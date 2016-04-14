ИнженерноОшибочное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком!

Сегодня Всемирный день электросвязи и информационного общества

А теперь новости.

Старейшим парашютистом в мире стал 101-летний британец

101-летний британец Брайсон Уильям Вердун Хейес (Bryson William Verdun Hayes) стал самым пожилым парашютистом в мире. Об этом сообщает издание The Guardian.

Хейес совершил прыжок с парашютом в возрасте 101 года и 38 дней. Прежний обладатель рекорда, канадец Арман Гендро (Armand Gendreau), установил его в возрасте 101 года и трех дней.

Вместе с Хейесом прыгнули его родственники, в том числе 74-летний сын Брайан, 50-летний внук Роджер, 21-летняя правнучка Элли и 16-летний правнук Стэнли. Целью акции был сбор средств для благотворительной организации The Royal British Legion, которая помогает ветеранам.

Во время Второй мировой войны Хейес участвовал в высадке в Нормандии, а затем сражался во Франции, Нидерландах, Бельгии и Германии, награжден орденом Почетного легиона.

Хейес хотел заняться парашютным спортом с 90 лет, но жена его отговаривала. Он совершил первый прыжок только после смерти супруги. К тому времени ему исполнилось 100 лет.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/15/skydiver/

Запершийся в автомобиле медведь для спасения нажал на гудок

В США молодой черный медведь забрался ночью в автомобиль в поисках сладкого, застрял там и в итоге каким-то образом нажал на гудок, что привлекло внимание хозяев машины.

Хищник весом примерно 80 килограммов влез внутрь незапертой машины, которая стояла рядом с одним из частных домов города Роанок в штате Вирджиния, в районе пяти часов утра 11 мая. Внимание медведя очевидно привлекли оставленные внутри продукты. Однако дверь машины захлопнулась, и животное не смогло вылезти наружу.

Перемещаясь по салону, медведь случайно нажал на кнопку гудка, что привлекло внимание хозяев. Увидев в машине незваного гостя, те вызвали полицию, сообщает Associated Press.

Один из приехавших на вызов полицейских открыл заднюю дверь авто, после чего медведь выскочил из машины и убежал в лес.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2888076&cid=520

Вопрос на сегодня:

А вы когда-нибудь совершали прыжок с парашютом?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это самые громкие инженерные фиаско.

Всем людям свойственно ошибаться. Чаще всего – это не так уж страшно, во всяком случае, если речь не идет об инженерных расчётах. Ошибку инженера не просто нельзя простить. Очень часто такая ошибка может стоять больших денег, ресурсов и даже человеческих жизней. Сегодня же, речь пойдёт о семи самых больших и страшных ошибках инженеров, которые, по счастью, не привели к человеческим жертвам.

1. Мост Конституции в Венеции

Выглядит конечно красиво.

Венеция – прекрасный город каналов, мостов и гондол. Даже зная о том, что собой представляет Венеция только на словах, не сложно предположить, что мостов там очень много! Однако есть один «особенный», который уже запомнили, как пример дичайшего инженерного провала. Речь идет о мосте Конституции, который задумывался в свое время, как один из самых красивых и современных.

Треть моста – ступеньки

Мост был построен в 2008 году. Основными материалами стали бетон, сталь и стекло. Из последнего, к слову, сделана большая часть покрытия моста. Мост должен был связать железнодорожный вокзал и автобусную станцию.

К сожалению, так уж получилось, что одна треть моста – ступеньки. Пройти по ним с чемоданом на колесиках – настоящее «приключение». Хуже того, ступеньки оказались очень неудобными и даже опасными. Когда идет дождь, снег или случается туман, мост становится невероятно скользким. Безопасности ему не добавляет и общий наклон конструкции.

2. Bridgewater Place в Лидсе

Злосчастный небоскреб.

Сегодня уже трудно удивить кого-то высоким небоскребом. Зато, можно удивить небоскребом, способным влиять на погоду! Вообще, то, что здания и в частности небоскребы могут усиливать ветра, было известно давно. Однако этот факт никак не был принят во внимание создателями центра Bridgewater Place, построенного в Лидсе, Великобритания в 2006 году.

Сразу после открытия, злосчастный небоскреб окрестили «возбудителем ветров», а также дали ему обидную кличку «Далек», в честь расы мутантов из сериала «Доктор Кто». В 2008 году, небоскребу вручили приз, как самому уродливому зданию в Европе.

Проезд ограничили.

К сожалению, внешний вид – это даже не полбеды. «Возбудителем ветров» Bridgewater Place прозвали не просто так. Дело в том, что после его строительства, ветры вокруг здания усилились настолько, что буквально сдували людей. Несколько человек из-за этого даже покалечились. А после того, как ветер перевернул несколько машин на парковке у Bridgewater Place, движение у небоскрёба и вовсе ограничили.

3. Поезда

Они просто не влезли на станции.

Это не очень смешно, но казусы с инженерами, работающими над проектировкой поездов, случаются чаще, чем со всеми остальными. Прецедентов много. Один из последних произошел во Франции, в 2014 году. Там власти заказали 2 тысячи новых вагонов. В итоге, вагоны были сделаны, но оказались слишком большими! Они просто не могли поместиться между платформами большинства станций в стране.

4. Подводная лодка

Ошибаются даже в субмаринах.

Техника – штука тонкая. Ошибки при ее проектировании не допустимы! Тем не менее, они случаются. Показательным примером в этом отношении стал проект правительства Испании по созданию новых подводных лодок класса S-80+. Все шло по плану, однако когда начали собирать первую подводную лодку, оказалось, что она на 68 тонн тяжелее, чем должны была быть. Проверка помогла выяснить, что кто-то из инженеров допустил незначительную синтаксическую ошибку, при проектировании. Ошибку, которая едва не похоронила проект.

Ошибка была в одну запятую.

Новые расчёты показали, что получившаяся субмарина сможет плавать на воде. Однако первое погружение, станет последним, так как всплыть лодка уже не сможет. Решили ситуацию изящно – просто удлинили получившуюся лодку на несколько метров.

5. Заповедник падающих домов

Кривые дома в Сан-Паулу.

Город Сантос, расположенный в Бразилии и лежащий недалеко от Сан-Паулу, помимо всего прочего печально известен своим «заповедником падающих домов». Все дело в том, что почти все высотные жилые дома в центре города, а также на побережье построены криво. Буквально – криво. Местами крен достигает трех метров! Вышло так из-за целой череды инженерных ошибок, во время строительного бума. Дома были построены без учета специфики местной песчано-глиняной почвы. Стоит пояснить, что дома на такой почве можно строить только на очень глубоких сваях, чего и не было сделано.

И хотя выглядит все это ужасающе, стоит принять во внимание, что там очень дешевая недвижимость!

6. Танцующий мост

Злосчастный мост Миллениум.

Наверняка многим доводилось слышать, про «танцующий мост» в Волгограде, в России. Впрочем, тамошний мост далеко не уникальный в своем горе. Есть похожий неудачник и в Лондоне. Речь идет про пешеходный мост «Миллениум», который соединяет два берега Темзы. Сразу после открытия, мост закрыли на ремонт. Оказалось, что его слишком сильно трясет во время большого скопления людей.

В Волгограде:

А вот в Лондоне:

Несмотря на то, что мост укрепили и стабилизировали (при помощи гасителей колебаний), власти до сих пор закрывают его для пешеходов в слишком ветреную погоду.

7. Забытый город

Забытый город в Париже.

В заключение хочется рассказать про целый жилой квартал в Париже, созданный по проекту архитектора Эмиля Айоё, который окрестил свое детище, не много не мало – городом будущего. В итоге вышел «забытый город будущего». Построен комплект был еще в 1977 году. Единственным «грехом» зданий оказалась их очень необычная форма, из-за которой почти никто не хочет покупать в них квартиры. Живут в этом комплексе преимущественно пенсионеры.

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А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам настроения на весь день!