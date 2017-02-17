ИзЖизниРисунчатое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Масленица — начало сырной недели

Первый день Масленицы: Встреча

Понедельник масленичной недели называется Встреча.

Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривались время и место гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался нищим на помин усопших.

В этот день устраивали и раскатывали ледяные горки. По поверьям считали, что чем дальше катятся салазки или сани, чем громче шум и смех над ледяной горкой, тем намного лучше будет урожай и длиннее уродится лен. А для того, чтобы лучше росли растения, нужно по поверьям качаться на качелях, причем, чем выше, тем многим лучше.

Традиционно Масленицу начинали встречать дети и подростки. Они собирали чучело Масленицы, символизирующее зиму. Его делали из соломы, мешковины, старой женской одежды и насаживали на шест. Затем чучело с песнями возили в санях по деревне и везли на горку, где после этого начиналось катание на санях.

Катание с горок было связано с народной приметой: у тех, кто дальше всех скатится с горы, вырастет самый хороший лен. А вот качание на качелях считалось полезным для роста растений: обязательно будут высокими и крепкими.

Была специальная присказка: «Свет наша Масленица, приезжай к нам на двор, с горы покататься, в блинах поваляться!». Приход в дом детской ватаги с чучелом Масленицы побуждал хозяек заняться прямым масленичным делом – выпечкой блинов.

В понедельник каждая хозяйка тайком от всех наводила кислое тесто, и не дай бог кто-нибудь посмотрел в кадку – блины не получатся. В древности существовал особый обычай: женщины ставили опару для блинов с ночи и произносили такие слова: «Месяц ты, месяц, золотые рожки! Выглянь в окошко, подуй на опару!» Если месяц выглянет, блины получатся белые и пышные.

Первый блин, испеченный в Сырную неделю, хозяйки всегда отдавали нищим на поминание умерших.

А еще сегодня Всемирный день социальной справедливости

Теперь очередь новостей:

Российских биатлонистов наградили под старый гимн

Церемония награждения победителей и призеров мужской эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене ознаменовалась досадной ошибкой организаторов. Только со второй попытки они смогли включить актуальный гимн Российской Федерации.

Сначала из динамиков зазвучала мелодия Глинки, которая не является российским гимном уже более полутора десятков лет. И спортсмены, и зрители сразу же поняли, что музыка не та. Из толпы болельщиков недовольно засвистели, а наши новоиспеченные чемпионы мира пребывали в полном недоумении. Вскоре объявили, что произошла организационная ошибка, однако исправлять ее никто особо не торопился.

В процесс вмешался телеведущий и комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев, который сначала сбегал за кулисы, затем взял микрофон и вручил его нашим спортсменам. Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков и Алексей Волков, которые принесли России первое с 2008 года "золото" эстафеты на чемпионатах мира, спели гимн а капелла. И лишь после этого зазвучала правильная мелодия.

Источник: https://rg.ru/2017/02/18/rossijskih-biatlonistov-nagradili-pod-staryj-gimn.html

Уральская пятиклассница хрустнула огурцом громче пожарной сирены

Тепличное хозяйство в Екатеринбурге провело конкурс на самый громкий хруст огурцом. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Уральской горно-металлургической компании, в состав которой входит хозяйство

Поводом для конкурса стал первый в этом хозяйстве урожай. Собранные в теплицах огурцы сорта «Атлет» испытывали пятиклассники из города Верхняя Пышма. Результаты определяли с помощью оборудования, для измерения уровня шума. Лучшей оказалась ученица по имени Нина — шумомер показал 79 децибел (при этом, например, минимальный уровень громкости пожарной сигнализации составляет 75 децибел).

Абсолютный рекорд показала сотрудница хозяйства Оксана Уткина: 81 децибел.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/02/17/cucumber/

Вопрос на сегодня:

Когда вы в последний раз ездили на поезде? Куда держали путь? Сколько длилась поездка?

А теперь очередь подборочки

Художник-иллюстратор Susan Brabeau никогда не училась живописи и, может быть, поэтому ее картины так далеки от строгой академической живописи. Характерная особенность ее работ — трогательная детская наивность, доброта, легкий юмор и удивительное умение передать настроение и эмоции. Ее шуточные сценки из жизни американской глубинки проникнуты любовью к старому доброму времени с простыми и понятными чувствами и отношениями. Susan Brabeau рассказывает истории, которые затрагивают сердце, будоражат воображение и очаровывают.







































































































Нашла тут.

А еще предлагаю вам посмотреть мультфильм "Песочник":

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня, замечательного настроения, легкой недели!