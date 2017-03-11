КрасочноПустынное доброутреннее с конкурсом)

С добрым пятничным утром, друзья!

И вот вам праздники сразу на сегодня и выходные:

Сегодня, 17 марта

Всемирный день сна

Это же и вопрос на сегодня -

Вы сегодня выспались?

В субботу, вроде, особых праздников нет, а в воскресенье

Международный день клиента

День моряка-подводника в России

И День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России

А теперь новости:

Вместо обещанной квартиры китаец подарил своей невесте 33-тонный камень

Житель города Урумчи в Китае сделал предложение руки и сердца возлюбленной, подарив ей на помолвку камень весом в 33 тонны. В надежде удивить свою девушку Ван Фанфан, китаец Лю Фей отдал за подарок миллион юаней (160 тысяч долларов), которые копил на будущую совместную квартиру.

Пара встречается четыре года. В прошлом году они увидели у коллекционера огромный камень, владелец которого заверил их, что это осколок метеорита. Девушка тогда обмолвилась, что камень ей понравился, поэтому жених и решил порадовать любимую. Лю Фэй выложил сердце из лепестков роз, пригласил друзей, накрыл подарок красной тканью и встав на одно колено, предложил Ван Фанфан выйти за него замуж.

Как сообщают китайские СМИ, девушку подарок не впечатлил, но согласие она дала. А окрылённый жених заявил, что камень будет символизировать их долгую и крепкую любовь.

Источник: https://www.ridus.ru/news/247496

В Японии создали кофейное масло

В марте на прилавках японских магазинов появится необычная новинка – кофейное масло. Хотя сочетание кофе со сливочным маслом стало популярным лишь пару лет назад, тенденция добавлять масло в кофе успела найти большое количество поклонников.

Тем не менее, такое сочетание не может заменить питательный завтрак, поэтому японская компания Megmilk Snow Brand решила создать более калорийный продукт из тех же ингредиентов. Кофейное масло под названием Snow Brand Coffee Soft можно намазывать на хлеб, тосты, круассаны, блины, вафли, торты и многое другое. Компания Megmilk Snow Brand утверждает, что новое масло имеет такой же вкус, как их классический кофейный напиток, который является одним из самых популярных напитков в Японии. Стоимость кофейного масла будет составлять 230 йен, или 2$, за пачку.

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-03-15-11-00-24/

А теперь очередь подборочки. Сегодня это сказочная красота самых удивительных пустынь

Бескрайние пески, изнуряющая жара, изредка пробегающие ящерицы и проносимые ветром сухие растения – что интересного можно увидеть в пустыне? Действительно, пустыня у многих путешественников ассоциируется с полным отсутствием жизни, но некоторые пустынные районы планеты способны удивить даже самых опытных туристов. Среди их песчаных дюн скрываются настоящие природные сокровища: озера и лагуны, чудесные оазисы с экзотическими растениями и каменные скульптуры, над созданием которых природа трудилась тысячи лет.

Ленсойс-Мараньенсис, Бразилия

Одной из самых необычных пустынь в мире смело можно назвать Ленсойс-Мараньенсис, расположенную в Бразилии. Находится эта пустын на территории штата Мараньян, от многих других пустынь планеты ее отличает обилие красивейших лагун и прудов с кристально чистой водой. В этой пустыне, в отличие от многих других, часто выпадают дожди, вода от которых скапливается в низинах и формирует невероятной красоты пейзажи. На фоне белоснежных дюн озера и лагуны с водой небесно-синего цвета выглядят просто поразительно, многие путешественники специально приезжают в эти удивительные места, чтобы купаться в озерах и принимать солнечные ванны, лежа на мягком белоснежном песке.

Самым лучшим временем для посещения пустыни Ленсойс-Мараньенсис считается весна, после сезона дождей на ее территории можно увидеть максимальное количество водоемов. В самых глубоких лагунах и озерах обитают рыбы, черепахи и моллюски, а небольшие водоемы за летний период полностью пересыхают. Удивительная пустыня Ленсойс-Мараньенсис дала имя одноименному национальному парку, который был основан в 1981 году, его площадь составляет 1 550 кв. км.

Помимо сказочной красоты лагун пустыня славна и своими шикарными белоснежными дюнами, высота которых достигает 40 метров. Удивительно, что при довольно большом количестве осадков, которое выпадает за год, пустыня Ленсойс-Мараньенсис практически полностью лишена растительности. Туристам предлагают интереснейшие экскурсионные туры по пустыне, проходят они обычно на внедорожниках. Во время экскурсии отдыхающим обязательно представится возможность увидеть среди бескрайней пустыни водоем с рыбой и искупаться в красивейшей лагуне.

Черная пустыня, Египет

В Египте у путешественников тоже есть возможность посетить одну из самых необычных пустынных областей в мире – Черную пустыню. Сформировалась она благодаря тысячелетней вулканической активности, которая имела место в этом районе, сегодня пустыня сплошь усыпана камнями черного цвета – застывшей лавой. В некоторых местах пустыни можно увидеть красивые холмы, покрытые черными камнями, а в других просторные равнины с землей оранжево-бурого цвета.

Мрачный и одновременно невероятно притягательный пейзаж кажется неземным, полюбоваться им приезжают туристы со всего света. Находится Черная пустыня недалеко от оазиса Бахария и еще одной выдающейся природной достопримечательности Египта – Белой пустыни. Необитаемая и абсолютно безжизненная пустыня привлекает не только любопытных туристов, но и профессиональных фотографов. В определенное время суток здесь можно сделать уникальные снимки, игра теней формирует в пустыне еще более удивительные пейзажи.

Есть у Черной пустыни и свой неповторимый символ – Кристаллическая гора, которую часто называют «бриллиантом пустыни». Она состоит из кристаллов кварцита и в лучах солнца выглядит просто невероятно. Эту природную достопримечательность несколько десятилетий назад удалось обнаружить совершенно случайно, местные жители несколько лет использовали минералы для строительства дороги. Когда исследователи осознали уникальность этого места, Кристаллическая гора была взята под охрану, сегодня она является обязательным пунктом всех экскурсионных маршрутов по пустыне.

Цветная пустыня, США

Длина: 1 000 км. Ширина: 400 км. Площадь: 19,4 тысячи кв. Км.

В Соединенных Штатах тоже есть пустыня, которая способна поразить своим неповторимым внешним видом. На территории штата Аризона находится Цветная пустыня, своим названием она обязана особенному типу почвы, который формирует в этой местности необычный ландшафт. На протяжении миллионов лет в почве активно протекали процессы эрозии, из-за которых она приобрела самые разные оттенки, от светлого желтого, до насыщенного красного.

Во время экскурсии по пустыне можно увидеть невероятно красивые полосатые холмы, которые напоминают слоеный пирог в разрезе, а также раскрашенные в разные цвета долины с типичной пустынной растительностью. Цветная пустыня отличается и довольно внушительными масштабами, ее площадь составляет 19,4 тысячи кв. км. Первооткрывателем пустыни считается лейтенант Джосеф Ивс, который и дал ей используемое поныне название. Пролетая над местностью, он заметил необычные полосатые холмы, уже несколько лет спустя Цветная пустыня была объявлена природным памятником национального значения.

У путешественников, которые решат посетить одну из самых удивительных пустынь планеты, будет возможность наблюдать необычное явление. Иногда воздух в пустыне раскаляется до такой степени, что из пыли формируется туман розового или фиолетового цвета, наблюдать за такой дымкой тоже очень интересно. Как удалось выяснить исследователям, миллионы лет назад значительную часть нынешней пустыни покрывали густые леса. Сегодня в южной части пустынной области можно увидеть окаменелые деревья – остатки некогда обширного и могущественного хвойного леса.

Такла-Макан, Китай

Площадь: 270 000 кв. Км.

Одна из крупнейших песчаных пустынь планеты находится в Китае, Такла-Макан имеет площадь порядка 270 000 кв. км. Протяженность этой пустыни составляет 1 000 км, а ширина 400 км. Однако, эта пустыня привлекательна не только своими внушительными масштабами, но и невероятными «заснеженными» пейзажами. Несмотря на засушливый климат, в пустыне иногда выпадает снег, покрытые ослепительно белым снегом золотистые барханы выглядят просто поразительно.

Предсказать такой природный феномен крайне сложно, последний крупный снегопад в пустыне Такла-Макан произошел в 2008 году. Снег в пустыне непрерывно шел 11 дней, в этот период были зафиксированы самые низкие температуры за всю историю исследования пустыни. Учитывая то, что температура воздуха в пустыне редко опускается ниже отметки 35 градусов по Цельсию, снегопады кажутся чистой фантастикой. Если понаблюдать за тем, как в пустыне идет снег не удастся, не стоит огорчаться, Такла-Макан хранит среди своих безжизненных пейзажей еще множество удивительных достопримечательностей.

Археологами здесь были обнаружены руины старинных построек, которые располагались вблизи Великого Шелкового пути, сегодня посетить археологические районы могут все желающие. На территории пустыни и сегодня есть немногочисленные поселения людей, путешественники могут несколько дней провести в лагере бедуинов и познакомиться с их удивительным жизненным укладом. Кроме того, на территории пустыни находится самая низкая точка суши на планете, она расположена на 154 метра ниже уровня моря. Добраться до нее должен каждый уважающий себя путешественник.

Каркросс, Канада

Площадь: 2,6 кв. Км.

В Канаде на территории штата Юкон находится пустыня Каркросс, которая официально считается самой маленькой в мире. Ее площадь составляет всего 2,6 кв. км, обойти всю территорию самой настоящей пустыни можно за пару часов. Несмотря на свои скромные масштабы, пустыня Каркросс имеет все особенности, характерные для более крупных пустынь. На протяжении миллионов лет под влиянием сухого климата и ветров здесь сформировались красивые песчаные дюны, редкая растительность также соответствует общепринятым представлениям о пустыне.

Как удалось выяснить исследователям, сформировалась миниатюрная пустыня при движении ледника. Климат на территории штата Юкон таков, что ни при каких других условиях песчаные дюны сформироваться здесь не могли. Удивительная пустынная местность с давних времен пользуется огромной популярностью как у местных жителей, так и у путешественников. Здесь любят проводить время поклонники сандбординга, а туристам предлагают прокатиться по необычной пустынной местности на внедорожнике.

Пустыню Каркросс интересно будет посетить и в зимний период, покрытые снегом песчаные дюны идеально подходят для катания на лыжах. Рядом с самой маленькой пустыней планеты находятся невероятно красивые леса и горные массивы, поэтому у поклонников активного отдыха и пеших прогулок всегда есть возможность дополнить программу отдыха увлекательными экскурсиями. Несмотря на то, что последние годы пустыня официально находится под охраной государства, проход на ее территорию свободный и практически не контролируется.

Пустыня башен, Австралия

Населенность (посещаемость): 250 000 человек в год.

Австралия тоже славится многообразием пустынных пейзажей, одну из самых необычных пустынь континента стоит искать на территории национального парка Намбунг. Здесь помимо традиционных песчаных дюн можно увидеть невероятно красивые природные скульптуры из известняка, которые устремлены в небо на несколько метров. Пустыня башен привлекает туристов именно этими необычными формированиями, как удалось выяснить исследователям, возраст известняковых формирований составляет более 25 000 лет.

Когда-то в местах, где сегодня раскинулась бескрайняя пустыня, было море, сохранившиеся здесь высокие башни – ничто иное, как окаменелые колонии морских ракушек. За тысячи лет ветер сформировал из известняковых отложений причудливых форм башенки, формирование ландшафта продолжается и сейчас. Широкой общественности удивительная пустыня стала известна после 1960 года, когда ее официально отнесли к территории национального заповедника.

Последнее время ее ежегодно посещает более 250 000 человек, желающих сфотографироваться на фоне необычных природных скульптур и полюбоваться дивными пустынными пейзажами. Самым интересным временем для посещения пустыни считается период с августа по октябрь, в это время здесь царит довольно приятная погода и распускаются удивительные пустынные цветы. Тем же, кто хочет сделать самые эффектные фотографии, стоит посещать Пустыню башен ранним утром или на закате, игра теней формирует здесь просто фантастические пейзажи. [Далее — Белые пески]

Белые пески, США

Площадь: 712 кв. км.

В США на территории штата Нью-Мексико расположена удивительная пустыня с романтическим названием Белые пески. Эта пустыня является гипсовой, что и объясняет наличие невероятно красивых белоснежных дюн и барханов. Белые пески – самая крупная гипсовая пустыня в мире, площадь которой составляет 712 кв. км. В отличие от многих других пустынь, песок здесь совсем не горячий, он практически полностью отражает солнечный свет и тепло. Эта пустыня тоже обязана своим появлением морю, которое находилось в этих местах около ста миллионов лет назад.

За миллионы лет жаркие лучи солнца полностью высушили море, оставив на его месте лишь огромную пустынную территорию, покрытую кристаллами селенита. Около сорока миллионов лет белоснежная пустыня была на грани исчезновения, под воздействием ветра мелкие белоснежные кристаллы могли быть унесены в мировой океан. Однако, в результате тектонической активности на окраинах пустыни образовались горы Сан-Андреас и Скараменто, которые и спасли гипсовую пустыню от выветривания.

Пустыня Белые пески постоянно находится в движении, под воздействием ветра в ней формируются невероятно красивые селенитовые барханы, высота которых может достигать 18 метров, а также песчаные дюны величиной с двухэтажный дом. Учитывая такую особенность пустыни, не удивительно, что в ее центральной части крайне редко можно встретить растения, к подвижным почвам приспосабливаются лишь некоторые виды юкки и тополя, длина корней которого может достигать 30 метров. Гораздо интереснее прогуляться по окраинам пустыни, где можно увидеть редкие виды кактусов и даже пустынную дыню.

Пустыня Симпсона, Австралия

Площадь: 143 тысяч кв. км.

Песчаные дюны красного цвета можно наблюдать в Австралии, в пустыне Симпсона, она имеет еще массу интересных особенностей. Именно в этой австралийской пустыне можно наблюдать самые протяженные параллельные дюны в мире, а самой известной дюной считается Big Red, ее высота составляет 40 метров. Лишь на первый взгляд пустыня Симпсона может показаться абсолютно безжизненной, на ее территории можно увидеть и уникальные растения, и редкие виды животных. Одних лишь видов птиц здесь насчитывается более 180, также в пустыне проживают различные виды сумчатых и ящериц.

Площадь «красной пустыни» довольно внушительная и составляет около 143 тысяч кв. км. Первооткрывателем пустыни считается Чарльз Стерт, эти места он обнаружил в 1845 году. Масштабные геологические исследования пустынной местности начались лишь в первой половине 20 века. Первым европейцем, который пересек пустыню, был Медиген, произошло знаменательное событие в 1939 году.

С 60-х годов прошлого столетия пустыня Симпсона стала привлекать промышленников, на ее территории были обнаружены крупные месторождения нефти. Однако, уже к 80-м годам они были полностью выработаны, с тех пор пустыня красных песков представляет интерес исключительно для туристов. По пустыне проводят интересные экскурсии на автомобилях, а по самым живописным районам путешественники могут прогуляться пешком. Опытные путешественники рекомендуют посещать пустыню осенью, когда царит не такая изнуряющая жара и совершать переезды на далекие расстояния более комфортно.

Бадын-Джаран, Китай

Площадь: 49 000 кв. км.

Множество интересных тайн хранит пустыня Бадын-Джаран, расположенная в Китае. Только в этой пустыне можно увидеть песчаные дюны, высота которых достигает 500 метров. Для пустыни характерен постоянный и довольно сильный ветер, который и формирует уникальные ландшафты. Под действием этого ветра песчаные дюны издают громкий шум, который исследователи неофициально называют «свист песков».

Еще одной интересной особенностью пустыни являются красивые озера, расположенные у подножия дюн. Некоторые озера являются пресными, а вода в других очень соленая. Площадь удивительной пустыни составляет 49 000 кв. км, во многом ряду своих особенностей она обязана талым грунтовым водам. На территории пустыни насчитывается более ста озер, которые постоянно подпитывают подземные родники, они берут начало за сотни километров от границ пустыни. Название пустыни Бадын-Джаран с монгольского дословно можно перевести как «таинственные озера», ее водоемы действительно являются уникальной природной достопримечательностью.

По территории обширной пустыни протекает река Жошуй, по берегам которой тоже сформированы необычные ландшафты. У туристов одним из главных развлечений остается исследование расположенных в пустыне озер. Все они неповторимы, некоторые озера окрашены в яркие цвета из-за обитающих в них колоний микроорганизмов, а в соленых озерах по берегам нередко формируется красивая соляная корка, благодаря чему они становятся похожими на большие зеркала в резной оправе. Рядом с пресными озерами можно увидеть не только уникальную пустынную растительность, но и поселения кочевников. [Далее — Вади Рам]

Вади Рам, Иордания

Площадь: 740 кв. км.

В Иордании находится удивительная пустыня Вади Рам, которая завоевала мировую известность благодаря своим неповторимым марсианским ландшафтам. Площадь этой каменистой пустыни составляет более 740 кв. км, на ее территории снимали сюжеты нашумевших современных фильмов: «Красная планета», «Марсианин», «Трансформеры», «Последние дни на Марсе» и другие. Во время путешествия по пустыне можно увидеть массу невероятных ландшафтов, в том числе живописных каньонов и гор, самой высокой в числе которых является гора Ум aд-Дами.

Пустыня Вади Рам давно привлекает внимание альпинистов, которые стремятся покорить ее самые опасные и крутые скалы. Для обычных туристов проводят увлекательные сафари-туры на джипах, во время которых они могут увидеть самые интересные районы пустыни. Некоторые из них представляют огромный интерес с археологической точки зрения, на некоторых скалах исследователям удалось обнаружить наскальную живопись. Петроглифы являются одним из главных секретов пустыни Вади Рам, по предположениям историков, в различные времена ее населяли представители разных культур. Значительная часть обнаруженных на территории пустыни наскальных рисунков до настоящего времени не изучена, датировать их и отнести к той или иной культуре пока что невозможно.

Любители необычных развлечений отправляются исследовать пустыню верхом на верблюдах, у туристов всегда есть возможность встретить среди пустынных пейзажей закат и остаться в пустыне на ночь. Самыми известными достопримечательностями пустыни считаются скальный мост Бурда-Рок, прогуляться по которому могут все желающие, а также каньон Хазади – невероятно красивое горное ущелье, протяженность которого составляет 5 км. Именно здесь и была обнаружена значительная часть наскальных рисунков.

Анза-Боррего, США

Площадь: 2 400 кв. км.

На юге Калифорнии расположена пустыня Анза-Боррего, которая тоже считается достопримечательностью мирового значения. Свое имя она получила в честь известного испанского путешественника и исследователя Хуана Баутисты де Анса, в 1933 году вся территория пустыни была объявлена национальным заповедником. Ее площадь составляет порядка 2 400 кв. км, многим путешественникам пустыня Анза-Боррего известна под своим неофициальным названием – «Цветущая пустыня».

В этом названии в полной мере заключена главная особенность пустыни – после окончания сезона дождей значительная часть ее территории покрывается яркими полянами цветов. Полюбоваться на это удивительное зрелище приезжают исследователи и туристы со всего мира, весной в пустыне можно увидеть прекрасные цветущие вербены и лилии, зацветающую анаве и юкку, а также традиционные для пустыни растения – кактусы, многие из которых весной тоже покрываются яркими цветами. Пустыня Анза-Боррего станет настоящей находкой для любителей природы, для туристов здесь проложен ряд увлекательных пешеходных маршрутов.

В северной части находится живописный каньон, в котором можно увидеть редкие виды пальм, а также встретить типичных обитателей местной фауны – снежных баранов. Некоторые районы пустыни поражают своими диковинными каменными изваяниями, которые на протяжении тысяч лет формировались под воздействием ветра, воды и эрозии. Встречаются в пустыне и интересные выветренные пещеры, заглянуть в которые тоже будет интересно всем поклонникам необычных экскурсий. Самым необычным районом пустыни считается Тыквенный участок. Он привлекателен наличием круглых каменных формирований, которые действительно напоминают огромные тыквы.

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А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Волшебных выходных!