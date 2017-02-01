ВпередиГлазастое доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, друзья!

Сегодня День российской науки

И День военного топографа в России

А теперь новости:

Ученые: рыба делает из детей гениев

Специалисты пришли к выводу, что употребление в пищу рыбы очень важно в плане роста умственной активности у детей. Сотрудники Университета Северной Каролины рассказали, в чем кроется секрет подобного рациона.

Известно, что мясо рыбы содержит в себе в большом количестве фосфор, который крайне полезен для мозга. Кроме того, раба содержит Омега-3 жирные кислоты, влияющие на правильное развитие нервной системы. Также этот продукт отличается наличием легкоусвояемого белка, помогающего образованию новых клеток. Кроме того, в рыбе содержатся витамины А и Д, которые блокируют возникновение рахита и оздоровляют костную систему у детей.

Ученые советуют кормить детей рыбой по два раза в неделю.

Источник: https://rueconomics.ru/224986-uchenye-ryba-delaet-iz-detei-geniev

В Красноярске пройдёт турнир по международной игре “Камень, ножницы, бумага”

1 февраля в Красноярске пройдёт турнир по международной игре “Камень, ножницы, бумага”. Это игра на руках была изобретена в Китае и сегодня известная во многих странах мира. Игра часто используется как методика жеребьёвки и служит инструментом разрешения споров. Турнир по этой простой, но очень азартной игре проходит в Красноярске не первый раз и уже успел набрать популярность среди молодых людей города.

Для того чтобы принять участие в турнире, необходимо прибыть на место его проведения и пройти регистрацию. После регистрации всех участников пройдут групповые отборочные состязания, за которыми последуют финальные парные соревнования. Победителей турнира определяет главный судья. Также на усмотрение жюри могут быть присуждены вторые и третьи места и специальные призы.

Мероприятие является открытым, бесплатным и проводится среди молодёжи города в возрасте от 14 до 30 лет.

Источник: http://www.gornovosti.ru/glavnoe/v-krasnoyarske-proydet-turnir-po-mezhdunarodnoy-igre-kamen-nozhnitsy-bumaga89908.htm

Вопрос на сегодня:

А какую рыбу вы любите больше всего? В каком виде? В каком блюде?

А теперь очередь подборочки

Гении фотошопа не сидят без дела. На этот раз они готовы представить миру «преображенных» зверей с атипичным расположением глаз. Стоит отметить, что бинокулярное зрение чаще встречается у хищников. Может, и голубь когда-нибудь станет опасным хищником…

Петух

Дельфин

Голубь

Акула

Коза

Кролик

Корова

Оранда

Панда

Малая панда

Фараонова собака

Дельфин

Черепаха

Пятнистый леопардовый эублефар

Жираф

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!