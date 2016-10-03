Житель Горнозаводска обвиняется в совершении насильственных действий в отношении мальчиков

Следственным отделом по Невельску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Горнозаводска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (3 эпизода) – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемый в сентябре 2016 года с использованием беспомощного состояния мальчиков 10 и 5 лет совершил в отношении них иные действия сексуального характера.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.