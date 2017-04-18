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На Сахалине молодежь стала чаще брать кредиты
cbkg.ru

На Сахалине молодежь стала чаще брать кредиты

В рейтинге по увеличению числа заемщиков в возрасте до 25 лет островной регион на 5 месте

В 1 квартале 2017 года самую высокую динамику роста в общей структуре российских заемщиков с действующими кредитами продемонстрировала доля «молодежи» в возрасте до 25 лет
 
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.04.2017 года доля заемщиков с действующими кредитами в возрасте до 25 лет в общей структуре действующих российских заемщиков составила 5,2%, увеличившись с начала 2017 года на 0,4 процентного пункта (на 01.01.2017 года – 4,8%). Это самый значительный рост среди всех возрастных групп заемщиков (Таблица 1). 
 
Таблица 1. Структура российских заемщиков с действующими кредитами по возрастам в РФ в 2016 году
 

Возраст заемщиков

Доля в общем кол-ве заемщиков

Динамика

на 01.01.2017

 на 01.04.2017

до 25 лет

4,8

5,2

+0,4 п.п.

от 25 до 29 лет

14,5

14,4

-0,1 п.п.

от 30 до 39 лет

31,0

31,1

+0,1 п.п.

от 40 до 49 лет

22,5

22,3

-0,2 п.п.

от 50 до 59 лет

17,7

17,4

-0,3 п.п.

от 60 до 65 лет

5,5

5,5

0,0 п.п.

свыше 65 лет

4,0

4,1

+0,1 п.п.

Самая высокая динамика роста доли заемщиков с действующими кредитами в возрасте до 25 лет в 1 квартале 2017 года была продемонстрирована в Республиках Тыва (+1,4 п.п.) и Алтай (+1,3 п.п.), Еврейской АО (+1,0 п.п.), Хабаровском крае (+0,8 п.п.), а также в Сахалинской и Белгородской областях (также +0,8 п.п.). Соответственно, самая низкая динамика роста доли «самых молодых» заемщиков отмечена в Курской, Новгородской и Орловской областях, а также в Удмуртской Республике (у всех +0,1 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге доля заемщиков до 25 лет увеличилась на 0,3 п.п. (Таблица 2).
 
При этом основным «драйвером» роста доли «самых молодых» заемщиков в 1 квартале 2017 года стало необеспеченное кредитование и, в первую очередь, сегмент кредитных карт. Так, 10,6% всех выданных с начала года кредитных карт пришлись на граждан в возрасте до 25 лет, а рост их доли по сравнению с 4 кварталом 2016 года составил 1,4 п.п. (в 4 кв. 2016 г. - 9,2%). В свою очередь, доля потребительских кредитов, предоставленных «молодежи» до 25 лет достигла уровня 8,0% от общего количества выданных в 1 квартале 2017 года кредитов данного типа (рост по сравнению с 4 кварталом 2016 года на 0,1 п.п.). Что касается обеспеченного кредитования (автокредиты и ипотека), то здесь доля кредитов, предоставленных заемщикам моложе 25 лет с начала года несколько сократилась (Диаграмма 1).
 
Диаграмма 1. Динамика доли розничных кредитов, выданных гражданам моложе 25 лет в 1 кв. 2017 г. по сравнению с 4 кв. 2016 г., %
 
 
«Более активное привлечение банками молодых заемщиков - новая тенденция на рынке розничного кредитования, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – «Хороших» «зрелых» заемщиков не хватает, поэтому кредиторы обращают свое внимание на пока еще не очень знакомый им сегмент граждан, которые только вступают во взрослую (в том числе, и в финансовом отношении) жизнь. При этом неудивительно, что основным «драйвером» привлечения молодых заемщиков являются кредитные карты. Этот вид розничных кредитов позволяет банкам максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет гибкого оперирования такими параметрами кредитов, как лимиты по картам. Эффективное управление кредитным риском особенно важно в отношении молодых людей в возрасте до 30 лет, т.к. это одна из самых рискованных для кредитования возрастных групп заемщиков. Не только в силу нестабильного дохода, но и по причине недостаточного жизненного и профессионального опыта и, соответственно, не слишком дисциплинированного отношения к своим кредитным обязательствам».
 
Таблица 2. Динамика доли заемщиков с действующими кредитами в возрасте до 25 лет в общей структуре заемщиков в регионах РФ в 1 квартале 2017 года, в %
 

 

По регионам

на 01.01.2017

на 01.04.2017

Изменение, в п.п.

1

Республика Тыва

3,9%

5,3%

1,4

2

Республика Алтай

5,3%

6,6%

1,3

3

Еврейская автономная область

4,6%

5,7%

1,0

4

Хабаровский край

4,3%

5,1%

0,8

5

Сахалинская область

3,7%

4,4%

0,8

6

Белгородская область

5,0%

5,8%

0,8

7

Республика Северная Осетия-Алания

4,9%

5,6%

0,7

8

Иркутская область

5,3%

6,0%

0,7

9

Амурская область

4,6%

5,3%

0,6

10

Республика Карачаево-Черкессия

5,5%

6,1%

0,6

11

Республика Саха (Якутия)

3,8%

4,4%

0,6

12

Забайкальский край

4,9%

5,5%

0,6

13

Красноярский край

4,6%

5,2%

0,6

14

Республика Адыгея

5,1%

5,7%

0,6

15

Приморский край

4,2%

4,7%

0,6

16

Новосибирская область

4,7%

5,2%

0,5

17

Камчатский край

3,2%

3,8%

0,5

18

Магаданская область

2,8%

3,3%

0,5

19

Кабардино-Балкарская Республика

5,2%

5,7%

0,5

20

Алтайский край

4,5%

5,0%

0,5

21

Республика Ингушетия

7,3%

7,8%

0,5

22

Республика Хакасия

4,6%

5,0%

0,5

23

Омская область

4,6%

5,1%

0,5

24

Архангельская область

5,0%

5,4%

0,4

25

Ставропольский край

5,8%

6,2%

0,4

26

Кемеровская область

4,7%

5,1%

0,4

27

Тульская область

4,8%

5,2%

0,4

28

Оренбургская область

5,3%

5,7%

0,4

29

Краснодарский край

5,5%

5,9%

0,4

30

Томская область

4,2%

4,6%

0,4

31

Курганская область

4,7%

5,1%

0,4

32

Чувашская Республика

5,4%

5,8%

0,4

33

Республика Карелия

4,5%

4,9%

0,4

34

Саратовская область

5,3%

5,7%

0,4

35

г. Москва

4,1%

4,5%

0,3

36

Московская область

4,7%

5,1%

0,3

37

Мурманская область

4,3%

4,6%

0,3

38

Республика Дагестан

5,8%

6,1%

0,3

39

Самарская область

5,1%

5,4%

0,3

40

Пензенская область

4,7%

5,1%

0,3

41

Тверская область

5,5%

5,8%

0,3

42

Республика Коми

4,7%

5,0%

0,3

43

Воронежская область

5,2%

5,5%

0,3

44

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

4,7%

5,0%

0,3

45

Ленинградская область

4,5%

4,8%

0,3

46

Калининградская область

4,9%

5,2%

0,3

47

Ульяновская область

5,4%

5,7%

0,3

48

Ярославская область

4,8%

5,1%

0,3

49

Костромская область

4,9%

5,2%

0,3

50

Республика Мордовия

5,0%

5,3%

0,3

51

Пермский край

5,2%

5,5%

0,3

52

Тамбовская область

5,5%

5,8%

0,3

53

Вологодская область

5,1%

5,4%

0,3

54

Республика Бурятия

4,3%

4,6%

0,3

55

г. Санкт-Петербург

4,2%

4,4%

0,3

56

Калужская область

4,8%

5,1%

0,3

57

Республика Татарстан

5,5%

5,8%

0,3

58

Свердловская область

4,6%

4,8%

0,3

59

Ростовская область

4,9%

5,2%

0,3

60

Нижегородская область

5,6%

5,8%

0,2

61

Республика Башкортостан

4,9%

5,2%

0,2

62

Чеченская республика

5,2%

5,4%

0,2

63

Рязанская область

5,7%

5,9%

0,2

64

Республика Марий Эл

5,6%

5,9%

0,2

65

Челябинская область

4,7%

4,9%

0,2

66

Смоленская область

5,2%

5,4%

0,2

67

Псковская область

5,6%

5,8%

0,2

68

Ханты-Мансийский АО - Югра

4,2%

4,4%

0,2

69

Ненецкий автономный округ

5,2%

5,4%

0,2

70

Ямало-Ненецкий автономный округ

3,6%

3,8%

0,2

71

Брянская область

5,6%

5,8%

0,2

72

Владимирская область

5,0%

5,2%

0,2

73

Ивановская область

5,2%

5,4%

0,2

74

Чукотский автономный округ

2,7%

2,9%

0,2

75

Волгоградская область

5,1%

5,3%

0,2

76

Республика Калмыкия

4,5%

4,7%

0,2

77

Кировская область

4,5%

4,7%

0,2

78

Липецкая область

5,8%

6,0%

0,2

79

Астраханская область

5,5%

5,7%

0,2

80

Удмуртская Республика

5,1%

5,2%

0,1

81

Орловская область

5,3%

5,4%

0,1

82

Новгородская область

4,8%

4,9%

0,1

83

Курская область

4,7%

4,8%

0,1

 
 
23 апреля, в 09:57 +3
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Комментарии
евгений
Написано 23 апреля, в 10:19
Раньше люди грабили банки, теперь всё наоборот.
Ответить
+17
ZLOI275
Написано 23 апреля, в 10:36
А потом...... мне кажется эти кредиты будут гасить родители
ну а молодеже как всегда хочется все и сразу. А вот что бы заработать это увы
Ответить
+10
VULKAN
Написано 23 апреля, в 12:48
ZLOI275, Не будут гасить родители, а точно гасят, так как с банков постоянно звонят и предупреждают о том, что их величество нагрянет с охраной...
А молодёжь, сидящая в банках, хихикает, мол, их же никто под дулом пистолета не принуждал...
Ответить
+5
senchick
Написано 23 апреля, в 15:13
ZLOI275, да
Ответить
+8
Svoy
Написано 23 апреля, в 16:49
Ответить
+3
KsuKsu
Написано 23 апреля, в 10:53
Потому что только соберешься разбогатеть- то сахар кончится, то трусы порвутся ....
Ответить
+16
НюНик_просто_Анна
Написано 23 апреля, в 10:54
KsuKsu,
ааа, какое точное замечание
Ответить
+6
KsuKsu
Написано 23 апреля, в 11:04
Ответить
+7
ZLOI275
Написано 23 апреля, в 16:40
KsuKsu, Сахар вредно, а трусы ну пока в порваных походить
а там скоро лето вобще без них можно
Ответить
+5
chizh
Написано 23 апреля, в 14:58
Спасибо нашим господам которые сидят в Кремле .
Ответить
+2
Дядя_Федор
Написано 23 апреля, в 18:52
chizh, а они тут при чем? Кредиты что ли Кремль заставляет брать людей?
Ответить
+2
chizh
Написано вчера, в 18:20
Дядя_Федор, если бы цены были приемлимые и зарплаты достойные то никто бы эти кредиты не брал . Сейчас без ипотеки и кредитов никак . Копить сложно , когда ты или снимаешь кВ или она в ипотеку .
А за все эти трудности спасибо нашим господам !!!!
Неужели так трудно понять ?!
Ответить
+1
Дядя_Федор
Написано вчера, в 18:44
chizh, цены устанавливают продавцы товаров и услуг, а зарплаты работодатели. Государство не может влият ни на первых, ни на вторых.
Ответить
+2
kholmchanin
Написано 23 апреля, в 15:50
Если уверены, что вернут кредиты в срок и в полном объёме,
пусть подразнят коллекторов, флаг в руки!..
Ответить
+2
Хронос
Написано 23 апреля, в 19:54
Мы всё хаим Америку, а там
"_знаете ли вы, что по новым кредитным картам в США, сроки погашения кредита колеблются от 1-го года до 5 лет! Это значит, что вы совершенно спокойно можете спустить в один день все 30 тысяч, и у вас будет целых пять лет на то, чтобы их вернуть банку без каких либо переплат!"©
http://lifeusa.ru/zhizn-v-ssha/kredit-v-ssha-o-che..
У нас власть грабительская, сами воруют, а нас в кабалу вгоняют. Это противонародная власть, она ничего не делает, для народа!
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+4
Svoy
Написано 23 апреля, в 20:34
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+4
Vika05
Написано 23 апреля, в 20:40
Svoy,
Ответить
+2
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