, их же никто под дулом пистолета не принуждал...
А за все эти трудности спасибо нашим господам !!!!
Неужели так трудно понять ?!
пусть подразнят коллекторов, флаг в руки!..
"_знаете ли вы, что по новым кредитным картам в США, сроки погашения кредита колеблются от 1-го года до 5 лет! Это значит, что вы совершенно спокойно можете спустить в один день все 30 тысяч, и у вас будет целых пять лет на то, чтобы их вернуть банку без каких либо переплат!"©
http://lifeusa.ru/zhizn-v-ssha/kredit-v-ssha-o-che..
У нас власть грабительская, сами воруют, а нас в кабалу вгоняют. Это противонародная власть, она ничего не делает, для народа!