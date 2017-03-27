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Утро с АСТВ
ПотрясающеТуманное доброутреннее с конкурсом)

ПотрясающеТуманное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, солнышки!

Сегодня особых праздников нет, поэтому сразу перехожу к новостям

Ученые научились передавать по Интернету вкус лимонада

Ученым удалось разработать методику передачи вкуса лимонада с помощью сети Интернет. Результаты исследований опубликованы в журнале New Scientist.  

Группа ученых из Сингапура заявила о своем новом открытии - механизме передачи вкуса лимонада с помощью интернет-связи. Дело в том, что для этого просто нужна специальная кружка, которая имеет определенные функции.

После проведенных наблюдений ученые пришли к выводу, что вкус лимонада может передать pH-датчик, который, как лакмус моментально проявляет реакцию на кислотность и окраску напитка. Поэтому передача информации о выпитом лимонаде возможна только при наличии у потребителя специальной кружки с RGB-подсветкой. В добавок такому оснащению, в кружке должны быть встроены электроды.

Весь процесс отправки довольно банален и прост. Лицо, которое намерено отправить своему напарнику вкус лимонада, погружает в настоящий напиток имеющийся pH-датчик. В результате этот прибор реагирует на кислотность и цвет напитка, а система данных запоминает сведения о налитом растворе. В это время получатель «интересного сообщения» наливает в специальную кружку самую обычную воду из крана или бутылки, и начинает пробовать пить. При касании электродов языком произойдет передача данных и он будет пить обычный лимонад, имея в кружке простую воду.

Источник: http://svopi.ru/nauka/172380

Американка свалила вину за аварию на снежного человека

Жительница американского штата Айдахо сообщила полиции, что попала в аварию из-за снежного человека. Об этом сообщает агентство Associated Press.

50-летняя американка утверждает, что увидела необычное человекообразное существо, когда ехала через лес. По ее словам, оно бежало по обочине за оленем. Чтобы получше разглядеть бигфута, женщина посмотрела в зеркало заднего вида и не заметила оленя, выскочившего на дорогу перед автомобилем.

В официальных документах происшествие названо столкновением транспортного средства с оленем. Помощники шерифа не обнаружили подтверждений того, что в инциденте замешан бигфут.

Существование снежного человека не доказано. По свидетельствам очевидцев, они якобы встречаются в высокогорных или лесных районах. В США его называют сасквотчем или бигфутом.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/03/27/sasquatch/

 

Вопрос на сегодня: 

Какой школьный предмет вам больше всего пригодился в жизни?

 

А теперь очередь подборочки

Туман всегда придает любому месту таинственности. Самое большое количество туманных дней на уровне моря — в среднем более 120 в году — наблюдается на канадском острове Ньюфаундленд в Атлантическом океане.

Посмотрим, как выглядят природа и города там, за туманами.

Потрясающие фото туманов

Туманом называют атмосферное явление, скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частичками водяного пара.

Сильный туман над Гонконгом, 20 марта 2017. (Фото Vincent Yu):

Потрясающие фото туманов

Относительная влажность воздуха при туманах обычно близка к 100 % (по крайней мере, превышает 85-90 %). Однако в сильные морозы (−30° и ниже) в населённых пунктах, на железнодорожных станциях и аэродромах так называемые морозные туманы могут наблюдаться при любой относительной влажности воздуха (даже менее 50 %).

Во время тумана городской парк Будапешта выгляди таинственно, 3 февраля 2017. (Фото Zoltan Balogh):

Потрясающие фото туманов

Туманы бывают и искусственные. Искусственное создание туманов используется при научных исследованиях, в химической промышленности, теплотехнике, борьбе с вредителями растений и других областях.

Лошади и сильный туман в графстве Суррей на юго-западе Лондон, 23 января 2017.(Фото Matt Dunham):

Потрясающие фото туманов

Туманы препятствуют нормальной работе всех видов транспорта (особенно авиации). Вот самолет на посадке против тумана в аэропорту Хитроу в Лондоне, 7 января 2017. (Фото Toby Melville):

Потрясающие фото туманов

Непрерывная продолжительность туманов составляет обычно от нескольких часов (а иногда полчаса-час) до нескольких суток, особенно в холодный период года.

Сильный туман в Будапеште и подвесной Цепной мост, Венгрия, 26 января 2016. Открыт в 1849 году, став первым постоянным мостом через Дунай. (Фото Laszlo Balogh):

Потрясающие фото туманов

Существует стереотипное представление, что Лондон постоянно окутан плотным туманом. На самом деле, туман был характерен для Лондона в прошлом, в годы, когда Англия была в авангарде индустриализации и многочисленные фабрики покрывали её небо дымом. Дома в Лондоне отапливались углем. Дым из труб смешивался с туманом, образуя смог, имевший в народе прозвище «Лондонский особый».

В настоящее время туманных дней в Лондоне около 45 в год. Особенно часты туманы в январе и феврале. Напомним, что на канадском острове Ньюфаундленд в Атлантическом океане туманных дней в году намного больше — 120.

Чайка и сильный туман в Лондоне, Великобритания, 23 января 2017. (Фото Dylan Martinez):

Потрясающие фото туманов

«Был сентябрьский вечер, около семи часов. С самого утра стояла отвратительная погода. И сейчас огромный город окутывала плотная пелена тумана…»

— «Знак четырёх» Артура Конана Дойля.

В России тоже есть туманы. Среднегодовое число дней с туманом в некоторых городах России: Москва — всего 9, Екатеринбург — 12, Калининград — 35, Владивосток — целых 116!

Морозное утро на окраине Москвы, 7 февраля 2017. Туман поднимается над Москвой-рекой. (Фото Maxim Shemetov | Reuters):

Потрясающие фото туманов

Туман в маленькой баварской деревушке на юге Германии, 3 января 2017. (Фото Christof Stache):

Потрясающие фото туманов

Эйфелева башня в тумане выглядит особо эпично, 24 января 2017. (Фото Franck Fife):

Потрясающие фото туманов

Морской туман — это туман, возникший над морем в ходе переноса холодного воздуха на тёплую воду. Этот туман является туманом испарения. Туманы такого типа часты, например, в Арктике, когда воздух попадает с ледового покрова на открытую поверхность моря. (Фото Bulent Kilic):

Потрясающие фото туманов

И снова мы в Париже. Туманное утро 31 января 2017. (фото Ludovic Marin):

Потрясающие фото туманов

Красивый туман в Эдинбурге, Шотландия, 21 января 2017. (Фото Geoff Robinson Photography):

Потрясающие фото туманов

Красивейший туман в Чехии. (Фото Martin Rak):

Потрясающие фото туманов

Нашла тут

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня и замечательного настроения!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:51 +7
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:07 Отредактированно сегодня, в 07:35
Доброе всем прохладное утро! А у меня сегодня есть праздник - ровно 30 лет назад в этот день я родила дочку! Так что мою родную Анастасию с днем рождения!

Передача виртуального вкуса лично мне очень облегчила бы жизнь
хочу я, к примеру, шашлык... Прошу мужа, он мне вкус пересылает, а я ем гречневую котлетку со вкусом мяса и наслаждаюсь... Ну и тому подобное - сладкое, копченое

Легче всего сказать, что мне в жизни из школы не пригодилось - алгебра. Вот ни разу. А все остальное понемногу, изредка, но нужно.
Туманы - это красиво. У меня есть несколько фото с туманами между Тымовским и Александровском Сахалинским и на Ловецком перевале. И картина, навеянная последним, нашей талантливейшей со-сайтницы Оксаны, которая будет висеть в моем доме

Подпись: Нужны, говорят, дворники, купи... Им же зарплату платить! Лучше я сам.
Всем хорошего дня!
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+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:01
НюНик_просто_Анна, С Днем Рождения доченьки!!!
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+4
Mopsik
Написано сегодня, в 08:02
НюНик_просто_Анна, Анастасии всего самого наилучшего
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:04
Mopsik, спасибо, передам
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+4
Еще 6 комментариев
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:08
Доброе утро, Сахалин! Больше всего мне пригодился русский язык...на втором месте- химия, я неплохо ориентируюсь в лекарствах)))
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:26
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+5
Mopsik
Написано сегодня, в 07:56
Доброе утро друзья.
Очень красивые туманы, особенно меня завораживает Париж, моя мечта

Про интернет с лимонадом догнать еще не могу, меня поднять подняли, а разбудить забыли.
К картинке; Март, ты вообще в курсе, что ты весна?

Хорошего всем дня
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:27
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+5
Mopsik
Написано сегодня, в 08:35
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:08
Доброе утро! С завтрапятницей вас друзья!

Какой сегодня вопрос интересный.
Даже не знаю как на него ответить.
Таких предметов много.
Подборка очень красивая!

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:14 Отредактированно сегодня, в 08:38
Василиса_Я ^.^,
попроси Лешу, пусть устроит бодрящий душ из горячего кофе
только не таким способом
http://astv.ru/news/criminal/2017-03-29-prodavshch..
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+3
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:28
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:25
НюНик_просто_Анна, ну, или так
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0
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lvista Online
Написано сегодня, в 08:51
Доброе утро! Туманы - это шедевр природы! Такой таинственности и загадочности нет больше ни у одного явления! Очень красиво!
Из предметов больше всего мне пригождаются русский язык, алгебра, география, история
... а вот геометрия ждет своего часа
.
Подпись - будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Да его и пылесосом то назвать нельзя! За баранку этого метловоза!
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+3
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ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 09:19
Доброе Утро!
О передаче вкуса интересное сообщение, вот если бы ещё научились и запахи передавать дистанционно, было бы супер!

Не хватает только туманных фотографий Сахалина и Санкт-Петербурга в подборке с туманами.

Самый пригодившийся предмет школы в жизни?
Наверное их несколько:
1. Русский язык.
2. НВП. Начальная Военная Подготовка(сейчас ОБЖ)
3. Химия.
4. Биология(Анатомия).
5. География.

Комментарий к фото:

"Не зря же автомобилисты называют стеклоочистители на автомашинах дворниками."

"Шайтанама, незамерзайка закончилась....!"
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