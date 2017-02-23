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Утро с АСТВ
КошачьеОбучающее доброутреннее с конкурсом)

КошачьеОбучающее доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, друзья!

Сегодня День «Ноль дискриминации»

Еще Всемирный день комплимента

Всемирный день гражданской обороны

День эксперта-криминалиста МВД России

День хостинг-провайдера в России

И День кошек в России

 

А теперь новости

Рекордный пирог из 30 тысяч блинов в Ярославле скормили собакам

Масленичный пирог массой почти в две тонны, изготовленный ярославцами, отправлен в приют для бездомных собак, сообщили "Интерфаксу" в мэрии Ярославля.

"Блинный пирог был изготовлен сотнями жителей города для установления рекорда. Роспотребнадзор не рекомендует кормить людей блинами, пролежавшими на улице несколько часов. Ввиду этого, мы решили направить всю продукцию на корм для бездомных животных", - сказал представитель мэрии.

Пирог из блинов в Ярославле массой 1972 кг вошел в Книгу рекордов России. Для установления рекорда жители города испекли 31 тысячи блинов.

Источник: http://www.interfax.ru/russia/551479

Ученые нашли странную связь между лицами людей и их именами

Необычный эксперимент показал, что имя человека по каким-то пока непонятным причинам связано с обликом его лица. Это может объяснять существование культурных стереотипов вокруг определенных имен, говорится в статье, опубликованной в Journal of Personality and Social Psychology.

"В случае с другими стереотипами это часто так происходит – они влияют на то, кем мы становимся и как мы себя ведем. В нашем случае люди считают, что парни по имени Боб будут обладать более круглым лицом, чем мужчины по имени Тим. Мы полагаем, что стереотипы действительно могут влиять на облик лица человека или менять его", — заявил Йонат Цвебнер (Yonat Zwebner) из Еврейского университета Иерусалима (Израиль).

Появление глобальной сети и накопление большого количества данных позволило психологам проверить несколько стереотипных представлений о поведении и облике людей.

К примеру, недавно американские ученые доказали, что блондинки на самом деле не глупее брюнеток, что у человека отсутствует внутренний "гей-радар" и что большинство интернет-стереотипов об интересах мужчин и женщин в корне неверны. При этом они подтвердили, что люди действительно чаще ошибаются в самый ответственный момент по психологическим причинам. 

Цвебнер и его коллеги раскрыли еще одну интересную закономерность такого рода, которую назвали "эффектом Дориана Грея", наблюдая за поведением сразу нескольких групп добровольцев из Израиля и Франции, проходивших простой тест. В его рамках ученые показывали добровольцам фотографию мужчины или женщины, выводили под ней четыре имени и просили угадать, как зовут человека на портрете.

Ученых интересовало то, будут ли ответы французских и израильских добровольцев исключительно случайными или же им удастся "нащупать" какую-то закономерность, связывающую имена с лицом и его размерами. В первом случае доля правильных ответов, как отмечает Цвебнер, не должна превышать 25%, а во втором – быть заметно выше этого показателя.

К большому удивлению психологов, более близким к истине оказался второй вариант – в среднем, и израильтяне, и французы называли правильное имя в примерно 40% случаев, причем эта пропорция сохранялась даже тогда, когда ученые показывали добровольцам портреты людей одной расы, этнической принадлежности и сопоставимого уровня доходов. 

Что еще интереснее, "чутье на имена" работало только тогда, когда участники опытов смотрели на фотографии своих соотечественников – после того, как ученые поменяли наборы снимков местами, уровень правильных ответов упал до уровня ниже случайного.

Как считают психологи, подобные результаты "угадайки" говорят в пользу того, что правильный ответ участникам опытов подсказывали те культурные стереотипы об облике носителей разных популярных имен, которые существуют в Израиле, Франции и во всех других странах мира.

В пользу этого говорит и то, что ученым удалось повторить похожие результаты и даже превзойти добровольцев в точности, "натренировав" искусственный интеллект решать ту же самую задачу. Анализируя форму лица, тип прически и прочие черты внешности, система ИИ смогла достичь планки в 64% правильных ответов, что также выше уровня случайного выбора ответа. 

С другой стороны, возникает вопрос: почему лица людей соответствуют стереотипам о носителях тех или иных имен? Определенного ответа на эту загадку пока нет, однако Цвебнер полагает, что люди неосознанно подстраиваются под стереотипы о своем имени, меняя прическу, макияж и прочие черты лица, которые человеку легко изменить.

Источник: https://ria.ru/science/20170227/1488840200.html

 

Вопрос на сегодня:

А как часто вы делаете комплименты людям? Что обычно хвалите - одежду, внешность, характер?

 

А теперь очередь подборочки.

В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечается День кошек. Интересно, что многие народы, в свою очередь, установили национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней кошек стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа. Кошка считается одним из первых животных, которых приручил человек. Правда, многие хозяева кошек готовы еще поспорить насчет того, кто кого приручил. Ведь не зря говорится, что кошка всегда гуляет сама по себе и делает только то, что сама считает нужным. 

Согласитесь, нам есть чему поучиться у шерстяных питомцев:

 

 
Нашла тут и тут.
 

 А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! Чудесного настроения!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:50 +15
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:05 Отредактированно сегодня, в 07:05
Доброго всем утра! Наконец-то день моих любимцев!
надо сделать им подарки

Ну, и с праздниками всех тех, о ком написано))))
Я люблю делать комплименты. Особенно заслуженные. Но порой приятно сказать человеку о чем-то хорошем, увидеть улыбку и сияние глаз

Подпись: Хозяин, думаю, где-то рядом орлиное гнездо. И владелица нас встречает!

Всем хорошего дня, а я - в поликлинику...
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:19
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+7
Nektos
Написано сегодня, в 13:39
НюНик_просто_Анна, заболела?
поправляйся скорее!!!
Ответить
+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:56
Nektos, спасибо, стараюсь
Ответить
+2
Еще 1 комментарий
Натали)))
Написано сегодня, в 07:05
Всех с первым днём весны!!! Не забываем поздравить своих котеек

Комплименты делаю всегда, если человек этого заслуживает. Без разницы, мужчина это или женщина.
А в бодборочке котэээ
Коты спасут мир

Подпись: Тащи меня, раб

Всем отличного весеннего настроения!!!
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+14
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:19
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+6
Натали)))
Написано сегодня, в 11:10
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+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:30 Отредактированно сегодня, в 07:30
Доброе утро!
Постоянно делаю комплименты коллегам!
Название: - "Грею тебе спину, чтобы ты залез на вершину!'
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+14
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:20
Ответить
+7
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 21:07
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!
Ответить
+1
VULKAN
Написано сегодня, в 07:35
Доброе утро!
К картинке: И где мы только не были...
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:20
Ответить
+7
VULKAN
Написано сегодня, в 09:28
Татьяна Сергеева,
В валенках я в Сибири в детстве ходила, позже в унтах и зимних сапожках


Взаимно!
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+3
Angela
Написано сегодня, в 08:08
Всем Доброе утро! Кошачьего дня )))
Комплименты не делаю, дабы на грубость не нарваться!!!
к картинке: вместо крючков взял когти кота )))
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:20
Ответить
+7
Angela
Написано сегодня, в 09:26
Татьяна Сергеева, Благодарю! Посмотрела на ландыши сразу вспомнила папоротник ))) он обычно вылазить начинает когда ландыши цветут )))
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+7
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 09:05
Всем доброго утра!
Ответить
+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:21
Ответить
+6
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:08
Доброе утро, Сахалин! Комплименты делаю, сама их получаю порой, именно поэтому уверена, что я- умница и красавица
Ответить
+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:21
Ответить
+7
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:34
LyiraTula, точно-точно!
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+2
LyiraTula
Написано сегодня, в 16:37
НюНик_просто_Анна, а и забыла, что я ещё очень скромна
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+1
Еще 2 комментария
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:27
Привет! Я дождалась- тепла))))
Сегодня ещё: Всемирный день иммунитета, день пива и день борьбы с наркоманией.
Комплименты делаю- если есть за что))).
О котеечки они такие классные)))
А ты Т.М. ?
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:37
чeLOVEк NaStRoEniE, стараюсь)
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+5
max7676
Написано сегодня, в 09:54
Всем доброго утра ! С праздниками тех кто имеет к ним непосредственное отношение . Но и разумеется с первым деньком весны , март месяц очень люблю с самого детства , когда природа начинает своё пробуждение с первыми тёплыми лучами солнца , это великолепно, и очень красиво . Комплименты делаю постоянно , конечно заслужено и не кривя душой .Всем весеннего настроения , добрых дел , но и любви конечно ...
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:37
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+4
max7676
Написано сегодня, в 13:12
Татьяна Сергеева,
Это верно . Спасибо Татьяна !
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+3
lvista
Написано сегодня, в 10:05
Доброе утро! Конечно, я делаю комплименты! Человек должен знать, как реагируют на него другие, и если сегодня женщина с блестящими глазами или стильной кофточке (неважно почему, но сегодня она красива), обязательно скажу! И подниму настроение на весь день! А вот с мужчинами сложнее...стараюсь комплиментов не делать, только констатация факта!
Подпись: хозяин переел Китикета для активных кошек! А мне не досталось.
Всех с весной!
И моя картиночка, которую я бы назвала Мое утро начинается не с кофе
.
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:38
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+5
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 10:19
Вот такой "комплимент"-развод получила с утра. Обратите внимание от кого -от 9000
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+4
Online
Ягодка Online
Написано сегодня, в 10:50
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, буквально пару недель назад такое сообщение получала. Сразу разглядела что номер 9000 а не 900... а вот если кто то не разглядел...
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+5
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 10:53
Ягодка, Тест на невнимательность.
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+3
Online
Ягодка Online
Написано сегодня, в 10:55
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, очередной развод(((
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+4
Еще 2 комментария
Ogonek
Написано сегодня, в 10:25 Отредактированно сегодня, в 10:26
Доброе утро ,друзья!!!Всех с первым днем весны!!!Хотя у нас в Поронайске идет снег,весна все равно чувствуется.В душе...
Комплименты я говорю всем :и мужчинам ,и женщинам.Их нужно говорить людям,друг другу.Я умею это делать,а значит,я умею доставлять людям капелюшечку радости и счастья.А это так здорово.Поверьте.
К картинке дня.
А я вовсе не котенок,я- скалистый кенгуренок))))

Всем прекрасного весеннего денька....
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:38
Ogonek,
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+5
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:32
Доброе утро! Всех причастных к праздникам-поздравляю
счастья, радости желаю!
Вот и пролетел мой отпуск. Ну, как отпуск... сидение дома, крепкий отсып, иногда ничего не деланье, и конечно же СтиркаУборкаГотовка
все в одном флаконе

Комплименты? Конечно я их делаю, а почему бы и нет? Мне не сложно, а человеку приятно. Сегодня с самого утра уже успела сказать несколько приятностей коллеге.

Подборочка такая милая , и прям мимимишная.

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+12
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:04
Василиса_Я ^.^, хвастаться буду.
Ответить
+6
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 11:20
чeLOVEк NaStRoEniE, ути-пути
какие хорошенькие
Хозяев уже нашли?
Ответить
+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:39
Василиса_Я ^.^, мальчика уже давно зарезирвировали,в конце недели отдам, а вот девочку я пока не отдаю, она ещё плохо ест сама и на горшок не хочет ходить, а только сядет и с наполнителем играет)
Ответить
+5
Еще 6 комментариев
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 10:36
Всем привет!
Комплименты ?

Подпись: Основание горы мы уже пометили, вершинку тока осталось
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+7
Angela
Написано сегодня, в 11:13
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, да не всякий кот потом рискнет метить так высоко!
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:39
Ответить
+5
Нина Шалфей
Написано сегодня, в 10:40
10 жизней на двоих))
Ответить
+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:40
Ответить
+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:18
Нина Шалфей, с победой дня! Танцы ниже!
Ответить
+1
VULKAN
Написано сегодня, в 18:57
Нина Шалфей, С победой дня!!!
Ответить
+1
Еще 3 комментария
KsuKsu
Написано сегодня, в 10:42
Доброе кото-мартовское утро! Я конечно не поклонник кошек, но и среди них есть уважаемые мною личности.... На счет блинов всё правильно сделали ,не выбрасывать же столько добра, когда есть нуждающиеся. Комплименты дело хорошее и приятное, делаю по делу ,когда действительно есть за что.
Картинка : март настал, я шел и в обморок упал, очнулся где-то на горе, в чьем-то странном рюкзаке.....
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:40
Ответить
+6
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:55
Ответить
+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:04
зарядку с утра делает.это мальчик
Ответить
+5
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:05
)
Ответить
+6
Black65
Написано сегодня, в 12:59
Всем привет))
Весна пришла, весне дорогу.
У нас дождь.
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+8
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 13:41
Ответить
+3
Nektos
Написано сегодня, в 13:46
Ответить
+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:16
Ответить
+4
Еще 5 комментариев
sasch
Написано сегодня, в 13:22
МОЁ УТРО !!!!! ВРУБАЙ ПОГРОМЧЕ!!!!!!
КЕТЧУУУУУУУУУУП!!!!
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+6
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 15:46 Отредактированно сегодня, в 15:51
sasch, от нашего патриотического утра Вашему...

Спокойно, едем на работу, настраиваемся на подвиг...
А эти.... с кетчупом могут за рулём?
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:15
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:17
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+2
Еще 2 комментария
Nektos
Написано сегодня, в 13:57
Удалите пожалуйста
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 13:59
Ну... Весна, ты идешь?
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 14:03
Наелся
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:18
Победитель дня сегодня Нина Шалфей. Поздравляем! Танцуют все!
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+4
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С сосульками редкостное доброутреннее с конкурсом)
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