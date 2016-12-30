Более трех тысяч человек ежедневно посещали «Горный воздух» на новогодних каникулах

На данный момент функционируют только два склона комплекса - «Западный» и «Армейка»

Сегодня, 9 января спортивно-турист ический комплекс закрылся на профилактические работы. Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

«Снежные ружья работали в круглосуточном режиме. 5 января была запущена еще одна трасса - «Армейка». Ежедневно комплекс посещало более 3 000 человек. Не смотря на большое количество гостей, в этом году удалось избежать больших очередей. Увеличение пропускной способности канатной дороги до 2 000 человек в час, дополнительные кассы и работа волонтерских отрядов на комплексе, безусловно, позволили добиться такого результата», - отметил директор по развитию СТК «Горный воздух» Хиун Ким.

Известно, что в новогодние каникулы на курорте отдыхали туристы из Японии, Южной Кореи, Австралии, Узбекистана, ОАЭ, Казахстана, Индии и Голландии. Также на склонах побывали гости из Владивостока и Хабаровска.

Майкл Брайтон на Сахалине побывал в прошлом году. В этот раз опять решил приехать, но уже с семьей. Специально подгадал отпуск на новогодние праздники.

«Жалко, что в этом году снега мало, - рассказывает турист. - Но я все равно остался доволен. Моя жена первый раз стояла на лыжах. В этом ей помогли ваши инструкторы. Пока еще не получается, приедем в следующий раз».

Серьёзных травм и происшествий в период зимних каникул не зафиксировано. Единственным неприятным инцидентом стала остановка подъемника. Это произошло из-за того, что система управления канатной дороги показала ошибку.

«По регламенту общая безопасность людей находится в приоритете, поэтому было принято решение остановить подъемник для выяснения причин. Ошибка не подтвердилась, и фуникулер был снова запущен. Для клиентов, которые были вынуждены ждать на нижней станции, был организован автобус, который поднял их до средней площадки, а также был произведен возврат денежных средств. Касаемо транспортных средств, хотелось бы отметить, в конце 2016 года автопарк «Горного воздуха» пополнился новыми пассажирскими автобусами и ратраком. Поэтому с 3 января был запущен бесплатный маршрут для гостей курорта», - отмечают руководители спортивного комплекса.

Особой популярностью пользуется прокат услуг квалифицированны х инструкторов. Для удобства посетителей, действует система бронирования снаряжения или инструктора по телефонам: 39-01-92 или 8 (4242) 51-11-10 доб. 126, либо через официальный сайт: ski-gv.ru.

Профилактические дни на «Горном воздухе» выпадают на: 9.01, 23.01, 6.02, 20.02, 6.03, 3.04. В эти дни комплекс работать не будет, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.