Радужное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Начнем, как обычно, с праздников на сегодня и выходные.

Сегодня Европейский день соседей

В субботу Всемирный день метрологии

День Волги

День Ставропольского края

День калмыцкого чая

И Всемирный день травматолога

В воскресенье тоже много праздников:

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

День полярника в России

День Тихоокеанского флота ВМФ России

День военного переводчика в России

День инвентаризатора (День работника БТИ)

А теперь новости:

Горе-взломщик оставил на пороге дома пиво в качестве извинения за шум

Канадец по имени Клифф возвращался домой пьяным после бурной вечеринки и попытался проникнуть в чужой дом, где, как он думал, его ждал друг. Мужчина громко стучал в дверь, требуя, чтобы его впустили. Утром канадец протрезвел и оставил на пороге пиво в качестве извинения, сообщает Global News.

Жительница дома, куда попытался проникнуть Клифф, опубликовала фото с его "подарком" у себя в "Фейсбуке".

"Я сильно удивилась, обнаружив на пороге пиво. Я сразу подумала, что кто-то решил таким образом извиниться. Потом я прочла приложенную к бутылкам записку и поняла, что оказалась права", — засмеялась хозяйка коттеджа Кейтлин.

Клифф написал, что просит прощения за доставленные неудобства. По словам мужчины, за ночь он прошел восемь километров, добираясь до дома "случайной знакомой".

"Это была одновременно лучшая и худшая ночь в моей жизни", — отметил канадец.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2889102&cid=520

Ученые назвали главные причины тяги к сладкому

Научные работники Дании выдвинули очередную необычную гипотезу. На этот раз, специалисты разобрались с непреодолимой тягой к сладкому. Чтобы подтвердить свои предположения, эксперты провели исследование.

Как заявили диетологи, тяга к употреблению сладостей возникает в результате гормональных перепадов. Во время учения, профессора проанализировали людей с двумя двух вариациями гена, отвечающего за производство гормона FGF21 в печени. В результате эксперимента было установлено, в одной из групп поклонники сладкого встречались почти на 20% чаще. Те, кто употребляет сахар на тощак, значение ранее указанного гормона было на 50% ниже от тех, кто равнодушен к сладкому. К слову, исследования на грызунах и приматах констатировали, что при повышении показателя гормона в крови, наблюдается снижение тяги к сладким продуктам. Благодаря открытию, медики смогут разобраться с проблемами контроля аппетита.

Источник: https://vistanews.ru/science/143085

Вопрос на сегодня:

Вы вели или ведете рукописный дневник? Если это было в прошлом, то в каком возрасте?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это «Энциклопедия радуги» в работах Джули Сибрук

Джули Сибрук называют «художницей, которая не смогла выбрать любимые цвета». Она создаёт свои работы из природных объектов – цветов, морских раковин, яиц и многого другого – и при этом использует практически все цвета радуги. Во многих её работах прослеживается строгое структурирование, тогда как другие представляют собой настоящий хаос.

Джули разложила представителей фауны в цветную палитру

Ягоды мира в цвете

Палитра морских ракушек, выложенная рисунком из разнообразных форм и расцветок

Тщательно подобранная цветовая гамма яиц от домашней птицы с плавными переходами

Множество цветочных оттенков

Выберете, какой же цвет пера попугая вам больше нравится?

Листья разных деревьев как радуга

Такой необычный мир природы подводного царства

Калейдоскопические фрукты и ягоды

Разноцветная вкуснятина

Мини-калейдоскоп из разноцветных камней

«Энциклопедия радуг: наш мир, организованный по цвету»

Для сладкоежки вкусные пончики, которые переливаются всеми цветами радуги.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Яркого настроения вам на выходных!