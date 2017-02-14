РусскоБылинное художественное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, солнышки!

Сегодня Международный день родного языка

А еще Всемирный день экскурсовода

Второй день Масленицы: Заигрыш

Вторник Масленицы называется Заигрыш. В этот день начинались игры и развлечения, а за потеху и веселье по традиции угощают блинами. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили слова: «У нас горы снежные готовы и блины напечены - просим жаловать!».

Продолжались катания на санках с горок и на санях, запряженных лошадьми. Начинались народные гулянья, забавы. В городах или больших деревнях в деревянных балаганах устраивались представления, непременными участниками которых были Петрушка и Масленичный Дед (традиционный дед-зазывала).

По улицам ходили ряженые в масках, заходили в знакомые дома, пели, танцевали. Строились снежные и ледяные крепости, качались на качелях, пели песни.

Во вторник женщины собирались в корчме. После гулянья в корчме все выходили на улицу, где устраивались веселые забавы, которые длились почти весь день.

Второй день, как правило, считался днем для молодоженов.

Особую поэзию санному катанию придавал давний народный обычай: поженившиеся зимой пары ездили по улицам «показать себя».

В этот день происходили смотрины невест. Нередко и помолвленные женихи вывозили напоказ всему честному люду красавиц-невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу.

Теперь новости:

Учёные раскрыли список тем, не желательных для обсуждения на работе

Учёные составили список тем для общения, не желательных для разговора между сотрудниками на работе, состоящий из восьми пунктов. Исследованию подверглись около миллиона работников различного профессионального уровня и должностей.

Каждый из пунктов может негативно повлиять на карьерный рост, вплоть до увольнения. Обсуждение своей личной жизни не должно быть темой для обсуждения в рабочем коллективе. Сплетни не лучшим образом влияют на профессиональное развитие. Это же касается обсуждения способностей и компетенции других сотрудников, каждый из которых может когда-либо стать вашим руководителем.

Темы политической направленности могут фигурировать в коллективе только при условии работы в данной сфере. В любых других проявлениях политические взгляды могут вызвать споры, стать камнем преткновения, что негативно влияет на рабочий процесс. Уровень заработной платы, обсуждаемый с коллегами, часто вызывает отрицательные эмоции, такие как зависть, недовольство, снижение самооценки, поэтому подобных тем лучше избегать. Не следует делиться планами о смене работы, ведь информация может дойти до руководства, что сыграет против сотрудника.

Источник: http://svopi.ru/nauka/160363

Женщина вышла замуж за дом, чтобы избежать выселения

43-летняя жительница Лондона Дебора Ходж вышла замуж за дом, где ее семья прожила два года, после того, как владелец недвижимости велел ей освободить помещение. Мать-одиночка хочет привлечь внимание к своей интернет-компании по покупке здания, которое она прозвала Норманом, сообщает Mirror.

Женщина планирует собрать деньги на выкуп Нормана у его нынешнего владельца. Для этого ей нужно 400 тысяч фунтов (28,5 миллиона рублей), однако в настоящий момент Ходж собрала лишь 56 фунтов (3,9 тысячи рублей). Своим смелым поступком британка хочет привлечь внимание общественности к своей краудфандинг-кампании.

"Я устроила настоящую церемонию, надела платье, позвала друзей, мы устроили вечеринку", — рассказала Ходж.

Женщина говорит, что Норман стал для нее больше, чем просто домом.

"Когда мы въехали сюда два года назад, отношения в семье разваливались. Однако Норман все изменил, сейчас мы с близкими не разлей вода. Я чувствую в этом здании мужской дух, он присматривает за нами", — заявила британка.

Владелец здания велел Ходж выселиться до 24 марта. Если женщине не удастся выкупить дом, ей придется вернуться в город Болтон, откуда она в свое время переехала в столицу.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2856333&cid=520

Вопрос на сегодня:

Вы любите блины? А с чем?

А теперь очередь подборочки.

Русь Великая

Художник пишет картины о истории Древней Руси, переносит на холст замечательные былины и волшебные русские сказки.

Борис Михайлович Ольшанский родился в 1956 году в городе Тамбове. Учился в пензенском художественном училище и Суриковском институте (г. Москва).

В 1989 году, через три года после окончания института, Борис Михайлович стал членом Союза Художников России.

Некоторое время молодой художник занимался иллюстрацией, трудился в газете, а после «пришествия перестройки» решил заняться исключительно живописью. И очень скоро выбрал себе основную тему – история России и особенно история Древней (ещё дохристианской) Руси.

Давайте смотреть, что у него получилось. Мне его работы понравились. Понравились своим внутренним содержанием, незримой мощью.

Картины художника Бориса Ольшанского

Берендеи

Садко

Берегиня

Былина

Купава

Лель

Ночь на Ивана Купалу

Русалия

Пересвет на Куликовом поле

Славянская Быль

Похищение княгини

Предание о Святославе

Сеча на Днепре

Щит на вратах Царьграда

Присяга Сварожича

Тени забытых предков

Языческий мотив

У небесного причала

Там русский дух

Пастораль

Иван вдовий сын

Василиса Микулишна

Алёша Попович и Елена Прекрасная

Поход Вольги

Волшебство славянской магии — хмель и вино отступись

Рождение Воина

Слово о полку Игореве

Ночь Воина

Терем царевны зимы