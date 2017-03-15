Российское c мостами доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новым днем!

Сегодня праздников море:



Всемирный день поэзии

Международный день кукольника

Международный день Навруз

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Всемирный день социальной работы

Международный день человека с синдромом Дауна

И еще международный день лесов

А теперь новости:

Российский робот умеет печь блины

На ВДНХ в павильоне №2, где расположена «Робостанция», на Масленицу появился робот Блинобот, обученный готовить блины на блиннице. Блинобот печет блины неспешно, по 5 штук в час, но все они получаются правильной степени поджарки: не подгоревшие и не бледные. Посетителям пока не предлагают попробовать творения робота, а понаблюдать за его работой можно в любой день с 11.00 до 20.00. Инженеры-разработчики продолжают совершенствовать Блинобота и к лету обещают научить его смешивать коктейли и подавать мороженое.

http://kedem.ru/news/n2017-03-17-11-00-47/

Ученые создали футболку, которая видит внутренние органы

Британские ученые придумали платформу смешанной реальности. Она позволяет исследовать внутренние органы человека. Для того, чтобы увидеть строение человеческого организма, необходимо надеть специально разработанную футболку, которая является уникальной в своем роде.

По внешнему виду футболка ничем не отличается от обычной, но при просмотре с помощью мобильного приложения, она дает очень познавательную картинку. Разработчики необычной футболки опубликовали небольшой видеоролик на своем официальном канале в Youtube.

Видео показывает, как через футболку при помощи приложения на смартфон видно, как бьется сердце, работает желудок и функционируют другие органы человеческого организма. Со стороны это может выглядеть, как будто человека просвечивают рентгеном. Информация о стоимости футболке и месте продажи не сообщается.

Источник: http://svopi.ru/nauka/169309

Вопрос на сегодня:

Когда и что, чем вы рисовали в последний раз?



А теперь очередь подборочки. Сегодня это необычные мосты России

«Золотые ворота» в Сан-Франциско, Тауэрский мост в Лондоне, Бруклинский - в Нью-Йорке. Эти шедевры инженерной мысли неразрывно связаны со своим городом, ведь мост - не просто дорога в воздухе, но и визитная карточка, осязаемый символ, соединяющий людей, берега и даже страны. К слову, Россия занимает не последнее место в мире по количеству необычных виадуков, поражающих воображение зрителей своим величием.

1. Живописный мост, Москва



Живописный мост, перекинутый через Москву-реку, не случайно считается украшением столицы. Открытый в 2007 году, он в полной мере оправдывает свое название: словно веер, сотканный из огромных красных тросов, мост разрезает реку по диагонали, являя поистине прекрасный вид. С одной стороны мост встречается с проспектом Маршала Жукова, с другой - переходит в Северо-Западный тоннель, один из самых длинных в Москве.



Однако главная изюминка моста - стеклянный эллипсоид, который парит в воздухе, подобно летающей тарелке. Изначально эта капсула должна была стать рестораном, однако идея осталась нереализованной из-за невозможности проведения сюда коммуникаций. Поэтому гигантский эллипс было решено переоборудовать в загс, соединяя судьбы влюбленных на высоте 100 м над землей. Открытие «небесной канцелярии» запланировано на 2016 год.



2. Дворцовый мост, Санкт-Петербург



Белые ночи и разводные мосты - символы Санкт-Петербурга. Однако если первыми можно наслаждаться исключительно летом, то ничто не мешает вам увидеть Дворцовый мост, который раскрывается каждую ночь. Отметим, что для сведения и разведения пролета ему требуется лишь три минуты, несмотря на то что каждая подъемная часть весит не менее 700 тонн.



Во время праздничных мероприятий разведенные части используются как экран для показа документальных фильмов. В остальное же время самый «открыточный» мост Петербурга, соединяющий Адмиралтейский остров и Стрелку Васильевского острова, собирает возле себя влюбленные парочки, туристов и обычных горожан.



Добавим, что Санкт-Петербург - самый мостовый город России. Здесь городских мостов - 342, в пригородах - 133 (Кронштадт - 5, г. Пушкин - 54, г. Петергоф - 51, Павловск - 16, Ломоносов - 7); из них 13 разводных. Самый длинный - Большой Обуховский (вантовый) мост через Неву (2824 метра), из разводных - мост Александра Невского через Неву (905,7 м). Самый широкий - Синий мост на реке Мойке (97,3 метра). Самые знаменитые (кроме Дворцового) - Мост Петра Великого, Троицкий, Аничков, Поцелуев, Египетский, Львиный мосты.



3. Амурский мост, Хабаровск



Амурский мост - пример удивительной стойкости. Он выдержал все испытания, уготованные ему судьбой. Среди них были в том числе Первая мировая и Гражданская войны.



Возведение «амурского чуда» в начале ХХ века стало завершающим этапом в создании самой протяженной дороги в мире - Транссибирской магистрали. Не случайно в 1908 году проект моста получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже, а на момент строительства и вовсе был признан самым длинным мостом в Старом Свете, Азии и Африке (2600 м). Сегодня он считается негласным символом Хабаровска, а также гордостью России. Его изображение можно увидеть на 5000-й купюре Банка России.



4. Канатный мост, Нижний Новгород



Наблюдать красавицу Волгу с высоты птичьего полета можно в Нижнем Новгороде. Именно здесь построен самый длинный и самый высокой в Европе канатный мост (канатная дорога), служащий переправой из Нижнего Новгорода в Бор (нижегородский город-спутник).



Построенный с применением французских технологий, он считается одним из самых экологичных и экономичных в стране. За 90 руб. вы не только сэкономите время, избежав пробок, но и сможете полюбоваться живописным ландшафтом. Канатный мост пользуется неизменной популярностью у горожан и туристов, охотящихся за панорамными видами.



5. Русский мост, Владивосток



Русский мост - один из самых амбициозных проектов в России. Построенный в 2012 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС, он стал единственной дорогой, соединяющей полуостров Назимова с островом Русским, где ранее для транспортного сообщения использовались лишь паромы.



На момент строительства он был признан самым большим вантовым мостом в мире. Русский гигант может похвастаться рекордными по высоте пилонами (около 320 м) и самым длинным в мире пролетом (1104 м), что делает жемчужину Восточного Босфора местом притяжения иностранных туристов. Так, по версии TripAdvisor, мост вошел в десятку самых интересных туристических мест России, а National Geographic включил Владивосток в топ-10 городов с самым живописным видом на море.



6. Танцующий мост, Волгоград



Если танцующим домом в Европе уже никого не удивишь, то танцующий мост в Волгограде все еще готов зацепить за живое. Во всяком случае в 2010 году новость о том, что он изволит танцевать, просто взбудоражила российское интернет-сообщество. Ролик о том, как переправа через Волгу качается вертикально в такт ветру, активно обсуждался в блогах и на форумах.



Эксперты так и не выяснили, чем же были спровоцированы активные танцевальные па, амплитуда которых достигала 1 м, однако на несколько дней движение транспорта было приостановлено. После того как повреждение опор исключили, мост вновь заработал в обычном режиме, а в 2011 году были установлены демпферы - специальные устройства для гашения излишних колебаний.



7. «Миллениум», Казань



«Ме?ъеллык» в переводе с татарского значит «миллениум». Вот почему мост, построенный к 1000-летию Казани, украшает гигантская буква «М», красиво освещающая водную гладь реки Казанки и близлежащие улицы ночного города.



Конструкция М-образного моста по-своему уникальна: для создания юбилейного проекта были использованы одновременно и вантовые, и балочные системы. Хотя вантовым мост может считаться лишь номинально, поскольку при имеющихся размерах пролетов технологически такая конструкция совсем не нужна и используется лишь как декоративный элемент. Однако это не мешает «тысячелетнему» чуду считаться самым высоким мостом в Казани. При этом он предусмотрен не только для автомобилистов, но и пешеходов, для которых создан изолированный тротуар, гарантирующий безопасность прогулок.



8. «Скайбридж», Сочи



Леденящий ужас и полный восторг можно испытать на пешеходном мосту «Скайбридже», расположенном в сочинском «Скайпарке» (центре экстремальных приключений). Прогулка по этому самому длинному в мире подвесному мосту (435 м) раскинувшемуся над рекой Мзымта, станет для любого настоящим испытанием.



Необычная подвесная дорога расположена над Ахштырским ущельем (200 м вниз), чьи живописные виды окупают все переживания и страхи. А если высота вас не пугает, то пощекотать себе нервы также можно на местных аттракционах, совершив прыжки с высоты 69 или 207 м. Для тех же, кто пока не готов нырнуть головой в пропасть, оборудованы смотровые площадки.



Несмотря на кажущуюся шаткость конструкций, мост абсолютно безопасен и способен выдержать колоссальные нагрузки от ураганного ветра до землетрясения. Не случайно только подготовка к его строительству заняла целых три года. Добраться до парка приключений можно на бесплатном трансфере, который отправляется от остановки «Форелевое хозяйство», или на городском автобусе №131.



9. Президентский мост, Ульяновск



Приближаясь к Ульяновску, красавица Волга разливается до четырех десятков километров в ширину. А потому не стоит удивляться, что именно в Ульяновске построен Президентский мост - один из самых крупных речных мостов в Европе и самый длинный в России. Его длина вместе с подходами почти равна 13 км (длина только моста - 5,8 км).



Несмотря на некоторую провинциальность, Президентский мост имеет сходство с «Золотыми воротами» в Сан-Франциско. Напоминанием о калифорнийской жемчужине служит конструкция первой опоры, которая удивительно похожа на американский прототип.



10. «Багратион», Москва





Наблюдать за Москвой-рекой, вести задушевные беседы, сидя на лавочке, или же просто думать о своем, вдыхая терпкий аромат горячего кофе, - все это можно делать на «Багратионе», первом торгово-пешеходном мосту столицы.



Здесь не бывает шквальных ветров - мост надежно укрыт он непогоды стеклянным щитом. Имеет два уровня: на нижнем переходе установлены панорамные окна, на верхнем оборудована смотровая площадка, пользующаяся популярностью у туристов, влюбленных, а также поклонников селфи и ценителей урбанистических пейзажей центра «Москва-Сити». На обоих ярусах моста есть магазины, кафе и даже агентство путешествий с салоном красоты, так что вы можете стать счастливым обладателем путевки на двоих или ультрамодной стрижки.



Как ни странно, идея превратить мост в торговый центр не нова. Создатели всего лишь воплотили в жизнь средневековую концепцию мостостроения, когда переправы через реку служили одновременно и входом в город, и местом встречи торгового люда со своим покупателем. Посетить «Багратион», сотканный из стекла и бетона, можно с 7 утра до 12 ночи.



11. Бугринский мост, Новосибирск



Этот мост, соединяющий берега Оби, - бесспорно, самый красивый и популярный в столице Сибири. О том, что Бугринский мост пользуется особой любовью горожан, говорят многочисленные фотосессии, регулярно появляющиеся в Сети.



По изяществу линий он чем-то напоминает Живописный в Москве. И хотя сибирский гигант не располагает «летающим» загсом, с технологической точки зрения ему нет равных в стране: мост окружают 156 вант, закрепленных на рекордно большой 380-метровой арке, признанной самой большой не только в России, но и в СНГ. Кстати, церемония торжественного открытия в 2014 году проходила при личном участии президента России.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и настроения!