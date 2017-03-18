НаФотоСлучайное доброутреннее с конкурсом)

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Эксперты назвали самые ненужные вещи на кухне

Эксперты совместно с популярными дизайнерами интерьера и бытовой техники назвали самые ненужные вещи, которые найдутся на любой кухне. Специалисты выделили множество различных приборов, которыми хозяйки пользуются очень редко.

Специалисты и дизайнеры считают, что громоздкие кухонные комбайны и мультиварки хоть и занимают много места на кухне и сильно шумят при работе и готовке, однако являются важными атрибутами современных хозяек. Однако, не все на кухне могут также приносить пользу, большинство из них используются лишь единожды, а остальное время только занимают ценное место на кухне. К тому же, данные предметы можно заменить и другими полезными вещами.

Таким образом, на первом места в рейтинге бесполезных кухонных вещей является западные фритюрницы, которые предназначены для всех любителей быстрого и вредного питания. Такая вещь, по словам диетологов, не принесет пользы, а только навредит здоровью организма.

Второе место занимают пароварки, которые предназначены для строгих диет. Тройку бесполезных вещей замыкают йогуртницы и яйцеварки, которые вполне можно заменить подручными кухонными средствами.

Далее идут различные вариации хлебопечек и блинниц, которые дорого стоят, занимают много места и по сути очень редко применяются в приготовлении пищи.

Также ненужной на кухне будут и термопоты, которые предназначены для любителей очищенной воды. Такое устройство можно заменить обычным кипячением воды в чайнике. В итоге эксперты советуют все же задуматься и покупать лишь необходимые вещи, которые принесут пользу и помощь современным домохозяйкам.

Источник: http://svopi.ru/nauka/172095

Житель Лузы продаёт воздух в стеклянных банках

На сайте бесплатных объявлений «Avito» в разделе «Хобби и отдых» появилось объявление кировчанина Романа. Молодой человек продаёт воздух города Луза в стеклянных банках, закрытых пластиковыми крышками.

При этом молодой человек отмечает, что в наличии есть городской, сельский, промышленный, лесной, речной, озерный и прочий воздух и обещает индивидуальный подход к каждому клиенту.

Расценки воздуха таковы: 0,5 л – 500 рублей; 1 л – 1 000 рублей; 2 л – 2 000 рублей; 3 л – 3 000 рублей. Помимо этого Роман отмечает, что при оптовой покупке уместен торг и хорошие скидки, а также возможна пересылка почтой в любой город России и за границу за счет покупателя.

В своём объявлении мужчина уверяет, что продает 100% оригинал и просит остерегаться подделок.

Источник: http://1istochnik.ru/news/31084