НевероятноПтичье доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, дорогие!
Начну, как обычно, с праздников на сегодня и выходные. А выходных нас ждут аж 4 дня.
Сегодня Международный день поддержки жертв преступлений
23 февраля День воинской славы России — День защитника Отечества . С праздником, мальчики и мужчины!
24 и 25 февраля особых праздников в России, вроде, нет.
А 26 февраля Всемирный день неторопливости
И Прощеное воскресенье
А теперь новости
Кинотеатр с шашлыком откроют во Владикавказе
одном из торговых центров Владикавказа появится кинотеатр, зрители которого во время просмотра фильмов смогут поесть шашлык. Об этом рассказали организаторы.
Новый сетевой кинотеатр предполагается создать в торговом центре "Алания моол", в него войдут пять обычных залов, от 70 до 150 мест каждый, и один категории VIP, гостям которого будут подавать шашлык. Воспользоваться такой услугой смогут всего 28 человек.
"Сюда во время просмотра фильма можно будет заказать не просто попкорн и колу, но даже шашлык", - приводит слова руководителя генеральной проектной компании GKV.architects Каурбека Гергиева Регион online.
Источник: http://www.vestikavkaza.ru/material/189469
Российскую туристку задержали в Таиланде за кормление рыб
Российская туристка в Таиланде была задержана за кормление рыб хлебом, ей грозит тюремный срок. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает газета Phuket Gazette.
По данным издания, инцидент произошел в воскресенье у острова Рача, расположенного неподалеку от Пхукета. 53-летнюю Ольгу Смирнову задержали сотрудники подразделения охраны морских и прибрежных ресурсов Таиланда.
Россиянку доставили в один из полицейских участков Пхукета. Туристку обвинили в том, что она кормила рыб на особо охраняемой территории с коралловыми рифами, что запрещено законодательством Таиланда.
Женщину выпустили под залог в 100 тысяч бат (около 3 тысяч долларов). Ей грозит либо штраф на аналогичную сумму, либо тюремное заключение сроком на год, либо и то и другое. Смирновой придется остаться в Таиланде до тех пор, пока ее дело не будет рассмотрено в суде.
Аналогичный инцидент произошел в стране в мае 2016 года. Тогда за кормление рыбы на острове Кхай Нок задержали китайского туриста. Ранее в том же месяце власти Таиланда разрешили штрафовать и даже сажать в тюрьму людей, вмешивающихся в жизнь морской флоры и фауны.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/02/20/tourist_fish/
Вопрос на сегодня:
А у вас дома были или есть рыбки? А какие?
Ну и очередь подборочки. Сегодня это некоторые из птиц невероятной красоты.
Усатый древесный стриж
Зимородки, Таиланд
Расписная овсянка
Гульдовы амадины
Голубая сойка
Мадагаскарские питтовые, или филепиттовые — семейство воробьинообразных птиц
Леопардовая радужная птица — австралийский вид воробьинообразных птиц из семейства радужных птиц.
Аметистовый короткохвостый скворец
Австралийские звездные зяблики
Изумрудный блестящий скворец
Краснохохлая кардиналовая овсянка
Сиреневогрудая сизоворонка (Coracias caudatus)
Баллийский скворец
Свиристель
Венценосный мухоед
Западноафриканский огненный бархатный ткач
Синекрылая горная танагра
Снегири
Золотистая бронзовая кукушка — вид бронзовых кукушек подсемейства настоящих кукушек семейства кукушковых.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке
Прекрасного вам дня! Шикарных выходных!
С наступающими праздничками!
В детстве были рыбки, в основном гуппи. Сейчас даже не помню куда они делись, наверное отдали.
Килька передаёт всем привет!!!
Подпись: Хоть бы посуду за собой помыл, скотина!... - Не могу... копыта мешают!
Всем шикарных выходных и здоровья!!!
С наступающими праздниками. Мужчин с днём защитника Отечества.
Что это за кинопросмотр, когда шашлык жевать надо?
В заграничных странах вообще никуда лезть не надо, тем более кого-то кормить. В Таиланде вообще законы суровые.
В детстве у нас был большой аквариум с рыбками, потом его отдали, были всякие разные рыбки, мы даже менялись с друзьями.
Название: Коля и Галя жить вместе стали рано, им это нравилось. У каждого своя жизнь.
Всем хорошего дня и отличных праздничных выходных.
Шашлык в кинотеатре... Да я лучше дома мяса наготовлю и посмотрю на большом телевизоре все, что пожелаю.
Хорошо, что предупредили... я, например, ничего не знала о таких тайских правилах...
В детстве были рыбки, гуппи и барбусы, потом все попередохли, только один барбус живучий держался долго... но и он не вечен
Птицы великолепны! Мать-природа красок не жалеет.
Подпись: Семейная жизнь - репетиция
Рыбки были в детстве - скалярия и золотые.
Название: - " Слушай, тут написано, что маска из кУлУбники ПОЛЕЗНЕЕ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
Рыбок у меня никогда не было.
Даа!В Таиланде ооочень суровые законы.Лучше я в России буду отдыхать.По-моему слишком строгое наказание.
Птички очень красивые-живая радуга!
Название:"Назад в будущее!"
Хотела сказать, что рыбок у меня не было, но вдруг вспомнила, что по детству принесла двух калюк в баночке с речки! Они на утро кверху брюхом всплыли )))
Когда ешь и смотришь фильм, то можно что-то пропустить в сюжете )))
Хочется провести шикарно эти выходные, но не знаю где что )))
К картинке: семья - дело житейское
азы привычек )))
Тетке надо просто посочувствовать и пожалеть. На снимках в Пукет News видно, что делала это она для детей.
Подпись к картинке : играем в родителей...
птички классные! из всех представленных видела позавчера стайку свиристелей, вчера снегирей ...еще вчера позировал мне один смелый птах, пощелкивая семечками боярки.....вроде как дубонос, но точно не знаю
картинка: семейная романтика
Поздравляю, у Вас набирается неплохая коллекция птичек...
Вообще себе я хочу аквариум с дельфинчиками голубыми.)
А у тебя Т.М.?
Рыбки у нас в доме были..Мы даже пытались их разводить.В квартире была целая стенка из 8 аквариумов.Рыбки были всякие..гуппешки,золотые,гурами,скалярии ,цихлазомы Меека,петушки,данио,сомики,меченосцы.Где-то лет 10 мы занимались ими.Потом в одночасье,я как то уехала в санаторий,приезжаю...их тю-тю...БУ муж все их продал,отдал,подарил.На том и закончилось наше увлечение рыбками.
К картинке..
Семья прекрасная, о да,
Не жизнь, а райская услада!
После работы как всегда,
Сидеть вдвоем одна отрада.
Муж дома пол помыл, сварил компотик,
Убрал посуду (хоть должна жена)
Она все силы тратит на работе.
На дом не остается ни хрена.
Один из них все время прав,
Все остальное- просто чушь.
«Какой же кайф читать газету»-
Подумал так, бедняжка муж.
Жена же, сидя на диване,
И с огурцами на лице,
Мечтала о вине в стакане,
О принце, шубе и кольце……
Всем прекрасного дня.....Ребята,весна на подходе!!!!