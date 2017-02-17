Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ

Двух членов террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена на территории РФ), готовивших теракт на Сахалине, задержали оперативники ФСБ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, арестованы гражданин России (он не сахалинец, а приезжий) и одной из республик Средней Азии.

У них дома нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, пропагандистские материалы и экстремистскую литературу.

Задержанные планировали совершить террористический акт в людном месте. В мобильных телефонах террористов обнаружили схемы изготовления самодельных бомб.

Возбуждено уголовное дело. Других подробностей о задержании пока нет.

По информации источников АСТВ, после теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, все силовые структуры Сахалина работают в усиленном режиме. Проверялись места проживания мигрантов, задержаны десятки подозрительных человек, изъята религиозная литература, проводятся проверки.