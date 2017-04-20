"Нет ничего удивительного, что террористы выбрали для подготовки взрыва Сахалин" - Сергей Гончаров

Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», президент Российского союза предприятий безопасности, прокомментировал АСТВ задержание на Сахалине двух террористов, которые собирались устроить взрыв в людном месте.

- Почему террористы выбрали наш удаленный остров?

- Сейчас нет места, где можно защититься от террористов. Причем это касается не только нашей страны, но и всего мира. В городах, скажем так, всероссийского значения, безопасность обеспечена лучше – и сотрудников правоохранительных служб больше и сама система более разветвленная. Поэтому преступники выбирают отдаленные регионы, города и села, где можно заниматься подготовкой к теракту более спокойно и не привлекая к себе внимания. Но теракты они стараются проводить в крупных городах. Во-первых, для того, чтобы взрыв принес больше жертв, а во-вторых, конечно, теракт – это пиар-компания. Каждая такая акция поднимает волну, которая расходится по всему миру. Мы все это неоднократно наблюдали.

В том, что на Сахалине задержали террористов, ничего удивительного нет. У нас во Владимире, это под Москвой, задерживали террористов, которые занимались подготовкой к взрыву. И действовали они по такому же принципу – подготовка шла на периферии, а теракты они готовились проводить в Москве.

Вообще, на мой взгляд, ситуация вызывает опасение и хорошо, что спецслужбы так оперативно среагировали.

- Как вы считаете, время выбрано не случайно? Возможно ли, что теракты планировали на время ближайших майских праздников?

- Готов согласиться. В любом случае, любой теракт всегда подгадывается под какую-то политическую подоплеку. Это касается и терактов в европейских городах, и в России. Недавний теракт в Санкт-Петербурге не случайно произошел в день, когда проходило совещание Владимира Путина и Александра Лукашенко. И когда президент России был в своем родном городе Санкт-Петербурге. В такие случайности я не верю. Мы видим, что эта ситуация прогрессирует и мы не можем дать гарантии, что такое не повторится. Это первое. Второе – успехи в Сирии, которые имеет Россия. Боевики перенесли свою столицу из этой страны в Ирак, и они начинают бежать из Сирии. А там были выходцы и из Средней Азии, и с Северного Кавказа было много бойцов в ИГИЛ, более 7 тысяч человек, они оказались уже не нужны. Они начинают возвращаться на родину, под различными видами проникая на нашу территорию. Этот процесс длительный и думаю, он будет только прогрессировать. ИГИЛ уничтожить только силой невозможно, это идеология. С идеологией надо бороться не только военными способами.

- В сообщении ФСБ говорится, что было изготовлено взрывное устройство с поражающими элементами. Как вы считаете, что это за устройство?

- Обычно в качестве поражающих элементов используют шарики от подшипников, нарезанные болты и гайки. Разлетающиеся фрагменты увеличивают поражающую силу взрыва. Особенно это страшно, когда взрыв происходит в закрытом пространстве.

- Идеология ИГИЛ – она импортирована откуда-то на Сахалин или ее могли взрастить здесь, на острове, в среде местных мусульман?

- Не могу точно ответить на этот вопрос. Только следствие даст на него ответ. Но я склоняюсь к двум моментам. Первое – нельзя все валить на ИГИЛ. У нас много ячеек, в которые входят даже этнические русские, которые принимают ислам и становятся чуть ли не шахидами. Приезжие мигранты–мусульмане живут достаточно обособленно и проникнуть в их общины спецслужбам сложно. Но самое плохое в том, что они не желают исполнять наши законы. А имамы, получившие религиозное образование в основном в Катаре, в Саудовской Аравии, ведут экстремистскую пропаганду в мечетях, в молельных домах. Нас это огорчает, ведь мы считаем Коран книгой мирных людей. Но мы имеем то, что имеем – ваххабитов, и другого толка исламских экстремистов.

- Известие о задержании террористов породило комментарии о том, что это была инсценировка ФСБ с тем, чтобы под предлогом борьбы за безопасность запретить митинги, которые собирается проводить Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией. Вы допускаете такую возможность?

- Я не могу согласиться с таким мнением, потому что события, которые происходят и в мире, и в нашей стране, все эти трагедии не имеют отношения к демонстрациям и митингам сторонников Навального или других оппозиционеров. Ведь по закону желающие подают заявку на митинг, сообщают предполагаемое количество участников, а уже правоохранительные обязаны обеспечить присутствующим безопасность. Они обязаны защитить всех и не важно, кто пришел на митинг – оппозиционер или тот, кто поддерживает власть. Так что я считаю надуманной версию о том, что задержание террористов - это провокация спецслужб.