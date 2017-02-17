Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
Задержаны двое членов ИГ, планировавших взрыв в людном месте
Двух членов террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена на территории РФ), готовивших теракт на Сахалине, задержали оперативники ФСБ.
Как сообщает пресс-служба ведомства, арестованы гражданин России (он не сахалинец, а приезжий) и одной из республик Средней Азии.
У них дома нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, пропагандистские материалы и экстремистскую литературу.
Задержанные планировали совершить террористический акт в людном месте. В мобильных телефонах террористов обнаружили схемы изготовления самодельных бомб.
Возбуждено уголовное дело. Других подробностей о задержании пока нет.
По информации источников АСТВ, после теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, все силовые структуры Сахалина работают в усиленном режиме. Проверялись места проживания мигрантов, задержаны десятки подозрительных человек, изъята религиозная литература, проводятся проверки.
Ранее astv.ru сообщало о том, что на Сахалине выявляли сторонников ИГИЛ. Несколько человек из нашей области уезжали в Сирию, воевать на стороне боевиков.
В 2016 году сотрудники сахалинского пограничного управления ФСБ выявили в области группу выходцев из стран Средней Азии, которые только намеревались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне «Исламского государства».
Другие статьи по темам
Событие
Люди
Место
По центральным каналам уже прошла.
Заодно можно запугивать население террористическими страшилками, чтобы под этим предлогом лишить народ остатка гражданских прав и свобод... Все при деле.
Конгениально.
И очень своевременно.
метода старая как мир