ПридуманноРеальное доброутреннее с конкурсом)

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Кафе предложило расплачиваться за еду приседаниями и отжиманиями

Сеть фитнес-клубов David Lloyd Clubs открыла в Лондоне кафе, в котором можно расплатиться за блюда выполнением физических упражнений. Об этом пишет Daily Mirror.

Чтобы получить бесплатный ланч в заведении Run for Your Bun, расположившемся в районе Ковент-Гарден, нужно выполнить шестиминутную высокоинтенсивную программу, в которую входят приседания, упражнения для пресса, ножные выпады, отжимания, беговая дорожка и велотренажер. Допускаются передышки в 30 секунд между разными видами упражнений.

За свои старания начинающие сторонники здорового образа жизни получат питу с овощами, а также копченым лососем либо жареным сыром «халуми» (на выбор). Также им дадут несколько продуктов для полезного перекуса — орехи, фрукты, базилик.

Новое кафе вызвалась финансово поддержать благотворительная организация British Heart Foundation. Заведение будет открыто 11-13 января с 12:00 до 15:00.

В David Lloyd Clubs задумались о необходимости перемен в стиле жизни современных людей после того, как провели собственное исследование, согласно которому служащие проводят 90 процентов времени в офисах, сидя за рабочим столом. С учетом того, что средний рабочий день составляет восемь часов, в год, по подсчетам экспертов, набегает 1576 часов (около 65 дней) сидения на стуле. Кроме того, из тысячи респондентов треть признались, что обедать также предпочитают прямо перед монитором, заказывая еду через мобильные приложения.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/11/exercise_to_pay/

Двухлетний владимирский Расул стал Путиным

Во Владимирской области родители сменили имя двухлетнему сыну — теперь он Путин Джураев. Раньше его звали Расул, сообщает «Новый город Александров».

Новое свидетельство о рождении семье ребенка вручили в Александрове в среду, 11 января. Заведующая ЗАГСом отметила, что у мальчика блестящее будущее, возможно, он даже станет президентом или видным политиком.

Джураевы родом из Таджикистана, у них есть российское гражданство, первые пять лет жили в Москве, затем перебрались в деревню Легково во Владимирской области.

Идея о смене имени пришла дедушке мальчика — Рахмону. Ему 70 лет, и он поклонник Путина, собирает сувенирную продукцию с изображением президента. Например, на стенах дома в Легково висят настенные ковры с портретами российского лидера и мэра Москвы Сергея Собянина.

«Я как-то прочитал, что в Египте ребенку дали имя Путин, и подумал, а почему в России этого нет», — рассказывал он в августе прошлого года, когда стало известно о соответствующем решении родителей.

Далее согласование имени прошло многочисленные инстанции. По словам матери мальчика, дома его уже привыкли называть Путиным, а если ласково, то Путинушкой. Ребенок на эти имена отзывается.

Источник: https://good.lenta.ru/news/2017/01/11/rasul/

Вопрос на сегодня:

А вы когда-нибудь хотели поменять свое имя? Может какое-то нравилось больше, чем свое?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это работы Adolie Day

Adolie Day родилась в 1981 году, живет и работает в Нанте, Франция. Она внештатный иллюстратор, работает в издательствах, рекламе, участвует в многочисленных выставках. Редактирует La Marelle (ювелирные изделия, карты, кнопки, Papermill ...) иллюстрирует сладкие детские книги (Lilichou, Le CHASSEUR де Papillons.)

В Англии она создает маленькие куклы. В США она разрабатывает головоломки для Galison.



Ее иллюстрации вдохновлены сказками, это своего рода маленькая страна чудес и мечтаний с иногда меланхоличными персонажами и загрустившей принцессой, но с большим количеством сладости, это часть ее самой.

Это поэтический и милый маленький мир.







































