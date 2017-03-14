КружевноеЖивоеВазочное доброутреннее с конкурсом

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Волейболиста ямальского клуба сняли с рейса «Победы» из-за слишком длинных ног

Игрока волейбольного клуба «Факел» (Новый Уренгой») Александра Кимерова сняли с рейса авиакомпании «Победа». Он с ростом 215 см не поместился на своем месте и выставил ноги в проход. Это не понравилось стюардессе, которая вызвала на борт наряд полиции.

Инцидент произошел 12 марта на рейсе Самара-Москва. О нем на своей странице в Facebook написал журналист Петр Кондаков, который также выложил видео произошедшего. «Ситуация анекдотичная — парень с ростом 215 см банально не поместился на месте, которое было у него в посадочном талоне, и сел на свободное место в проходе (или поменялся с кем-то, точно не знаю), — написал Кондаков. — Все мы знаем о правилах «Победы», и в целом считаю, что если компания установила их, то нарушать их не стоит. И тем не менее, представители порядка явно по-хамски себя ведут. Неужели данную ситуацию компания никак не может разрулить цивильно?».

Сам Кимеров уже также рассказал о случившемся в официальном заявлении клуба. По его словам, он и еще несколько игроков «Факела» по личным причинам вылетали в Москву раньше всей команды. Он попросил стюардессу пересадить его на место у аварийного выхода и предложил оплатить разницу прямо на борту. Когда ему отказали, сидевшая у аварийного выхода девушка поменялась местами со спортсменом.

«Однако стюардесса вернула нас на свои места. Мой рост — 215 см, и я физически не сумел разместиться на своем кресле, мне пришлось выставить колени в проход. Этим я снова вызвал возмущение стюардессы, а на все мои увещевания, что антропометрические данные и элементарные законы физики не позволяют мне полностью втиснуться в узкий проем между креслами, девушка ответила, что сейчас вызовет полицию. В итоге, действительно, пришли двое полицейских, которые сказали, что я дебошир, и попросили покинуть самолет», — рассказал Кимеров.

Пассажиры вступились за волейболиста, однако стюардесса написала на него заявление. В итоге Кимеров был вынужден покинуть борт самолета вместе с полицейскими. В Москву он вылетел на несколько часов позже вместе с командой.

Директор «Факела» Николай Капранов заявил, что возмущен действиями сотрудников «Победы». Клуб не будет подавать в суд, но ждет от авиакомпании извинений перед Александром Кимеровым.

Источник: https://www.znak.com/2017-03-15/voleybolista_yamalskogo_kluba_snyali_s_reysa_pobedy_iz_za_slishkom_dlinnyh_nog

В России появился первый в мире напечатанный на 3D-принтере жилой дом

В российском городе Ступино Московской области появился первый в мире жилой дом, полностью напечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщает ArchDaily.

Постройка была создана за 24 часа. Проект разработан стартап-фирмой из Сан-Франциско Apis Cor, занимающейся 3D-печатью, совместно с российской строительной компанией ПИК.

«Компания и наши партнеры уверены, что дом в Ступино — первый шаг, который сможет убедить мир в том, что использование 3D-технологий на строительном рынке скоро станет реальным», — заявили представители Apis Cor.

С помощью разработанных фирмой приспособлений удалось настроить принтер так, чтобы он производил печать одновременно изнутри и снаружи конструкции.

Площадь постройки составляет 38 квадратных метров. В доме есть холл, ванная комната, гостиная и небольшая кухня. Плоская крыша способна выдержать стандартные снежные нагрузки.

В декабре 2016 года в Испании для пешеходов открылся первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/03/14/stupino/

Вопрос на сегодня:

А вы помните самые любимые песни своего детства?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это кружевные вазы Gordon Pembridge



Гордон Пэмбридж — прирожденный художник. Живописец, фотограф, резчик по дереву, скульптор и гравер, его таланты многочисленны и разнообразны, и, кажется, всё легко ему дается. Родился Гордон в Кении и провел там перые десять своих лет. Очарование дикими пейзажами этой страны стало вдохновением при создании его работ.

Большую часть своей жизни Гордон Пембридж живет в Новой Зеландии.

Для своих резных чаш Гордон использует древесину кипарисов, которые упали и пролежали долгое время в болотах. Сперва он вытачивает на токарном станке чашу, толщиной несколько миллиметров, а потом при помощи гравировки вырезает тончайшие детали потрясающих природных ландшафтов и диких животных.

Последние стадии обработки — покраска аэрографом и лакировка.

В настоящее время Гордон Пембридж признанный мастер, работает на себя, сам определяет цены на свое искусство и поэтому может больше уделять времени тончайшей проработке своих изделий.

Нашла тут и тут

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!

Отвечать буду не сразу. Простите. Буду весь день по делам носиться. Вы - лучшие. Хорошего дня!