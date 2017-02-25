блоги
блоги
Регистрация
Утро с АСТВ
ПрикольноНаучное доброутреннее с конкурсом)

ПрикольноНаучное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Международный день спички

 

А теперь новости

Выпущено пиво со вкусом печенья

Пивоварня «Veil Brewing Company» в Вирджинии (США) превратила пиво в десерт, выпустив напиток со вкусом шоколадного печенья. Это очень тёмный стаут «Hornswoggler», выдержанный на настоящем шоколадном печенье с сахарной глазурью. Для производства пива используется шоколадное молоко, а для его состаривания – несколько сотен килограммов шоколадного печенья. Сладкое печенье позволяет напитку сильнее ферментироваться. В некоторых банках даже попадаются кусочки сахарной глазури от печенья. Чтобы почувствовать максимальный вкус и аромат печенья, рекомендуется не хранить это пиво, а пить сразу же. Пробная партия из 64 ящиков была раскуплена в первый же день. Когда появятся следующие партии пива со вкусом печенья, пока не сообщается, так как производственный цикл занимает много времени. 

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-02-25-14-00-32/

Художник замуровал себя в 12-тонном камне

Абрахам Пуаншеваль проводит странный перформанс, чтобы разобраться в смысле жизни. Французский художник решил провести неделю внутри известняковой глыбы весом в 12 тонн. Для удобства художника внутри породы вырезана дыра в форме человеческого силуэта, в которой Пуаншеваль намеревается провести 7 дней, медитируя и размышляя о мироздании.

Куратор парижского музея современного искусства Palais de Tokyo рассчитывает что действия Абрахама будут расценены не как трюк, а как «мистическое путешествие за грани изведанного».
 

На этом художник решил не останавливаться: сразу по завершении перформанса «Камень» он собирается начать следующий перформанс под названием «Яйцо». Пуаншеваль будет высиживать десяток яиц. Всё это время он будет блюсти строгую имбирную диету, чтобы постоянно поддерживать температурный режим в районе 37 градусов по Цельсию.

Пуаншеваль известен своими необычными перформансами. Так, он две недели прожил в чучеле медведя, переплыл реку в закупоренной бутылке, а также пересёк Францию на одной ноге по прямой линии.

Источник: http://www.telegraf.lv/news/hudozhnik-zamuroval-sebya-v-12-tonnom-kamne

 

 Вопрос на сегодня:

С каким цветом у вас ассоциируется сегодняшнее ваше настроение? А с какой музыкой? А с каким тактильным ощущением?

 

А теперь очередь подборочки

В AdMe.ru твердо уверены, что не бывает в науке неинтересных и слишком сложных тем — тут дело в умении учителя увлекательно их объяснять. Например, наука, которая, как известно, изучает разделы, связанные с... бла-бла-бла.

Уже заскучали? Тогда скорее смотрите наши иллюстрации: они доказывают, что наука — это не просто круто, а еще весело, драматично и мурашчато!

Нашла тут и тут

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 06:38 +15
Еще в этом блоге
ОпасноПрекрасное доброутреннее с конкурсом)
КошачьеОбучающее доброутреннее с конкурсом)
С сосульками редкостное доброутреннее с конкурсом)
МногоСмысловое доброутреннее с конкурсом)
Комментарии
Натали)))
Написано вчера, в 06:53
Всем доброго и бодрого!!!
Спичку с праздником

Пиво со вкусом печенья
, пиво надо делать со вкусом рыбы и бани

Настроение не знаю какого цвета, ещё не поняла, а музыка...Что-то из На недельку до второго, я уеду в Комарово

Подпись: Проводница Зина в отпуске))
Всем отличного дня и настроения!!!
Ответить
+16
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано вчера, в 09:25
Натали))), подпись к картинке
Ответить
+8
Еще 5 комментариев
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 07:08
Доброе всем утро... Спешу, потому вкратце:
Сегодня утро началось с неприятностей, потому оно сиреневое, с рваным рэгги и ощущениями множественных мелких порезов.
Наука - это весело. Но математику все равно не люблю.
Подпись: Привык я к командировкам и поездам... Из ритма выйти не могу.
Всем хорошего дня, а я улетела в стационар!
Ответить
+14
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано вчера, в 09:26
НюНик_просто_Анна, скорейшего выздоровления
Ответить
+8
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 03:42
Василиса_Я ^.^, спасибо
Ответить
+2
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 08:02
Доброе утро!
Настроение- розовое, музыка - нежная, ощущения - пушистые!
Название: - " Комуналка!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Ответить
+8
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 12:33
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!
Ответить
+1
Angela
Написано вчера, в 08:27
Доброе утро! С днём спички!
Перформанс перформансом, а куда ходит в туалет Абрахам? ))
Утро сегодня молочно-бледное, настроение - никакое. Срань мозгов началось ещё с вечера) Песня вертится в голове Ви шел оверкам ( всё преодолеем), ощущения - гладкие )))
к картинке: Дети - это святое, но иногда хочется покоя !!!
Удачного дня!
Ответить
+10
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 09:24
Angela, наверно просто нечем
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 11:09
Ответить
+5
V.K.
Написано вчера, в 08:40
Девушки жалуются декану, что парни в общежитии напротив пахабно себя ведут. Пьют, курят, водят девушек и занимаются с ними "вон чем" при свете и не задёргивая шторы. Декан пришёл, посмотрел. - Так ничего же не видно!
- А Вы на шкаф залезьте!
Ответить
+8
Angela
Написано вчера, в 08:59
V.K., студенческие истории )))
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 11:09
V.K.,
Ответить
+5
Online
lvista Online
Написано вчера, в 09:00
Доброе утро. Какая подборка забавная , очень понравилась. Про настроение скажу мягко.. растрепано-мокро-серобуропошкарябанное...
Подпись - когда у тебя 5 детей и собака.
Ответить
+13
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 11:10
lvista,
Ответить
+5
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 09:17
Доброе утречко! Пиво со вкусом печенья.....по-моему фууууу, а вот Абрахама уважаю))! Это же какая сила воли должна быть, вот только не поняла каким образом он на одной ноге пересек Францию

Подборка позабавила, жизненно ))
Сегодняшний день у меня начался в стиле рок-н-ролл
, так как мы проспали. Пришлось бежать сломя голову в садик. В цвете сегодняшнего дня я уже не разберусь, потому что работаю третий день по 11 часов, и от этого все цвета уже перемешались
. С ощущеньями тоже всё сложно

Название к картинке по моим ощущениям - всё равно где спать, лишь бы выспаться

Хорошего настроения на весь день!
Ответить
+9
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 09:20
По мира скорая с полицейскими гоняют с сигналками. Просят всем освободить дорогу. Ждем новостей. Лишь бы ничего страшного.
Ответить
+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 09:21
Привет! Я ещё не поняла какое у меня утро))
Ответить
+7
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано вчера, в 09:53
Доброе утро!
Мое настроение сегодня очень странное... Но очень музыкальное!

Подборка классная
особенно посмеялась над числом Пи

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Ответить
+12
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано вчера, в 14:32
Ответить
+3
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 10:21 Отредактированно вчера, в 10:22
Всем привет! И снова у нас валит снег...норму зима не выбрала ещё...Потому, преобладающий цвет белый , а музыка...ну, естественно, Сальваторе Адамо

Подпись к картинке: Достали...
Ответить
+11
Катерина90
Написано вчера, в 11:53
Всех приветствую! Пиво со вкусом печенья буээ, пиво должно оставаться пивом а не барматухой. Настроение сегодня хорошее, так как сегодня была у дочки на утреннике, там то и приобрел цвет моего настроения всей радуги. Но стоит посмотреть в окно и эта серость прям аж давит на мою радугу... Геометрия, физика, математика вообще не мое, там просто дуб дубом)) Название к картинке: " А не я ли там была?" Всем хорошего дня и отличного настроения не смотря на хмурую погоду!
Ответить
+6
Катерина90
Написано вчера, в 18:20
Татьяна Сергеева, оо какой серьезный котэ))
Ответить
+2
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 12:49
«Tombe la neige» (с фр. — «Падает снег») между прочим, многие заблуждаются, что Сальваторе француз...таки бельгиец
Ответить
+3
LyiraTula
Написано вчера, в 17:18
Доброе утро, Сахалин ( хотя у вас уже близится вечер)!
Пиво ( соглашусь с другими портальцами) должно оставаться пивом, терпеть не могу со вкусом лимона, вишни и т.п., хотя муж пьет Бургунь де Фландерс с нотами красного вина, а мама Килкенни со вкусом вишни.
Настроение у меня светло-синее в стиле пести Утесова " У чёрного моря", на ощупь как шкурка кролика)))
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 17:55
Ответить
+4
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 18:01
Победитель дня сегодня Натали)))! Поздравляем! Танцуют все!
Ответить
+5
Катерина90
Написано вчера, в 18:21
Татьяна Сергеева, Поздравляю Натали!
Ответить
+3
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано вчера, в 18:37
Натали))), ох бы с утра такое
Ответить
+2
Еще 4 комментария
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
ОпасноПрекрасное доброутреннее с конкурсом)
ОпасноПрекрасное доброутреннее с конкурсом)
КошачьеОбучающее доброутреннее с конкурсом)
КошачьеОбучающее доброутреннее с конкурсом)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru