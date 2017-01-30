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Утро с АСТВ
ПроволочноТворческое доброутреннее с конкурсом)

ПроволочноТворческое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новой неделей!

Сегодня Международный день бармена

 

А вот и новости:

Выпущен шоколад с традиционными для кимоно узорами

Перед Днём всех влюбленных в Японии начинается ежегодный шоколадный ажиотаж, ведь шоколад – это самый популярный подарок и женщинам, и мужчинам. В этом году шоколадный сюрприз ждет не только любителей сладкого, но и ценителей традиционного японского искусства. Кондитерская «Chocolat de Kissho» совместно с компанией по производству кимоно «Yoshikawa Sensho» выпустили комплект шоколадных конфет, расписанных традиционными для кимоно узорами. Начинка этих маленьких произведений искусства тоже традиционна для Японии: мисо, зелёный чай, сакура, клубника, смесь 7 специй, саке, сладкий рис и фасоль. Комплект из 3 конфет в стильной подарочной упаковке продаётся за 13 долларов, а комплект из всех 8 вкусов – за 31 доллар. 

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-02-02-14-00-17/

Длина пальцев может влиять на финансовый успех

У людей, склонных к финансовому успеху, навыки получения прибыли могут быть заложены еще в утробе матери. Российские ученые из Высшей школы экономики нашли доказательства того, что люди с более короткими указательными пальцами и более длинными безымянными пальцами имели гораздо больше шансов на достижение финансового успеха. Это соотношение отражает уровень перинатального воздействия тестостерона, которому человек подвергается в утробе матери. Отмечается, что данный вывод был справедлив для мужчин, тогда как для женщин было верно противоположное – чем меньше было соотношение между двумя пальцами (то есть, чем меньше воздействие тестостерона), тем больше женщины зарабатывали.

В исследовании были задействованы 2000 человек в возрасте от 25 до 60 лет. Участникам было предложено разместить свои руки на плоской поверхности ладонями вверх и выпрямить пальцы. С помощью электронного измерителя ученые оценили длину указательного и безымянного пальцев на обеих руках – от центра складки между пальцами до самого кончика пальцев. Испытуемым также задали ряд вопросов, касающихся доходов и заработной платы. Результаты показали отрицательную корреляцию между доходом и соотношением длины пальцев у женщин. Другими словами, чем выше была зарплата, тем ниже был данный коэффициент. Для мужчин все было наоборот – представители сильного пола с большим заработком имели большую разницу между длиной пальцев.

Источник: http://healthvesti.com/research/201777189/dlina-palcev-mozhet-vliyat-na-finansovyj-uspex.html

 

Вопрос на сегодня:

Какая начинка в пирогах напоминает вам о детстве?

 

А теперь очередь подборочки. 

Творения Ричарда Стейнторпа. Он создает проволочные скульптуры. Главное, чтобы мастер был, идея, а для реализации материал всегда найдется.

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Нашла тут.

 

Сегодня нашла мощнейший ролик датского телевидения.
Возможно, лучшее высказывание на тему различий между людьми. (титры на русском):

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:50 +7
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:12
Доброе утро!
Начинка в пирогах рыбная!
Название: - "Хвостики в ряд и ушки в ряд!
Пьёт молоко отряд котят"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:11
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:22 Отредактированно сегодня, в 07:25
Доброе утро! Барменов с праздником!
Японцы постоянно добавляют в традиции что-то новое. И хорошо, когда уместное, вроде вот таких шоколадок)))
В детстве мама часто жарила пирожки с капустой и яйцами, а бабушка делала шикарный пирог с лососем и рисом и разные сдобные плюшки с вареньем, ягодами и маком. Так что вкусов детства у меня много

Скульптуры впечатлили, особенно падающие люди...
Видео отличное. Очень проникновенно.
Подпись: Мура, что-то мне кажется, что третий слева - не мой!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:12
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+4
Натали)))
Написано сегодня, в 07:26
Доброго начала недели

Начинка пирога из детства это повидло
До сих пор пироги, булочки с повидлом не люблю

Я не уверена что длина пальцев влияет на финансовые успехи
Пока ты не начнёшь пахать в силу трёх лошадей, ни какие пальцы тебя финансово не облагородят.
Учёные бы лучше лекарство от рака создавали, а не пальцы мерили.
Подпись: Шестеро по чашкам

Всем удачи и здоровья!!!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:12
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+4
Натали)))
Написано сегодня, в 10:23
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+1
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 10:49
Натали))), та же ерунда с повидлом
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0
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sasch Online
Написано сегодня, в 08:06 Отредактированно сегодня, в 08:07
Да уж... Привет просвещённой эйуропе!


Нормальные люди... да ну!?
Европа поняла, что ей приходит .... эта самая...
Поняли, что от понаехавших им будет полная и глубокая "часть рифмы от слова Европа", и пытается в кучку собрать остатки жителей, проникновенно и с придыханием рассказывая -"Ты и я одной крови"
Ну, телевидение это умеет - проникновенно и с придыханием, методы манипуляции давно отработаны, слезу вышибает и хочется любить весь мир.
Довольно таки мерзкое двоякое ощущение. Хочется распахнуть душу, но понимаешь, что реально тебя опять дурят, тобой манипулируют и в очередной раз хотят поиметь.
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:13
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+5
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:17
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+5
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 09:48
sasch, к ним приходит, а от нас и не уходила. Откормилась на нефтедолларах ))
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+5
Еще 1 комментарий
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 08:43
"Российские ученые из Высшей школы экономики нашли доказательства того, что люди с более короткими указательными пальцами и более длинными безымянными пальцами имели гораздо больше шансов на достижение финансового успеха" Вон оно как. Безымянный палец надо было увеличивать, а не кое-что другое.... Жизнь боль ??
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:20
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+5
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 09:30
Татьяна Сергеева, Спасибо, Татьяна, и Вам!))
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+4
Ptijka1
Написано сегодня, в 09:16
Доброе утро.Всегда порожает в людях ,тяга к творчеству.Из чего только они не делают свои шедевры.Из обычных материалов делают,что то красивое,то что радует глаз.
Начинка из детства, это вареники с голубикой и клубникой.
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:32
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+2
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:19 Отредактированно сегодня, в 09:20
Всем привет! За долгую жизнь не надоели мамины пирожки с брусникой
Почему-то для меня это связано с Сахалином.
Подпись к картинке: Вась , а ты кого больше хотел мальчиков или девочек?
Вообще-то, я тебя хотел...
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:33
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+2
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 10:51
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0
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чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:30
Привет!. Сегодня день витаминных напитков!)))
Что-то твой вопрос, меня в ступор ввёл немного. У меня это будут не пироги, а чебуреки с рыбой, я не люблю их почему-то, рыбную начинку- выковыриваю, а тесто съедаю., так же и с пельменями, если там начинка с рыбы- я её уберу, а тесто съем))) .А ты Т.М.!?)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:34
чeLOVEк NaStRoEniE, рыбный пирог с капустой) Или просто рыбный.
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+2
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