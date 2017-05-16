СкульптурноАжурное доброутреннее с конкурсом)

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Британец заполнил офис разноцветными шариками

В британском городе Манчестере руководитель турагентства Invasion заполнил офис компании разноцветными шариками. Видеозапись случившегося опубликовали на YouTube-канале Business Insider UK 11 мая. За пять дней ролик просмотрели более 660 раз.

Как отмечается в подписи к клипу, чтобы заполнить пространство, понадобилось около 250 тысяч шариков.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/16/pool/

Американские ученые придумали технологию для "говорящих" газет

Исследователи Университета Мичигана разработали "говорящую" бумагу, которую в будущем можно будет использовать, например, для создания "говорящих" газет или "поющих" флагов. Материал представляет собой плоскую и гибкую поверхность, способную перерабатывать электричество в акустические волны.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Nature Communication. Изначально для разработки материала был использован наногенератор электричества FENG, который преобразовывать механическую энергию в электрический ток. Предполагалось, что это устройство станет основным источником питания для гаджетов.

Но после серии экспериментов стало ясно, что материал обладает и другими свойствами. В частности, он способен преобразовать электричество в механические колебания. Затем можно записывать акустические волны.

По мнению исследователей, это свойство открывает более широкие возможности использования данного материала. К примеру, из такой "бумаги" можно делать газеты, которые смогут "разговаривать" с читателем. Также материал может использоваться для шумоподавления. Для демонстрации свойств нового материала ученые встроили FENG во флаг, превратив его в громкоговоритель.

Напомним, что "говорящие" газеты с "живыми" фотографиями описаны в популярных романах Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В "поттериане" такие "ожившие" газеты издаются в мире волшебников.

Источник: http://www.spbdnevnik.ru/news/2017-05-16/amerikanskiey-uchenyey-pridumali-tekhnologiyu-dlya--govoryashchikh--gazet/

Вопрос на сегодня: О какой покупке (не автомобиль и не квартира) вы мечтаете? А теперь очередь подборочки. Сегодня это Животные, находящиеся под угрозой исчезновения, в работах многопрофильного художника Патрика Кабрала (Patrick Cabral) А теперь очередь подборочки. Сегодня это

Филиппинский мастер Патрик Кабрал – человек удивительного таланта. Ещё в 11 лет он увлёкся каллиграфией, а когда вырос стал программистом и веб-аниматором. Его увлечение кажется невероятным – он создаёт трёмерные бумажные портреты животных, украшенные изысканными кружевными абстрактными узорами. По словам самого Патрика, таким образом он хочет обратить внимание людей на то, как хрупок этот мир.

1. Тигр, мастерски выполненный из нежной бумаги

2. Объемный портрет утонченной рыси

3. Кружевная панда - это тонкая конструкция из белой бумаги

4. Гигантский ящер, прячет свою голову между передними ногами во время опасности и растопыривает в разные стороны чешую

5. Изумительная работа художника, которая требует много времени и внимания

6. Дикая собака динго похожа на 3D-скульптуру с острым взглядом

7. Слон ценен из-за слоновой кости, которая ценна во все века

8. Горилла, занесенная в Красную Книгу исчезающих видов животных

9. Морская черепаха ожила в искусных руках мастера

10. Крупный буйвол тамарау символизирует хрупкость природы

11. Полярный белый медведь страдает от глобального потепления на Планете

Нашла тут и тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!