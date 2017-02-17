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Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ

Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ

Задержаны двое членов ИГ, планировавших взрыв в людном месте

Двух членов террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена на территории РФ), готовивших теракт на Сахалине, задержали оперативники ФСБ.
Как сообщает пресс-служба ведомства, арестованы гражданин России (он не сахалинец, а приезжий) и одной из республик Средней Азии.
 
 
 
 
У них дома нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, пропагандистские материалы и экстремистскую литературу.
 
 
 
 
 
 
Задержанные планировали совершить террористический акт в людном месте. В мобильных телефонах террористов обнаружили схемы изготовления самодельных бомб.
 
 
Возбуждено уголовное дело. Других подробностей о задержании пока нет.
По информации источников АСТВ, после теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, все силовые структуры Сахалина работают в усиленном режиме. Проверялись места проживания мигрантов, задержаны десятки подозрительных человек, изъята религиозная литература, проводятся проверки.
Ранее astv.ru сообщало о том, что на Сахалине выявляли сторонников ИГИЛ. Несколько человек из нашей области уезжали в Сирию, воевать на стороне боевиков. 
В 2016 году сотрудники сахалинского пограничного управления ФСБ выявили в области группу выходцев из стран Средней Азии, которые только намеревались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне «Исламского государства». 
 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:03 +9
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Комментарии
Lera-Lera
Написано сегодня, в 19:04
ого го себе
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+6
sasch
Написано сегодня, в 19:10
............................................................ ...................... .............
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+4
Online
gennady-73 Online
Написано сегодня, в 19:12
ВСЁ ЕРЕСЬ !!!!!
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+6
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 20:21
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+5
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 20:43
TROL, где видос взял?
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+3
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 22:16
marrozz, в интернете он есть
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0
Еще 1 комментарий
Online
Ягодка Online
Написано сегодня, в 19:14
Я в шоке.... когда это где-то далеко,это далеко... а когда вот тут под носом,где все твои близкие,родные и друзья...
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+7
Matso
Написано сегодня, в 19:24
А что новость с таким запозданием?
По центральным каналам уже прошла.
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+4
Online
SerXio Online
Написано сегодня, в 19:25
Ога-ога, сначала завезем в страну тысячи малограмотных и низкоквалифицированных мигрантов, а потом героически будем искать среди них террористов.. и ещё бороться с преступностью местных люмпенов лишившихся даже черной работы...
Заодно можно запугивать население террористическими страшилками, чтобы под этим предлогом лишить народ остатка гражданских прав и свобод... Все при деле.
Конгениально.
И очень своевременно.
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+12
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 19:50
SerXio, разделяй и властвуй
метода старая как мир
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+6
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:40
SerXio, Да даже если мы им перекроем всепути-дорожки, то ИДЕОЛОГИЯ всё равно перейдёт все границы и заслоны. В таком случае, надо и от тырнета отказаться, от СМИ, от переписки и любого иного общения.
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+4
Breaking87
Написано сегодня, в 19:25 Отредактированно сегодня, в 19:26
лучше бы обезвредили себе тихо мирно и не сообщали о таком...паника же начнется...если уже в каждом пакете и сумке видят терракт, дергают полицию по каждому нелепому случаю...а тут такое
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+5
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 19:45
Breaking87, люди должны проявлять бдительность, органы должны делать свою работу. Люди - бдительны, органы - делают работу, всё как и должно быть. Открещиваться от проблемы тем, что "мы не хотим знать", не решит её.
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+7
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 19:46 Отредактированно сегодня, в 20:33
Breaking87, вспомните терракты в Европе, когда оказывалось, что люди, совершившие их, давно находились в разработке, но недоглядели и всё пошло прахом. Это стоило людям жизни. А может быть, если бы люди были бдительнее, то этого и удалось бы избежать, либо снизить нанесённый ущерб.
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+6
observer69
Написано сегодня, в 20:02
Breaking87, Поверьте не начнется, по простой причине что у нас слава Богу, пока проносит благодаря силовикам и мы не ощутили на своей шкуре всех этих бед в отличии той же Москвы, Питера , Волгодонска, Буденновска..., ведь в этих городах жизнь идет своим чередом без паники, а вот бдительность она не лишняя будет.
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+4
Еще 1 комментарий
Mopsik
Написано сегодня, в 19:44
Ни чего себе новости на ночь глядя
, вот в такие моменты хочется сказать огромное спасибо спецслужбам за то, что делают нашу жизнь и наших близких безопаснее
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+5
lina6755
Написано сегодня, в 19:45
Скоро мы,сахалинцы,будем чувствовать себя гостями у себя на родине. Одни азиатские физиономии. Ведут себя нагло,везде их речь,в магазинах продавцы,охранники тоже из этих приезжих,водители маршруток постоянно разговаривают по мобильнику на своем тарабарском ,сомневаюсь,что права они имеют. Чему тут удивляться,вполне возможно,что готовился теракт.
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+14
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:40
lina6755, Они по всей стране. Так что и все остальные россияне чувствуют себя как у НИХ дома.
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+4
atm
Написано сегодня, в 19:59
Вот так. Зато про варежку все смеялись
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+3
Galina55
Написано сегодня, в 20:18
И до нас дошло. Страшно.
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:42
хоть убейте меня. не верю. показуха. как и то, что питерского террориста нашли тут же и других. НЕ ВЕРЮ
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+7
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 21:02
Балтийская Килька, ну спецслужбы у нас далеко не дураки...что тут сказать - мы все под колпаком, даже если не террористы. хотя ошибки и промахи случаются у всех
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+3
Оля Нагаева
Написано сегодня, в 20:46
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 20:48 Отредактированно сегодня, в 20:53
полюбому на каком-нибудь оппозиционном митинге планировали рвануть!или на 9 мая((
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 20:53
А я верю, и теперь понятно что совсем не смешно было когда спецслужбы выезжали на варежки, пакеты, сумки и прочее - лучше перебдеть
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+4
atm
Написано сегодня, в 21:17
Nektos, они таким образом хотели усыпить бдительность граждан и спцслужб. Молодцы ФСБ, что не повелись.
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+2
Online
BANYA Online
Написано сегодня, в 21:41
Гнать метлой сраной с Сахалина , запретить въезд в Россию??
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+1
Anna1905
Написано сегодня, в 21:46 Отредактированно сегодня, в 21:55
Капец товарищи что тут еще скажешь
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0
Online
znakhar Online
Написано сегодня, в 21:49
Лож п.....ж и правокация
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+1
Online
Vladis Online
Написано сегодня, в 22:15
znakhar, согласен . Ересь полнейшая !!!! Жути нагоняют
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0
Dcam
Написано сегодня, в 22:03
Приплыли называется...
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0
Online
Vika05 Online
Написано сегодня, в 22:13
Думаю сообщить или как
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0
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