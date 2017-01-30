ПроволочноТворческое доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком! С новой неделей!
Сегодня Международный день бармена
А вот и новости:
Выпущен шоколад с традиционными для кимоно узорами
Перед Днём всех влюбленных в Японии начинается ежегодный шоколадный ажиотаж, ведь шоколад – это самый популярный подарок и женщинам, и мужчинам. В этом году шоколадный сюрприз ждет не только любителей сладкого, но и ценителей традиционного японского искусства. Кондитерская «Chocolat de Kissho» совместно с компанией по производству кимоно «Yoshikawa Sensho» выпустили комплект шоколадных конфет, расписанных традиционными для кимоно узорами. Начинка этих маленьких произведений искусства тоже традиционна для Японии: мисо, зелёный чай, сакура, клубника, смесь 7 специй, саке, сладкий рис и фасоль. Комплект из 3 конфет в стильной подарочной упаковке продаётся за 13 долларов, а комплект из всех 8 вкусов – за 31 доллар.
Источник: http://kedem.ru/news/n2017-02-02-14-00-17/
Длина пальцев может влиять на финансовый успех
У людей, склонных к финансовому успеху, навыки получения прибыли могут быть заложены еще в утробе матери. Российские ученые из Высшей школы экономики нашли доказательства того, что люди с более короткими указательными пальцами и более длинными безымянными пальцами имели гораздо больше шансов на достижение финансового успеха. Это соотношение отражает уровень перинатального воздействия тестостерона, которому человек подвергается в утробе матери. Отмечается, что данный вывод был справедлив для мужчин, тогда как для женщин было верно противоположное – чем меньше было соотношение между двумя пальцами (то есть, чем меньше воздействие тестостерона), тем больше женщины зарабатывали.
В исследовании были задействованы 2000 человек в возрасте от 25 до 60 лет. Участникам было предложено разместить свои руки на плоской поверхности ладонями вверх и выпрямить пальцы. С помощью электронного измерителя ученые оценили длину указательного и безымянного пальцев на обеих руках – от центра складки между пальцами до самого кончика пальцев. Испытуемым также задали ряд вопросов, касающихся доходов и заработной платы. Результаты показали отрицательную корреляцию между доходом и соотношением длины пальцев у женщин. Другими словами, чем выше была зарплата, тем ниже был данный коэффициент. Для мужчин все было наоборот – представители сильного пола с большим заработком имели большую разницу между длиной пальцев.
Источник: http://healthvesti.com/research/201777189/dlina-palcev-mozhet-vliyat-na-finansovyj-uspex.html
Вопрос на сегодня:
Какая начинка в пирогах напоминает вам о детстве?
А теперь очередь подборочки.
Творения Ричарда Стейнторпа. Он создает проволочные скульптуры. Главное, чтобы мастер был, идея, а для реализации материал всегда найдется.
Нашла тут.
Сегодня нашла мощнейший ролик датского телевидения.
Возможно, лучшее высказывание на тему различий между людьми. (титры на русском):
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Легкой недели!
Начинка в пирогах рыбная!
Название: - "Хвостики в ряд и ушки в ряд!
Пьёт молоко отряд котят"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Японцы постоянно добавляют в традиции что-то новое. И хорошо, когда уместное, вроде вот таких шоколадок)))
В детстве мама часто жарила пирожки с капустой и яйцами, а бабушка делала шикарный пирог с лососем и рисом и разные сдобные плюшки с вареньем, ягодами и маком. Так что вкусов детства у меня много
Скульптуры впечатлили, особенно падающие люди...
Видео отличное. Очень проникновенно.
Подпись: Мура, что-то мне кажется, что третий слева - не мой!
Начинка пирога из детства это повидло
Я не уверена что длина пальцев влияет на финансовые успехи
Учёные бы лучше лекарство от рака создавали, а не пальцы мерили.
Подпись: Шестеро по чашкам
Всем удачи и здоровья!!!
Нормальные люди... да ну!?
Европа поняла, что ей приходит .... эта самая...
Поняли, что от понаехавших им будет полная и глубокая "часть рифмы от слова Европа", и пытается в кучку собрать остатки жителей, проникновенно и с придыханием рассказывая -"Ты и я одной крови"
Ну, телевидение это умеет - проникновенно и с придыханием, методы манипуляции давно отработаны, слезу вышибает и хочется любить весь мир.
Довольно таки мерзкое двоякое ощущение. Хочется распахнуть душу, но понимаешь, что реально тебя опять дурят, тобой манипулируют и в очередной раз хотят поиметь.
Начинка из детства, это вареники с голубикой и клубникой.
Подпись к картинке: Вась , а ты кого больше хотел мальчиков или девочек?
Вообще-то, я тебя хотел...
Что-то твой вопрос, меня в ступор ввёл немного. У меня это будут не пироги, а чебуреки с рыбой, я не люблю их почему-то, рыбную начинку- выковыриваю, а тесто съедаю., так же и с пельменями, если там начинка с рыбы- я её уберу, а тесто съем))) .А ты Т.М.!?)