Радужное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Начнем, как обычно, с праздников на сегодня и выходные.
Сегодня Европейский день соседей
В субботу Всемирный день метрологии
День Волги
День Ставропольского края
День калмыцкого чая
И Всемирный день травматолога
В воскресенье тоже много праздников:
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
День полярника в России
День Тихоокеанского флота ВМФ России
День военного переводчика в России
День инвентаризатора (День работника БТИ)
А теперь новости:
Горе-взломщик оставил на пороге дома пиво в качестве извинения за шум
Канадец по имени Клифф возвращался домой пьяным после бурной вечеринки и попытался проникнуть в чужой дом, где, как он думал, его ждал друг. Мужчина громко стучал в дверь, требуя, чтобы его впустили. Утром канадец протрезвел и оставил на пороге пиво в качестве извинения, сообщает Global News.
Жительница дома, куда попытался проникнуть Клифф, опубликовала фото с его "подарком" у себя в "Фейсбуке".
"Я сильно удивилась, обнаружив на пороге пиво. Я сразу подумала, что кто-то решил таким образом извиниться. Потом я прочла приложенную к бутылкам записку и поняла, что оказалась права", — засмеялась хозяйка коттеджа Кейтлин.
Клифф написал, что просит прощения за доставленные неудобства. По словам мужчины, за ночь он прошел восемь километров, добираясь до дома "случайной знакомой".
"Это была одновременно лучшая и худшая ночь в моей жизни", — отметил канадец.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2889102&cid=520
Ученые назвали главные причины тяги к сладкому
Научные работники Дании выдвинули очередную необычную гипотезу. На этот раз, специалисты разобрались с непреодолимой тягой к сладкому. Чтобы подтвердить свои предположения, эксперты провели исследование.
Как заявили диетологи, тяга к употреблению сладостей возникает в результате гормональных перепадов. Во время учения, профессора проанализировали людей с двумя двух вариациями гена, отвечающего за производство гормона FGF21 в печени. В результате эксперимента было установлено, в одной из групп поклонники сладкого встречались почти на 20% чаще. Те, кто употребляет сахар на тощак, значение ранее указанного гормона было на 50% ниже от тех, кто равнодушен к сладкому. К слову, исследования на грызунах и приматах констатировали, что при повышении показателя гормона в крови, наблюдается снижение тяги к сладким продуктам. Благодаря открытию, медики смогут разобраться с проблемами контроля аппетита.
Источник: https://vistanews.ru/science/143085
Вопрос на сегодня:
Вы вели или ведете рукописный дневник? Если это было в прошлом, то в каком возрасте?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это «Энциклопедия радуги» в работах Джули Сибрук
Джули Сибрук называют «художницей, которая не смогла выбрать любимые цвета». Она создаёт свои работы из природных объектов – цветов, морских раковин, яиц и многого другого – и при этом использует практически все цвета радуги. Во многих её работах прослеживается строгое структурирование, тогда как другие представляют собой настоящий хаос.
Джули разложила представителей фауны в цветную палитру
Ягоды мира в цвете
Палитра морских ракушек, выложенная рисунком из разнообразных форм и расцветок
Тщательно подобранная цветовая гамма яиц от домашней птицы с плавными переходами
Множество цветочных оттенков
Выберете, какой же цвет пера попугая вам больше нравится?
Листья разных деревьев как радуга
Такой необычный мир природы подводного царства
Калейдоскопические фрукты и ягоды
Разноцветная вкуснятина
Мини-калейдоскоп из разноцветных камней
«Энциклопедия радуг: наш мир, организованный по цвету»
Для сладкоежки вкусные пончики, которые переливаются всеми цветами радуги.
Нашла тут.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Яркого настроения вам на выходных!
Извинения оригинальны. Но я б не приняла... Сон дороже
Насчет тяги к сладкому... Наличие и отсутствие аппетита - это ж не только тяга к сладкому
Да, дневник вела в детстве. Потом его прочитали, был скандал: самой себе ведь не кривишь душой... С тех пор никаких дневников - я и так открытая
Обожаю радужные разнообразия, красотища какая!
Подпись: Пока, Герасим!
Всем отличной пятницы!
Дневники не вела. Был ПЕСЕНИК - песни записывали!
Название: - "Ну где эти трое в лодке?"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
От Дня Пионерии, до дня Флота Тихоокеанского
Ого сколько праздников, с праздниками. С днем пионерии
Да, в детстве у меня было несколько дневников, сама писала анкеты для подруг. Я это все сохранила
Подборочка класс
К картинке: Нет не надо слов, не надо паники. Это мой последний день, на Титанике.
Хорошего дня, урасегодняпятница.
Отличного позитивного настроения
Отличного дня
К сладкому тянет уже с утра -ох уж эти гормоны.....
Извинения в виде пива? ну как-то не серьезно, мог бы газон подстричь
Дневник веду, не считаю нужным с кем-то делиться, не говори другу то что не должен знать твой враг, как-то так
Вообще наши проблемы интересны только нам и тем кто радуется что они у нас есть, сугубо моя личная точка зрения . Сменить которую пока никто не смог.
Картинка : и даже у собачки есть море и яхта, а ты чеши с утра в свой офис
Всем доброго рабочего дня
Дневник никогда не вела. Не в детстве, не сейчас.
Подборочка здоровская
Подпись к картинке ниже.
Всем самого доброго дня и отличного настроения. Ииииии с пятницей!
к картинке: мой грозный взгляд достоин отдельной киноистории
Дневник конечно вела, какая школьница его не вела.... я до лет 20 вела бумажный дневник. Он был моим лучшим другом можно сказать. День сегодня замечательный, солнечный, еще и пятница. Ура!!! Желаю всем отличного дня!!!
Название к картинке не знаю даже, ни чего веселого на ум не приходит. Пусть будет: Йо-хо-хо, и бутылка рому!!
Мама я хочу быть пионэром
Пионэром мама быть хочу(с)
Всех с пятницей,и приятных выходных.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Я наконец-то выспалась от рабочих будней
Поздравляю всех пионеров с Днём пионерии!!!
Дневник не вела, только песенник и цитатник. Ещё была тетрадочка - анкета
Подпись: Пробы на роль в фильме Пираты Карибского моря
Всем отличного дня и офигительных выходных!
Подборочка радужно-разноцветастенькая милейшая! Мне такие оченно по душе по пятницам в 6-35)
Дневник я веду, но он у меня в голове. Ничего особенного, так, мелочи жисти)
Всем отличных предстоящих выходных и море позитива!