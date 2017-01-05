Куд-кудашное кукаречное с улыбкой доброутреннее)

С добрым утром, любимые!

Сегодня День работника прокуратуры Российской Федерации. Причастных к празднику поздравляем от души!

А теперь новости.

В Новокузнецке бабушка убегала от дочери на дискотеку по верёвке из простыней и сорвалась вниз

Необычный инцидент произошел накануне в Новокузнецке в одном из домов по улице Климасенко. За медицинской помощью обратилась жительница данной многоэтажки. 49-летней женщине диагностировали перелом одного из позвонков. Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на источник в медицинских кругах города, эту травму новокузнечанка получила в результате падения.

Оказалось, что накануне она отмечала рождение внучки. Вечером ее навестила дочь, которая, увидев, что мать находится в нетрезвом состоянии и при этом собирается на дискотеку, закрыла ее в квартире и забрала с собой ключи. Женщину это не остановило, она связала из трех простыней самодельную веревочную лестницу и начала спускаться по ней вниз через окно квартиры на третьем этаже. Однако между вторым и первым этажом она сорвалась вниз. Отряхнувшись от снега, новокузнечанка отправилась в кафе на дискотеку, однако здесь ее постигло разочарование – заведение было закрыто. Тогда она отправилась к другу, и только здесь ей стало плохо – у нее сильно заболела спина и стало тяжело ходить. Знакомый потерпевшей вызвал скорую.

Теперь потанцевать женщине удастся не скоро. Ей предстоит длительное лечение.

Источник: http://city-n.ru/view/390332.html

А вот новость, от которой я в шоке) - Онанизм повышает продуктивность сотрудников

Психологи посоветовали директорам чаще отпускать своих сотрудников на так называемые перерывы на онанизм. Американцы считают, что таким способом можно серьезно увеличить продуктивность работников.

Об этом сообщил популярный американский сайт Ravishly.

Авторы весьма уникальной статьи утверждают, что, судя по недавнему опросу, приблизительно 39 процентов мужчин хотя бы раз, но пробовали заниматься мастурбацией в туалетах офисов. Что самое удивительное, из числа опрошенных 31 процент занимался самоудовлетворением непосредственно на рабочем месте.

Американцы уверяют, что непосредственно сам процесс мастурбации и последующий оргазм способны в несколько раз повысить продуктивность и творческое мышление. Кроме того, таким образом можно добиться существенного снижения стресса и заметно успокоиться.

Некоторые эксперты даже предрекают, что в недалеком будущем короткие перерывы на занятие мастурбацией будут таким же привычным делом, как непродолжительные перекуры по окончанию каждого рабочего часа.

Источник: http://znaj.ua/ru/news/regions/87024/onanizm-pidvischuye-produktivnist-spivrobitnikiv.html

Вопрос на сегодня:

А вы этой зимой спортом на свежем воздухе занимались? Если "да" - каким?

А теперь очередь подборочки. КУКАРЕКИ И КУРЫДЕГА.... ХУДОЖНИК - ИЛЛЮСТРАТОР BATUNDRA. ОКСАНА БАТУРИНА И ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА.

Этот год - Год Петушиный,

И в курятнике - веселье!

Но не статусно монархам

Пьянство на показ, похмелье.





Как быть леди - для примера -

Куры думали-рядили

И искусство под сюжеты

Подвести они решили.

Вот в фонтане все Валеты

Собрались вкруг Дамы Черви,

Это вам не собантуйчик, -

Это кур - фонтана Трефи!

(все работы кликабельны)

Упрекнуть Валетов в пьянстве

не удастся ни фига -

Это туса на Монмартре

Мы позируем Дега.

КурыДега

Петушок с крестом-наколкой

Символ доблести и чести,-

Ну почти что... крестоносец -

Благородный рыцарь Крести!

Валет Треф

Кура Крести платье с бала

Приподымает до колен

И, на лапку припадая,

Ловко делает книксен!



Кура Крести

Петушок Треф

От пикового Валета

Не услышите вы крик,-

Разрешает спор без шпаги

Благородный Петя Пик. Валет Пик

Петушок Пик

КураПик приносит счастье -

Если только выпадает,-

Это мягкое созданье

Вяжет варежки, мечтает!



Петушок Валет Бубновый-

Хоть пока и не петух,

Кукарекает, как взрослый

Король Бубей, гимны вслух!



Бубновый валет

Бубновый петушок



КураБубья - с ним, на карту

Кукарекает дуэтом,

Распевает кукарреки

Про деревню и про лето!



Сердцеед Валет Червонный

Кур в гарем не соблазняет,-

Бескорыстно, виртуозно

Комплименты расточает!



Верный рыцарь - валет Червей

Кура Червей

Петух Червей

Девичник





Год собаки, год коровы,

Петушиный парадиз...

Не Китай придумал, братцы,

А придумал их ГРИНПИС

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: