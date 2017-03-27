ПотрясающеТуманное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, солнышки!

Сегодня особых праздников нет, поэтому сразу перехожу к новостям

Ученые научились передавать по Интернету вкус лимонада

Ученым удалось разработать методику передачи вкуса лимонада с помощью сети Интернет. Результаты исследований опубликованы в журнале New Scientist.

Группа ученых из Сингапура заявила о своем новом открытии - механизме передачи вкуса лимонада с помощью интернет-связи. Дело в том, что для этого просто нужна специальная кружка, которая имеет определенные функции.

После проведенных наблюдений ученые пришли к выводу, что вкус лимонада может передать pH-датчик, который, как лакмус моментально проявляет реакцию на кислотность и окраску напитка. Поэтому передача информации о выпитом лимонаде возможна только при наличии у потребителя специальной кружки с RGB-подсветкой. В добавок такому оснащению, в кружке должны быть встроены электроды.

Весь процесс отправки довольно банален и прост. Лицо, которое намерено отправить своему напарнику вкус лимонада, погружает в настоящий напиток имеющийся pH-датчик. В результате этот прибор реагирует на кислотность и цвет напитка, а система данных запоминает сведения о налитом растворе. В это время получатель «интересного сообщения» наливает в специальную кружку самую обычную воду из крана или бутылки, и начинает пробовать пить. При касании электродов языком произойдет передача данных и он будет пить обычный лимонад, имея в кружке простую воду.

Источник: http://svopi.ru/nauka/172380

Американка свалила вину за аварию на снежного человека

Жительница американского штата Айдахо сообщила полиции, что попала в аварию из-за снежного человека. Об этом сообщает агентство Associated Press.

50-летняя американка утверждает, что увидела необычное человекообразное существо, когда ехала через лес. По ее словам, оно бежало по обочине за оленем. Чтобы получше разглядеть бигфута, женщина посмотрела в зеркало заднего вида и не заметила оленя, выскочившего на дорогу перед автомобилем.

В официальных документах происшествие названо столкновением транспортного средства с оленем. Помощники шерифа не обнаружили подтверждений того, что в инциденте замешан бигфут.

Существование снежного человека не доказано. По свидетельствам очевидцев, они якобы встречаются в высокогорных или лесных районах. В США его называют сасквотчем или бигфутом.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/03/27/sasquatch/

Вопрос на сегодня:

Какой школьный предмет вам больше всего пригодился в жизни?

А теперь очередь подборочки

Туман всегда придает любому месту таинственности. Самое большое количество туманных дней на уровне моря — в среднем более 120 в году — наблюдается на канадском острове Ньюфаундленд в Атлантическом океане.

Посмотрим, как выглядят природа и города там, за туманами.

Туманом называют атмосферное явление, скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частичками водяного пара.

Сильный туман над Гонконгом, 20 марта 2017. (Фото Vincent Yu):

Относительная влажность воздуха при туманах обычно близка к 100 % (по крайней мере, превышает 85-90 %). Однако в сильные морозы (−30° и ниже) в населённых пунктах, на железнодорожных станциях и аэродромах так называемые морозные туманы могут наблюдаться при любой относительной влажности воздуха (даже менее 50 %).

Во время тумана городской парк Будапешта выгляди таинственно, 3 февраля 2017. (Фото Zoltan Balogh):

Туманы бывают и искусственные. Искусственное создание туманов используется при научных исследованиях, в химической промышленности, теплотехнике, борьбе с вредителями растений и других областях.

Лошади и сильный туман в графстве Суррей на юго-западе Лондон, 23 января 2017.(Фото Matt Dunham):

Туманы препятствуют нормальной работе всех видов транспорта (особенно авиации). Вот самолет на посадке против тумана в аэропорту Хитроу в Лондоне, 7 января 2017. (Фото Toby Melville):

Непрерывная продолжительность туманов составляет обычно от нескольких часов (а иногда полчаса-час) до нескольких суток, особенно в холодный период года.

Сильный туман в Будапеште и подвесной Цепной мост, Венгрия, 26 января 2016. Открыт в 1849 году, став первым постоянным мостом через Дунай. (Фото Laszlo Balogh):

Существует стереотипное представление, что Лондон постоянно окутан плотным туманом. На самом деле, туман был характерен для Лондона в прошлом, в годы, когда Англия была в авангарде индустриализации и многочисленные фабрики покрывали её небо дымом. Дома в Лондоне отапливались углем. Дым из труб смешивался с туманом, образуя смог, имевший в народе прозвище «Лондонский особый».

В настоящее время туманных дней в Лондоне около 45 в год. Особенно часты туманы в январе и феврале. Напомним, что на канадском острове Ньюфаундленд в Атлантическом океане туманных дней в году намного больше — 120.

Чайка и сильный туман в Лондоне, Великобритания, 23 января 2017. (Фото Dylan Martinez):

«Был сентябрьский вечер, около семи часов. С самого утра стояла отвратительная погода. И сейчас огромный город окутывала плотная пелена тумана…»

— «Знак четырёх» Артура Конана Дойля.

В России тоже есть туманы. Среднегодовое число дней с туманом в некоторых городах России: Москва — всего 9, Екатеринбург — 12, Калининград — 35, Владивосток — целых 116!

Морозное утро на окраине Москвы, 7 февраля 2017. Туман поднимается над Москвой-рекой. (Фото Maxim Shemetov | Reuters):

Туман в маленькой баварской деревушке на юге Германии, 3 января 2017. (Фото Christof Stache):

Эйфелева башня в тумане выглядит особо эпично, 24 января 2017. (Фото Franck Fife):

Морской туман — это туман, возникший над морем в ходе переноса холодного воздуха на тёплую воду. Этот туман является туманом испарения. Туманы такого типа часты, например, в Арктике, когда воздух попадает с ледового покрова на открытую поверхность моря. (Фото Bulent Kilic):

И снова мы в Париже. Туманное утро 31 января 2017. (фото Ludovic Marin):

Красивый туман в Эдинбурге, Шотландия, 21 января 2017. (Фото Geoff Robinson Photography):

Красивейший туман в Чехии. (Фото Martin Rak):

Нашла тут

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательного настроения!