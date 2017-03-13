МалипусечноМимишное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком новой недели, друзья!

Сегодня праздников прям много:

Международный день счастья

Еще День Земли

День весеннего равноденствия

Международный день астрологии

День французского языка

И еще Международный день без мяса

А теперь новости:

В Сьерра-Леоне обнаружен один из самых крупных в мире алмазов

Уникальный алмаз массой 709 каратов обнаружили старатели в Сьерра-Леоне. Это одна из 20 самых крупных находок такого рода за всю историю, сообщила радиовещательная корпорация"Би-би-си". Находка обнаружена местным англиканским пастором по имени Эммануэл Момо.

Драгоценный камень был продемонстрирован президенту Сьерра-Леоне Эрнесту Корома, а затем помещен в тщательно охраняемое хранилище центрального банка этого западноафриканского государства в столице Фритауне. Президент поблагодарил пастора и местную общину района Коно, где был найден драгоценный камень, за то, что "алмаз не был контрабандным способом вывезен из страны", говорится в распространенном коммюнике администрации главы государства. По словам президента, "владельцы получат положенное вознаграждение, пополнится и казна страны".

В самой Сьерра-Леоне нынешний алмаз - второй по величине после добытого в 1972 году кристалла массой 969 каратов, который, как и все наиболее крупные драгоценные камни такого сорта, получил собственное наименование - "Звезда Сьерра-Леоне".

Сьерра-Леоне - заметное место на мировой карте добычи алмазов, однако в недавнем прошлом за счет нелегального бизнеса, связанного с этим промыслом, в государстве финансировалась долгая гражданская война, что стало одной из причин появления термина "кровавые алмазы".

Источник: http://tass.ru/ekonomika/4101548

Психологи объяснили важность серьезного подхода к делам

Научные работники рассказали об одной из человеческих способностей. По мнению специалистов, наши ожидания кардинально влияют на наши результаты и жизненный опыт.

Как отметили исследователи, большинство из людей даже в зрелом возрасте окончательно не знают, чего же хотя от жизни. Все наши неудачи исходят от нас самих и настроя, с которым мы приступаем к выполнению каких-либо дел. Учены полагают, все проблемы в отношениях также являются последствием нашего настроя. Дабы стать немного самоосознаннее, ученые советуют признаться самому себе в причинах своих поступков.

Кроме того, существует необходимость показать окружающим, что вы проявляете интерес к чему-то. Если речь идет о возлюбленном или супруге, девушкам стоит дать понять избраннику, что она ценит его и относится серьезно. Через некоторое время партнер начнет проявлять взаимность и оценит ваше внимание.

Еще одной не мало важной часть любых отношений являются разговоры по душам. Именно при таких обстоятельствах парам удастся добиться искренности. Психологи называют это "путем к обоюдному согласию".

Источник: http://svopi.ru/nauka/168347

Вопрос на сегодня:

Где Вы родились?

А теперь очередь подборочки

Удивительные малыши животных редких видов

Даже если вы любите животных, то, скорее всего, встречали лишь малую долю от 1 367 555 обнаруженных видов животных на Земле. Но не стоит расстраиваться, лучше подумайте, сколько еще интересного вам предстоит узнать.

На этот раз предлагаем вам полюбоваться на малышей редких видов животных, о существовании которых вы наверняка даже не подозревали.

Фенек.

Маленький аксолотль.

Детеныш панголина.

Маленькая пятнистая сумчатая куница.

Маленький тапир.

Детеныш короткоухого прыгунчика.

Южный пуду.

Малыш белый листонос — вид летучих мышей.

Детеныши африканской большеухой лисицы.

Малыш дикдик.

Окапи.

Долгопят.

Детеныш ехидны.

Гунди — вид грызунов семейства гребнепалых.

Грызун патагонская мара.

Маленький броненосец.

Коати из рода носух семейства енотовых.

Чакский пекари.

Малыш малайского шерстокрыла.

Трубкозуб.

Щенок гиеновидной собаки.

Бонго из рода лесных антилоп.

Мадагаскарская руконожка, или ай-ай (айе-айе).

Малыш геренук.

Малый оленёк.

Суматранский носорог.

Малыш такин.

Детеныш двугорбого верблюда.

Кроличий бандикут.

Тенрек полосатый.

Циветта.

Сайгак.

Обезьянка носач.

Нашла тут и тут

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и легкой недели!