ВоенноИзобретенное в ЖизньПерешедшее доброутреннее)

С добрым утречком! С новым днем!

Сегодня Международный День пропавших детей

День полотенца

День филолога

День нерпёнка

Всемирный день щитовидной железы

А у верующих - Вознесение Господне

А теперь новости.

Велосипедист спас на дороге котенка и проехал с ним всю гонку

Бразильский велогонщик Виктор Фонсека во время тренировочного заезда нашел на обочине дороги брошенного котенка. Пожалев животное, спортсмен положил его себе за пазуху и продолжил путь.

Спасенный котенок не испытывал никаких негативных эмоций от пребывания внутри майки Виктора. Наоборот, во время поездки он проявлял живой интерес к происходящему и время от времени даже лизал велосипедиста в шею и подбородок.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2891021&cid=520

В Испании создали мороженое из пива

Испанский производитель мороженого Acaram Helados в сотрудничестве с испанской пивоваренной компанией Cervezas Enigma создали необычное мороженое с использованием пива. Лакомство под названием Enigma Origen имеет яркий янтарный цвет и не содержит ароматизаторов и консервантов. Отмечается, что во вкусе мороженого присутствуют нотки кофе, шоколада, карамели и, конечно же, пива. Оригинальный десерт был представлен на гастрономической выставке El Salon de Gourmets, которая прошла в Мадриде. Все желающие могут попробовать Enigma Origen в нескольких испанских ресторанах.

Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/23/v-ispanii-sozdali-morozhenoe-iz-piva/

Вопрос на сегодня:

А вы был в пионерском лагере в детстве (юности)? В каком (каких)?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Военные изобретения, которые стали частью повседневной жизни

Война подарила человечеству ряд изобретений, практически никак не связанных с военной промышленностью. Сегодня большинство из них вошло в наш повседневный обиход и современный человек понятия не имеет, для чего изначально придумывались наручные часы, что делали в микроволновой печи и кто изобрел обычную канистру.

Канистра

Мы до сих пор используем канистры, поскольку это простейший способ для перевозки бензина. Мало кто знает, что канистры придумали инженеры Третьего Рейха в преддверии войны: уже в 1938 году армия Германии стала получать их в большом количестве.

Микроволновая печь

Обыденная для современного человека микроволновка была разработана американским инженером во время Второй мировой войны. Перси Спенсер изучал СВЧ радиоволны и случайно обнаружил их влияние на продукты питания. В американской армии первые микроволновые печи были огромны, а использовались исключительно для разморозки мяса.

Чайные пакетики

Немецкая компания Teekanne предложила новый способ заваривать чай еще в 1908 году. Пакетик был очень удобен — теперь не нужно было вылавливать чаинки из напитка. Однако, до Первой мировой войны такой способ не использовался в быту и только на фронте оказался полезен.

Беспилотные аппараты

Думаете, дроны появились лишь в новом времени? А вот и нет. Первый беспилотник американский инженер собрал еще в 1916 году. Конструкция, правда, получилась слишком тяжелой и потому не эффективной. Но уже в 1973 году армейский конструктор Стюарт Фостер собрал сравнительно легкий дрон, весом в 35 килограмм — теперь же легкие и быстрые беспилотники используются и в мирной жизни.

Интернет

Во время Второй мировой войны информация имела первостепенное значение. Расшифровкой немецких переговоров занимались лучшие умы мира. Чтобы объединить разрозненные по университетам огромные компьютеры, Джозеф Ликлайдер создал систему ARPANET, прототип современного интернета.

Наручные часы

Солдаты кровавой англо-бурской войны первыми додумались крепить часы к запястью — так их было проще сохранить в бою. Спустя годы компания Mappin&Webb использовала этот опыт для производства первых в мире наручных часов, предназначенных для армии.

Очки «Авиаторы»

Компания Ray-Ban придумала знаменитые «Авиаторы» в 1936 году. Такая форма очков нужна была именно военным летчикам: она защищала сетчатку глаза и не мешала обзору.

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А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!