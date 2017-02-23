КошачьеОбучающее доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, друзья!

Сегодня День «Ноль дискриминации»

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День эксперта-криминалиста МВД России

День хостинг-провайдера в России

И День кошек в России

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Рекордный пирог из 30 тысяч блинов в Ярославле скормили собакам

Масленичный пирог массой почти в две тонны, изготовленный ярославцами, отправлен в приют для бездомных собак, сообщили "Интерфаксу" в мэрии Ярославля.

"Блинный пирог был изготовлен сотнями жителей города для установления рекорда. Роспотребнадзор не рекомендует кормить людей блинами, пролежавшими на улице несколько часов. Ввиду этого, мы решили направить всю продукцию на корм для бездомных животных", - сказал представитель мэрии.

Пирог из блинов в Ярославле массой 1972 кг вошел в Книгу рекордов России. Для установления рекорда жители города испекли 31 тысячи блинов.

Источник: http://www.interfax.ru/russia/551479

Ученые нашли странную связь между лицами людей и их именами

Необычный эксперимент показал, что имя человека по каким-то пока непонятным причинам связано с обликом его лица. Это может объяснять существование культурных стереотипов вокруг определенных имен, говорится в статье, опубликованной в Journal of Personality and Social Psychology.

"В случае с другими стереотипами это часто так происходит – они влияют на то, кем мы становимся и как мы себя ведем. В нашем случае люди считают, что парни по имени Боб будут обладать более круглым лицом, чем мужчины по имени Тим. Мы полагаем, что стереотипы действительно могут влиять на облик лица человека или менять его", — заявил Йонат Цвебнер (Yonat Zwebner) из Еврейского университета Иерусалима (Израиль).

Появление глобальной сети и накопление большого количества данных позволило психологам проверить несколько стереотипных представлений о поведении и облике людей.

К примеру, недавно американские ученые доказали, что блондинки на самом деле не глупее брюнеток, что у человека отсутствует внутренний "гей-радар" и что большинство интернет-стереотипов об интересах мужчин и женщин в корне неверны. При этом они подтвердили, что люди действительно чаще ошибаются в самый ответственный момент по психологическим причинам.

Цвебнер и его коллеги раскрыли еще одну интересную закономерность такого рода, которую назвали "эффектом Дориана Грея", наблюдая за поведением сразу нескольких групп добровольцев из Израиля и Франции, проходивших простой тест. В его рамках ученые показывали добровольцам фотографию мужчины или женщины, выводили под ней четыре имени и просили угадать, как зовут человека на портрете.

Ученых интересовало то, будут ли ответы французских и израильских добровольцев исключительно случайными или же им удастся "нащупать" какую-то закономерность, связывающую имена с лицом и его размерами. В первом случае доля правильных ответов, как отмечает Цвебнер, не должна превышать 25%, а во втором – быть заметно выше этого показателя.

К большому удивлению психологов, более близким к истине оказался второй вариант – в среднем, и израильтяне, и французы называли правильное имя в примерно 40% случаев, причем эта пропорция сохранялась даже тогда, когда ученые показывали добровольцам портреты людей одной расы, этнической принадлежности и сопоставимого уровня доходов.

Что еще интереснее, "чутье на имена" работало только тогда, когда участники опытов смотрели на фотографии своих соотечественников – после того, как ученые поменяли наборы снимков местами, уровень правильных ответов упал до уровня ниже случайного.

Как считают психологи, подобные результаты "угадайки" говорят в пользу того, что правильный ответ участникам опытов подсказывали те культурные стереотипы об облике носителей разных популярных имен, которые существуют в Израиле, Франции и во всех других странах мира.

В пользу этого говорит и то, что ученым удалось повторить похожие результаты и даже превзойти добровольцев в точности, "натренировав" искусственный интеллект решать ту же самую задачу. Анализируя форму лица, тип прически и прочие черты внешности, система ИИ смогла достичь планки в 64% правильных ответов, что также выше уровня случайного выбора ответа.

С другой стороны, возникает вопрос: почему лица людей соответствуют стереотипам о носителях тех или иных имен? Определенного ответа на эту загадку пока нет, однако Цвебнер полагает, что люди неосознанно подстраиваются под стереотипы о своем имени, меняя прическу, макияж и прочие черты лица, которые человеку легко изменить.

Источник: https://ria.ru/science/20170227/1488840200.html

Вопрос на сегодня:

А как часто вы делаете комплименты людям? Что обычно хвалите - одежду, внешность, характер?

А теперь очередь подборочки.

В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечается День кошек. Интересно, что многие народы, в свою очередь, установили национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней кошек стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа. Кошка считается одним из первых животных, которых приручил человек. Правда, многие хозяева кошек готовы еще поспорить насчет того, кто кого приручил. Ведь не зря говорится, что кошка всегда гуляет сама по себе и делает только то, что сама считает нужным.

Согласитесь, нам есть чему поучиться у шерстяных питомцев:

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Чудесного настроения!