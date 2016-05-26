НевероятноПтичье доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, дорогие!

Начну, как обычно, с праздников на сегодня и выходные. А выходных нас ждут аж 4 дня.

Сегодня Международный день поддержки жертв преступлений

23 февраля День воинской славы России — День защитника Отечества . С праздником, мальчики и мужчины!

24 и 25 февраля особых праздников в России, вроде, нет.

А 26 февраля Всемирный день неторопливости

И Прощеное воскресенье

А теперь новости

Кинотеатр с шашлыком откроют во Владикавказе

одном из торговых центров Владикавказа появится кинотеатр, зрители которого во время просмотра фильмов смогут поесть шашлык. Об этом рассказали организаторы.

Новый сетевой кинотеатр предполагается создать в торговом центре "Алания моол", в него войдут пять обычных залов, от 70 до 150 мест каждый, и один категории VIP, гостям которого будут подавать шашлык. Воспользоваться такой услугой смогут всего 28 человек.

"Сюда во время просмотра фильма можно будет заказать не просто попкорн и колу, но даже шашлык", - приводит слова руководителя генеральной проектной компании GKV.architects Каурбека Гергиева Регион online.

Источник: http://www.vestikavkaza.ru/material/189469

Российскую туристку задержали в Таиланде за кормление рыб

Российская туристка в Таиланде была задержана за кормление рыб хлебом, ей грозит тюремный срок. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает газета Phuket Gazette.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье у острова Рача, расположенного неподалеку от Пхукета. 53-летнюю Ольгу Смирнову задержали сотрудники подразделения охраны морских и прибрежных ресурсов Таиланда.

Россиянку доставили в один из полицейских участков Пхукета. Туристку обвинили в том, что она кормила рыб на особо охраняемой территории с коралловыми рифами, что запрещено законодательством Таиланда.

Женщину выпустили под залог в 100 тысяч бат (около 3 тысяч долларов). Ей грозит либо штраф на аналогичную сумму, либо тюремное заключение сроком на год, либо и то и другое. Смирновой придется остаться в Таиланде до тех пор, пока ее дело не будет рассмотрено в суде.

Аналогичный инцидент произошел в стране в мае 2016 года. Тогда за кормление рыбы на острове Кхай Нок задержали китайского туриста. Ранее в том же месяце власти Таиланда разрешили штрафовать и даже сажать в тюрьму людей, вмешивающихся в жизнь морской флоры и фауны.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/02/20/tourist_fish/

Вопрос на сегодня:

А у вас дома были или есть рыбки? А какие?

Ну и очередь подборочки. Сегодня это некоторые из птиц невероятной красоты.

Северный кардинал

Усатый древесный стриж

Зимородки, Таиланд Зимородки, Таиланд

Расписная овсянка

Гульдовы амадины

Голубая сойка

Мадагаскарские питтовые, или филепиттовые — семейство воробьинообразных птиц

Леопардовая радужная птица — австралийский вид воробьинообразных птиц из семейства радужных птиц.

Аметистовый короткохвостый скворец

Австралийские звездные зяблики

Изумрудный блестящий скворец

Краснохохлая кардиналовая овсянка

Сиреневогрудая сизоворонка (Coracias caudatus)

Баллийский скворец

Свиристель

Венценосный мухоед

Западноафриканский огненный бархатный ткач

Синекрылая горная танагра

Снегири

Золотистая бронзовая кукушка — вид бронзовых кукушек подсемейства настоящих кукушек семейства кукушковых.

Нашла тут и тут

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня! Шикарных выходных!