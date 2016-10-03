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Житель Горнозаводска обвиняется в совершении насильственных действий в отношении мальчиков

Житель Горнозаводска обвиняется в совершении насильственных действий в отношении мальчиков

Одному из потерпевших 5 лет, другому - 10

Следственным отделом по Невельску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Горнозаводска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (3 эпизода) – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемый в сентябре 2016 года с использованием беспомощного состояния мальчиков 10 и 5 лет совершил в отношении них иные действия сексуального характера.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:36 +2
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Комментарии
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 14:37
Какой ужас

Как таких земля носит...
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+9
Masenkaya
Написано сегодня, в 14:37
на кол тварь!
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+1
Енисея
Написано сегодня, в 14:49
Отрезать и повесить ему же на стенку, чтоб созерцал каждый день, урод!
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0
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 15:03
Началось.....
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+3
serega81
Написано сегодня, в 15:14
Пи....ор вонючий.Ох нелегко придется,лет 20 сидеть........Не выйдет уже.
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 15:33
Нелюдь.
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+2
babaj
Написано сегодня, в 16:35
горнозаводск давно стал каким-то гнездом черных сил. Как там выживают нормальные люди?
Когда-то был развитым и перспективным поселком.
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:47
кастрация.
Нех содержать за наш счёт.
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0
Kris_tina
Написано сегодня, в 18:27
Падла такая
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0
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 19:03
Расстрелять
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0
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