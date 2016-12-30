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Ревнивый сахалинец с ножом напал на нового мужчину своей бывшей жены

Ревнивый сахалинец с ножом напал на нового мужчину своей бывшей жены

Пострадавший получил около 5 ножевых ранений, но смог дойти до полиции

7 января в полицию Корсакова зашел мужчина и сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники полиции оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским, что с женой он шел по двору одного из домов по улице Советской. В это время к нему подошел мужчина и нанес около 5 ножевых ранений, а затем скрылся. Хотя потерпевшему не удалось в темноте рассмотреть лица злоумышленника, но он предположил, что к нападению может быть причастен бывший муж его супруги. Своими подозрениями он поделился с правоохранителями.

Полицейские оперативно установили автомобиль, зарегистрированный на подозреваемого. Вскоре на выезде из Корсакова инспекторы ДПС остановили проходивший по ориентировке автомобиль под управлением злоумышленника. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которой по прибытию инспекторы передали задержанного.

Установлено, что 39-летний подозреваемый проживает в Южно-Сахалинске и приехал в портовый город, чтобы встретиться с бывшей женой, но та отказалась. Тогда мужчина взял из машины нож и стал выжидать, когда пара выйдет из дома, а затем стал их преследовать. Улучив подходящий момент, он напал на потерпевшего, потом избавился от орудия преступления и выехал в сторону областного центра, но был задержан полицейскими.

В ходе следственных действий орудие преступления было изъято в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ. 

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:17 +2
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 15:19
Ааааааааааа блин,куда мир катиться?
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+3
TROL
Написано сегодня, в 15:33
- А правда ли, что все войны на Земле из-за женщин?

- Конечно. Нарожали дураков!
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+7
vladsakh
Написано сегодня, в 15:36
Идиот.
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+2
VULKAN
Написано сегодня, в 16:03
Насильно мил не станешь...
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+2
VULKAN
Написано сегодня, в 16:05
Пострадавшему скорейшего выздоровления
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0
BomberMan
Написано сегодня, в 16:05
теперь ему сидеть в тюрьме. Из-за тупости . Новую бы нашёл любовь. Сумасшедший человек
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:44
о дебил! и чего добился? статьи!
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:53
сейчас эмоции остынут и за голову схватится...понты перед дамой показал,теперь на СИЗО пусть понты показывает..вот никогда таких не понимал....ты не нужен,насильно никто жить с тобой не будет...понту ножом размахивать то?...
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0
Яночка
Написано сегодня, в 19:20
Овца. Других слов, простите у меня НЕТ.
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0
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 19:21
Надо отпустить и жить, и добиваться успехов, а она бы сама еще прибежала...
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0
lakostochka
Написано сегодня, в 19:25 Отредактированно сегодня, в 19:26
Ну неудивительно, что она от него убежала!!! От дебила... Колотил ее, небось!
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