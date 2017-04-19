новости
новости
Регистрация
Пятеро сахалинцев завоевали путевки на Кубок России по ММА

Пятеро сахалинцев завоевали путевки на Кубок России по ММА

Чемпионат ДФО по смешанным боевым единоборствам прошел в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском состоялся чемпионат Дальневосточного федерального округа по смешанным боевым единоборствам ММА.  В состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены Сахалинской области. На соревнованиях впервые была использована новая система взвешивания. Определение весовой категории, в которой выступали спортсмены, проходило в день поединков. В связи с этим, многим бойцам приходилось менять систему подготовки, в том числе – «сгонку» веса.

Успешнее всех выступил Богдан Егоров. В копилку своих наград он положил серебряную медаль. Третьи места завоевали Юлиан Красавин, Виктор Дзебин, Рамис Мукаилов и Дмитрий Ганчук. Еще одну бронзовую медаль для сборной принес Кирилл Антонов. Он выступил в новой весовой категории – до 57 кг, которая была введена в этом году. За выход в финал наши спортсмены уступили неоднократным чемпионам ДФО.

По итогам общекомандного зачета сборная Сахалинской области завоевала третье место. По словам островных тренеров, причина этому - нехватка опыта у сахалинских бойцов, недостаточное количество тренировочных сборов и редкие выезды на  соревнования более высокого уровня.  

Сахалинские спортсмены, занявшие призовые места, получили возможность выступить на Кубке России по ММА.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Галерея
Пятеро сахалинцев завоевали путевки на Кубок России по ММА, Фото: 1
Пятеро сахалинцев завоевали путевки на Кубок России по ММА, Фото: 2
Пятеро сахалинцев завоевали путевки на Кубок России по ММА, Фото: 3
Пятеро сахалинцев завоевали путевки на Кубок России по ММА
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:45 +4
Другие статьи по темам
Прочее
ММА
Популярное на ASTV
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира
Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
sasch
Написано сегодня, в 18:39
Ответить
+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:10
Красавцы!! Победы вам, парни!
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
Мобильный диагностический комплекс отправился в первый рейс по Невельскому району
Мобильный диагностический комплекс отправился в первый рейс по Невельскому району
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru