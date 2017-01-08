С моржами эмоциональное доброутренее)

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Полиция арестовала мужчину за содержимое кошачьего лотка

В Техасе стражи порядка задержали 24-летнего местного жителя Росса Либиу, приняв содержимое находившегося у него в машине кошачьего лотка за метамфетамин. Молодой человек провел за решеткой три дня. Только после этого выяснилось, что представители власти допустили ошибку, сообщает Metro.

По словам Росса Либиу, стражи порядка обыскали его машину в ходе рядовой проверки, обнаружив внутри кошачий лоток с мешком наполнителя. Именно его полицейские приняли за наркотики.

"Они обрадовались, решив, что это самая крупная поставка наркотиков в городе, которую им удалось предотвратить за минувший год", — заявил Либиу.

Оказалось, впрочем, что "метамфетамин" – это наполнитель для кошачьего лотка, который Пол вез своей сестре.

Молодой человек был помещен под стражу на три дня. В это время полицейские провели химический анализ наполнителя, который сначала показал, что в нем содержатся запрещенные вещества. Лишь повторное исследование установило, что в пакете не было наркотиков.

В настоящий момент Пол Либиу пытается добиться от техасских полицейских официальных извинений.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2840819&cid=520

Люди начинают лучше запоминать лица с возрастом

С возрастом люди лучше запоминают лица, сообщают в своих исследованиях ученые из США.

По этой причине пожилым людям часто проще запомнить внешность человека, чем его имя. "По данным исследования, это вызвано развитием с годами отдела головного мозга, отвечающего за узнавание предметов", - сказано в сообщении. Специалисты провели исследование явления синаптического прунинга, то есть уменьшения числа синапсов для повышения эффективности нейронной сети. Этот процесс идет в первые годы жизни человека. С годами область, ответственная за распознавание лиц, заметно прибавляет в размерах. В ней появляется больше нейронных связей. Специалисты связывают это с постоянной практикой в запоминании лиц. Источник: http://newstracker.ru/news/society/09-01-2017/liudi-nachinaiut-luchshe-zapominat-litsa-s-vozrastom-33335/ Вопрос на сегодня: А вы когда-нибудь моржевали? А на Крещенье в прорубь ныряли? Как впечатления? Еще будете плавать или нырять? А в качестве подюорочки сегодня эмоциональные новогодние купания «Моржи» по всему миру вот уже много лет встречают Новый год в проруби. Для человека, который увлекается зимним плаванием, это уже привычная традиция. Но множество людей пробуют эту «забаву» впервые и их эмоции просто непередаваемы… «Моржи», те которые уже закалены, любят эти зимние, чаще всего Крещенские, купания в проруби. Но те, кто впервые пробует войти в ледяную воду, испытывают поистине колоссальные эмоции. Многие просто в шоке Некоторые радостны Кто-то думает, что готов умереть… Кое-кто удивлен Детишек тоже приобщают к закаливанию Звезды не остаются в стороне. И да, это Галустян. Эмоционален, как всегда А это уже опытные «моржи» Очень опытные и, по всей видимости, счастливые Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Шикарного вам настроения на весь день!