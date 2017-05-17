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Утро с АСТВ
Радужное доброутреннее с конкурсом)

Радужное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Начнем, как обычно, с праздников на сегодня и выходные.

Сегодня Европейский день соседей

В субботу Всемирный день метрологии

День Волги

День Ставропольского края

 День калмыцкого чая 

И Всемирный день травматолога

В воскресенье тоже много праздников:

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

День полярника в России

День Тихоокеанского флота ВМФ России

День военного переводчика в России

День инвентаризатора (День работника БТИ)

 

А теперь новости: 

Горе-взломщик оставил на пороге дома пиво в качестве извинения за шум

Канадец по имени Клифф возвращался домой пьяным после бурной вечеринки и попытался проникнуть в чужой дом, где, как он думал, его ждал друг. Мужчина громко стучал в дверь, требуя, чтобы его впустили. Утром канадец протрезвел и оставил на пороге пиво в качестве извинения, сообщает Global News.

Жительница дома, куда попытался проникнуть Клифф, опубликовала фото с его "подарком" у себя в "Фейсбуке".

"Я сильно удивилась, обнаружив на пороге пиво. Я сразу подумала, что кто-то решил таким образом извиниться. Потом я прочла приложенную к бутылкам записку и поняла, что оказалась права", — засмеялась хозяйка коттеджа Кейтлин.

 

Клифф написал, что просит прощения за доставленные неудобства. По словам мужчины, за ночь он прошел восемь километров, добираясь до дома "случайной знакомой".

"Это была одновременно лучшая и худшая ночь в моей жизни", — отметил канадец.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2889102&cid=520

Ученые назвали главные причины тяги к сладкому

Научные работники Дании выдвинули очередную необычную гипотезу. На этот раз, специалисты разобрались с непреодолимой тягой к сладкому. Чтобы подтвердить свои предположения, эксперты провели исследование.

Как заявили диетологи, тяга к употреблению сладостей возникает в результате гормональных перепадов. Во время учения, профессора проанализировали людей с двумя двух вариациями гена, отвечающего за производство гормона FGF21 в печени. В результате эксперимента было установлено, в одной из групп поклонники сладкого встречались почти на 20% чаще. Те, кто употребляет сахар на тощак, значение ранее указанного гормона было на 50% ниже от тех, кто равнодушен к сладкому. К слову, исследования на грызунах и приматах констатировали, что при повышении показателя гормона в крови, наблюдается снижение тяги к сладким продуктам. Благодаря открытию, медики смогут разобраться с проблемами контроля аппетита.

Источник: https://vistanews.ru/science/143085

 

Вопрос на сегодня: 

Вы вели или ведете рукописный дневник? Если это было в прошлом, то в каком возрасте? 

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это «Энциклопедия радуги» в работах Джули Сибрук

Джули Сибрук называют «художницей, которая не смогла выбрать любимые цвета». Она создаёт свои работы из природных объектов – цветов, морских раковин, яиц и многого другого – и при этом использует практически все цвета радуги. Во многих её работах прослеживается строгое структурирование, тогда как другие представляют собой настоящий хаос.

 

Джули разложила представителей фауны в цветную палитру

Ягоды мира в цвете

Палитра морских ракушек, выложенная рисунком из разнообразных форм и расцветок

Тщательно подобранная цветовая гамма яиц от домашней птицы с плавными переходами

Множество цветочных оттенков

Выберете, какой же цвет пера попугая вам больше нравится?

Листья разных деревьев как радуга

Такой необычный мир природы подводного царства

Калейдоскопические фрукты и ягоды

Разноцветная вкуснятина

Мини-калейдоскоп из разноцветных камней

«Энциклопедия радуг: наш мир, организованный по цвету»

Для сладкоежки вкусные пончики, которые переливаются всеми цветами радуги.

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Яркого настроения вам на выходных!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:53 +14
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Комментарии
berbajs
Написано сегодня, в 06:55
Доброе утро!
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+10
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:29
berbajs, доброе утро, Тула
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+6
berbajs
Написано сегодня, в 07:51
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+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:31
berbajs,
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+7
Еще 1 комментарий
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 07:24
Всем привет! Коллаж из того, что у меня хранится...А уж Артек и дружина "Морская"...светлое воспоминание детства...
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+11
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 07:25
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+9
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 10:56
Григорий Смекалов, с праздником!
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:27 Отредактированно сегодня, в 08:07
Доброе всем утро!!! Всех с праздниками, уж очень долго перечислять - кого
и с днем пионерии, правильно тут Г.Н. Подсказал, многие еще это помнят
Извинения оригинальны. Но я б не приняла... Сон дороже

Насчет тяги к сладкому... Наличие и отсутствие аппетита - это ж не только тяга к сладкому
а тяга к мясу, например, к копченостям?
Да, дневник вела в детстве. Потом его прочитали, был скандал: самой себе ведь не кривишь душой... С тех пор никаких дневников - я и так открытая

Обожаю радужные разнообразия, красотища какая!

Подпись: Пока, Герасим!

Всем отличной пятницы!
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+11
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:12
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+1
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:34
Доброе утро!
Дневники не вела. Был ПЕСЕНИК - песни записывали!
Название: - "Ну где эти трое в лодке?"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+11
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:51
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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+3
sasch
Написано сегодня, в 07:44
Повод нажраться в зюзю в эти выходные увеличивается в геометрической прогрессии.

От Дня Пионерии, до дня Флота Тихоокеанского
- это здорово!
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+10
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:05
sasch, у меня еще у сестры днюха
хорошо, что я не пью, в понедельник бы на работу приползла
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+8
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:29
НюНик_просто_Анна, cестренке счастья!!!!
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+7
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:35
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+7
Еще 7 комментариев
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:07 Отредактированно сегодня, в 08:08
Доброе утро

Ого сколько праздников, с праздниками. С днем пионерии

Да, в детстве у меня было несколько дневников, сама писала анкеты для подруг. Я это все сохранила
, нужно перечитать

Подборочка класс
пересмотрела несколько раз, очень понравилось

К картинке: Нет не надо слов, не надо паники. Это мой последний день, на Титанике.
Хорошего дня, урасегодняпятница.
Отличного позитивного настроения
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+12
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:35
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+7
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 09:00
Татьяна Сергеева, спасибо

Отличного дня
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+5
KsuKsu
Написано сегодня, в 08:38
Бодрое утро!
К сладкому тянет уже с утра -ох уж эти гормоны.....

Извинения в виде пива? ну как-то не серьезно, мог бы газон подстричь

Дневник веду, не считаю нужным с кем-то делиться, не говори другу то что не должен знать твой враг, как-то так

Вообще наши проблемы интересны только нам и тем кто радуется что они у нас есть, сугубо моя личная точка зрения . Сменить которую пока никто не смог.
Картинка : и даже у собачки есть море и яхта, а ты чеши с утра в свой офис

Всем доброго рабочего дня
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+12
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 09:07
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+6
KsuKsu
Написано сегодня, в 09:15
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+6
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 15:27
KsuKsu,
Трям! А сегодня реально День Кубика Рубика))))
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+6
Еще 3 комментария
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:16
Доброе утро! Всех причастных к праздникам-поздравляю
счастья-радости желаю.

Дневник никогда не вела. Не в детстве, не сейчас.
Подборочка здоровская
Танюша, спасибо!

Подпись к картинке ниже.

Всем самого доброго дня и отличного настроения. Ииииии с пятницей!
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+12
Angela
Написано сегодня, в 09:18
Доброе утро! С днём Пионерии! Дневник вела по детству, пока брат не прочитал )) тогда до меня дошло - бумаге доверять ничего нельзя!
к картинке: мой грозный взгляд достоин отдельной киноистории
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+11
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 10:13
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+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:26
Татьяна Сергеева, ой, сколько приятностей
Спасибо большое!
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+3
ИринаХ
Написано сегодня, в 09:21
Доброе утро. Всех причастных и непричастных тоже с праздником. Подборочная клёвая, вроде ничего удивительного, просто, но глаз радуется. Мне все работы понравились!
Дневник конечно вела, какая школьница его не вела.... я до лет 20 вела бумажный дневник. Он был моим лучшим другом можно сказать. День сегодня замечательный, солнечный, еще и пятница. Ура!!! Желаю всем отличного дня!!!
Название к картинке не знаю даже, ни чего веселого на ум не приходит. Пусть будет: Йо-хо-хо, и бутылка рому!!
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+11
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 10:15
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+5
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 10:26
Доброго дня всем. А у меня сегодня еще праздник я в отпуск иду с понедельника! Билет на самолет и на материк. Ура! Дневник веду и сейчас. Начала лет в десять и вот это уже наверное двадцать пятый по счету. К картинке скажу так. Джек пес воробей часть четвертая. Скоро во всех кинотеатрах страны.
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+8
Veronika1211
Написано сегодня, в 10:33
Доброе утро. Подборка классная, особенно понравились разноцветные камни. Название картинки : «Собачий вариант морского волка».
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+10
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:16
Veronika1211, классная подпись
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0
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 11:01 Отредактированно сегодня, в 11:02
Всем доброе утро. И с праздником,днём пионэрии.
Мама я хочу быть пионэром
Пионэром мама быть хочу(с)
Всех с пятницей,и приятных выходных.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
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+10
фeрм
Написано сегодня, в 14:11
Незабываемый момент - Прием в пионЭры
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:16
фeрм, где вы?
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0
фeрм
Написано сегодня, в 14:12
А этот запах галстука...
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+5
Натали)))
Написано сегодня, в 15:38
Всем уже добрый день

Я наконец-то выспалась от рабочих будней

Поздравляю всех пионеров с Днём пионерии!!!
Дневник не вела, только песенник и цитатник. Ещё была тетрадочка - анкета
в ней все мои друзья отмечались.
Подпись: Пробы на роль в фильме Пираты Карибского моря

Всем отличного дня и офигительных выходных!
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 15:40
Всем добренькой пятницы! Ура! Всех с праздничками! Особенно, с Днём Пионерии! Всегда готова, как говорится!


Подборочка радужно-разноцветастенькая милейшая! Мне такие оченно по душе по пятницам в 6-35)


Дневник я веду, но он у меня в голове. Ничего особенного, так, мелочи жисти)

Всем отличных предстоящих выходных и море позитива!
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+7
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СкульптурноАжурное доброутреннее с конкурсом)
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