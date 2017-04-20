"Нет ничего удивительного, что террористы выбрали для подготовки взрыва Сахалин" - Сергей Гончаров
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» прокомментировал задержание террористов
Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», президент Российского союза предприятий безопасности, прокомментировал АСТВ задержание на Сахалине двух террористов, которые собирались устроить взрыв в людном месте.
- Почему террористы выбрали наш удаленный остров?
- Сейчас нет места, где можно защититься от террористов. Причем это касается не только нашей страны, но и всего мира. В городах, скажем так, всероссийского значения, безопасность обеспечена лучше – и сотрудников правоохранительных служб больше и сама система более разветвленная. Поэтому преступники выбирают отдаленные регионы, города и села, где можно заниматься подготовкой к теракту более спокойно и не привлекая к себе внимания. Но теракты они стараются проводить в крупных городах. Во-первых, для того, чтобы взрыв принес больше жертв, а во-вторых, конечно, теракт – это пиар-компания. Каждая такая акция поднимает волну, которая расходится по всему миру. Мы все это неоднократно наблюдали.
В том, что на Сахалине задержали террористов, ничего удивительного нет. У нас во Владимире, это под Москвой, задерживали террористов, которые занимались подготовкой к взрыву. И действовали они по такому же принципу – подготовка шла на периферии, а теракты они готовились проводить в Москве.
Вообще, на мой взгляд, ситуация вызывает опасение и хорошо, что спецслужбы так оперативно среагировали.
- Как вы считаете, время выбрано не случайно? Возможно ли, что теракты планировали на время ближайших майских праздников?
- Готов согласиться. В любом случае, любой теракт всегда подгадывается под какую-то политическую подоплеку. Это касается и терактов в европейских городах, и в России. Недавний теракт в Санкт-Петербурге не случайно произошел в день, когда проходило совещание Владимира Путина и Александра Лукашенко. И когда президент России был в своем родном городе Санкт-Петербурге. В такие случайности я не верю. Мы видим, что эта ситуация прогрессирует и мы не можем дать гарантии, что такое не повторится. Это первое. Второе – успехи в Сирии, которые имеет Россия. Боевики перенесли свою столицу из этой страны в Ирак, и они начинают бежать из Сирии. А там были выходцы и из Средней Азии, и с Северного Кавказа было много бойцов в ИГИЛ, более 7 тысяч человек, они оказались уже не нужны. Они начинают возвращаться на родину, под различными видами проникая на нашу территорию. Этот процесс длительный и думаю, он будет только прогрессировать. ИГИЛ уничтожить только силой невозможно, это идеология. С идеологией надо бороться не только военными способами.
- В сообщении ФСБ говорится, что было изготовлено взрывное устройство с поражающими элементами. Как вы считаете, что это за устройство?
- Обычно в качестве поражающих элементов используют шарики от подшипников, нарезанные болты и гайки. Разлетающиеся фрагменты увеличивают поражающую силу взрыва. Особенно это страшно, когда взрыв происходит в закрытом пространстве.
- Идеология ИГИЛ – она импортирована откуда-то на Сахалин или ее могли взрастить здесь, на острове, в среде местных мусульман?
- Не могу точно ответить на этот вопрос. Только следствие даст на него ответ. Но я склоняюсь к двум моментам. Первое – нельзя все валить на ИГИЛ. У нас много ячеек, в которые входят даже этнические русские, которые принимают ислам и становятся чуть ли не шахидами. Приезжие мигранты–мусульмане живут достаточно обособленно и проникнуть в их общины спецслужбам сложно. Но самое плохое в том, что они не желают исполнять наши законы. А имамы, получившие религиозное образование в основном в Катаре, в Саудовской Аравии, ведут экстремистскую пропаганду в мечетях, в молельных домах. Нас это огорчает, ведь мы считаем Коран книгой мирных людей. Но мы имеем то, что имеем – ваххабитов, и другого толка исламских экстремистов.
- Известие о задержании террористов породило комментарии о том, что это была инсценировка ФСБ с тем, чтобы под предлогом борьбы за безопасность запретить митинги, которые собирается проводить Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией. Вы допускаете такую возможность?
- Я не могу согласиться с таким мнением, потому что события, которые происходят и в мире, и в нашей стране, все эти трагедии не имеют отношения к демонстрациям и митингам сторонников Навального или других оппозиционеров. Ведь по закону желающие подают заявку на митинг, сообщают предполагаемое количество участников, а уже правоохранительные обязаны обеспечить присутствующим безопасность. Они обязаны защитить всех и не важно, кто пришел на митинг – оппозиционер или тот, кто поддерживает власть. Так что я считаю надуманной версию о том, что задержание террористов - это провокация спецслужб.
хотя интересно, почему Гончаров затронул именно Педального в своем интервью?
2)На сколько знаю, только экспертиза признает литературу экстремистской
..как-то все быстро, корявенько..
...реакция на трагедию в Хабаре?