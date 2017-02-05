ДизайнерскоСумасшедшее доброутреннее с конкурсом)
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Болельщики освистали неудачно исполненный гимн России на финале ЧМ по бенди
Болельщики освистали гимн России перед финалом чемпионата мира по хоккею с мячом. Видео было опубликовано на сайте телеканала РЕН ТВ.
Исполнительница гимна спела неудачно, однажды забыла слова и принесла извинения на английском языке. Болельщики на стадионе в шведском Сандвикене выразили свое недовольство свистом.
Встреча прошла в воскресенье, 5 февраля, и завершилась победой шведской сборной со счетом 4:3.
Таким образом, Швеция стала чемпионом мира в 12-й раз в истории и впервые с 2012 года, когда в финале также была обыграна российская команда. Сборная России является 10-кратным чемпионом мира и 24-кратным с учетом успехов сборной СССР.
В 2018 году чемпионат мира пройдет в Хабаровске.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/02/05/hymn/
В Брюсселе появился музей нарядов «Писающего мальчика»
В Брюсселе открыли музей нарядов всемирно известной статуи "Писающего мальчика" (Manneken Pis).
Об этом сообщает Reuters.
Отныне посетители могут полюбоваться множеством красочных костюмов, используемых на протяжении многих лет, чтобы одеть статую.
Музей получил название "Garderobe MannekenPis" ("Гардероб Писающего мальчика") и расположился неподалеку от самого знаменитого фонтана бельгийской столицы.
В музее представлены свыше 130 костюмов "Писающего мальчика", среди которых есть даже пожарный, шахтер, Микки Маус, Санта-Клаус и Дракула.
Гигантский мурал с изображением статуи в куртке и джинсах украшает стену здания музея.
Новый музей разделен на семь секций: география, фольклор, благотворительность и объединения граждан, профессии, знаменитости, виды спорта и дизайнеры. Посетители также имеют возможность нарядить копию "Писающего мальчика".
Все наряды на выставке являются оригинальными, кроме одного - копии костюма, пожертвованного французским королем Людовиком XV в 1747 году в качестве извинений после того, как его солдаты пытались украсть статую.
Как сообщает DeMorgen, на открытии состоялась передача музею организаторами средневекового фестиваля Ommegang копии древнейшего наряда знаменитой бронзовой статуи.
Источник и еще фото можно увидеть тут.
Вопрос на сегодня:
А вы знаете наизусть слова гимна России или все же лучше знаете гимн СССР?
А теперь очередь подборочки
Надо иметь особый склад ума, чтобы, подумав: «Хочу создать какую-то модную одежду», – сразу же представить себе это, сшить и выставить на всеобщее обозрение, полагая, что все поймут грандиозную задумку и оценят феноменальную дизайнерскую мысль. А вы поймете, что они имели в виду, создавая подобное?
Они смотрят на нас. О чем они думают?
Костюм на Хеллоуин?
В гости самый раз ходить
Тепленько, мягенько
Куда же без зверушек?
Далее сплошная психоделика, даже не придумаю, что сказать можно…
Хотя – тут мысли о еде посещают – хлебушек с курочкой…
Улыбнитесь, если получится.
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и замечательного настроения!
Я знаю и помню гимн СССР)))
Дизайнеры, создавшие эту странную одежду, все же люди "с приветом"
Гимн я пою, конечно, со словами, затверженными с детства, то есть советскими. Российские как ни трудилась - не выучила
Надо ж, как в Брюсселе о знаменитой статуе заботятся... А у нас есть похожая забота, интересно?
Подпись: Опять жена все в горячей воде постирала... Говорил же - сядет.
Гимн России знаю)) Подборка фотографий это конечно, что-то с чем-то, это ппц я бы даже сказал
Пока хохотала вопрос забыла
Подпись - дождь ничто - общенье все!
А вот это кто сказал, не знаю, но в точку.
Снял он обувь — стал пониже,
Снял пальто и стал худее.
Без костюма — лоск пожиже,
Без очков — на вид глупее.
Шапку скинул — плешь наружу,
Без перчаток — руки-крюки.
Без жилета грудь поуже,
Зубы вынул — хуже звуки.
Без портфеля вид попроще,
Без мобильника — как нищий.
Скинул майку — вовсе тощий,
Сбрил усы — такой носище!
Посмотрели — засмеялись!
Как важна вещей опека!
Снять трусы ему осталось
— И не будет человека...
— И не будет человека...".
С таким выводом не согласна...
Ох и трудно это в нынешние времена, ох и трудно.
Картинка : что мне снег, что мне зной,когда мои друзья по скайпу звонят!
Гимн СССР уже не помню. Гимн России с подсказками.
Название: - "Сан Сала Бим... Ахалай Махалай... Увеличивайся ДАВАЙ!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО.
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)))
Гимн России знаю, СССР-нет, хоть и проходили в школе его, но не учили.
Подборка пппппппц какая...Дизайнеры сошли с ума.!!!!!!!!!!
Сегодня день варенья! Мне пжл, клубничного!
А ты Т.М. гимн какой знаешь?
А название к картинке: говорил же не буду больше ничего покупать у наших
Модная подборка
Я наизусть знаю гимн СССР, просыпалась с этим гимном и засыпала. Папа всегда слушал радио "Маяк"
Подпись: Пусть голова моя седа, дождя мне нечего бояться, пройдут дожди, придут снегА, мой телефон моё богатство
Всем удачи и здоровья!!!
Гимн конечно знаю, и СССР-овский, и Российский . Последний дети с первого класса уже учат, как тут не знать
Подборка супермодная
Подпись -Зонтики для мобильных! Оставайся на связи с друзьями в любую погоду! )))
Танюш на днях забегу.
Замечтательного дня!
Я конечно ни чего не понимаю в моде и дизайнерах. один вопрос мучить теперь меня будет весь сегодняшний вторник- Не стремно им на подиум выходить было? Особливо той у которой между ног толи слон толи хобот слоновий висит...
Подпись: Мобилла - девушка моя.
Ты не про мокнешь -я люблю тебя.
Успехов друзья!