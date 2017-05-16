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Утро с АСТВ
СкульптурноАжурное доброутреннее с конкурсом)

СкульптурноАжурное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новым днем!

Сегодня Международный день музеев

И День Балтийского флота ВМФ России

 

А теперь новости

Британец заполнил офис разноцветными шариками

В британском городе Манчестере руководитель турагентства Invasion заполнил офис компании разноцветными шариками. Видеозапись случившегося опубликовали на YouTube-канале Business Insider UK 11 мая. За пять дней ролик просмотрели более 660 раз.

Как отмечается в подписи к клипу, чтобы заполнить пространство, понадобилось около 250 тысяч шариков.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/16/pool/

Американские ученые придумали технологию для "говорящих" газет

Исследователи Университета Мичигана разработали "говорящую" бумагу, которую в будущем можно будет использовать, например, для создания "говорящих" газет или "поющих" флагов. Материал представляет собой плоскую и гибкую поверхность, способную перерабатывать электричество в акустические волны.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Nature Communication. Изначально для разработки материала был использован наногенератор электричества FENG, который преобразовывать механическую энергию в электрический ток. Предполагалось, что это устройство станет основным источником питания для гаджетов.
 
Но после серии экспериментов стало ясно, что материал обладает и другими свойствами. В частности, он способен преобразовать электричество в механические колебания. Затем можно записывать акустические волны.
 
По мнению исследователей, это свойство открывает более широкие возможности использования данного материала. К примеру, из такой "бумаги" можно делать газеты, которые смогут "разговаривать" с читателем. Также материал может использоваться для шумоподавления. Для демонстрации свойств нового материала ученые встроили FENG во флаг,  превратив его в громкоговоритель.
 
Напомним, что "говорящие" газеты с "живыми" фотографиями описаны в популярных романах Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В "поттериане" такие "ожившие" газеты издаются в мире волшебников.
Источник: http://www.spbdnevnik.ru/news/2017-05-16/amerikanskiey-uchenyey-pridumali-tekhnologiyu-dlya--govoryashchikh--gazet/
 
 

Вопрос на сегодня: 

О какой покупке (не автомобиль и не квартира) вы мечтаете?
 
 
А теперь очередь подборочки.  Сегодня это Животные, находящиеся под угрозой исчезновения, в работах многопрофильного художника Патрика Кабрала (Patrick Cabral)

 

Филиппинский мастер Патрик Кабрал – человек удивительного таланта. Ещё в 11 лет он увлёкся каллиграфией, а когда вырос стал программистом и веб-аниматором. Его увлечение кажется невероятным – он создаёт трёмерные бумажные портреты животных, украшенные изысканными кружевными абстрактными узорами. По словам самого Патрика, таким образом он хочет обратить внимание людей на то, как хрупок этот мир.

1. Тигр, мастерски выполненный из нежной бумаги

2. Объемный портрет утонченной рыси

 

3. Кружевная панда - это тонкая конструкция из белой бумаги

 

4. Гигантский ящер, прячет свою голову между передними ногами во время опасности и растопыривает в разные стороны чешую

 

5. Изумительная работа художника, которая требует много времени и внимания

 

6. Дикая собака динго похожа на 3D-скульптуру с острым взглядом

 

7. Слон ценен из-за слоновой кости, которая ценна во все века

 

8. Горилла, занесенная в Красную Книгу исчезающих видов животных

 

9. Морская черепаха ожила в искусных руках мастера

 

10. Крупный буйвол тамарау символизирует хрупкость природы

 

11. Полярный белый медведь страдает от глобального потепления на Планете

 Нашла тут и тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:01 +14
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Комментарии
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 07:04 Отредактированно сегодня, в 07:06
Доброе утро, Сахалин! Соскучилась по Вам)))
Я мечтаю купить картину кисти Никаса Сафронова, но для этого мне надо продать квартиру, машину и почку
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+14
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:34
LyiraTula, и часть печени ;-)))))
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+6
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 08:32
Рыжова Светлана, и её тоже, но она хотя бы способна к регенерации)))
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+4
VLадимир
Написано сегодня, в 10:13
LyiraTula, а почему не "Чёрный квадрат"?
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+4
Еще 8 комментариев
berbajs
Написано сегодня, в 07:24
Доброе утро!
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+11
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 07:29
berbajs, доброе, Тула)))
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:23
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:29
Доброе утро! С праздником, музейные работники и Балтийский флот!
Руководитель устроил работникам праздник?
или... Да не, все же праздник, наверное

Говорящие газеты - еще один воплощенный полет фантазии. Не факт, что он приживётся, но факт, что он воплощен

Я бы купила малююююсенький такой... остров в тропиках! Без населения!
но для такой покупки и почки не хватит

Изображения животных прекрасны!
Подпись: Эх, хорошо, пока ползает... Вот когда бегать начнет...
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+11
Angela
Написано сегодня, в 08:18
НюНик_просто_Анна, тогда хвост трубой будет постоянно стоять
Ответить
+4
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 08:34
НюНик_просто_Анна, можем объединить наши почки, вдруг хватит)))
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:39
LyiraTula, и на то, и на то? И будем с голыми попами сидеть на необитаемом острове и любоваться картиной Никаса
выгнанные мужьями и без почек
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+6
Еще 4 комментария
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:33
Доброе утро!
Мечтаю купить БОЛЬШОЙ-проБОЛЬШОЙ флакон духов "GUCHI"!
Название: - "Скотина, выпил мое молоко!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:27
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+3
sasch
Написано сегодня, в 07:43
К картинке:
Ррррота, пА-А-Адъём-м-м!!!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:25
sasch, а ответ на вопрос?
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+4
sasch
Написано сегодня, в 15:05
Татьяна Сергеева, А мне не чего ответить на этот вопрос
Мне всего хватает
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0
Mopsik
Написано сегодня, в 07:53
Доброе утро друзья

Имеющих отношение к праздникам, с праздником.
Такс такс такс, я уже боюсь представить, до чего дойдет прогресс лет через 15-20
, хотела бы я посмотреть на говорящие газеты

Я бы купила бизнес, чтобы приносил стабильный доход, вот только какой я еще не решила.
Подборочка класс

К картинке: Это я в доме хозяин!!!
Хорошего дня.
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:28
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+4
Mopsik
Написано сегодня, в 11:31
Татьяна Сергеева, спасибо

Хорошего дня
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+2
Angela
Написано сегодня, в 08:15
Доброе утро! Мечтать не вредно! Пока нету у меня притязаний на что-то неординарное, кроме того что в скобках )))
от начальства можно что угодно ожидать, хорошо что змеями офис не заполнил )))

к картинке: и тут поспать не дают
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:28
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:08
Доброе утро!
Офис в шариках прикольно,
а если серёжку допустим уронить?

Будь у меня знатная тележка с деньгами
то купила бы небольшой городок Амборнетти в Италии.
https://m.euromag.ru/catalogs/realty/48458.html Красотень

Подборочка шикарная.
Очень понравилась. Танюша, спасибо.

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+10
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 10:47
Василиса_Я ^.^, а я бы хотела купить трулли в Альберобелло)))
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:58
LyiraTula, девочки, девочки , не материтесь
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:26
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+4
Еще 3 комментария
Veronika1211
Написано сегодня, в 10:14 Отредактированно сегодня, в 10:15
Доброе утро. Название картинки: «А ну-ка брысь с дороги – ишь, разлеглись тут всякие усато-хвостатые…»
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:30
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+6
Veronika1211
Написано сегодня, в 12:43 Отредактированно сегодня, в 12:44
Татьяна Сергеева, спасибо, какая красота!
Ответить
+2
фeрм
Написано сегодня, в 10:22
гифка про дружных котикоФ
Ответить
+7
фeрм
Написано сегодня, в 10:26
гифка про белочку. но это не то, что все подумали бгг
Ответить
+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:59
фeрм, к белочке пришла белочка?
или зверек болен?
Ответить
+4
фeрм
Написано сегодня, в 11:15
НюНик_просто_Анна, почему сразу болен? просто оченна кушать хотел, голову запрокинул и равновесие потерял. Нюнь, зачем сразу ужасное и плохое выискивать во всем бгг
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:21
фeрм, он так трагически упал... Оскара!!!
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+4
Еще 3 комментария
Online
ИринаХ Online
Написано сегодня, в 10:37
Доброе утро. Заполнить офис шариками, да не неожиданно, но весело... трудно могу представить такое в нашем офисе. Подборка шикарная конечно, изысканная, нежная и теплая. Представляю какой это труд.
Название к картинке: Кыш!!! я сказал!!! моё время пришло!
Всем хорошего дня и теплого солнышка!!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:30
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+5
Катерина90
Написано сегодня, в 10:38
Доброе утро!
С праздничком, музейных работников и Балтийского флота! Я мечтаю приобрести свой собственный райский сад с экзотическими цветами и деревьями.
Название к картинке: " Кто сказал мяуууууууу???!!!" Всем хорошего дня!))
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+8
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:30
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+6
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 12:21
Доброго дня всем. Говорящая бумага. Да такой газеткой в туалете не попользуешься. Что бы я хотела купить? Вот странно как кто я в последнее время стала к покупкам относиться. Увидишь в магазине вещь все хочу прям хочу. Идешь покупать и думаешь а зачем она мне нужна то? И вроде как и не нужна уже. Нет страсти к покупке вещей. Всем тепла.
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+1
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:14
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+3
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ateriya Online
Написано сегодня, в 14:09
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+1
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