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Утро с АСТВ
ФотоЖивотное доброутреннее с конкурсом)

ФотоЖивотное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! С пятничкой! 

Сегодня День российского предпринимательства

День снежного барса на Алтае

И День сварщика в России

В субботу, 27 мая Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)

А в воскресенье, 28 мая 

День химика 

День пограничника в России

День оптимизатора Рунета

И День брюнеток

 

А теперь новости

В Норвегии рекламируют новые купюры с помощью рыбы

Центральный банк Норвегии решил креативно подойти к рекламе новых банкнот, которые выходят в обращение. Помочь им в этом вызвалась группа комиков, которая решила снять ремейк норвежской песни "Треска идёт" (Torsken kommer) 1980 года.

На кадрах видно, как рыба со временем превращается в деньги номиналом в 200 крон, которые и рекламирует банк. К сожалению, понять смысл клипа в полной мере смогут лишь те, кто знает норвежский язык.

Создатели рекламы нарочно отказались переводить клип на другие языки, так как, по их словам, при переводе потеряется большая часть смысла, который будет понятен лишь тем, кто хорошо знаком с норвежской культурой и историей.

Источник: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1010912/trieska_dienghi_rok-n-roll_v_norvieghii_rieklamiruiut_novyie_kupiury_s_pomoshchiu_ryby

Открылась вакансия «обнимальщика котиков»

Вакансию мечты опубликовала на своём сайте ветеринарная клиника Just Cats из Дублина. Ирландская компания ищет человека, который будет целыми днями обнимать и гладить кошек.

«Обнимальщик котиков» должен обладать нежными руками, быть способен ласкать и поглаживать кошек в течение длительного времени, говорить тихим голосом, который будет действовать успокаивающе на нервных четвероногих пациентов.

«Умение понимать различные типы мурлыканья станет вашим особым преимуществом», — говорится на сайте клиники.

Описание вакансии мечты начинается с нескольких вопросов:

«Вы сумасшедший кошатник и любите кошек?

Их мурлыканье естественно для вас?

Вы считаете котят, прежде чем пойти спать?

Вы кормите бродячих котов в окрестностях?

Делаете ли вы всё, чтобы ваш питомец чувствовал себя тепло и пушисто?

Если вы ответили утвердительно на все или некоторые из этих вопросов, как на счёт работы с котиками на полный рабочий день?».

В объявлении также отмечается, что кандидат должен иметь ветеринарную квалификацию, а вот размер зарплаты не уточняется.

Под постом с вакансией, опубликованном на страничке клиники Just Cats в Facebook, уже собралось немало комментариев, в которых одни пользователи сокрушаются, что живут слишком далеко от желанной должности, другие называют вакансию — работой мечты и надеются, что котики найдут самого лучшего и чуткого обнимальщика.

Источник: https://www.ridus.ru/news/253181

 

Вопрос на сегодня:

А о какой вакансии мечтали бы вы? 

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира. 

 

Пока еще не розовый. 1-недельный птенец розового фламинго. (Фото Uli Deck):

Животные прошедшей недели в фотографиях

Маленькая выдра в Фениксе, штат Аризона. (Фото George Andrejko):

Животные прошедшей недели в фотографиях

Рыси в зоопарке «Роев Ручей» в Красноярске. (Фото Naymushin | Reuters):

Животные прошедшей недели в фотографиях

Есть хотим! Гнездо аистов в парке на севере Германии. (Фото Carsten Rehder):

Животные прошедшей недели в фотографиях

Здрасьте! Детеныш серого тюленя. (Фото Dan Kitwood):

Животные прошедшей недели в фотографиях

Львиная семья в зоопарке в Стерлинге, Великобритания. (Фото Andrew Milligan):

Животные прошедшей недели в фотографиях

Ты одна такая. Зеленая морская черепаха на Гавайях. (Фото Donald Miralle):

Животные прошедшей недели в фотографиях

Дочки-матери. Жирафы в зоопарке в Ла-Флеше, Франция. (Фото Jean-Francois Monier):

Животные прошедшей недели в фотографиях

Заход на посадку. Египетский гусь. (Фото Michael Probst):

Животные прошедшей недели в фотографиях

(Фото Daniel Zupanc | Reuters | Schoenbrunn Zoo):

Животные прошедшей недели в фотографиях
Отдыхающие на средиземноморском острове Корсика. (Фото Pascal Pochard-Casabianca):
Животные прошедшей недели в фотографиях
Усатый дипломат. Кот в окне посольства Эквадора в Лондоне. (Фото Matt Dunham):
Животные прошедшей недели в фотографиях
Всем привет! Белый медвежонок. (Фото Tierpark Berlin):
Животные прошедшей недели в фотографиях
Сова в Ганноверском зоопарке. Сильный ночной охотник. Бесшумный полёт, длинные и острые когти, маскирующий окрас. (Фото Julian Stratenschulte):
Животные прошедшей недели в фотографиях
Хозяин и его большой слон в Коломбо, Шри-Ланка. (Фото Dinuka Liyanawatte | Reuters):
Животные прошедшей недели в фотографиях
Художник. 14-летний морской лев старается, рисует в океанариуме Иокогаме, Япония. (Фото Kazuhiro Nogi):
Животные прошедшей недели в фотографиях
Настоящая фотомодель. Тукан. (Фото Mark Rightmire):
Животные прошедшей недели в фотографиях
Белые тигрицы в тбилисском зоопарке. (Фото Shakh Aivazov):
Животные прошедшей недели в фотографиях
Орангутанг в реабилитационном центре на Суматре. Эти животные находятся здесь на грани исчезновения из-за вырубки лесов. (Фото Ulet Ifansasti):
Животные прошедшей недели в фотографиях
Красавец. Золотой фазан в сафари-парке в Ханчжоу. (Фото Reuters):
Животные прошедшей недели в фотографиях
Лемур-каратист в зоопарке в Мельбурне. (Фото Julian Smith):
Животные прошедшей недели в фотографиях
Новорожденный жираф на фоне своих родителей. (Фото Koen Van Weel):
Животные прошедшей недели в фотографиях
Козы на рынке в Синьцзяне, Китай. (Фото Eric Lafforgue):
Животные прошедшей недели в фотографиях

 Нашла тут.

 

А прикольную подпись сегодня предлагаю придумать вот к этой фотографии

 

 
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:57 +1
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Комментарии
berbajs
Написано сегодня, в 07:05
Доброе утро!
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:10
berbajs, доброй ночи, Тула!
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:16 Отредактированно сегодня, в 07:17
А сахалинцам доброе-предоброе утро! С праздниками всех, очень долго перечислять!

Норвежцы прикольно придумали. А зачем делать на разных языках, если эти деньги в основном обращаются в Норвегии?
Обниматель котиков
всю жизнь мечтала... Вот это вакансия, класс, даже лучше тестирования диванов и кроватей.
Подборка мимимимишная.
Подпись: Закрыл глаза, Полкан, и стих - я выпрошу за нас двоих!
Всем веселой пятницы!
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