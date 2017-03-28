ПреображенноЛялечное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Начну, как обычно, с праздников и дат на сегодня и выходные.

Итак, сегодня Международный день резервного копирования

В субботу, 1 апреля - День дурака или День смеха

И Международный день птиц

А 2 апреля

Международный день детской книги

День единения народов Белоруссии и России

День геолога в России

И Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

А теперь новости

В Берлине из художественного музея Боде похищена золотая монета весом в сто килограммов

В Берлине из художественного музея Боде похищена золотая монета весом в сто килограммов. Сайт Welt.de сообщает, что по словам столичных полицейских, злоумышленники проникли в музей Боде ориентировочно между 3.20 и 3.45 утра.

Похитив золотую монету диаметром 53, толщиной 3 сантиметра и весом 100 килограммов, преступники незамеченными покинули здание на «Музейном острове».

На выпущенной в Канаде десять лет назад уникальной монете из чистого золота 999.99/1000 под названием „Big Maple Leaf“ изображена королева Елизавета II. По оценке экспертов, общая стоимость этого музейного экспоната номиналом миллион долларов, составляет 4,7 миллионов.

Коллекция музея Боде, где хранится более 540.000 объектов считается одной из крупнейших в мире нумизматики. Музей окружен водой, но с одной стороны граничит с железнодорожной трассой — именно с той стороны, по мнению следователей и прибыли воры. Вообще сведения полиции на данный момент крайне скудны.

По словам пресс-секретаря берлинской полиции Винфрида Венцеля, предполагается, что похитителей было несколько. Для того чтобы добраться до окна, грабители воспользовались лестницей, которую сотрудники правоохранительных органов обнаружили неподалеку от железнодорожного полотна.

О том, как обстояло дело с сигнализацией, полицейские не уточняют, место преступления изучают криминалисты. Специалисты по нумизматике выражают надежду, что монета была украдена с целью продажи целиком, а не для переплавки.

Источник: https://germania.one/2017/03/28/ograblenie-po-nemecki-ukradena-moneta-cenoj-47-mln/

В Италии начали делать обувь из золота

Итальянский модельер Антонио Вьетри предлагает покупателям туфли из 24-каратного золота. Новинка рассчитана в основном на клиентов из стран Персидского залива.

Туфли, которые предлагаются как в женском, так и в мужском варианте, сделаны из черной или синей замши со вставками из золотых пластинок, По словам дизайнера, чья мастерская расположена в Турине, эти пластинки не являются аксессуаром, а представляют из себя неотъемлемую часть обуви, сообщает Local.

Золотые полоски изготовлены вручную и пришиты к туфлям с помощью кожи. Вьетри рассказал, что главным было найти баланс между твердостью золота и необходимостью придать туфлям необходимую гибкость.

На каждую пару уходит примерно 230 грамов золота. Обувь делается под заказ с помощью 3D-сканирования ступней. Розничная цена туфлей составляет 25 тысяч евро для мужской линии и 30 тысяч – для женской. В цену входит доставка обуви заказчику вертолетом и упаковка в виде черной лакированной коробки.

Вьетри надеется, что новинка привлечет к себе внимание богатых покупателей из ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара.

Модельер также предлагает покупателям стандартную обувь ценой от 250 евро, а также коллекцию, в разработке дизайна которой принимали участие различные знаменитости.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2871464&cid=520

Вопрос на сегодня:

Какое необычное использование банального предмета вы знаете или практикуете?

А теперь очередь подборочки.

Фотограф Лора Изумикава Чу из Лос-Анджелеса нашла оригинальную идею для своего Instagram.

Она наряжает свою 4-месячную малышку Джоуи Мари в различные костюмы, когда та спит, а фото публикует на свое страничке.

Вот 20 лучших образцов этого необычного косплея.

1. Механик

2. Молочница

3. Фьюриоза из фильма «Безумный Макс: Дорога Ярости»

4. Тарзан

5. Ниндзя

6. Пикачу

7. Клиент спа

8. Работник месяца

9. Нигерийский ребенок

10. Пловец-олимпиец

11. Певица Сиа

12. Джон Сноу

13. Апельсинка

14. В поисках Дори

15. Бейонсе

16. Хан Соло

17. Суши-мастер

18. Гоку из «Жемчуга дракона»

19. Ариэль

20. Слэш из Guns’n’Roses

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательных выходных!