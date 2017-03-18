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Утро с АСТВ
НаФотоСлучайное доброутреннее с конкурсом)

НаФотоСлучайное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! 

Сегодня День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России 

 

А теперь новости.

Эксперты назвали самые ненужные вещи на кухне

Эксперты совместно с популярными дизайнерами интерьера и бытовой техники назвали самые ненужные вещи, которые найдутся на любой кухне. Специалисты выделили множество различных приборов, которыми хозяйки пользуются очень редко.  

Специалисты и дизайнеры считают, что громоздкие кухонные комбайны и мультиварки хоть и занимают много места на кухне и сильно шумят при работе и готовке, однако являются важными атрибутами современных хозяек. Однако, не все на кухне могут также приносить пользу, большинство из них используются лишь единожды, а остальное время только занимают ценное место на кухне. К тому же, данные предметы можно заменить и другими полезными вещами.

Таким образом, на первом места в рейтинге бесполезных кухонных вещей является западные фритюрницы, которые предназначены для всех любителей быстрого и вредного питания. Такая вещь, по словам диетологов, не принесет пользы, а только навредит здоровью организма.

Второе место занимают пароварки, которые предназначены для строгих диет. Тройку бесполезных вещей замыкают йогуртницы и яйцеварки, которые вполне можно заменить подручными кухонными средствами.

Далее идут различные вариации хлебопечек и блинниц, которые дорого стоят, занимают много места и по сути очень редко применяются в приготовлении пищи.

Также ненужной на кухне будут и термопоты, которые предназначены для любителей очищенной воды. Такое устройство можно заменить обычным кипячением воды в чайнике. В итоге эксперты советуют все же задуматься и покупать лишь необходимые вещи, которые принесут пользу и помощь современным домохозяйкам.

Источник: http://svopi.ru/nauka/172095

Житель Лузы продаёт воздух в стеклянных банках

На сайте бесплатных объявлений «Avito» в разделе «Хобби и отдых» появилось объявление кировчанина Романа. Молодой человек продаёт воздух города Луза в стеклянных банках, закрытых пластиковыми крышками. 
 
При этом молодой человек отмечает, что в наличии есть городской, сельский, промышленный, лесной, речной, озерный и прочий воздух и обещает индивидуальный подход к каждому клиенту. 
 
Расценки воздуха таковы: 0,5 л – 500 рублей; 1 л – 1 000 рублей; 2 л – 2 000 рублей; 3 л – 3 000 рублей. Помимо этого Роман отмечает, что при оптовой покупке уместен торг и хорошие скидки, а также возможна пересылка почтой в любой город России и за границу за счет покупателя. 
 
В своём объявлении мужчина уверяет, что продает 100% оригинал и просит остерегаться подделок.
Источник: http://1istochnik.ru/news/31084
 
 

Вопрос на сегодня: 

А какая вещь самая бесполезная на вашей кухне? 

 

А теперь очередь подборочки

Эти отцы – настоящие мастера экспромта, оказавшиеся в нужное время в нужном месте. Правда, их отпрыски, получившие испорченные селфи, были не в восторге от этого фейерверка остроумия.

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Папаши

Нашла тут

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:50 +13
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Комментарии
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:02
Доброе утро, Сахалин! Самая бесполезная вещь на кухне у меня сейчас- телевизор, смотрела его с момента переезда в нынешнюю квартиру раз 5, а прошло уже полгода))) пароварка есть, муж купил в 2010 во время обострения панкреатита, до сих пор помню амбре при входе в квартиру от филе щуки, приготовленного в ней, ощущение такое, что половую тряпку из общественного туалета забыли освежить....
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+10
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:17
LyiraTula, привет, Владушка! Не знаю, как щука, но тилапию и терпуг я в пароварке готовила. Предварительно полив лимонным соком и обсыпав приправками. И никакого запаха. Видимо, либо филе было не первой свежести, либо рыбу такую не нужно, как скумбрию или селедку, на пару готовить. Даже Ник лопал, такая нежная рыбка получалась
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+8
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:37
НюНик_просто_Анна, привет! Дело именно в щуке и ее специфическом аромате при приготовлении именно на пару, жареная она весьма приятна)))
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:21
LyiraTula, значит, она не для этого способа готовки
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+3
Еще 3 комментария
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:11 Отредактированно сегодня, в 08:24
Доброе всем утречко! Военных юристов с праздником!
Насчет фритюрниц, йогуртниц и яйцеварок согласна, но мультиварка - она одна на моей кухни сочетает функции кастрюли, скороварки и пароварки. Да, и йогурт в ней тоже делать можно. Знаю некоторых товарищей , кто без хлебопечки жизни не мыслит, а также успешно и постоянно пользуется комбайном. Так что на вкус и цвет фломастеры разные
лично у меня на кухне нет лишних приборов.
Купи воздух Лузы - почувствуй себя лузером!!!

Подборка прикольная, надо в своих фотках покопаться, вдруг найдется что-то наподобие, туристы тоже так шутить любят.
Подпись: Беда одна не приходит. Она приходит с мамой за ручку и с мороженым...
Всем веселого дня! И на тему мороженого
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:28
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:07
НюНик_просто_Анна, о дааа
моя хлебопечка-это моя помощница
а комбайн-это шайтанмашина
сколько он мне помог времени сэкономить!
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:10
Татьяна Сергеева, какая красивая гифка
котяра шикарный
спасибо, Танюша!
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+3
Еще 1 комментарий
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:41 Отредактированно сегодня, в 07:43
Доброе утро!
Переехала в новую квартиру и... кухни пока нет. Холодильник, чайник и микроволновка! Наверное - цитрусовая соковыжималка ;-)
Название: - " мороженное с запахом мужских носков???''
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:29
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+4
mitja
Написано сегодня, в 07:41
Здрямки всем.Ну так как кухня махонькая,не нужной "вещью" считаю кошку(вечно болтающую под ногами и мяукающую) и собаку(с ним проще,сказал-вышел)
к фото"....Это мроженое?....мдя....лет 15 не ела...."
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:29
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+4
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 08:07
В моем рейтинге по Бесполезности девайсов на кухне:
1. Кофеварка для кофе из капсул.
2. Посудомоечная машина. (используется раз в пятилетку, а так выполняет функцию шкафа для редко используемой посуды).
3. Соковыжималка. (Только в сезон, когда фрукты подешевеют).
4. Мясорубка(недавно приобрел, но ещё не часто ею пользовались).

В моем рейтинге по Полезности девайсов на кухне:
1. Мультиварка(ежедневно, использую обе чаши-одна для риса(круп), вторая для супов и второго).
2. Хлебопечка(в среднем раз в два дня на хлеб, и 2-3 раза в неделю на замешивание теста).
3. Микроволновка(ежедневно для разогрева всех блюд и горячих напитков.
4. Поттер на 2,8 литра, используется в плотном режиме.
5. Мини-комбайн(для измельчения овощей, лука, чеснока, зелени, грибов иногда ягод).

Комментарий к фото:
"мороженое с добавлением Озверина. "
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:32
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+4
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:09 Отредактированно сегодня, в 08:10
Доброе утро друзья

Погода ужастная за окном, зачем нам этот снег
настроение не очень, с кровати вставать не охото совсем.
С праздником тех к кому он относится

Безполезная вещь это подаренная машинка для ролл, в ней их совсем не удобно делать. Стоит место только занимает.
Подборочка улыбнула
спасибо за хорошее настроение.
К картинке; " Жара, жара. Жареное солнце больших городов, из милой деточки, из милой лапушки, делает монстрика.
Хорошего всем настроения и отличного рабочего дня.
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:32
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+4
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:37
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+3
Натали)))
Написано сегодня, в 09:25
Всем доброго утречка!
На кухне самый бесполезный это кот

На Авито кроме воздуха в банках ещё лужи продают

А почему решили что на подборках папаши портят вид? Я думаю что на некоторых просто случайные приколисты

Подпись: Ща слегка перекушу и пойду быков валить

Всем отличного дня и хорошего настроения!!!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:33
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+2
Натали)))
Написано сегодня, в 12:33
Татьяна Сергеева, вкусного обеда
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:39 Отредактированно сегодня, в 12:39
Натали))), Наташ, ты в курсе, что ты садистка?
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+2
Еще 6 комментариев
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:35
Доброе утро!
На моей кухне нет бесполезных вещей. Пользуюсь всеми электро и не очень приборами. Они куплены для того, чтобы облегчить жизнь хозяйке, поэтому и покупаться должны исключительно ей самой.
А как вам новый девайс- шайтанмашина-чудо техники "Умный (едрид его налево) холодильник"?
Эта цволочь умеет столько всего, что капец
Хотите музычку с утра? Дык он вам ее исполнит. Фотографии загрузит, погоду покажет, о пробках на дорогах оповестит, напомнит, что в нем закончилось молоко,
И О ЧУДО
он может заказывать продукты через интернет!
Короче говоря-планшет со встроенным холодильником
Страшно представить сколько этот гад стоит...

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+9
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:33
Василиса_Я ^.^, ты хочешь такой холодильник?
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+4
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 13:30 Отредактированно сегодня, в 13:31
Татьяна Сергеева, не, я просто хочу столько денег, сколько стоит этот холодильник
и желательно на халяву
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+1
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:39
И снова снег…и всё вокруг бело,
Земля опять, как чистый лист альбомный –
Пиши, рисуй, чем-то своим заполни,
Мечтой,надеждой, чтоб верней сбылось.
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+7
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:48 Отредактированно сегодня, в 09:48
Василиса_Я ^.^, уууу, какое у тебя сегодня романтичное настроение
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:35
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 13:20
НюНик_просто_Анна, так заметно, да?
Настроение и правда хорошее.

Анюта, ты же знаешь, что я со стихами не в ладах-это все интернет.
Я просто забыла поставить знак копирайта.
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+1
Еще 1 комментарий
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 09:40
Всем привет!
перерыл кухню, нашёл таки лишний!!!!-колотушка(она же "скалка" кажется).
Фото которое на концерте- естественное такое, натуральное....))
Успехов.
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:37
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+3
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Катерина90 Online
Написано сегодня, в 09:43
Доброе утро!) Бесполезных приборов у меня нет, есть только те приборы которыми не очень часто пользуюсь, такие как соковыжималка и мультиварка, а так в основном все в ход идет!) Название к картинке: "Возвращение Чаки!")) Всем хорошего дня)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:37
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+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 09:57
Доброе, снежное утро, друзья.
Военных юристов с праздником.
Дожились, уже и воздух продавать начали. Не дорогова ли?
У меня дома есть приборы, которыми мы редко пользуемся- это аэрогриль, фритюрница, пароварка, посудомоечная машина, раз в год ей пользуемся, но результат хороший.
Хороший прибор мультиварка, все делает.
Я тоже люблю залезть в чужой кадр. Так один раз сфотался с французами на Красной площади, потом вместе смеялись.
Всем хорошего дня.
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+8
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:05
Ярославчик, о, я забыла про аэрогриль! Я его не покупала и не дарили, достался случайно, еще даже не опробовала. Потому не знаю, полезный прибор или нет...
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:38
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+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 11:19
НюНик_просто_Анна, прибор хороший. Только пользуюсь очень редко. Когда какие-то праздники.
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+3
Еще 1 комментарий
lvista
Написано сегодня, в 10:17
Доброе утро! Некоторые фотки очень естественные и смешные!
повеселилась! Ненужные на моей кухни вещи давно отселены в кладовку. Там комбайн всеумеющий и соковыжималка. Скоро микру утащу, крайне редко пользуемся, все же склоняюсь к ее вредности. Самая нужная - посудомойка, за ней хлебопечка.
Картинка - Боже! Да оно же Х О Л О Д Н О Е!!!!!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:38
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+3
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 10:40 Отредактированно сегодня, в 10:43
Доброе сново зимнее утречко!)) Никак зима не хочет нас покидать. Думала сегодня одену свое весеннее пальто, и такой облом с утречка!

Самая полезная вещь на моей кухне-это мультиварка, она и пароварка. Очень я ее люблю, заложил всё, она приготовит и сама отключится. Красота! Экономия времени. А бесполезных у меня нет!
Подборка огонь!
Люблю людей с чувством юмора! )))
Нет цены тем, кто любит нас такими, какие мы есть...
Хорошего дня!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:32
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+1
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