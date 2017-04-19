Пятеро сахалинцев завоевали путевки на Кубок России по ММА

В Петропавловске-Камчатском состоялся чемпионат Дальневосточного федерального округа по смешанным боевым единоборствам ММА. В состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены Сахалинской области. На соревнованиях впервые была использована новая система взвешивания. Определение весовой категории, в которой выступали спортсмены, проходило в день поединков. В связи с этим, многим бойцам приходилось менять систему подготовки, в том числе – «сгонку» веса.

Успешнее всех выступил Богдан Егоров. В копилку своих наград он положил серебряную медаль. Третьи места завоевали Юлиан Красавин, Виктор Дзебин, Рамис Мукаилов и Дмитрий Ганчук. Еще одну бронзовую медаль для сборной принес Кирилл Антонов. Он выступил в новой весовой категории – до 57 кг, которая была введена в этом году. За выход в финал наши спортсмены уступили неоднократным чемпионам ДФО.

По итогам общекомандного зачета сборная Сахалинской области завоевала третье место. По словам островных тренеров, причина этому - нехватка опыта у сахалинских бойцов, недостаточное количество тренировочных сборов и редкие выезды на соревнования более высокого уровня.

Сахалинские спортсмены, занявшие призовые места, получили возможность выступить на Кубке России по ММА.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.