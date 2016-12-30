Ревнивый сахалинец с ножом напал на нового мужчину своей бывшей жены

7 января в полицию Корсакова зашел мужчина и сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники полиции оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским, что с женой он шел по двору одного из домов по улице Советской. В это время к нему подошел мужчина и нанес около 5 ножевых ранений, а затем скрылся. Хотя потерпевшему не удалось в темноте рассмотреть лица злоумышленника, но он предположил, что к нападению может быть причастен бывший муж его супруги. Своими подозрениями он поделился с правоохранителями.

Полицейские оперативно установили автомобиль, зарегистрированный на подозреваемого. Вскоре на выезде из Корсакова инспекторы ДПС остановили проходивший по ориентировке автомобиль под управлением злоумышленника. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которой по прибытию инспекторы передали задержанного.

Установлено, что 39-летний подозреваемый проживает в Южно-Сахалинске и приехал в портовый город, чтобы встретиться с бывшей женой, но та отказалась. Тогда мужчина взял из машины нож и стал выжидать, когда пара выйдет из дома, а затем стал их преследовать. Улучив подходящий момент, он напал на потерпевшего, потом избавился от орудия преступления и выехал в сторону областного центра, но был задержан полицейскими.

В ходе следственных действий орудие преступления было изъято в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.