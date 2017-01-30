ПроволочноТворческое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новой неделей!

Сегодня Международный день бармена

А вот и новости:

Выпущен шоколад с традиционными для кимоно узорами

Перед Днём всех влюбленных в Японии начинается ежегодный шоколадный ажиотаж, ведь шоколад – это самый популярный подарок и женщинам, и мужчинам. В этом году шоколадный сюрприз ждет не только любителей сладкого, но и ценителей традиционного японского искусства. Кондитерская «Chocolat de Kissho» совместно с компанией по производству кимоно «Yoshikawa Sensho» выпустили комплект шоколадных конфет, расписанных традиционными для кимоно узорами. Начинка этих маленьких произведений искусства тоже традиционна для Японии: мисо, зелёный чай, сакура, клубника, смесь 7 специй, саке, сладкий рис и фасоль. Комплект из 3 конфет в стильной подарочной упаковке продаётся за 13 долларов, а комплект из всех 8 вкусов – за 31 доллар.

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-02-02-14-00-17/

Длина пальцев может влиять на финансовый успех

У людей, склонных к финансовому успеху, навыки получения прибыли могут быть заложены еще в утробе матери. Российские ученые из Высшей школы экономики нашли доказательства того, что люди с более короткими указательными пальцами и более длинными безымянными пальцами имели гораздо больше шансов на достижение финансового успеха. Это соотношение отражает уровень перинатального воздействия тестостерона, которому человек подвергается в утробе матери. Отмечается, что данный вывод был справедлив для мужчин, тогда как для женщин было верно противоположное – чем меньше было соотношение между двумя пальцами (то есть, чем меньше воздействие тестостерона), тем больше женщины зарабатывали.

В исследовании были задействованы 2000 человек в возрасте от 25 до 60 лет. Участникам было предложено разместить свои руки на плоской поверхности ладонями вверх и выпрямить пальцы. С помощью электронного измерителя ученые оценили длину указательного и безымянного пальцев на обеих руках – от центра складки между пальцами до самого кончика пальцев. Испытуемым также задали ряд вопросов, касающихся доходов и заработной платы. Результаты показали отрицательную корреляцию между доходом и соотношением длины пальцев у женщин. Другими словами, чем выше была зарплата, тем ниже был данный коэффициент. Для мужчин все было наоборот – представители сильного пола с большим заработком имели большую разницу между длиной пальцев.

Источник: http://healthvesti.com/research/201777189/dlina-palcev-mozhet-vliyat-na-finansovyj-uspex.html

Вопрос на сегодня:

Какая начинка в пирогах напоминает вам о детстве?

А теперь очередь подборочки.

Творения Ричарда Стейнторпа. Он создает проволочные скульптуры. Главное, чтобы мастер был, идея, а для реализации материал всегда найдется.



































Нашла тут.

Сегодня нашла мощнейший ролик датского телевидения.

Возможно, лучшее высказывание на тему различий между людьми. (титры на русском):

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Легкой недели!