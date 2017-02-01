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Утро с АСТВ
ВпередиГлазастое доброутреннее с конкурсом)

ВпередиГлазастое доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, друзья!

Сегодня День российской науки

И День военного топографа в России

 

А теперь новости: 

Ученые: рыба делает из детей гениев

Специалисты пришли к выводу, что употребление в пищу рыбы очень важно в плане роста умственной активности у детей. Сотрудники Университета Северной Каролины рассказали, в чем кроется секрет подобного рациона.

Известно, что мясо рыбы содержит в себе в большом количестве фосфор, который крайне полезен для мозга. Кроме того, раба содержит Омега-3 жирные кислоты, влияющие на правильное развитие нервной системы. Также этот продукт отличается наличием легкоусвояемого белка, помогающего образованию новых клеток. Кроме того, в рыбе содержатся витамины А и Д, которые блокируют возникновение рахита и оздоровляют костную систему у детей.

Ученые советуют кормить детей рыбой по два раза в неделю.

Источник: https://rueconomics.ru/224986-uchenye-ryba-delaet-iz-detei-geniev

В Красноярске пройдёт турнир по международной игре “Камень, ножницы, бумага”

1 февраля в Красноярске пройдёт турнир по международной игре “Камень, ножницы, бумага”. Это игра на руках была изобретена в Китае и сегодня известная во многих странах мира. Игра часто используется как методика жеребьёвки и служит инструментом разрешения споров. Турнир по этой простой, но очень азартной игре проходит в Красноярске не первый раз и уже успел набрать популярность среди молодых людей города.

Для того чтобы принять участие в турнире, необходимо прибыть на место его проведения и пройти регистрацию. После регистрации всех участников пройдут групповые отборочные состязания, за которыми последуют финальные парные соревнования. Победителей турнира определяет главный судья. Также на усмотрение жюри могут быть присуждены вторые и третьи места и специальные призы.

Мероприятие является открытым, бесплатным и проводится среди молодёжи города в возрасте от 14 до 30 лет. 

Источник: http://www.gornovosti.ru/glavnoe/v-krasnoyarske-proydet-turnir-po-mezhdunarodnoy-igre-kamen-nozhnitsy-bumaga89908.htm

 

Вопрос на сегодня:

А какую рыбу вы любите больше всего? В каком виде? В каком блюде? 

 

А теперь очередь подборочки

Гении фотошопа не сидят без дела. На этот раз они готовы представить миру «преображенных» зверей с атипичным расположением глаз. Стоит отметить, что бинокулярное зрение чаще встречается у хищников. Может, и голубь когда-нибудь станет опасным хищником…

Петух

Дельфин

Голубь

Акула

Коза

Кролик

Корова

Оранда

Панда

Малая панда

Фараонова собака

Дельфин

Черепаха

Пятнистый леопардовый эублефар

Жираф

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:52 +13
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 07:05
Доброе утречко, друзья!!!
Глазюки у животных прикольные

А почему рыба только из детей гениев делает? А взрослым уже поздно?
Рыбу ем только белую, обожаю палтус, навагу, минтай и КОРЮШКУ

Подпись: 12 друзей Вейдера.
Всем удачи и здоровья!!!
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:46
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+7
Натали)))
Написано сегодня, в 08:52
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:14 Отредактированно сегодня, в 07:16
Доброе утро! С праздниками всех ученых и военных топографов!
Я вообще обожаю рыбу. Подумываю совсем перейти на нее. Ем практически любую, кроме сильно жирной
. Хотя и куриную ножку, и сочный кусочек хорошо протушенной говядинки съем с причмоком. Да и свининки, что греха таить... Но постепенно от последней отказываюсь совсем

Интересно отфотошопили зверюшек. Только они какие-то жутковатые стали, особенно акула с глазами в ноздрях

Подпись: Подозреваю, что босс в детстве пересмотрел "Звездных войн"...
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+14
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:47
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 10:23
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+1
sasch
Написано сегодня, в 07:51
- Рыба моя! Давай на будершафт!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:48
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+4
sasch
Написано сегодня, в 08:57
Татьяна Сергеева, КофА не помогает....спать хочу
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:05
sasch, и я хочу спааааать)
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+6
багз-банни
Написано сегодня, в 07:52
Доброго всем утречка!

Рыбу люблю разную.И приготовленную по всякому.
Животные-
!
Название:"Звезданулись и дартвейдились!"
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:49
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+6
багз-банни
Написано сегодня, в 09:12
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+1
Ogonek
Написано сегодня, в 07:57
Привет всем!!!!Я сегодня командировочная.Приехала в Южно-Сахалинск ...Буду набираться знаний по ГО и ЧС..Какую рыбу я люблю?Честно говоря я ее совсем не люблю..Я к ней равнодушна...Я люблю сам процесс ее попадания на стол-рыбалку.Что я периодически и делаю.Но от сушеной корюшки...да если еще к пивасику...никогда не отказываюсь.Вот Митя у меня-тот рыбоглот,рыболюб и рыбожор. Он любит рыбу любую.
К картинке....
Клуб анонимных алкоголиков "Их знали только в лицо"
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:49
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+4
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 09:06
Ogonek, с языка про клуб сняла
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+4
sasch
Написано сегодня, в 08:06
А вы пробовали борщ в котором вместо мяса - рыба.

Да-да, это уже было, два раза в неделю рыбный день. Вторник и четверг.
Слава богу, в компот рыбу не совали
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:50
sasch, неа. И как на вкус?
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+5
sasch
Написано сегодня, в 08:56
Татьяна Сергеева, Уха - со свеклой и капустой
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+5
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 09:07
sasch, я такой варю - язык проглотишь
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+6
Еще 6 комментариев
mitja
Написано сегодня, в 08:37 Отредактированно сегодня, в 08:38
Здрямки всем. Рыбу люблю....жареную,паренную,варёную,копчёную,в банках,солёную,тушёную,струганину....короче только чтоб была и я её съем,проглочу,перемолю....короче закину в свой бидончик.
к фото "...комсомольцы 21-го века"
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:50
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+4
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:40
Доброе утро!
Люблю всю рыбу в любом виде!
Название: - " - С меню ознакомились? - делаем заказы!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:51
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+3
mitja
Написано сегодня, в 08:42
прошлым летом.
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:50
mitja, класс!
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+5
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 09:17
Доброе утро, сосайтнички

С праздником всех научных работников,ученых,всяких умных дядек и тетек, ну и вояк.

Рыбу люблю,готовлю часто,во всяких видах:запекаю,солю,жарю,салаты-малаты,супы и даже борщ...короче,изгаляюсь как могу
пиво пью только ради того,чтобы рыбки легально напороться
.Дети тоже не брезгуют
не пивом - рыбой.Да и не зря мы живем на острове-рыбе

Подборка бббррр
животные стали похожи на каких-то не совсем умных экземпляров своего рода.

Картинка:Самая действенная диета - есть глазами

Хорошего вам дня и отличного настроения!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:02
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+3
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:15
Татьяна Сергеева, розы только на сегодня мои? Завтра надо будет передать по цепочке,как эстафетный...веник?
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:19
BenZziНовая_радуга, а может завтра я тебе другие цветуёчки подарю)
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+3
Еще 1 комментарий
Катерина90
Написано сегодня, в 09:22
Доброе утро! Мне нравится свежая корюшка, еще предпочитаю малосоленую нерку. А так я практически всеядная, мне нравится любая рыбка. Подборка прикольная, панда вроде не особо отличилась)) Название к картинке: "Дарт Вэйдеры" Всем хорошего дня и отличного настроения!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:03
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+2
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:39 Отредактированно сегодня, в 09:40
Доброе утро, Сахалин! У нас похолодало до -24°…но тем не менее си не помешало в воскресенье нам жарить шашлык в том числе из рыбы- осетрины ( я ее разделала на филе, фото прилагается). Я люблю больше всего судака...
Животные в результате фотошопа стали
странные
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+7
багз-банни
Написано сегодня, в 09:56
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+3
LyiraTula
Написано сегодня, в 10:01
багз-банни, имеется симпатия к осетру?)))
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:03
LyiraTula, ай-яй-яй. Она же краснокнижная
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+3
Еще 2 комментария
lvista
Написано сегодня, в 09:41
Доброе утречко! Ну и глазастики, жирафик всех милее...ми ми ми....рыбу ем, не всю, не всегда, но бывает и очень вкусно. Люблю только один вид рыбы - свежую.
Подпись - Когда твой прапорщик Дарт Вейдер
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:04
lvista,
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+2
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:49
lvista, название к картинке
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0
Online
Ptijka1 Online
Написано сегодня, в 09:47
Добрый день.Фотки животных здоровские!Посмеяться с утра как таблетка для хорошего настроения.Из рыбы нравится уек,сушёный и в жареном виде.
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:04
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+3
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