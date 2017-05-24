ФотоЖивотное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! С пятничкой!

Сегодня День российского предпринимательства

День снежного барса на Алтае

И День сварщика в России

В субботу, 27 мая Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)

А в воскресенье, 28 мая

День химика

День пограничника в России

День оптимизатора Рунета

И День брюнеток

А теперь новости

В Норвегии рекламируют новые купюры с помощью рыбы

Центральный банк Норвегии решил креативно подойти к рекламе новых банкнот, которые выходят в обращение. Помочь им в этом вызвалась группа комиков, которая решила снять ремейк норвежской песни "Треска идёт" (Torsken kommer) 1980 года.

На кадрах видно, как рыба со временем превращается в деньги номиналом в 200 крон, которые и рекламирует банк. К сожалению, понять смысл клипа в полной мере смогут лишь те, кто знает норвежский язык.

Создатели рекламы нарочно отказались переводить клип на другие языки, так как, по их словам, при переводе потеряется большая часть смысла, который будет понятен лишь тем, кто хорошо знаком с норвежской культурой и историей.

Источник: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1010912/trieska_dienghi_rok-n-roll_v_norvieghii_rieklamiruiut_novyie_kupiury_s_pomoshchiu_ryby

Открылась вакансия «обнимальщика котиков»

Вакансию мечты опубликовала на своём сайте ветеринарная клиника Just Cats из Дублина. Ирландская компания ищет человека, который будет целыми днями обнимать и гладить кошек.

«Обнимальщик котиков» должен обладать нежными руками, быть способен ласкать и поглаживать кошек в течение длительного времени, говорить тихим голосом, который будет действовать успокаивающе на нервных четвероногих пациентов.

«Умение понимать различные типы мурлыканья станет вашим особым преимуществом», — говорится на сайте клиники.

Описание вакансии мечты начинается с нескольких вопросов:

«Вы сумасшедший кошатник и любите кошек?

Их мурлыканье естественно для вас?

Вы считаете котят, прежде чем пойти спать?

Вы кормите бродячих котов в окрестностях?

Делаете ли вы всё, чтобы ваш питомец чувствовал себя тепло и пушисто?

Если вы ответили утвердительно на все или некоторые из этих вопросов, как на счёт работы с котиками на полный рабочий день?».

В объявлении также отмечается, что кандидат должен иметь ветеринарную квалификацию, а вот размер зарплаты не уточняется.

Под постом с вакансией, опубликованном на страничке клиники Just Cats в Facebook, уже собралось немало комментариев, в которых одни пользователи сокрушаются, что живут слишком далеко от желанной должности, другие называют вакансию — работой мечты и надеются, что котики найдут самого лучшего и чуткого обнимальщика.

Источник: https://www.ridus.ru/news/253181

Вопрос на сегодня:

А о какой вакансии мечтали бы вы?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

Пока еще не розовый. 1-недельный птенец розового фламинго. (Фото Uli Deck):

Маленькая выдра в Фениксе, штат Аризона. (Фото George Andrejko):

Рыси в зоопарке «Роев Ручей» в Красноярске. (Фото Naymushin | Reuters):

Есть хотим! Гнездо аистов в парке на севере Германии. (Фото Carsten Rehder):

Здрасьте! Детеныш серого тюленя. (Фото Dan Kitwood):

Львиная семья в зоопарке в Стерлинге, Великобритания. (Фото Andrew Milligan):

Ты одна такая. Зеленая морская черепаха на Гавайях. (Фото Donald Miralle):

Дочки-матери. Жирафы в зоопарке в Ла-Флеше, Франция. (Фото Jean-Francois Monier):

Заход на посадку. Египетский гусь. (Фото Michael Probst):

(Фото Daniel Zupanc | Reuters | Schoenbrunn Zoo):



Отдыхающие на средиземноморском острове Корсика. (Фото Pascal Pochard-Casabianca):



Усатый дипломат. Кот в окне посольства Эквадора в Лондоне. (Фото Matt Dunham):



Всем привет! Белый медвежонок. (Фото Tierpark Berlin):



Сова в Ганноверском зоопарке. Сильный ночной охотник. Бесшумный полёт, длинные и острые когти, маскирующий окрас. (Фото Julian Stratenschulte):



Хозяин и его большой слон в Коломбо, Шри-Ланка. (Фото Dinuka Liyanawatte | Reuters):



Художник. 14-летний морской лев старается, рисует в океанариуме Иокогаме, Япония. (Фото Kazuhiro Nogi):



Настоящая фотомодель. Тукан. (Фото Mark Rightmire):



Белые тигрицы в тбилисском зоопарке. (Фото Shakh Aivazov):



Орангутанг в реабилитационном центре на Суматре. Эти животные находятся здесь на грани исчезновения из-за вырубки лесов. (Фото Ulet Ifansasti):



Красавец. Золотой фазан в сафари-парке в Ханчжоу. (Фото Reuters):



Лемур-каратист в зоопарке в Мельбурне. (Фото Julian Smith):



Новорожденный жираф на фоне своих родителей. (Фото Koen Van Weel):



Козы на рынке в Синьцзяне, Китай. (Фото Eric Lafforgue):



Нашла тут.

А прикольную подпись сегодня предлагаю придумать вот к этой фотографии