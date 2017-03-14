КружевноеЖивоеВазочное доброутреннее с конкурсом

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Волейболиста ямальского клуба сняли с рейса «Победы» из-за слишком длинных ног
Игрока волейбольного клуба «Факел» (Новый Уренгой») Александра Кимерова сняли с рейса авиакомпании «Победа». Он с ростом 215 см не поместился на своем месте и выставил ноги в проход. Это не понравилось стюардессе, которая вызвала на борт наряд полиции.
Инцидент произошел 12 марта на рейсе Самара-Москва. О нем на своей странице в Facebook написал журналист Петр Кондаков, который также выложил видео произошедшего. «Ситуация анекдотичная — парень с ростом 215 см банально не поместился на месте, которое было у него в посадочном талоне, и сел на свободное место в проходе (или поменялся с кем-то, точно не знаю), — написал Кондаков. — Все мы знаем о правилах «Победы», и в целом считаю, что если компания установила их, то нарушать их не стоит. И тем не менее, представители порядка явно по-хамски себя ведут. Неужели данную ситуацию компания никак не может разрулить цивильно?».
Сам Кимеров уже также рассказал о случившемся в официальном заявлении клуба. По его словам, он и еще несколько игроков «Факела» по личным причинам вылетали в Москву раньше всей команды. Он попросил стюардессу пересадить его на место у аварийного выхода и предложил оплатить разницу прямо на борту. Когда ему отказали, сидевшая у аварийного выхода девушка поменялась местами со спортсменом.
«Однако стюардесса вернула нас на свои места. Мой рост — 215 см, и я физически не сумел разместиться на своем кресле, мне пришлось выставить колени в проход. Этим я снова вызвал возмущение стюардессы, а на все мои увещевания, что антропометрические данные и элементарные законы физики не позволяют мне полностью втиснуться в узкий проем между креслами, девушка ответила, что сейчас вызовет полицию. В итоге, действительно, пришли двое полицейских, которые сказали, что я дебошир, и попросили покинуть самолет», — рассказал Кимеров.
Пассажиры вступились за волейболиста, однако стюардесса написала на него заявление. В итоге Кимеров был вынужден покинуть борт самолета вместе с полицейскими. В Москву он вылетел на несколько часов позже вместе с командой.
Директор «Факела» Николай Капранов заявил, что возмущен действиями сотрудников «Победы». Клуб не будет подавать в суд, но ждет от авиакомпании извинений перед Александром Кимеровым.
Источник: https://www.znak.com/2017-03-15/voleybolista_yamalskogo_kluba_snyali_s_reysa_pobedy_iz_za_slishkom_dlinnyh_nog
В России появился первый в мире напечатанный на 3D-принтере жилой дом
В российском городе Ступино Московской области появился первый в мире жилой дом, полностью напечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщает ArchDaily.
Постройка была создана за 24 часа. Проект разработан стартап-фирмой из Сан-Франциско Apis Cor, занимающейся 3D-печатью, совместно с российской строительной компанией ПИК.
«Компания и наши партнеры уверены, что дом в Ступино — первый шаг, который сможет убедить мир в том, что использование 3D-технологий на строительном рынке скоро станет реальным», — заявили представители Apis Cor.
С помощью разработанных фирмой приспособлений удалось настроить принтер так, чтобы он производил печать одновременно изнутри и снаружи конструкции.
Площадь постройки составляет 38 квадратных метров. В доме есть холл, ванная комната, гостиная и небольшая кухня. Плоская крыша способна выдержать стандартные снежные нагрузки.
В декабре 2016 года в Испании для пешеходов открылся первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/03/14/stupino/
Вопрос на сегодня:
А вы помните самые любимые песни своего детства?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это кружевные вазы Gordon Pembridge
Гордон Пэмбридж — прирожденный художник. Живописец, фотограф, резчик по дереву, скульптор и гравер, его таланты многочисленны и разнообразны, и, кажется, всё легко ему дается. Родился Гордон в Кении и провел там перые десять своих лет. Очарование дикими пейзажами этой страны стало вдохновением при создании его работ.
Большую часть своей жизни Гордон Пембридж живет в Новой Зеландии.
Для своих резных чаш Гордон использует древесину кипарисов, которые упали и пролежали долгое время в болотах. Сперва он вытачивает на токарном станке чашу, толщиной несколько миллиметров, а потом при помощи гравировки вырезает тончайшие детали потрясающих природных ландшафтов и диких животных.
Последние стадии обработки — покраска аэрографом и лакировка.
В настоящее время Гордон Пембридж признанный мастер, работает на себя, сам определяет цены на свое искусство и поэтому может больше уделять времени тончайшей проработке своих изделий.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Отвечать буду не сразу. Простите. Буду весь день по делам носиться. Вы - лучшие. Хорошего дня!
В детстве у меня было много любимых песен, так как я училась в музыкальной школе и много пела, в хоре и отдельно. Впоследствии много пела под гитару и в юности даже принимала участие в смотре-конкурсе авторской песни "У Татарского пролива", правда, всего единожды. Футболку и грамоту лауреата бережно храню до сих пор...
Я просто ошалела от неземной красоты работ художника! Догадываюсь, что стоят эти вазы немало, но это же шедевры!
Сотрудники Победы могли разрулить конфликт. Но вот вам первые звоночки внесения законодателями поправок, расширяющих их права и сужающих права граждан вплоть до уголовного дела. Это очень характерно, что первый конфликт произошел отнюдь не с нетрезвым дебоширом.
Подпись: Что толку в сапогах-самобегах, если их хозяин - Иван-дурак?
Всем чудесного дня!
У меня было столько любимых песен
Вазы очень красивые
Подписи к фотке не будет, спать хочу
Всем отличного настроения и здоровья!!!
Сотрудников бывшего БХСС с Праздником!
В детстве любила петь Миллион алых роз, Катюшу и Прилетит вдруг волшебник
Жду не дождусь выходных или хотя бы вечера пятницы: закажем роллы и завалимся смотреть что-нибудь из Стивена Кинга)))
Песня - "Орленок"
Название: - "Эх, прокачусь!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света;-)