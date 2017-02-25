ПрикольноНаучное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Международный день спички

А теперь новости

Выпущено пиво со вкусом печенья

Пивоварня «Veil Brewing Company» в Вирджинии (США) превратила пиво в десерт, выпустив напиток со вкусом шоколадного печенья. Это очень тёмный стаут «Hornswoggler», выдержанный на настоящем шоколадном печенье с сахарной глазурью. Для производства пива используется шоколадное молоко, а для его состаривания – несколько сотен килограммов шоколадного печенья. Сладкое печенье позволяет напитку сильнее ферментироваться. В некоторых банках даже попадаются кусочки сахарной глазури от печенья. Чтобы почувствовать максимальный вкус и аромат печенья, рекомендуется не хранить это пиво, а пить сразу же. Пробная партия из 64 ящиков была раскуплена в первый же день. Когда появятся следующие партии пива со вкусом печенья, пока не сообщается, так как производственный цикл занимает много времени.

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-02-25-14-00-32/

Художник замуровал себя в 12-тонном камне

Абрахам Пуаншеваль проводит странный перформанс, чтобы разобраться в смысле жизни. Французский художник решил провести неделю внутри известняковой глыбы весом в 12 тонн. Для удобства художника внутри породы вырезана дыра в форме человеческого силуэта, в которой Пуаншеваль намеревается провести 7 дней, медитируя и размышляя о мироздании.

Куратор парижского музея современного искусства Palais de Tokyo рассчитывает что действия Абрахама будут расценены не как трюк, а как «мистическое путешествие за грани изведанного».

На этом художник решил не останавливаться: сразу по завершении перформанса «Камень» он собирается начать следующий перформанс под названием «Яйцо». Пуаншеваль будет высиживать десяток яиц. Всё это время он будет блюсти строгую имбирную диету, чтобы постоянно поддерживать температурный режим в районе 37 градусов по Цельсию. Пуаншеваль известен своими необычными перформансами. Так, он две недели прожил в чучеле медведя, переплыл реку в закупоренной бутылке, а также пересёк Францию на одной ноге по прямой линии.

Источник: http://www.telegraf.lv/news/hudozhnik-zamuroval-sebya-v-12-tonnom-kamne

Вопрос на сегодня:

С каким цветом у вас ассоциируется сегодняшнее ваше настроение? А с какой музыкой? А с каким тактильным ощущением?

А теперь очередь подборочки

В AdMe.ru твердо уверены, что не бывает в науке неинтересных и слишком сложных тем — тут дело в умении учителя увлекательно их объяснять. Например, наука, которая, как известно, изучает разделы, связанные с... бла-бла-бла.

Уже заскучали? Тогда скорее смотрите наши иллюстрации: они доказывают, что наука — это не просто круто, а еще весело, драматично и мурашчато!

Нашла тут и тут

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!