ОпасноПрекрасное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро! С пятничкой!

Начну, как обычно, с праздников.

Итак, сегодня Всемирный день писателя

А еще Всемирный день дикой природы

И Международный день охраны здоровья уха и слуха

В субботу особых праздников нет, а вот в воскресенье - Международный день детского телевидения и радиовещания

А теперь новости

Эксперты из Великобритании работают над созданием «одежды-холодильник», которая станет отличной альтернативой кондиционерам

Основой гаджета станет специальная материя, состоящая из нанопористых волокон и полиэтилена. Благодаря этому одежда позволит охладить организм человека в сильную жару. А также защитит тело от всевозможного влияния со стороны окружающей среды.

При этом ученые заявили, что одежда будет «дышать», а именно, будет пропускать до 90% тепла, вырабатываемого человеком.

К слову, производство вышеуказанной ткани обойдется сравнительно дешево, поскольку в качестве сырья используется переработанный пластик.

Источник: http://runews24.ru/science/02/03/2017/4d89c8bbb89a91f5f11e17e16765bc2d

Южнокорейская компания создала часы для незрячих людей Южнокорейская компания Dot разработала уникальные "умные" часы для незрячих людей, которые помогут им читать текст с любых мобильных приложений. Часы подключаются к смартфону, считывают текст, после чего на их поверхности появляется шрифт Брайля.

Пользуясь этими часами, можно будет также отправлять сообщения. Устройство разрабатывалось в течение трех лет и первая партия в 140 000 экземпляров поступит в продажу уже в следующем месяце.

Источник: https://nz1.ru/interesting/26546-chasy-dlya-nezryachih-lyudey-so-shriftom-braylya.html

Вопрос на сегодня

Как вы считаете, что должно быть нарисовано на картине, которая висит в спальне?

А теперь очередь подборочки. Сегодня она и прекрасная, и ужасная

Посмотрите, куда может завести людей неутолимая жажда приключений и неповторимых (в прямом смысле этого слова) снимков. В фотообзоре — опасные глубины, страшные животные, головокружительные тропы и умопомрачительные виды.

Болота Манчак, штат Луизиана, США. Помимо слухов о служительнице культа вуду, проклявшей их (именно поэтому, дескать, здесь и пропадают люди), есть и реальная угроза — болота кишат аллигаторами. Попытки осушить территорию успехом не увенчались

Гора Вашингтон, США. На ее вершине зафиксированы самые высокие показатели скорости ветра — более 100 м/с (360 км/ч). Рекорд же 1934 года составил 372 км/ч

Озеро Каинды, Казахстан. Здесь не водится рыба, температура воды в любое время года очень низкая, и озеро не мелеет даже в засуху — вполне достаточно, чтобы получить прозвище «мертвое»

Кислотное озеро в Йеллоустонском парке, США. Пренебрежение правилами посещения подобных мест может привести к трагедии. Так, летом 2016 года житель Орегона решил проверить рукой температуру воды в источнике, поскользнулся, упал в водоем и растворился (в буквальном смысле) на глазах у сестры

Озеро Натрон в Танзании. Это феномен, разгадать который ученым так и не удалось. Водоем не только убивает приблизившихся к нему животных, но и мумифицирует трупы. Жертвы выглядят будто околдованными

Афарская котловина, или Афарский треугольник, Эфиопия. Нахождение здесь сопряжено с ежеминутной угрозой для жизни: за год здесь фиксируется до 160 землетрясений, почва пронизана трещинами восьмиметровой глубины

Озеро Киву, Центральная Африка. Под озером располагаются огромные залежи метана, равные 55 млрд м³. Рядом расположен действующий вулкан Китуро, последнее извержение которого в 1948 году привело к закипанию озера и гибели всех его обитателей. Несмотря на это, здесь проживает 2 млн человек и место является курортом: природа вокруг весьма живописна

Большая голубая дыра, Белиз. Воронка диаметром 305 м и глубиной 123 м, полная подводных пещер, узких лабиринтов, сталактитов и морских жителей, в том числе не самых безобидных, прозвана «кладбищем дайверов»

Огненная гора, Индонезия. Действующий вулкан, извергавшийся уже около сотни раз. Столбы пепла над Огненной горой поднимаются на высоту до 3000 м. Последнее значимое извержение было зафиксировано в 2014 году, тогда погибло около двух десятков местных жителей

Гуфр-Берже, «пещера мертвых», Франция. При глубине пещеры чуть более 1200 м спуск сюда занимает не меньше суток. Внизу находятся полузатопленное озеро и скальные лабиринты. Проблема в том, что при сильных дождях пещера затапливается

Пустыня Данакиль (Эфиопия) красива и невероятно токсична. Атмосфера насыщена ядовитыми испарениями, а температура воздуха достигает +50 °С

Дорога смерти, Боливия. Была проложена в 1932 году. Наличие слепых поворотов, сложный рельеф (с одной стороны дороги гора, с которой спускаются сели, с другой — шестисотметровый обрыв) и отвратительное дорожное покрытие были многие годы причинами множества автокатастроф. Сейчас — при наличии объездной дороги — здесь можно встретить только туристов-экстремалов

Чернобыль, Украина. Страшная трагедия, произошедшая в 1986 году, стала причиной того, что люди покинули свои дома, побросав имущество

Остров Комодо, Индонезия. Известен своими обитателями — трехметровыми варанами. Они не только разрывают могилы на местных кладбищах, но и могут напасть на человека, если тот ранен (запах крови вараны чувствуют за километры). Животные находятся под охраной, так что приспосабливаться приходится людям

Гора Хуашань, Китай. Одна из пяти священных гор в даосизме. Путь на вершину изобилует труднопреодолимыми участками, временами приходится буквально висеть над пропастью. Пущенный фуникулер не отвратил паломников и экстремалов от опасного путешествия по тропе смерти, поэтому теперь на безумцев в обязательном порядке надевают страховки

Бермудский треугольник, Атлантический океан. Здесь бесследно пропадали морские и воздушные суда, а навигационные приборы отказывались работать. Причина тому — множество отмелей, а также часто зарождающиеся здесь циклоны и шторма

Долина смерти, Камчатка, Россия. Находиться здесь в течение долгого времени смертельно опасно. Причина кроется в высокой концентрации ядовитых газов: главным образом сероводорода, а также углекислого газа, сероуглерода и др.

Побережье Калифорнии, США. Это любимые места обитания белых акул, весьма опасных для человека

Лес Хойя-Бачу, Румыния. Имеет славу паранормального места, где отказываются работать электронные устройства, а НЛО летают как на работу. Ученые уверены, что все это имеет научное объяснение, но пока до разгадки далеко

Перевал Дятлова, Уральские горы, Россия. До сих пор не раскрыта тайна гибели всех участников экспедиции Дятлова 1 февраля 1959 года

Змеиный остров, Бразилия. Считается крупнейшим естественным серпентарием в мире: на 1 м² приходится до шести змей

Дарваза, Туркменистан. Огненный кратер диаметром 60 м расположился посреди пустыни Каракумы. Он образовался в 1971 году после неудачного бурения разведочной скважины в местах скопления природного газа. Чтобы от газа не пострадали люди, кратер подожгли в надежде, что он выгорит за несколько дней. Но он продолжает гореть и сейчас, спустя 46 лет

Остров Грюинард, Шотландия. Во время Второй мировой стал полигоном для испытаний бактериологического оружия. На остров завезли овец и скинули бомбу со спорами сибирской язвы. Овцы погибли, а язву окончательно уничтожили в 80-х, залив весь остров формальдегидом

Централия, Пенсильвания, США. Покинутый людьми город, под которым уже больше полувека горят угольные шахты.

Нашла тут.

А прикольную подпись сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательных выходных!