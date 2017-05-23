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Утро с АСТВ
ВоенноИзобретенное в ЖизньПерешедшее доброутреннее)

ВоенноИзобретенное в ЖизньПерешедшее доброутреннее)

С добрым утречком! С новым днем!

Сегодня Международный День пропавших детей 

День полотенца

День филолога

День нерпёнка

Всемирный день щитовидной железы 

А у верующих - Вознесение Господне

 

А теперь новости.

Велосипедист спас на дороге котенка и проехал с ним всю гонку

Бразильский велогонщик Виктор Фонсека во время тренировочного заезда нашел на обочине дороги брошенного котенка. Пожалев животное, спортсмен положил его себе за пазуху и продолжил путь.

Спасенный котенок не испытывал никаких негативных эмоций от пребывания внутри майки Виктора. Наоборот, во время поездки он проявлял живой интерес к происходящему и время от времени даже лизал велосипедиста в шею и подбородок.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2891021&cid=520

В Испании создали мороженое из пива

Испанский производитель мороженого Acaram Helados в сотрудничестве с испанской пивоваренной компанией Cervezas Enigma создали необычное мороженое с использованием пива. Лакомство под названием Enigma Origen имеет яркий янтарный цвет и не содержит ароматизаторов и консервантов. Отмечается, что во вкусе мороженого присутствуют нотки кофе, шоколада, карамели и, конечно же, пива. Оригинальный десерт был представлен на гастрономической выставке El Salon de Gourmets, которая прошла в Мадриде. Все желающие могут попробовать Enigma Origen в нескольких испанских ресторанах. 

Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/23/v-ispanii-sozdali-morozhenoe-iz-piva/

 

Вопрос на сегодня: 

А вы был в пионерском лагере в детстве (юности)? В каком (каких)? 

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Военные изобретения, которые стали частью повседневной жизни

Война подарила человечеству ряд изобретений, практически никак не связанных с военной промышленностью. Сегодня большинство из них вошло в наш повседневный обиход и современный человек понятия не имеет, для чего изначально придумывались наручные часы, что делали в микроволновой печи и кто изобрел обычную канистру.

Военные изобретения, которые стали частью повседневной жизни

Канистра

Мы до сих пор используем канистры, поскольку это простейший способ для перевозки бензина. Мало кто знает, что канистры придумали инженеры Третьего Рейха в преддверии войны: уже в 1938 году армия Германии стала получать их в большом количестве.

Военные изобретения, которые стали частью повседневной жизни

Микроволновая печь

Обыденная для современного человека микроволновка была разработана американским инженером во время Второй мировой войны. Перси Спенсер изучал СВЧ радиоволны и случайно обнаружил их влияние на продукты питания. В американской армии первые микроволновые печи были огромны, а использовались исключительно для разморозки мяса.

Военные изобретения, которые стали частью повседневной жизни

Чайные пакетики

Немецкая компания Teekanne предложила новый способ заваривать чай еще в 1908 году. Пакетик был очень удобен — теперь не нужно было вылавливать чаинки из напитка. Однако, до Первой мировой войны такой способ не использовался в быту и только на фронте оказался полезен.

Военные изобретения, которые стали частью повседневной жизни

Беспилотные аппараты

Думаете, дроны появились лишь в новом времени? А вот и нет. Первый беспилотник американский инженер собрал еще в 1916 году. Конструкция, правда, получилась слишком тяжелой и потому не эффективной. Но уже в 1973 году армейский конструктор Стюарт Фостер собрал сравнительно легкий дрон, весом в 35 килограмм — теперь же легкие и быстрые беспилотники используются и в мирной жизни.

Военные изобретения, которые стали частью повседневной жизни

Интернет

Во время Второй мировой войны информация имела первостепенное значение. Расшифровкой немецких переговоров занимались лучшие умы мира. Чтобы объединить разрозненные по университетам огромные компьютеры, Джозеф Ликлайдер создал систему ARPANET, прототип современного интернета.

Военные изобретения, которые стали частью повседневной жизни

Наручные часы

Солдаты кровавой англо-бурской войны первыми додумались крепить часы к запястью — так их было проще сохранить в бою. Спустя годы компания Mappin&Webb использовала этот опыт для производства первых в мире наручных часов, предназначенных для армии.

Военные изобретения, которые стали частью повседневной жизни

Очки «Авиаторы»

Компания Ray-Ban придумала знаменитые «Авиаторы» в 1936 году. Такая форма очков нужна была именно военным летчикам: она защищала сетчатку глаза и не мешала обзору.

Нашла тут

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:57 +4
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Комментарии
Арктический Воин
Написано сегодня, в 07:14
Танюшечка, привет. Был в лагере Восток в Корсаковском районе, что не далеко от Олимпии. Картинка: Пищевая цепочка, как она есть на самом деле.
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+2
Арктический Воин
Написано сегодня, в 07:24
Тихо, блохастые домики,
Усатые, словно сомики.
Давайте расставим все точки-
Кто верх пищевой цепочки)))
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:40
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+2
Angela
Написано сегодня, в 07:31
Доброе утро! В пионерских лагерях было скучно мне, поэтому время проводила вне их - с мальчишками через дырки в заборе линяла до обеда ))) Помню дежурства на входе, когда крутила ручку телефона сообщая в рубку о приходе родственников. Но на другом конце провода редко брали трубку и приходилось до неё бегать ))) названия лагерей вылетели из головы
к картинке: я занял первый - отдыхайте котики )))
или : обзор отличный
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:37
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+2
ateriya
Написано сегодня, в 07:43
Утра доброго всем. В лагере была в первом классе. Это была Анапа. По моему золотой берег назывался. До сих пор хранятся письма которые я маме писала из лагеря. Через одно забери меня отсюда и купи сгущенки. Как на воспитательницу напали наркоманы и как у меня сперли туфли.мало что помню. Отрывками все. К фото смотри повнимательнее куда хозяйка колбасу прячет. Всем не мокрого дня.
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+4
Angela
Написано сегодня, в 07:56
ateriya, помню, что у девочки в нашем отряде исчезли гольфы - так нас всех вывели из комнат, построили и сказали, что будут обыскивать сумки наши и вещи - моему возмущению не было предела ((( потом гольфы нашлись через недельку, когда эта тупая особа заправляла свою кровать и подняла матрац - они там преспокойненько отдыхали. И извинений не последовало ни от вожатых , ни от этой самой обладательницы гольф
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:38
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:43
Angela, а у меня у дочери ушли новые кроссовки. Воспитатель с вожатой даже не почесались
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:53
Доброе утро! Я была в "Теплой долине" (больше всего запомнился постоянный туман и тучи мокреца, от которого язвы были на ногах) и в "Востоке", несколько смен подряд, последнюю - в качестве добровольной вожатой (денег не получала, попользовались энтузиазмом подростка). Повезло - попала на смены макаренковских отрядов вожатых. Запомнилось на всю жизнь.
Много того, что было создано для войны и во время войны, нашло применение в мирной жизни. И это обнадеживает

Кстати, фсех филолухов с праздником! И меня тожа!
Бразильскому велогонщику браво, мороженое из пива попробовала б.
Подпись:
Как загордился - это просто смех -
Что его кучка в коридоре больше всех
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+7
Angela
Написано сегодня, в 08:00
НюНик_просто_Анна, с праздником
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:04
Angela, спасибо!
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:33
НюНик_просто_Анна, Анюточка, с праздником!
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+2
Еще 3 комментария
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:03
Доброе утро!
В пионерлагерях была! "Сахалинский Артек", "Ласточка", "Космос"
Название: - " Дозор в "дозоре"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:39
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:38
Доброе утро и с завтрапятницей вас!
Сколько праздников сегодня.
Всех причастных поздравляю
счастья радости желаю.

Все люди как люди
по лагерям детство проводили
а мы, то есть я
все по дворам и подворотням.

Всем самого доброго дня и отличного настроения.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:44
Василиса_Я ^.^, главное, от дворов и подворотен до других лагерей не дойти, с чем вы успешно справились
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:46
НюНик_просто_Анна, вот прям в точку
Спасибо большое!
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:52
Сначала даже не понял, что на заглавной картинке делает старый извращенец и обладатель 4 Оскаров - Вудди Ален.

Оказалось, что это не он.
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0
Online
_zima_ Online
Написано сегодня, в 09:04
Доброе утро! Коллег-филологов с праздником! В пионерском детстве были сахалинский лагерь "Рассвет" в Чехове и крымский "Артек" (незабываемое, надо сказать, время)
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ВеличественноСкалистое доброутреннее с конкурсом)
ВеличественноСкалистое доброутреннее с конкурсом)
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