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Утро с АСТВ
ДизайнерскоСумасшедшее доброутреннее с конкурсом)

ДизайнерскоСумасшедшее доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, солнышки!

Сегодня День российского бизнес-образования

 

А теперь новости.

Болельщики освистали неудачно исполненный гимн России на финале ЧМ по бенди

Болельщики освистали гимн России перед финалом чемпионата мира по хоккею с мячом. Видео было опубликовано на сайте телеканала РЕН ТВ.

Исполнительница гимна спела неудачно, однажды забыла слова и принесла извинения на английском языке. Болельщики на стадионе в шведском Сандвикене выразили свое недовольство свистом.

Встреча прошла в воскресенье, 5 февраля, и завершилась победой шведской сборной со счетом 4:3.

Таким образом, Швеция стала чемпионом мира в 12-й раз в истории и впервые с 2012 года, когда в финале также была обыграна российская команда. Сборная России является 10-кратным чемпионом мира и 24-кратным с учетом успехов сборной СССР.

В 2018 году чемпионат мира пройдет в Хабаровске.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/02/05/hymn/

В Брюсселе появился музей нарядов «Писающего мальчика»

В Брюсселе открыли музей нарядов всемирно известной статуи "Писающего мальчика" (Manneken Pis).

Об этом сообщает Reuters.

Отныне посетители могут полюбоваться множеством красочных костюмов, используемых на протяжении многих лет, чтобы одеть статую.

Музей получил название "Garderobe MannekenPis" ("Гардероб Писающего мальчика") и расположился неподалеку от самого знаменитого фонтана бельгийской столицы.

В музее представлены свыше 130 костюмов "Писающего мальчика", среди которых есть даже пожарный, шахтер, Микки Маус, Санта-Клаус и Дракула.

Гигантский мурал с изображением статуи в куртке и джинсах украшает стену здания музея.

Новый музей разделен на семь секций: география, фольклор, благотворительность и объединения граждан, профессии, знаменитости, виды спорта и дизайнеры. Посетители также имеют возможность нарядить копию "Писающего мальчика".

Все наряды на выставке являются оригинальными, кроме одного - копии костюма, пожертвованного французским королем Людовиком XV в 1747 году в качестве извинений после того, как его солдаты пытались украсть статую.

Как сообщает DeMorgen, на открытии состоялась передача музею организаторами средневекового фестиваля Ommegang копии древнейшего наряда знаменитой бронзовой статуи.

Источник и еще фото можно увидеть тут.

 

Вопрос на сегодня:

А вы знаете наизусть слова гимна России или все же лучше знаете гимн СССР?

 

А теперь очередь подборочки

Надо иметь особый склад ума, чтобы, подумав: «Хочу создать какую-то модную одежду», – сразу же представить себе это, сшить и выставить на всеобщее обозрение, полагая, что все поймут грандиозную задумку и оценят феноменальную дизайнерскую мысль. А вы поймете, что они имели в виду, создавая подобное?

Они смотрят на нас. О чем они думают?

Психоделическая фантазия дизайнеров

Костюм на Хеллоуин?

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

В гости самый раз ходить

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Тепленько, мягенько

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Куда же без зверушек?

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Далее сплошная психоделика, даже не придумаю, что сказать можно…

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Хотя – тут мысли о еде посещают – хлебушек с курочкой…

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Психоделическая фантазия дизайнеров

Улыбнитесь, если получится.

Психоделическая фантазия дизайнеров

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня и замечательного настроения!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:50 +14
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Комментарии
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:13
Доброе утро, Сахалин!
Я знаю и помню гимн СССР)))
Дизайнеры, создавшие эту странную одежду, все же люди "с приветом"
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:12
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:34
Доброе утро! Пока досмотрела до конца - от ужаса забыла начало поста
собрание этой дизайнерской одежды надо было бы назвать "Дефиле в психдоме"
Нет, ну реально страшно и оторопь берет...
Гимн я пою, конечно, со словами, затверженными с детства, то есть советскими. Российские как ни трудилась - не выучила

Надо ж, как в Брюсселе о знаменитой статуе заботятся... А у нас есть похожая забота, интересно?
Подпись: Опять жена все в горячей воде постирала... Говорил же - сядет.
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:12
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+2
Сергей Морозов
Написано сегодня, в 07:41
Не это не практично, но на утро самое то
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:47
Сергей Морозов, вы о чем?
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+3
Сергей Морозов
Написано сегодня, в 08:49
НюНик_просто_Анна, костюмы не очень практичные))) Я бы так не пошел никуда)) Но даже мои теперь мне кажутся вообще серыми и скромными.... Я про одежду)
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:13
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+1
Еще 2 комментария
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 08:20
Доброе утро!
Гимн России знаю)) Подборка фотографий это конечно, что-то с чем-то, это ппц я бы даже сказал
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:13
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+2
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 08:21
Ооооо!!!!!!!
обожаю такие одежки
. Платье труба моя мечта
. Как и мужичок в пальтишке
.
Пока хохотала вопрос забыла
. А, гимн. Знаю. Но могу запнуться при попытке вставить словцо из советского варианта
.
Подпись - дождь ничто - общенье все!
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:14
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+2
sasch
Написано сегодня, в 08:41
Одежда - это просто единственная вещь которая позволяет нам не выглядеть животными. (Во я сказал!)


А вот это кто сказал, не знаю, но в точку.

Снял он обувь — стал пониже,
Снял пальто и стал худее.
Без костюма — лоск пожиже,
Без очков — на вид глупее.
Шапку скинул — плешь наружу,
Без перчаток — руки-крюки.
Без жилета грудь поуже,
Зубы вынул — хуже звуки.
Без портфеля вид попроще,
Без мобильника — как нищий.
Скинул майку — вовсе тощий,
Сбрил усы — такой носище!
Посмотрели — засмеялись!
Как важна вещей опека!
Снять трусы ему осталось
— И не будет человека...
Ответить
+9
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 08:46
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+4
VULKAN
Написано сегодня, в 08:47
sasch,
"Снять трусы ему осталось
— И не будет человека...".
С таким выводом не согласна...
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+4
sasch
Написано сегодня, в 08:50
VULKAN, Вы, наверное, интеллект смогли увидеть в человеке без труселей?

Ох и трудно это в нынешние времена, ох и трудно.
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+1
Еще 5 комментариев
KsuKsu
Написано сегодня, в 08:46
доброго вторника! за испорченный гимн правильно что освистали, ибо не фиг!!! гимн знаю новый. Дизайнеры люди конечно творческие ,но те которые это сделали -скорее больны........ Столько материала красивого испортили

Картинка : что мне снег, что мне зной,когда мои друзья по скайпу звонят!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:15
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+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 11:06
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0
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:57 Отредактированно сегодня, в 08:58
Доброе утро!
Гимн СССР уже не помню. Гимн России с подсказками.
Название: - "Сан Сала Бим... Ахалай Махалай... Увеличивайся ДАВАЙ!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО.
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)))
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:16
Рыжова Светлана,
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+2
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:03
Привет!!! В конце недели обещают буран!? Или это не правда!?
Гимн России знаю, СССР-нет, хоть и проходили в школе его, но не учили.
Подборка пппппппц какая...Дизайнеры сошли с ума.!!!!!!!!!!
Сегодня день варенья! Мне пжл, клубничного!
А ты Т.М. гимн какой знаешь?
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+4
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:11
чeLOVEк NaStRoEniE, старый лучше, чем новый знаю
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+2
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:17
Татьяна Сергеева, мне бы варенья клубничного!))
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0
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:03
))))
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 10:21
Всем привет!!! Хорошего Дня!!! Гимны знаю оба и РФ и ссср, подборка дефиле это конечно что то
палата номер шесть отдыхает! Во всяком случае я никогда бы такого не одела.
А название к картинке: говорил же не буду больше ничего покупать у наших
эээх...
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:47
Nektos, а когда за призом ко мне?
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0
Натали)))
Написано сегодня, в 10:46
Всем привет!
Модная подборка

Я наизусть знаю гимн СССР, просыпалась с этим гимном и засыпала. Папа всегда слушал радио "Маяк"
Сегодняшний гимн знаю чуть-чуть сначала
Было бы радио "Маяк" знала бы наизусть

Подпись: Пусть голова моя седа, дождя мне нечего бояться, пройдут дожди, придут снегА, мой телефон моё богатство

Всем удачи и здоровья!!!
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+3
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Black65 Online
Написано сегодня, в 10:48
Натали))), Замечательная пестня
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+1
Натали)))
Написано сегодня, в 10:49
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+1
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:47
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0
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 10:47 Отредактированно сегодня, в 10:49
Доброе утречко!
Гимн конечно знаю, и СССР-овский, и Российский . Последний дети с первого класса уже учат, как тут не знать

Подборка супермодная
Это мы просто в моде не разбираемся
А если серьёзно, конечно такие костюмы создавались не для повседневной носки. Скорее всего для съёмки фильмов, для карнавалов, маскарадов.))
Подпись -Зонтики для мобильных! Оставайся на связи с друзьями в любую погоду! )))
Танюш на днях забегу.

Замечтательного дня!
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:47
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0
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 10:50
Всем привет!
Я конечно ни чего не понимаю в моде и дизайнерах. один вопрос мучить теперь меня будет весь сегодняшний вторник- Не стремно им на подиум выходить было? Особливо той у которой между ног толи слон толи хобот слоновий висит...
Подпись: Мобилла - девушка моя.
Ты не про мокнешь -я люблю тебя.
Успехов друзья!
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:48
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0
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 11:14
А как вам такой костюм? Его одевают на еврейский праздник Пурим, прославляющий царицу Есфирь и спасение еврейского народа. В Великобритании дети и взрослые ходят на работу и в школу в маскарадных костюмах.
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max7676 Online
Написано сегодня, в 11:46
Всем привет ! Гимн России полностью не знаю , ну так вышло и всё , вот с большой настальгией вспоминаю те далёкие времена когда радио ровно в 6 утра начинало своё вещание с исполнения гимна СССР, и я вставал ещё мальчуганом на утренею зарядку , вместе с бабушкой . Гимн СССР помню . Модное дефиле на подиуме в таких нарядах
, безумие и дурость , ну да ладно те которые выходят им деньги платят за показ , ну а те кто их создал , что у них в головах творится ? Искусством язык не поворачивается назвать . Эти создатели всего высокого не с пулей в голове , а с большим снарядом . Ну а главное, всем нравится ,зрители аплодируют, и считают это шиком , ведь так получается .
Всем хорошего дня .
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:50
max7676, хорошего дня!
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