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ЦарскоУгощательное доброутреннее с конкурсом)

ЦарскоУгощательное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, друзья!

Сегодня Международный день зубного врача

А еще День театрального кассира

 

А теперь новости

Ученые: наблюдать за птицами полезно для здоровья

Раскрыта тайна городских любителей покормить голубей, и это не просто забота о бездомных пернатых. Ученые выяснили, что люди, живущие в «зеленых» районах с большими насаждениями кустарников и деревьев, где обитают птицы, реже страдают от депрессий, стресса и тревожных состояний.

В исследовании, которое проводили специалисты кафедры орнитологии Эксетерского университета и Университета штата Квинсленд в Австралии, участвовали 270 человек всех возрастов из разных этических групп и с разными доходами.

Помимо благотворного влияния птиц на психику человека ученые обнаружили, что люди, имеющие привычку совершать короткие прогулки по паркам, реже сообщали о тревоге или депрессии, передает EurekAlert!.

После анализа данных о количестве «утренних» и «дневных» птиц в трех районах — Милтон-Кейнс, Бедфорде и Лутоне — ученые выяснили, что реже всего сообщения о тревогах и депрессиях поступали от людей, которые наблюдали за пернатыми во второй половине дня.

При этом неважно, за какими именно птицами наблюдали добровольцы: в исследование включили распространенные виды — дроздов, малиновок, лазоревок, даже ворон и голубей.

Сопоставление полученных данных показало: чем больше птиц видят участники каждый день из окна, возле дома, в сквере или в парке, тем лучше их психическое состояние, тем ниже у них уровень депрессии, тревожности и стресса.

Научный сотрудник в Университете Эксетера доктор Даниэль Кокс отметил: «Это исследование демонстрирует, какую большую роль играет живая природа в нашем психическом благосостоянии. Птицы, летающие вокруг дома, деревья, кусты — все это делает города более подходящим местом для жизни».

Источник: http://www.telegraf.lv/news/uchenye-nablyudaty-za-pticami-polezno-dlya-zdorovyya

Ложка в форме пальца делает сладости вкуснее

Компания британских дизайнеров «Michel / Fabian», изучая воздействие формы столовых приборов на вкус, изобрела новый прибор под названием «Goûte», который усиливает вкус десертов. Изобретатели предлагают называть его ложкой, хотя он больше похож на человеческий палец. Доктор Андреас Фабиан, один из изобретателей прибора, рассказал, что такая форма ложки элегантно обманывает органы чувств, заставляя мозг думать, что человек действительно ест пальцем. При таком способе джемы, кремы, мёд и прочие десерты действительно становятся вкуснее. Ложка-палец выпускается в двух вариантах: стеклянная за 36 долларов и деревянная за 24 доллара. 

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-03-02-16-00-50/

 

Вопрос на сегодня: 

А есть блюдо, без которого вы не представляете праздничный стол?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня Царское угощениеменю скоронации Николая II.

14 мая 1896 года в Успенском соборе состоялась последняя коронация императора в Российской империи — венчался на царство Николай II. На коронационный банкет в Москву пригласили 7000 гостей. Перед каждым приглашенным лежал свиток, перевязанный шелковой тесьмой, а в нем находилось выписанное вязью меню. Мы собрали меню с коронационного обеда и следующих торжественных приемов, сделанные по заказу знаменитых художников и больше похожие на картины.

Царское угощение: меню с коронации Николая II

 

Царское угощение: меню с коронации Николая IIВот как описывает меню генерал Владимир Федорович Джунковский, бывший в то время адъютантом князя Сергея Александровича:

«Надо сказать о меню обеда, лежавшем перед каждым прибором. Меню исполнено по рисунку профессора В.М. Васнецова и представляет пергаментный свиток около 1/2 аршина длиною. В титуле славянской вязью вершкового размера изображена надпись: “Священное коронование на царство государя императора Николая Александровича и государыни императрицы Александры Федоровны”; под этой надписью — огромные вензеля их императорских величеств, увенчанные императорскими коронами.
Вензеля упираются в бордюр древнерусского узора, в который включена художественно написанная сцена: “Венчание Михаила Федоровича на царство”. Картина написана по оригиналу, хранящемуся в Оружейной палате; на заднем плане картины высятся главы Успенского собора. Под этой картиной, в орнаментах, — три двуглавых орла различных эпох прежнего времени, отпечатанные разными красками на разных фонах. В треугольнике, который образуется этими орлами и украшающими их заставками, напечатано древнерусским рукописным шрифтом самое меню, текст которого приблизительно расположен в таком порядке:

Суп: рассольник, борщок;
пирожки;
стерляди паровые;
барашек;
заливное из фазанов;
жаркое;
каплуны;
салат; спаржа;
сладкое: фрукты в вине, мороженое.

Под текстом меню — древнерусские заставки и, между прочим, фигура гусляра, и в этих заставках помещен славянскою вязью (заглавные буквы отпечатаны киноварью) следующий текст:

Слава Богу на небе
Слава! Государю нашему на сей земле

Слава! Его верным слугам
Слава! Именитым гостям Его
Слава! Чтобы правда была
На Руси краше солнца светла
Слава.

Текст “Славы” покоится на художественно исполненной картине, представляющей древнерусский обряд поднесения хлеба-соли боярами и народом царю. Хлеб-соль на блюде, покрытом полотенцем, с изображением государственного герба. Под рисунком, как бы поясняя его, напечатано подражание “Славы” в таком изложении:

А эту песню мы хлебу поем
Хлебу поем, хлебу честь
Воздаем. Слава. Старым людям
На угощение, добрым людям
На услышание, Слава
Слава во веки
Веков
Слава.

Текст этот включен в виньетку, на которой изображены две Жар-птицы из древнерусских заставок. В конце меню древнерусской рукописью изображено: 1896 года месяца 14-го мая. Меню в целом представляет художественную картину, в которой со всем блеском и яркостью вылилось огромное дарование и глубокое понимание русской старины В.М. Васнецовым».

После обеда 14 мая прошла череда других приемов.

Меню обеда в Александровском зале сословиям и другим представителям 19 мая 1896 года

Царское угощение: меню с коронации Николая II

Суп из черепахи. Пирожки. Рыба Соль. Раковый соус. Филе говядины с кореньями. Холодное из рябчиков и гусиной печенки. Жаркое: индейка и молодые цыплята. Салат. Цветная капуста и стручки. Горячий ананас с фруктами. Мороженое. Десерт.

Меню ужина на балу у московского генерал-губернатора 20 мая 1896 года, на торжествах коронации

Царское угощение: меню с коронации Николая II

Навар из рябчиков. Разные пирожки. Стерлядь по-итальянски. Жаркое из пулярки и дичь. Салат по-швейцарски. Мороженое с подливкой из малины.

Меню обеда 15 мая 1896 года

Царское угощение: меню с коронации Николая II

Суп из раков. Пирожки. Финляндская форель натуральная. Телятина с кореньями. Холодное заливное из куропаток. Жаркое: пулярки и маленькие цыплята. Салат. Артишоки с горошком. Горячее сладкое. Мороженое. Десерт.

Меню ужина 23 мая 1896 года

Царское угощение: меню с коронации Николая II

Бульон лукулловский. Пирожки разные. Холодное из рябчиков по-суворовски. Жаркое: крупные цыплята на вертеле. Салат. Цельная спаржа. Мороженое. Десерт.

Меню обеда Дипломатического корпуса в Георгиевском зале 25 мая 1896 года

Царское угощение: меню с коронации Николая II

Прозрачный суп из черепах. Крем из огурцов. Раки. Донская стерлядь в шампанском. Седло барашка с ранними овощами. Цыплята фаршированные с трюфелями. Суфле из фуа-гра. Пунш. Фазаны. Салат. Горох в английском стиле. Восточные ананасы. Клубника. Десерт.

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Легкого вам дня и прекрасного настроения!

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 06:53 +15
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Комментарии
Натали)))
Написано вчера, в 07:16
Доброго всем понедельничка!
Всех с праздниками сегодняшними!

Блюдо без которого мой стол - не стол, наверное, Оливье с креветкой

Что не говори, а любили раньше откушать

Подпись: Тренировочный день воина уже не тот

Отличного настроения!!!
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+14
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 07:30 Отредактированно вчера, в 07:51
Доброго всем утра! С праздником дантистов и театральных кассиров!
Воооот, теперь я в курсе, почему наш драгоценный Григорий Николаевич такой бодрый и крепкий и настолько полон сил!
А секрет-то в наблюдении за птичками! Я сейчас нахожусь почти постоянно в лесу, меня в палате уже посетили синичка и дятел с красным беретиком и красной же попкой. Так что я быстро пойду на поправку.

На столе у меня обычно всегда бывает сельдь под шубой. Но в последнее время я ее заменяю другим салатом - из сельдерея с курицей и грибами. Очень вкусный и более диетический...
Насчет десерта пальцем - надуманно, считаю. Хотя...
Танечка, спасибо, хоть фотографий блюд не выложила, а только меню. Я тут уже обслюнявилась вся

Подпись: Как пойдут богатыри русские да войной на игры заморские, да и пройдут все Варкрафты и Ворлдтанксы... и опять на печь на 33 года.
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+15
mitja
Написано вчера, в 08:10
Здрямки всем. Обеды и питание царей впечатляет....Меню шикарное,слов нет.
А к праздничному столу меня наверно не удивишь в русской кухне,разве только вот меню царей....вот там бы я разошёлся.
к фото "...навигация русского витязя"
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+10
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 08:43
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+7
lvista
Написано вчера, в 08:45
Доброе утро! Ложка в виде пальца...а вилки в виде щепоти нет? Скоро будет, видно! Блюда, без которого мой стол не стол - нет такого блюда. Обожаю пробовать разное, муж балует всякими изысками и мне хочется его удивить.
А вы заметили, что сами меню уже произведение искусства? До чего красивые!
Картиночка - когда и один в поле воин!
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+10
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 09:35
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+4
Black65
Написано вчера, в 08:46 Отредактированно вчера, в 08:49
К картинке: Девушка говорит, что мне пора повзрослеть. А я ей ничего не отвечаю. Трудно отвечать, когда у тебя восемь мармеладных мишек во рту.
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+12
lvista
Написано вчера, в 08:47
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+4
Елена Кириченко
Написано вчера, в 09:04
Ответить
+5
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 09:35
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+6
Еще 3 комментария
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 09:00
Доброе утро! С понедельничком вас друзья.

Мой праздничный стол не представляю без жареной курочки. Чтобы она была вся такая золотистая... чтобы ароматная, и с такой хрустящей корочкой... и чтобы с чесночком... мммм вкуснятина!

Картинка:
Коль едешь ты на поле брани,
Как-будто славный воин встарь,
Не позабудь в рассветной рани
Ненормативных фраз словарь...
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Ответить
+11
lvista
Написано вчера, в 09:20
Василиса_Я ^.^, Танюша
зависли! Классные ролики! Спасибо что показала!
Ответить
+3
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 13:05
lvista, это так сказать в преддверии
Ответить
+2
Еще 1 комментарий
Елена Кириченко
Написано вчера, в 09:12
Доброе утро, страна!
Понедельник - не понедельник, а четверг какой то
.
Селедка в шубе всегда стоит на моем праздничном столе. Ну как стоит... 10 минут и нет
. С остальным стараюсь разнообразить, приедается ведь одно и то же всегда.)
на 7 тыщ человек можно было бы и побольше меню. Всего то 9 позиций
мне кажется я больше пунктов готовлю на наши праздники
.
Ну а вообще хотелось бы попробовать тогдашние блюда.
Картинка- налево пошел - без коня остался...
Всем хорошего понедельника-четверга (завтрапятницы).
Ответить
+11
Катерина90
Написано вчера, в 09:23
Доброе утро! А мне не только нравится наблюдать за птицами, но и слушать их пение, очень успокаивает. Мое любимое блюдо основное, курочка с золотистой корочкой и картошечка, а салаты в основном все нравятся. " Допился до рыцарей!"
Всем хорошего дня!
Ответить
+7
Катерина90
Написано вчера, в 09:33
Ответить
+4
Сергей Сергеевич М
Написано вчера, в 09:50
Жду жду, угощений нет
Ответить
+2
Сергей Сергеевич М
Написано вчера, в 10:30
Ответить
+1
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 10:07
Привет!
Сегодня ещё: всероссийский день гурмана, и всемирный день борьбы с глаукомой.
О покушать я люблю))) Картошка и курочка -всегда должна быть у нас на столе!!!))))
А ты Т.М.?))
Ответить
+7
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 17:08
чeLOVEк NaStRoEniE, а я чамчижар люблю и готовлю часто и в будни, и в праздники
Ответить
+1
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 10:47
Дорогие райские птички сада души моей, считаю, что даже праздник себе любимым не обойдется без Ваших умелых хлопот...
И... пока не началось, остановитесь и примите мои поздравления с Весной, Красотой,Теплом и Любовью (принципиально не в день Клары и Розы)
Пусть у Вас всё сбудется, как Вы хотите. А если сбудется по-другому, то неожиданно и фантастически прекраснее!
Ответить
+7
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 11:58
Григорий Смекалов, спасибо, добрый человек!
Ответить
+5
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 10:51
Ведь каждая из Вас -милая, симпатичная, красивая, хорошенькая, обаятельная, очаровательная, привлекательная, прелестная, чудесная, прекрасная, неотразимая, элегантная, утонченная, изящная, яркая, эффектная, шикарная, безупречная, совершенная, идеальная, бесподобная, сногсшибательная, несравненная, непревзойденная, замечательная, удивительная, поразительная, изумительная, восхитительная, исключительная, неповторимая, единственная, бесценная, обворожительная, соблазнительная, сладкая, свежая, обольстительная, ослепительная, великолепная, неземная, возвышенная, эфирная, весёлая, жизнерадостная, бодрая, рассудительная, эрудированная, воспитанная, верная, преданная, открытая, понимающая, искренняя, добрая, мягкая, нежная, ласковая, заботливая, сентиментальная, романтичная, чувственная, темпераментная, грациозная, волшебная, сказочная, божественная, непостижимая, невероятная, загадочная, таинственная, интересная, пленительная, незабываемая, не похожая на других, не такая, как все, самая лучшая, лучше всех, превосходная,
Ответить
+5
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 13:17
Григорий Смекалов, обожаю этот момент!
Ответить
+3
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 13:22
Василиса_Я ^.^, когда всё в....найдется таки мужчина, который спасет
Ответить
+3
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 13:33
Ответить
+2
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 10:53
Хмельная, цветущая, к поцелуям зовущая, ангельски-прекрасная, но огнеопасная — взоры нежно-страстные, речи сладострастные, улыбка лучезарная, — в общем, сексуальная, стильная, шикарная, очень популярная, аристократичная, чертовски артистичная, элегантная, блестящая, приятная, неподражаемая, милая, фантазерка неутомимая, гибкая и стройная, всех даров достойная, дерзкая, забавная, заводная, славная, бесподобно танцующая, огненная, флиртующая, невероятно общительная, скромная, ослепительная, азартная, влюбленная, заманчивая, знойная, задиристо-лукавая, с колдовскими чарами, благополучная, ранимая, ласковая, дивная, пьянящая, сердечная, медовая, беспечная, неизученная, звездная, созвучная и гордая, талантливая, оглушительная, романтичная, соблазнительная, суеверная, притягательная, сногсшибательная, блистательная, бурная, веселая, бесконечно новая, гениальная, взрывная, искрометно-чумовая, жаркая, желанная, чудная, долгожданная, от других отличная, к похвалам привычная, самозабвенно-трудолюбивая и честолюбивая, профессиональная, вольная, эффектная, прикольная, искренняя, классная, честная, потрясная, безупречная, тактичная, неземная, симпатичная, сообразительная, дружная, всем нам очень нужная, бойкая, любезная, вовсе не помпезная, аппетитно-вкусная, а в любви — искусная,
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+5
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 10:57
божественная, изумительная, просто восхитительная, фантастичная, сверкающая, всех на свете покоряющая, ошеломительно-обалденная, необыкновенная, первоклассная, модная, светская и благородная, непосредственная, смешливая, видная, красивая, великая, благословенная, обаятельная, незабвенная, вездесущая, магическая, колоссально магнетическая, любознательно-пытливая, душевная, игривая, кокетливо-задорная и совсем не вздорная, фаворитка именитая, сердцеедка знаменитая, сладкая, певучая, вдохновенная, кипучая, деловая, энергичная, юморная, фееричная, творчески увлеченная, с фигуркою точёною, сказочная, живительная, амазонка пленительная, оптимистка неунывающая, радость излучающая, раны исцеляющая и в любовь играющая, обожаемая, чарующая, против фальши бунтующая, впечатляющая, волнующая, за любовь голосующая, требовательная, сияющая, к звездам увлекающая, чудесная и смелая, бывалая, умелая, карнавальная, ритмичная, праздничная, пластичная, солнечная, стремительная, трепетная, решительная, гармонично-ладная, убийственно-отпадная, упоительная, неподкупная, порою неприступная, пылкая, насмешливая, упрямая, вежливая, жизнерадостная, бодрая, открытая и добрая, отзывчивая, жгучая, пламенная, шипучая, чувственная,
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+5
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 10:59
удивительная, умопомрачительная, лаской согревающая, часто согрешающая, но все же непорочная, красавица восточная, отважная, рисковая и к подвигам готовая, сладкоголосая, дурманящая, прямо в сердце ранящая, выносливая, эмоциональная, порою экстремальная, яркая, внимательная, роковая, привлекательная, своевольная, шикующая, души наши врачующая, воздушная, мудрая, отрезвляющая, чуткая, бесценная, чистая, роскошная, лучистая, конфетно-мармеладная, ванильно-шоколадная, способная, холеная, природой одаренная, удачливая, дипломатичная, радушная, мелодичная, великолепная, уверенная, на прочность временем проверенная, необычайная, остроумная, представительная, умная, загадочная, мятежная, живописная,
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+4
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 11:02 Отредактированно вчера, в 11:09
Милая, симпатичная, красивая, хорошенькая, обаятельная, очаровательная, привлекательная, прелестная, чудесная, прекрасная, неотразимая, элегантная, утонченная, изящная, яркая, эффектная, шикарная, безупречная, совершенная, идеальная, бесподобная, сногсшибательная, несравненная, непревзойденная, замечательная, удивительная, поразительная, изумительная, восхитительная, исключительная, неповторимая, единственная, бесценная, обворожительная, соблазнительная, сладкая, обольстительная, ослепительная, великолепная, неземная, возвышенная, эфирная, весёлая, жизнерадостная, бодрая, рассудительная, эрудированная, воспитанная, верная, преданная, открытая, понимающая, искренняя, добрая, мягкая, нежная, ласковая, заботливая, сентиментальная, романтичная, чувственная, темпераментная, грациозная, волшебная, сказочная, божественная, непостижимая, невероятная, загадочная, таинственная, интересная, пленительная, незабываемая, не похожая на других.
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+5
lvista
Написано вчера, в 11:33
Григорий Смекалов, мама родная...как богат и прекрасен русский язык...
Ответить
+4
KsuKsu
Написано вчера, в 11:43
Григорий Смекалов, комплименты в трех томах
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 11:59
Григорий Смекалов, с ума сойти
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+6
Еще 8 комментариев
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 12:54 Отредактированно вчера, в 12:55
Добрый день!
Всегда готовлю свой фирменный торик !
Название: - "Вперёд в ПРОШЛОЕ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ.ЦЕЛУЮ. Света!
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 17:11
Рыжова Светлана, с победой дня! Танцы ниже)
Ответить
+1
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 19:35
Ответить
0
Еще 2 комментария
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 15:14 Отредактированно вчера, в 15:16
Добрый день. Только добралась до доброутреннего. Не смогла пройти мимо! )) Подборка просто суппер! По второму фото из подборки уже хотела возмутиться, когда прочитала восхваления,)) думаю....,где же ты там меню увидела
.
Интересные и необычные для нашего времени блюда, некоторые из них я бы попробывала. Очень понравилось оформление меню, прям сразу чувствуется русский дух.
Свой праздничный стол я не представляю без запеченой курицы.
Ответить
+4
VLадимир
Написано вчера, в 16:06
Всем трям!!!
Как то вот так.
Ответить
+4
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 16:31
VLадимир, а на вопрос дня ответишь?
Ответить
+5
VLадимир
Написано вчера, в 16:55
Татьяна Сергеева, да легко, без венигрета. Потому что моя милая,родная,любимая и т.д. и т.п. любит это блюдо и готова есть его по несколько раз в сутки. А ради её прихоти и спокойствия в семье,я готов его готовить несколько раз в месяц,даже без праздников.
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+4
VLадимир
Написано вчера, в 16:57 Отредактированно вчера, в 16:59
Татьяна Сергеева, спасибо,это тебе.
Ответить
+4
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 17:11
Победитель дня сегодня Рыжова Светлана! Поздравляем! Танцуют все!
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+4
LyiraTula
Написано вчера, в 17:17
Доброе утро, Сахалин!
Свой стол не представляю без картошки и свежих овощей, все остальное варьируется, но всегда на горячее есть блюдо из говядины и какой-нибудь рыбы
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+2
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