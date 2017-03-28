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Утро с АСТВ
ПреображенноЛялечное доброутреннее с конкурсом)

ПреображенноЛялечное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Начну, как обычно, с праздников и дат на сегодня и выходные.

Итак, сегодня Международный день резервного копирования

В субботу, 1 апреля День дурака или День смеха

И Международный день птиц 

А 2 апреля

Международный день детской книги 

День единения народов Белоруссии и России

День геолога в России

И Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

 

А теперь новости

В Берлине из художественного музея Боде похищена золотая монета весом в сто килограммов

В Берлине из художественного музея Боде похищена золотая монета весом в сто килограммов. Сайт Welt.de сообщает, что по словам столичных полицейских, злоумышленники проникли в музей Боде ориентировочно между 3.20 и 3.45 утра.

Похитив золотую монету диаметром 53, толщиной 3 сантиметра и весом 100 килограммов, преступники незамеченными покинули здание на «Музейном острове».

На выпущенной в Канаде десять лет назад уникальной монете из чистого золота 999.99/1000 под названием „Big Maple Leaf“ изображена королева Елизавета II. По оценке экспертов, общая стоимость этого музейного экспоната номиналом миллион долларов, составляет 4,7 миллионов.

Коллекция музея Боде, где хранится более 540.000 объектов считается одной из крупнейших в мире нумизматики. Музей окружен водой, но с одной стороны граничит с железнодорожной трассой — именно с той стороны, по мнению следователей и прибыли воры. Вообще сведения полиции на данный момент крайне скудны.

По словам пресс-секретаря берлинской полиции Винфрида Венцеля, предполагается, что похитителей было несколько. Для того чтобы добраться до окна, грабители воспользовались лестницей, которую сотрудники правоохранительных органов обнаружили неподалеку от железнодорожного полотна.

О том, как обстояло дело с сигнализацией, полицейские не уточняют, место преступления изучают криминалисты. Специалисты по нумизматике выражают надежду, что монета была украдена с целью продажи целиком, а не для переплавки.

Источник: https://germania.one/2017/03/28/ograblenie-po-nemecki-ukradena-moneta-cenoj-47-mln/

В Италии начали делать обувь из золота

Итальянский модельер Антонио Вьетри предлагает покупателям туфли из 24-каратного золота. Новинка рассчитана в основном на клиентов из стран Персидского залива.

Туфли, которые предлагаются как в женском, так и в мужском варианте, сделаны из черной или синей замши со вставками из золотых пластинок, По словам дизайнера, чья мастерская расположена в Турине, эти пластинки не являются аксессуаром, а представляют из себя неотъемлемую часть обуви, сообщает Local.

Золотые полоски изготовлены вручную и пришиты к туфлям с помощью кожи. Вьетри рассказал, что главным было найти баланс между твердостью золота и необходимостью придать туфлям необходимую гибкость.

 

На каждую пару уходит примерно 230 грамов золота. Обувь делается под заказ с помощью 3D-сканирования ступней. Розничная цена туфлей составляет 25 тысяч евро для мужской линии и 30 тысяч – для женской. В цену входит доставка обуви заказчику вертолетом и упаковка в виде черной лакированной коробки.

Вьетри надеется, что новинка привлечет к себе внимание богатых покупателей из ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара.

Модельер также предлагает покупателям стандартную обувь ценой от 250 евро, а также коллекцию, в разработке дизайна которой принимали участие различные знаменитости.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2871464&cid=520

 

Вопрос на сегодня:

Какое необычное использование банального предмета вы знаете или практикуете?

 

А теперь очередь подборочки.

Фотограф Лора Изумикава Чу из Лос-Анджелеса нашла оригинальную идею для своего Instagram.

Она наряжает свою 4-месячную малышку Джоуи Мари в различные костюмы, когда та спит, а фото публикует на свое страничке.

Вот 20 лучших образцов этого необычного косплея.

1. Механик

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2. Молочница

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3. Фьюриоза из фильма «Безумный Макс: Дорога Ярости»

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4. Тарзан

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5. Ниндзя

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6. Пикачу

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7. Клиент спа

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8. Работник месяца

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9. Нигерийский ребенок

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10. Пловец-олимпиец

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11. Певица Сиа

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12. Джон Сноу

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13. Апельсинка

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14. В поисках Дори

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15. Бейонсе

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16. Хан Соло

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17. Суши-мастер

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18. Гоку из «Жемчуга дракона»

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19. Ариэль

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20. Слэш из Guns’n’Roses

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Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательных выходных!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:50 +10
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Комментарии
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:21
Доброе утро, Сахалин! 8 лет назад перед защитой диплома во 2-ом ВУЗе узнала, что в комиссии будет преподаватель из 1-года института, который мне и однокурсницам моим невероятно нравился...я редко использую макияж, тот день не был исключением и здесь мне пришлось наводить марафет подручными средствами: нарисовала стрелки чёрной гелевой ручкой...кстати, получилось очень аккуратно, как будто татуаж
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:24
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+7
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:30
Татьяна Сергеева, спасибо, взаимно
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+4
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:41 Отредактированно сегодня, в 07:42
Доброе утро!
Думаю, что банальные зубочистки можно использовать как : шпажки - поедая фрукты, как что-нибудь скрепить мягкое и для розжига костра.
Название : - " мы гуляли, мы гуляли... наши ноженьки устали!!! Щас немного отдохнём и опять гулять пойдём!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!!!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света! ;-)
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
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+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:41
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 07:49 Отредактированно сегодня, в 07:49
Доброе утро, и с пятницей вас друзья!

Танюшка, обожаю твои вопросы.
Обычную часть, обычного автоспальника-использую как подставку для ног.

Подборочка суперская
очень понравилась.

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+10
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:07
Василиса_Я ^.^, картинка супер
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
Василиса_Я ^.^, я вот думаю - у меня когда-нибудь вопросы закончатся?))))
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:34
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+4
Еще 3 комментария
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:13 Отредактированно сегодня, в 08:15
Доброе утро!
Всех с праздниками, геологов и работников детских библиотек - в частности!
Единственное, что пришло в голову - баррикады из книг, которыми закрыты обе стороны разложенного дивана, чтоб кошки в нем не лазили. Очень удобно: опустил руку - и вот оно, что почитать

Думаю, воры все же поплавят монету, вряд ли ее купят у них целиком.
Подборочка мимимишная

Подпись: Устал гулять против ветра.
Всех с пятницей! Хороших и ярких выходных!
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:34
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:12 Отредактированно сегодня, в 10:53
Татьяна Сергеева, спасибо, моя драгоценная
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+2
Mopsik
Написано сегодня, в 08:42 Отредактированно сегодня, в 08:45
Доброе утро АСТВсекта

С праздниками.
Предмет даже незнаю, читото ни чего в голову не приходит. Ооо вспомнила. Наловили как то много рыбки, а сушить то негде было. На кухне разложили маскитные сетки на стол со стульями, и с вентилятором пару дней сушили.
100кг золота
, огого.
Подборочка милая, интересно было посмотреть.
К картинке: " Прилетит вдруг волшебник, в голубом верталете и спасет чебурашку от жары. Эскимо даст покушать, приведет его в чувство "
Или поход с Геной в кино удался.
Хорошего всем дня и отличного настроения, урааа сегодня пятница.
Всем добра
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:40
Mopsik, яркого дня!
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+5
Mopsik
Написано сегодня, в 09:46
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+3
V.K.
Написано сегодня, в 08:50
Мне две пиццы с Колбасой и две с Чебурашкой!
Ответить
+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:40
V.K.,
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:54
V.K., жестоко как-то
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+2
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:44
Привет!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:16
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+5
фeрм
Написано сегодня, в 10:36
бгг
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 12:12
Доброе утро всем!!! Всех кто является виновниками праздников поздравляю!!!!
Настроение от весеннего тепла приподнятое!
Монету думаю и не найдут. Продать продадут и целиком, потом будет где нибудь в частной колоекции нумизмата лежать и все.
Необычное применение обычным вещам
да практически постоянно использую много "вещей не по назначению"

Подпись к картинке:... И когда же волшебник прилетит, не видать ни его, ни вертолета....
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+4
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 13:13
Всем здравствуйте и с тяпницей!!!
Великолепный солнечный день марта,лепота. У мну субботник в палисаднике. Граблями снег ворошу,цветочки уже некоторые взошли.
Скоро такая красотища будет под окном,особенно кусты роз и лилий.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
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+3
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