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Утро с АСТВ
Куд-кудашное кукаречное с улыбкой доброутреннее)

Куд-кудашное кукаречное с улыбкой доброутреннее)

С добрым утром, любимые!

Сегодня День работника прокуратуры Российской Федерации. Причастных к празднику поздравляем от души!

 

А теперь новости.

В Новокузнецке бабушка убегала от дочери на дискотеку по верёвке из простыней и сорвалась вниз

Необычный инцидент произошел накануне в Новокузнецке в одном из домов по улице Климасенко. За медицинской помощью обратилась жительница данной многоэтажки. 49-летней женщине диагностировали перелом одного из позвонков. Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на источник в медицинских кругах города, эту травму новокузнечанка получила в результате падения.

Оказалось, что накануне она отмечала рождение внучки. Вечером ее навестила дочь, которая, увидев, что мать находится в нетрезвом состоянии и при этом собирается на дискотеку, закрыла ее в квартире и забрала с собой ключи. Женщину это не остановило, она связала из трех простыней самодельную веревочную лестницу и начала спускаться по ней вниз через окно квартиры на третьем этаже. Однако между вторым и первым этажом она сорвалась вниз. Отряхнувшись от снега, новокузнечанка отправилась в кафе на дискотеку, однако здесь ее постигло разочарование – заведение было закрыто. Тогда она отправилась к другу, и только здесь ей стало плохо – у нее сильно заболела спина и стало тяжело ходить. Знакомый потерпевшей вызвал скорую.

Теперь потанцевать женщине удастся не скоро. Ей предстоит длительное лечение.

Источник: http://city-n.ru/view/390332.html

А вот новость, от которой я в шоке) - Онанизм повышает продуктивность сотрудников

Психологи посоветовали директорам чаще отпускать своих сотрудников на так называемые перерывы на онанизм. Американцы считают, что таким способом можно серьезно увеличить продуктивность работников.

Об этом сообщил популярный американский сайт Ravishly.

Авторы весьма уникальной статьи утверждают, что, судя по недавнему опросу, приблизительно 39 процентов мужчин хотя бы раз, но пробовали заниматься мастурбацией в туалетах офисов. Что самое удивительное, из числа опрошенных 31 процент занимался самоудовлетворением непосредственно на рабочем месте.

Американцы уверяют, что непосредственно сам процесс мастурбации и последующий оргазм способны в несколько раз повысить продуктивность и творческое мышление. Кроме того, таким образом можно добиться существенного снижения стресса и заметно успокоиться.

Некоторые эксперты даже предрекают, что в недалеком будущем короткие перерывы на занятие мастурбацией будут таким же привычным делом, как непродолжительные перекуры по окончанию каждого рабочего часа.

Источник: http://znaj.ua/ru/news/regions/87024/onanizm-pidvischuye-produktivnist-spivrobitnikiv.html

 

Вопрос на сегодня:

А вы этой зимой спортом на свежем воздухе занимались? Если "да" - каким?

 

А теперь очередь подборочки. КУКАРЕКИ И КУРЫДЕГА.... ХУДОЖНИК - ИЛЛЮСТРАТОР BATUNDRA. ОКСАНА БАТУРИНА И ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА.

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Этот год - Год Петушиный,
И в курятнике - веселье!
Но не статусно монархам
Пьянство на показ, похмелье.



Как быть леди - для примера -
Куры думали-рядили
И искусство под сюжеты
Подвести они решили.

Вот в фонтане все Валеты
Собрались вкруг Дамы Черви,
Это вам не собантуйчик, -
Это кур - фонтана Трефи!

(все работы кликабельны)

Упрекнуть Валетов в пьянстве
не удастся ни фига -
Это туса на Монмартре
Мы позируем Дега.

КурыДега

 

Петушок с крестом-наколкой
Символ доблести и чести,-
Ну почти что... крестоносец -
Благородный рыцарь Крести!

Валет Треф

Кура Крести платье с бала
Приподымает до колен
И, на лапку припадая,
Ловко делает книксен!


Кура Крести

Петушок Треф

От пикового Валета
Не услышите вы крик,-
Разрешает спор без шпаги
Благородный Петя Пик.Валет Пик

Петушок Пик

 

КураПик приносит счастье -
Если только выпадает,-
Это мягкое созданье
Вяжет варежки, мечтает!

Петушок Валет Бубновый-
Хоть пока и не петух,
Кукарекает, как взрослый
Король Бубей, гимны вслух!


Бубновый валет

Бубновый петушок


КураБубья - с ним, на карту
Кукарекает дуэтом,
Распевает кукарреки
Про деревню и про лето!

Сердцеед Валет Червонный
Кур в гарем не соблазняет,-
Бескорыстно, виртуозно
Комплименты расточает!


Верный рыцарь - валет Червей

Кура Червей

Петух Червей

Девичник


 

Год собаки, год коровы,
Петушиный парадиз...
Не Китай придумал, братцы,
А придумал их ГРИНПИС

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:13 +15
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 07:16
Доброе всем утро!
Всех работников прокуратуры с праздником!!!
Бедная бабуля
Так и не потанцевала

Всем здоровища!!!
Ответить
+12
багз-банни
Написано сегодня, в 07:21
Натали))), да какая она бабуля?!
Ответить
+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:08
Ответить
+5
Online
Рыжова Светлана Online
Написано сегодня, в 08:10
Натали))), зато как упала!!!
Ответить
+5
багз-банни
Написано сегодня, в 07:19
Доброго всем снежного утречка!

Американцы уже вконец деградировали!Скоро будут заниматься этим прилюдно!
Курочки и петушки замечательные!
Название:"А подать нам Ивашку-дурачка!"
Ответить
+16
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:10
Ответить
+6
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 07:26
Доброе утро!
Всех причастных к праздникам поздравляю
счастья радости желаю.

Спортом на свежем воздухе не занималась. Если не считать короткие, но быстрые перебежки в мороз из машины, и до работы. Вечером в обратном направлении.

Картинка: Клюшки - это уже в прошлом.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
К слову о спорте
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+16
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:11
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+7
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 08:37
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+6
Марийка
Написано сегодня, в 12:04
Василиса_Я ^.^, ты сделала мой день!:)
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+6
Еще 9 комментариев
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:29
Доброе всем утро! Сегодня надо бы заехать поздравить всех на работе)))) но хорошо, что я сегодня не работаю

Какое расточительство национального генофонда! Это я про онанизм. Хорошо, что не у нас в стране...
Тетка явно пьет без меры, иначе дочь ее не закрыла бы. Так что дело не в дискотеке, а в банальном желании побухать. А оно сподвигнет на что угодно.

Петушки с курями забавные.
Подпись не придумывается. Всем хорошего дня!
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+14
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:12
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+6
max7676
Написано сегодня, в 11:07
НюНик_просто_Анна, Анна , с праздником тебя !
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+4
Еще 2 комментария
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 07:49
Доброе снежненькое утро!!!
Бег по пересечённой местности. Бегают по работе по полям от экскаватора до экскаватора по полю как савраска. За деню км. по десять нахаживаешь,и для здоровья полезны.
Всех имеющих отношения с праздниками.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Вроди бы зима пришла.
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:09
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+7
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 08:26
Татьяна Сергеева, спасибо красавица,это тебе.
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+9
lvista
Написано сегодня, в 07:59
Доброе утречко! Офигеть. Перекуры на онанизм
. Извращенцы. Спортом занималась в основном наблюдательным. Смотрела за дочей. Ну и на плюшке с ней каталась!
Подпись:
В России кёрлинг суровый!
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+14
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:12
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+7
Марийка
Написано сегодня, в 12:04
lvista, я поздно увидела, мысли сходятся:)))
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+5
lvista
Написано сегодня, в 12:30
Татьяна Сергеева,
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+4
Online
Рыжова Светлана Online
Написано сегодня, в 08:17
Доброе утро!
По утрам занимаюсь ходьбой! Гуляю с собакой!
Название: - "лопатаЛИДИНГ"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:07
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+3
Online
Рыжова Светлана Online
Написано сегодня, в 19:26
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!
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0
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 08:57
Прочел новость про онанизм, а потом последовал доброутренний вопрос Татьяны... После пойманных краем глаза слов "А вы этой зимой занимались..." начал было удивляться, каким откровенным и даже интимным стал наш Доброутренний пост...

А американцы все таки молодцы - стабильны - онанизм в офисах, онанизм в политике, онанизм в головах - прям радуют

Да, все таки к сути вопроса - спортом на свежем воздухе зимой пока не занимался, если не считать двухнедельного бегания по владивостокским горкам

Отличного всем дня и замечательного настроения! Американцы, держите кулачки крепче
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+12
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:05
Яков Максимов, Яша, ну ты жжёшь
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+8
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:11
Яков Максимов, "верной дорогой идете товарищи"...
я бы добавил ещё, что в сознании нашего народа это сакральное слово связывают ещё и с достижениями типа продвинутого морского телевидения...
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+10
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 09:13
Григорий Смекалов, касаемо того самого "телевидения", я бы ввел в обиход словосочетание "монотонно-непрекращающийся онанизм мозга"
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+10
Еще 7 комментариев
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:01
Доброе утро, Сахалин! Перерывы на....ну то самое- фуфуфу
Всех работников надзирающего органа с Праздником! Мне надо будет некоторых действующих и двоих бывших сотрудников прокуратуры ( один из которых роднЫй братец) поздравить)))
Спорт? Пару раз было: обметала автомобиль от снега, к сожалению, других достижений в этом деле нет
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:09
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+5
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 09:03 Отредактированно сегодня, в 09:07
Доброе утречко!
Бабушка...в 49 лет, не ну может по статусу она и бабушка, но по возрасту ещё молодая
почему бы и не потрясти, вспомнить молодость

От второй новости я тоже в шоке!!! Полное растление. Представляю....сидим мы в офисе, а сотрудники удалились на "передёргивание"......
На улице спортом не занималась. Только в спортзале.
Подпись к фото- Садись подкачу)))
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:10
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+3
lvista
Написано сегодня, в 20:06
Татьяна Сергеева, это Лариса?
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+1
Катерина90
Написано сегодня, в 09:18
Доброе утро!) Спортом этой зимой не занималась, если только каталась с горки, надо обязательно посетить каток в этом году. Подборка с петушками хорошенькая) Название к картинке пока не придумывается. Всем хорошего дня!)
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:10
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+4
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:32
Всем привет! Ну, Таня...ну, порвала новостью...Какие тут умиления петушками? после неё. Если серьезно, задолбали вплески наших недругов по всей линии СМИ. В нашем обществе данное явление , однозначно, звалось деградацией....И я бы хотел, чтобы мои дети и внуки пожили в атмосфере того общества, где было отношение подобное...
А всякие фрейды, малышевы и пр. Я не к тому, что этого нет...больше не о чем? Зачем поощрять? Отклонений тысячи...
Помните, что травмируете психику всех
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+10
max7676
Написано сегодня, в 11:13
Ответить
+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:11
Григорий Смекалов, один раз выложила именно потому, что бред)))
Ответить
+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:11
Ответить
+3
Еще 5 комментариев
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:44
подпись к Таниной картинке:
-кастинг на должность уборщика снега в Амстердаме;
-
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+8
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:54
второй вариант подписи:
очистка снега входит в услуги элитных девушек Киева...
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+8
max7676
Написано сегодня, в 11:34
Добрый день ! С праздником тех кто имеет к этому причастность. Ну начнём с первой новости , 49 это не бабка конечно , видать кровь заиграла у человека .
А спускалась по простыням , так это означает то, что молодость очень бурная была , вот и вспомнила .
Вторая новость меня сначала загнала в полный ступор , но а когда дело дошло до вопроса , а вы.... так вообще чуть со стула не упал
читаю дальше , спортом занимались ? Татьяна , вот это выдала сегодня доброутреннее .
Деградация на западе не имеет придела . Всем хорошего настроения !
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:12
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+5
max7676
Написано сегодня, в 18:02
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+3
Марийка
Написано сегодня, в 11:49 Отредактированно сегодня, в 11:50
Первым делом хочу поздравить нашу активную НюНик_просто_Анна и пожелать ей скорейшего выздоровления!
Название к картинги: это суровый, Русский кёрлинг, детки!:)
А спортом зимой я занималась, 1 января ходила на лыжах!:)
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:05
Марийка, ребяааатки, я ж не из прокурорских.
Ответить
+8
Марийка
Написано сегодня, в 12:16
НюНик_просто_Анна, там написано и причастных к ним!:)))
Ответить
+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:12
Ответить
+3
Еще 1 комментарий
sasch
Написано сегодня, в 12:19
Спортом? Ето самое... Спортом занимался!
Ответить
+8
max7676
Написано сегодня, в 12:21
sasch, Александр , отличный спорт .
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+7
sasch
Написано сегодня, в 12:24 Отредактированно сегодня, в 12:25
max7676, А то...вот что у других подсмотрел.

Главное при прыжках обратно попой в тазик приземляться
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+6
max7676
Написано сегодня, в 12:27
sasch, Хорошо конечно с горки прокатиться , но у нас снега нема ...
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+6
Еще 18 комментариев
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:19
Победитель дня сегодня Василиса_Я! Танцуют все!
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+7
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 17:30
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+6
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 17:37
Татьяна Сергеева, Василиса давай, давай давай.....
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+7
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:56
Разлюбименькие островитяночки и островитянцы, с четвергульным деньком!


Прокуратура, с праздником


У Кили сегодня на редкость забубенистое настроение, чего и вам всем желаю))

Спасибо, Танюш, за наимелейшую петушково-куриную подборочку! Милота!


Про онанизм круто...надобно проверить)))
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+5
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С моржами эмоциональное доброутренее)
С моржами эмоциональное доброутренее)
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