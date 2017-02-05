ДизайнерскоСумасшедшее доброутреннее с конкурсом)

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Болельщики освистали неудачно исполненный гимн России на финале ЧМ по бенди

Болельщики освистали гимн России перед финалом чемпионата мира по хоккею с мячом. Видео было опубликовано на сайте телеканала РЕН ТВ.

Исполнительница гимна спела неудачно, однажды забыла слова и принесла извинения на английском языке. Болельщики на стадионе в шведском Сандвикене выразили свое недовольство свистом.

Встреча прошла в воскресенье, 5 февраля, и завершилась победой шведской сборной со счетом 4:3.

Таким образом, Швеция стала чемпионом мира в 12-й раз в истории и впервые с 2012 года, когда в финале также была обыграна российская команда. Сборная России является 10-кратным чемпионом мира и 24-кратным с учетом успехов сборной СССР.

В 2018 году чемпионат мира пройдет в Хабаровске.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/02/05/hymn/

В Брюсселе появился музей нарядов «Писающего мальчика»

В Брюсселе открыли музей нарядов всемирно известной статуи "Писающего мальчика" (Manneken Pis).

Об этом сообщает Reuters.

Отныне посетители могут полюбоваться множеством красочных костюмов, используемых на протяжении многих лет, чтобы одеть статую.

Музей получил название "Garderobe MannekenPis" ("Гардероб Писающего мальчика") и расположился неподалеку от самого знаменитого фонтана бельгийской столицы.

В музее представлены свыше 130 костюмов "Писающего мальчика", среди которых есть даже пожарный, шахтер, Микки Маус, Санта-Клаус и Дракула.

Гигантский мурал с изображением статуи в куртке и джинсах украшает стену здания музея.

Новый музей разделен на семь секций: география, фольклор, благотворительность и объединения граждан, профессии, знаменитости, виды спорта и дизайнеры. Посетители также имеют возможность нарядить копию "Писающего мальчика".

Все наряды на выставке являются оригинальными, кроме одного - копии костюма, пожертвованного французским королем Людовиком XV в 1747 году в качестве извинений после того, как его солдаты пытались украсть статую.

Как сообщает DeMorgen, на открытии состоялась передача музею организаторами средневекового фестиваля Ommegang копии древнейшего наряда знаменитой бронзовой статуи.

Источник и еще фото можно увидеть тут.

Вопрос на сегодня:

А вы знаете наизусть слова гимна России или все же лучше знаете гимн СССР?

А теперь очередь подборочки

Надо иметь особый склад ума, чтобы, подумав: «Хочу создать какую-то модную одежду», – сразу же представить себе это, сшить и выставить на всеобщее обозрение, полагая, что все поймут грандиозную задумку и оценят феноменальную дизайнерскую мысль. А вы поймете, что они имели в виду, создавая подобное?

Они смотрят на нас. О чем они думают?

Костюм на Хеллоуин?

В гости самый раз ходить

Тепленько, мягенько

Куда же без зверушек?

Далее сплошная психоделика, даже не придумаю, что сказать можно…

Хотя – тут мысли о еде посещают – хлебушек с курочкой…

Улыбнитесь, если получится.

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательного настроения!