ВпередиГлазастое доброутреннее с конкурсом)
Доброе утро, друзья!
Сегодня День российской науки
И День военного топографа в России
А теперь новости:
Ученые: рыба делает из детей гениев
Специалисты пришли к выводу, что употребление в пищу рыбы очень важно в плане роста умственной активности у детей. Сотрудники Университета Северной Каролины рассказали, в чем кроется секрет подобного рациона.
Известно, что мясо рыбы содержит в себе в большом количестве фосфор, который крайне полезен для мозга. Кроме того, раба содержит Омега-3 жирные кислоты, влияющие на правильное развитие нервной системы. Также этот продукт отличается наличием легкоусвояемого белка, помогающего образованию новых клеток. Кроме того, в рыбе содержатся витамины А и Д, которые блокируют возникновение рахита и оздоровляют костную систему у детей.
Ученые советуют кормить детей рыбой по два раза в неделю.
Источник: https://rueconomics.ru/224986-uchenye-ryba-delaet-iz-detei-geniev
В Красноярске пройдёт турнир по международной игре “Камень, ножницы, бумага”
1 февраля в Красноярске пройдёт турнир по международной игре “Камень, ножницы, бумага”. Это игра на руках была изобретена в Китае и сегодня известная во многих странах мира. Игра часто используется как методика жеребьёвки и служит инструментом разрешения споров. Турнир по этой простой, но очень азартной игре проходит в Красноярске не первый раз и уже успел набрать популярность среди молодых людей города.
Для того чтобы принять участие в турнире, необходимо прибыть на место его проведения и пройти регистрацию. После регистрации всех участников пройдут групповые отборочные состязания, за которыми последуют финальные парные соревнования. Победителей турнира определяет главный судья. Также на усмотрение жюри могут быть присуждены вторые и третьи места и специальные призы.
Мероприятие является открытым, бесплатным и проводится среди молодёжи города в возрасте от 14 до 30 лет.
Источник: http://www.gornovosti.ru/glavnoe/v-krasnoyarske-proydet-turnir-po-mezhdunarodnoy-igre-kamen-nozhnitsy-bumaga89908.htm
Вопрос на сегодня:
А какую рыбу вы любите больше всего? В каком виде? В каком блюде?
А теперь очередь подборочки
Гении фотошопа не сидят без дела. На этот раз они готовы представить миру «преображенных» зверей с атипичным расположением глаз. Стоит отметить, что бинокулярное зрение чаще встречается у хищников. Может, и голубь когда-нибудь станет опасным хищником…
Петух
Дельфин
Голубь
Акула
Коза
Кролик
Корова
Оранда
Панда
Малая панда
Фараонова собака
Дельфин
Черепаха
Пятнистый леопардовый эублефар
Жираф
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Глазюки у животных прикольные
А почему рыба только из детей гениев делает? А взрослым уже поздно?
Рыбу ем только белую, обожаю палтус, навагу, минтай и КОРЮШКУ
Подпись: 12 друзей Вейдера.
Всем удачи и здоровья!!!
Я вообще обожаю рыбу. Подумываю совсем перейти на нее. Ем практически любую, кроме сильно жирной
Интересно отфотошопили зверюшек. Только они какие-то жутковатые стали, особенно акула с глазами в ноздрях
Подпись: Подозреваю, что босс в детстве пересмотрел "Звездных войн"...
Рыбу люблю разную.И приготовленную по всякому.
Животные-
Название:"Звезданулись и дартвейдились!"
К картинке....
Клуб анонимных алкоголиков "Их знали только в лицо"
Да-да, это уже было, два раза в неделю рыбный день. Вторник и четверг.
Слава богу, в компот рыбу не совали
к фото "...комсомольцы 21-го века"
Люблю всю рыбу в любом виде!
Название: - " - С меню ознакомились? - делаем заказы!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
С праздником всех научных работников,ученых,всяких умных дядек и тетек, ну и вояк.
Рыбу люблю,готовлю часто,во всяких видах:запекаю,солю,жарю,салаты-малаты,супы и даже борщ...короче,изгаляюсь как могу
Подборка бббррр
Картинка:Самая действенная диета - есть глазами
Хорошего вам дня и отличного настроения!
Животные в результате фотошопа стали
Подпись - Когда твой прапорщик Дарт Вейдер