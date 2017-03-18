НаФотоСлучайное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Сегодня День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России
А теперь новости.
Эксперты назвали самые ненужные вещи на кухне
Эксперты совместно с популярными дизайнерами интерьера и бытовой техники назвали самые ненужные вещи, которые найдутся на любой кухне. Специалисты выделили множество различных приборов, которыми хозяйки пользуются очень редко.
Специалисты и дизайнеры считают, что громоздкие кухонные комбайны и мультиварки хоть и занимают много места на кухне и сильно шумят при работе и готовке, однако являются важными атрибутами современных хозяек. Однако, не все на кухне могут также приносить пользу, большинство из них используются лишь единожды, а остальное время только занимают ценное место на кухне. К тому же, данные предметы можно заменить и другими полезными вещами.
Таким образом, на первом места в рейтинге бесполезных кухонных вещей является западные фритюрницы, которые предназначены для всех любителей быстрого и вредного питания. Такая вещь, по словам диетологов, не принесет пользы, а только навредит здоровью организма.
Второе место занимают пароварки, которые предназначены для строгих диет. Тройку бесполезных вещей замыкают йогуртницы и яйцеварки, которые вполне можно заменить подручными кухонными средствами.
Далее идут различные вариации хлебопечек и блинниц, которые дорого стоят, занимают много места и по сути очень редко применяются в приготовлении пищи.
Также ненужной на кухне будут и термопоты, которые предназначены для любителей очищенной воды. Такое устройство можно заменить обычным кипячением воды в чайнике. В итоге эксперты советуют все же задуматься и покупать лишь необходимые вещи, которые принесут пользу и помощь современным домохозяйкам.
Источник: http://svopi.ru/nauka/172095
Житель Лузы продаёт воздух в стеклянных банках
Вопрос на сегодня:
А какая вещь самая бесполезная на вашей кухне?
А теперь очередь подборочки
Эти отцы – настоящие мастера экспромта, оказавшиеся в нужное время в нужном месте. Правда, их отпрыски, получившие испорченные селфи, были не в восторге от этого фейерверка остроумия.
Нашла тут
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Насчет фритюрниц, йогуртниц и яйцеварок согласна, но мультиварка - она одна на моей кухни сочетает функции кастрюли, скороварки и пароварки. Да, и йогурт в ней тоже делать можно. Знаю некоторых товарищей , кто без хлебопечки жизни не мыслит, а также успешно и постоянно пользуется комбайном. Так что на вкус и цвет фломастеры разные
Купи воздух Лузы - почувствуй себя лузером!!!
Подборка прикольная, надо в своих фотках покопаться, вдруг найдется что-то наподобие, туристы тоже так шутить любят.
Подпись: Беда одна не приходит. Она приходит с мамой за ручку и с мороженым...
Всем веселого дня! И на тему мороженого
Переехала в новую квартиру и... кухни пока нет. Холодильник, чайник и микроволновка! Наверное - цитрусовая соковыжималка ;-)
Название: - " мороженное с запахом мужских носков???''
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
к фото"....Это мроженое?....мдя....лет 15 не ела...."
1. Кофеварка для кофе из капсул.
2. Посудомоечная машина. (используется раз в пятилетку, а так выполняет функцию шкафа для редко используемой посуды).
3. Соковыжималка. (Только в сезон, когда фрукты подешевеют).
4. Мясорубка(недавно приобрел, но ещё не часто ею пользовались).
В моем рейтинге по Полезности девайсов на кухне:
1. Мультиварка(ежедневно, использую обе чаши-одна для риса(круп), вторая для супов и второго).
2. Хлебопечка(в среднем раз в два дня на хлеб, и 2-3 раза в неделю на замешивание теста).
3. Микроволновка(ежедневно для разогрева всех блюд и горячих напитков.
4. Поттер на 2,8 литра, используется в плотном режиме.
5. Мини-комбайн(для измельчения овощей, лука, чеснока, зелени, грибов иногда ягод).
Комментарий к фото:
"мороженое с добавлением Озверина. "
Погода ужастная за окном, зачем нам этот снег
С праздником тех к кому он относится
Безполезная вещь это подаренная машинка для ролл, в ней их совсем не удобно делать. Стоит место только занимает.
Подборочка улыбнула
К картинке; " Жара, жара. Жареное солнце больших городов, из милой деточки, из милой лапушки, делает монстрика.
Хорошего всем настроения и отличного рабочего дня.
На кухне самый бесполезный это кот
На Авито кроме воздуха в банках ещё лужи продают
А почему решили что на подборках папаши портят вид? Я думаю что на некоторых просто случайные приколисты
Подпись: Ща слегка перекушу и пойду быков валить
Всем отличного дня и хорошего настроения!!!
На моей кухне нет бесполезных вещей. Пользуюсь всеми электро и не очень приборами. Они куплены для того, чтобы облегчить жизнь хозяйке, поэтому и покупаться должны исключительно ей самой.
А как вам новый девайс- шайтанмашина-чудо техники "Умный (едрид его налево) холодильник"?
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Земля опять, как чистый лист альбомный –
Пиши, рисуй, чем-то своим заполни,
Мечтой,надеждой, чтоб верней сбылось.
Анюта, ты же знаешь, что я со стихами не в ладах-это все интернет.
перерыл кухню, нашёл таки лишний!!!!-колотушка(она же "скалка" кажется).
Фото которое на концерте- естественное такое, натуральное....))
Успехов.
Военных юристов с праздником.
Дожились, уже и воздух продавать начали. Не дорогова ли?
У меня дома есть приборы, которыми мы редко пользуемся- это аэрогриль, фритюрница, пароварка, посудомоечная машина, раз в год ей пользуемся, но результат хороший.
Хороший прибор мультиварка, все делает.
Я тоже люблю залезть в чужой кадр. Так один раз сфотался с французами на Красной площади, потом вместе смеялись.
Всем хорошего дня.
Картинка - Боже! Да оно же Х О Л О Д Н О Е!!!!!
Самая полезная вещь на моей кухне-это мультиварка, она и пароварка. Очень я ее люблю, заложил всё, она приготовит и сама отключится. Красота! Экономия времени. А бесполезных у меня нет!
Нет цены тем, кто любит нас такими, какие мы есть...
Хорошего дня!