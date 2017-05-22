ВеличественноСкалистое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня День славянской письменности и культуры

А еще День кадровика в России

А теперь новости

Один дома: ребенок порвал банкноты на 10 тысяч долларов

В Китае оставшийся дома один 5-летний мальчик нашел дома деньги, принадлежавшие его отцу, и за короткое время разорвал на мелкие клочки банкноты на общую сумму в 50 тысяч юаней (около 10 тысяч долларов). При этом местные банки отказались обменять уничтоженные банкноты на новые.

Происшествие случилось в городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке страны 20 мая. После того, как отец ребенка, бизнесмен по фамилии Гао, вернулся домой и увидел случившееся, он собрал порванные деньги и отнес их в ближайший банк. Там ему сказали, что для обмена на новые каждую банкноту следует соединить воедино, сообщает Sohu.com

Гао сперва попытался склеить разорванные банкноты, каждая из которых была номиналом 100 юаней. Однако через некоторое время мужчина понял, что сделать это будет практически невозможно, так как большинство дензнаков было разорвано не пополам, а в лучшем случае на три-четыре части.

Основная же часть денег была разорвана на мелкие клочки, которые к тому же были еще и перемешаны. В итоге за два дня Гао удалось соединить лишь считанное количество банкнот.

По словам мужчины, он не стал сильно наказывать сына, так как мальчик не осознавал, что делает.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2890552&cid=520

Ученые изобрели уникальный мотоцикл из дерева, работающий на водорослях

Ученые-изобретатели из Дании создали уникальный мотоцикл. Его рама полностью выполнена из дерева, а в качестве топлива он использует обычные водоросли.

Автор проекта Ритсерт Манс называет себя дизайнером, причем таким, который не сидит за компьютером, а создает реальные и удивительные вещи. В своих изобретениях Манс прислушивается к интуиции, которая и подсказала ему, что масло из водорослей может стать неплохим топливом для мотоциклов, которые, к тому же, можно сделать из дерева.



Над реализацией необычного проекта Мансу помогал ученый-биолог Питер Мооджи, именно он разработал биотопливо для деревянного мотоцикла. На этом энтузиасты решили не останавливаться и создать космический корабль из дерева, который также будет летать на водорослях.

Источник: http://actualnews.org/nauka/173158-uchenye-izobreli-unikalnyy-motocikl-iz-dereva-rabotayuschiy-na-vodoroslyah.html

Вопрос на сегодня:

Что вы носите постоянно с собой, но вам это редко требуется?

А теперь очередь подборочки.

Сегодня это самые величественные скалы мира

В отличие от гор, скалы не покрыты или лишь незначительно, за редким исключением, покрыты растительностью, среди которой преобладают мхи и лишайники. По сути, это каменные глыбы с крутыми склонами и всевозможными выступами.

Так же как и многие другие геологические образования, природа создавала их в течение миллионов лет, благодаря чему они получили самые невероятные очертания, а иногда и цвета, поэтому посмотреть здесь есть на что.

Выступая над морем или долиной, скалы образуют совершенно невероятные по красоте ландшафты. Среди них встречаются и такие, которые могут затмить самые фантастические декорации. Эти 9 скальных образований являются ярким примером того, что самый искусный мастер это сама природа.

Утесы Мохер, Ирландия

Прибрежные утесы, омываемые водами Атлантического океана, растянулись вдоль побережья на 8 км. На разных участках высота скал варьируется от 120 до 214 метров. Считается, что сформировались утесы более 300 млн. лет назад. С этих «каменных великанов» открывается действительно потрясающий вид, полюбоваться на который приезжает ежегодно свыше 1 миллиона туристов.

Белые клифы Дувра, Великобритания

Обрамляющие береговую линию пролива Па-де-Кале скалы являются частью возвышенности Норт Даунс. Высота скал достигает 107 метров. В их состав входит мел и кремень, благодаря чему их видно с французского мыса Гри-Не, а среди моряков они завоевали славу символа берегов Англии.

Прекестулен, Норвегия

Гигантский утес возвышается над Люсе-фьордом. Высота скального образования составляет 604 метра. Его вершина представляет собой естественную обзорную площадку, площадью примерно 25 на 25 метров. С утеса открывается великолепный вид, от которого захватывает дух даже и видавших виды туристов.

Утес Кабо-Жирао, Португалия

Это крутая скала находится на южном побережье острове Мадейра. Кабо-Жирао считается вторым по величине утесом в мире. Его высота составляет 589 метров. На вершине утеса оборудована смотровая площадка, предоставляющая туристам возможность «воспарить» над океаном.

Калопапа, Гавайи

На северной оконечности Молокаи, на полуострове Калопапа, располагается одно из самых живописных мест на Гавайях — Национальный исторический парк Калопапа. Одной из жемчужин парка являются морские скалы высотой более 1000 метров. Добраться до них можно только пешком или на лошадях. За приложенные усилия туристы будут вознаграждены великолепным видом на окрестные пейзажи и бескрайний Тихий океан.

Пик Тор, Канада

Этот гранитный пик признан самым высоким вертикальным склоном в мире. Расположен он в Национальном парке Ауйюиттук на острове Баффин. Высота пика составляет 1250 метров, а уклон стены — 105 градусов.

Хаф-Доум, США

Скала возвышается на 1450 метров над долиной Йосемити. Состоит монолит из гранита. Хаф-Доум является одним из крупнейших по величине монолитов в Северной Америке, а его образ часто используется различными организациями в качестве логотипа. Вид Хаф-Доум также печатается на водительских правах, которые выдают в штате Калифорния.

Этрета, Франция

Скалы Этрета стали визитной карточкой одноименного городка. Их высота составляет от 80 до 120 метров. Природа выточила в них несколько уникальных арок. Из-за необычайной белизну меловой породы скалы видно далеко в море.

Большой Каньон, США

Без этой природной достопримечательности список невероятных скальных образований был бы неполным. Каньон на плато Колорадо — это настоящая машина времени, на которой можно совершить путешествие сразу в несколько геологических периодов. В каньоне, протяженностью 446 км, остались «следы» четырех геологических эр Земли.

За 10 млн. лет его создания природа сформировала ущелье глубиной до 1800 метров, заполненное скоплениями утесов самых невероятных форм и цветов. Лучший вид на них открывается со стеклянной смотровой площадки «Небесная тропа», выступающей за края каньона на 20 метров и возвышающейся над ним на высоте 1220 метров.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня, отличного настроения!