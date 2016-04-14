ИнженерноОшибочное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком!
Сегодня Всемирный день электросвязи и информационного общества
А теперь новости.
Старейшим парашютистом в мире стал 101-летний британец
101-летний британец Брайсон Уильям Вердун Хейес (Bryson William Verdun Hayes) стал самым пожилым парашютистом в мире. Об этом сообщает издание The Guardian.
Хейес совершил прыжок с парашютом в возрасте 101 года и 38 дней. Прежний обладатель рекорда, канадец Арман Гендро (Armand Gendreau), установил его в возрасте 101 года и трех дней.
Вместе с Хейесом прыгнули его родственники, в том числе 74-летний сын Брайан, 50-летний внук Роджер, 21-летняя правнучка Элли и 16-летний правнук Стэнли. Целью акции был сбор средств для благотворительной организации The Royal British Legion, которая помогает ветеранам.
Во время Второй мировой войны Хейес участвовал в высадке в Нормандии, а затем сражался во Франции, Нидерландах, Бельгии и Германии, награжден орденом Почетного легиона.
Хейес хотел заняться парашютным спортом с 90 лет, но жена его отговаривала. Он совершил первый прыжок только после смерти супруги. К тому времени ему исполнилось 100 лет.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/15/skydiver/
Запершийся в автомобиле медведь для спасения нажал на гудок
В США молодой черный медведь забрался ночью в автомобиль в поисках сладкого, застрял там и в итоге каким-то образом нажал на гудок, что привлекло внимание хозяев машины.
Хищник весом примерно 80 килограммов влез внутрь незапертой машины, которая стояла рядом с одним из частных домов города Роанок в штате Вирджиния, в районе пяти часов утра 11 мая. Внимание медведя очевидно привлекли оставленные внутри продукты. Однако дверь машины захлопнулась, и животное не смогло вылезти наружу.
Перемещаясь по салону, медведь случайно нажал на кнопку гудка, что привлекло внимание хозяев. Увидев в машине незваного гостя, те вызвали полицию, сообщает Associated Press.
Один из приехавших на вызов полицейских открыл заднюю дверь авто, после чего медведь выскочил из машины и убежал в лес.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2888076&cid=520
Вопрос на сегодня:
А вы когда-нибудь совершали прыжок с парашютом?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это самые громкие инженерные фиаско.
Всем людям свойственно ошибаться. Чаще всего – это не так уж страшно, во всяком случае, если речь не идет об инженерных расчётах. Ошибку инженера не просто нельзя простить. Очень часто такая ошибка может стоять больших денег, ресурсов и даже человеческих жизней. Сегодня же, речь пойдёт о семи самых больших и страшных ошибках инженеров, которые, по счастью, не привели к человеческим жертвам.
1. Мост Конституции в Венеции
Выглядит конечно красиво.
Венеция – прекрасный город каналов, мостов и гондол. Даже зная о том, что собой представляет Венеция только на словах, не сложно предположить, что мостов там очень много! Однако есть один «особенный», который уже запомнили, как пример дичайшего инженерного провала. Речь идет о мосте Конституции, который задумывался в свое время, как один из самых красивых и современных.
Треть моста – ступеньки
Мост был построен в 2008 году. Основными материалами стали бетон, сталь и стекло. Из последнего, к слову, сделана большая часть покрытия моста. Мост должен был связать железнодорожный вокзал и автобусную станцию.
К сожалению, так уж получилось, что одна треть моста – ступеньки. Пройти по ним с чемоданом на колесиках – настоящее «приключение». Хуже того, ступеньки оказались очень неудобными и даже опасными. Когда идет дождь, снег или случается туман, мост становится невероятно скользким. Безопасности ему не добавляет и общий наклон конструкции.
2. Bridgewater Place в Лидсе
Злосчастный небоскреб.
Сегодня уже трудно удивить кого-то высоким небоскребом. Зато, можно удивить небоскребом, способным влиять на погоду! Вообще, то, что здания и в частности небоскребы могут усиливать ветра, было известно давно. Однако этот факт никак не был принят во внимание создателями центра Bridgewater Place, построенного в Лидсе, Великобритания в 2006 году.
Сразу после открытия, злосчастный небоскреб окрестили «возбудителем ветров», а также дали ему обидную кличку «Далек», в честь расы мутантов из сериала «Доктор Кто». В 2008 году, небоскребу вручили приз, как самому уродливому зданию в Европе.
Проезд ограничили.
К сожалению, внешний вид – это даже не полбеды. «Возбудителем ветров» Bridgewater Place прозвали не просто так. Дело в том, что после его строительства, ветры вокруг здания усилились настолько, что буквально сдували людей. Несколько человек из-за этого даже покалечились. А после того, как ветер перевернул несколько машин на парковке у Bridgewater Place, движение у небоскрёба и вовсе ограничили.
3. Поезда
Они просто не влезли на станции.
Это не очень смешно, но казусы с инженерами, работающими над проектировкой поездов, случаются чаще, чем со всеми остальными. Прецедентов много. Один из последних произошел во Франции, в 2014 году. Там власти заказали 2 тысячи новых вагонов. В итоге, вагоны были сделаны, но оказались слишком большими! Они просто не могли поместиться между платформами большинства станций в стране.
4. Подводная лодка
Ошибаются даже в субмаринах.
Техника – штука тонкая. Ошибки при ее проектировании не допустимы! Тем не менее, они случаются. Показательным примером в этом отношении стал проект правительства Испании по созданию новых подводных лодок класса S-80+. Все шло по плану, однако когда начали собирать первую подводную лодку, оказалось, что она на 68 тонн тяжелее, чем должны была быть. Проверка помогла выяснить, что кто-то из инженеров допустил незначительную синтаксическую ошибку, при проектировании. Ошибку, которая едва не похоронила проект.
Ошибка была в одну запятую.
Новые расчёты показали, что получившаяся субмарина сможет плавать на воде. Однако первое погружение, станет последним, так как всплыть лодка уже не сможет. Решили ситуацию изящно – просто удлинили получившуюся лодку на несколько метров.
5. Заповедник падающих домов
Кривые дома в Сан-Паулу.
Город Сантос, расположенный в Бразилии и лежащий недалеко от Сан-Паулу, помимо всего прочего печально известен своим «заповедником падающих домов». Все дело в том, что почти все высотные жилые дома в центре города, а также на побережье построены криво. Буквально – криво. Местами крен достигает трех метров! Вышло так из-за целой череды инженерных ошибок, во время строительного бума. Дома были построены без учета специфики местной песчано-глиняной почвы. Стоит пояснить, что дома на такой почве можно строить только на очень глубоких сваях, чего и не было сделано.
И хотя выглядит все это ужасающе, стоит принять во внимание, что там очень дешевая недвижимость!
6. Танцующий мост
Злосчастный мост Миллениум.
Наверняка многим доводилось слышать, про «танцующий мост» в Волгограде, в России. Впрочем, тамошний мост далеко не уникальный в своем горе. Есть похожий неудачник и в Лондоне. Речь идет про пешеходный мост «Миллениум», который соединяет два берега Темзы. Сразу после открытия, мост закрыли на ремонт. Оказалось, что его слишком сильно трясет во время большого скопления людей.
В Волгограде:
А вот в Лондоне:
Несмотря на то, что мост укрепили и стабилизировали (при помощи гасителей колебаний), власти до сих пор закрывают его для пешеходов в слишком ветреную погоду.
7. Забытый город
Забытый город в Париже.
В заключение хочется рассказать про целый жилой квартал в Париже, созданный по проекту архитектора Эмиля Айоё, который окрестил свое детище, не много не мало – городом будущего. В итоге вышел «забытый город будущего». Построен комплект был еще в 1977 году. Единственным «грехом» зданий оказалась их очень необычная форма, из-за которой почти никто не хочет покупать в них квартиры. Живут в этом комплексе преимущественно пенсионеры.
Нашла тут
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам настроения на весь день!
Мишка бедолага, страху и сам натерпелся, и на людей нагнал
Инженеры такие инженеры
Про парашют я писала, это то, что я еще в жизни испытать не успела, хотя возможность была...
Подпись: Тот случай, когда семейный парикмахер не ахти...
С парашютом не прыгала... НО, хотелось бы!
Название: - " А мы такие ВСЕ - ОТ DOLCHI&GABANO, даже в выходной встаём очень рано"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
С праздниками причастных
С парашютом в 101 год
Супруг в армии прыгал, а вот я даже не знаю, раньше хотела. Наверное все таки я бы не решилась, ну его этот папашют
Очковенько
Мишка мишка медведь, ох и напугался то сам, от своих приключений.
Подборочку читала на одном дыхании. Очень интересно
К картинке: жили у бабуси
Мы с Тамарой ходим
Мама бландын, папа бландын.
А я не получился.
Хорошего всем дня, пусть невзгоды обходят стороной. Солнечного настроения
Картинку вам в ленту