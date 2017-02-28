ЦарскоУгощательное доброутреннее с конкурсом)

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Ученые: наблюдать за птицами полезно для здоровья

Раскрыта тайна городских любителей покормить голубей, и это не просто забота о бездомных пернатых. Ученые выяснили, что люди, живущие в «зеленых» районах с большими насаждениями кустарников и деревьев, где обитают птицы, реже страдают от депрессий, стресса и тревожных состояний.

В исследовании, которое проводили специалисты кафедры орнитологии Эксетерского университета и Университета штата Квинсленд в Австралии, участвовали 270 человек всех возрастов из разных этических групп и с разными доходами.

Помимо благотворного влияния птиц на психику человека ученые обнаружили, что люди, имеющие привычку совершать короткие прогулки по паркам, реже сообщали о тревоге или депрессии, передает EurekAlert!.

После анализа данных о количестве «утренних» и «дневных» птиц в трех районах — Милтон-Кейнс, Бедфорде и Лутоне — ученые выяснили, что реже всего сообщения о тревогах и депрессиях поступали от людей, которые наблюдали за пернатыми во второй половине дня.

При этом неважно, за какими именно птицами наблюдали добровольцы: в исследование включили распространенные виды — дроздов, малиновок, лазоревок, даже ворон и голубей.

Сопоставление полученных данных показало: чем больше птиц видят участники каждый день из окна, возле дома, в сквере или в парке, тем лучше их психическое состояние, тем ниже у них уровень депрессии, тревожности и стресса.

Научный сотрудник в Университете Эксетера доктор Даниэль Кокс отметил: «Это исследование демонстрирует, какую большую роль играет живая природа в нашем психическом благосостоянии. Птицы, летающие вокруг дома, деревья, кусты — все это делает города более подходящим местом для жизни».

Источник: http://www.telegraf.lv/news/uchenye-nablyudaty-za-pticami-polezno-dlya-zdorovyya

Ложка в форме пальца делает сладости вкуснее

Компания британских дизайнеров «Michel / Fabian», изучая воздействие формы столовых приборов на вкус, изобрела новый прибор под названием «Goûte», который усиливает вкус десертов. Изобретатели предлагают называть его ложкой, хотя он больше похож на человеческий палец. Доктор Андреас Фабиан, один из изобретателей прибора, рассказал, что такая форма ложки элегантно обманывает органы чувств, заставляя мозг думать, что человек действительно ест пальцем. При таком способе джемы, кремы, мёд и прочие десерты действительно становятся вкуснее. Ложка-палец выпускается в двух вариантах: стеклянная за 36 долларов и деревянная за 24 доллара.

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-03-02-16-00-50/

Вопрос на сегодня:

А есть блюдо, без которого вы не представляете праздничный стол?

А теперь очередь подборочки. Сегодня Царское угощение: меню скоронации Николая II.

14 мая 1896 года в Успенском соборе состоялась последняя коронация императора в Российской империи — венчался на царство Николай II. На коронационный банкет в Москву пригласили 7000 гостей. Перед каждым приглашенным лежал свиток, перевязанный шелковой тесьмой, а в нем находилось выписанное вязью меню. Мы собрали меню с коронационного обеда и следующих торжественных приемов, сделанные по заказу знаменитых художников и больше похожие на картины.

Вот как описывает меню генерал Владимир Федорович Джунковский, бывший в то время адъютантом князя Сергея Александровича:

«Надо сказать о меню обеда, лежавшем перед каждым прибором. Меню исполнено по рисунку профессора В.М. Васнецова и представляет пергаментный свиток около 1/2 аршина длиною. В титуле славянской вязью вершкового размера изображена надпись: “Священное коронование на царство государя императора Николая Александровича и государыни императрицы Александры Федоровны”; под этой надписью — огромные вензеля их императорских величеств, увенчанные императорскими коронами.

Вензеля упираются в бордюр древнерусского узора, в который включена художественно написанная сцена: “Венчание Михаила Федоровича на царство”. Картина написана по оригиналу, хранящемуся в Оружейной палате; на заднем плане картины высятся главы Успенского собора. Под этой картиной, в орнаментах, — три двуглавых орла различных эпох прежнего времени, отпечатанные разными красками на разных фонах. В треугольнике, который образуется этими орлами и украшающими их заставками, напечатано древнерусским рукописным шрифтом самое меню, текст которого приблизительно расположен в таком порядке:

Суп: рассольник, борщок;

пирожки;

стерляди паровые;

барашек;

заливное из фазанов;

жаркое;

каплуны;

салат; спаржа;

сладкое: фрукты в вине, мороженое.

Под текстом меню — древнерусские заставки и, между прочим, фигура гусляра, и в этих заставках помещен славянскою вязью (заглавные буквы отпечатаны киноварью) следующий текст:

Слава Богу на небе

Слава! Государю нашему на сей земле

Слава! Его верным слугам

Слава! Именитым гостям Его

Слава! Чтобы правда была

На Руси краше солнца светла

Слава.

Текст “Славы” покоится на художественно исполненной картине, представляющей древнерусский обряд поднесения хлеба-соли боярами и народом царю. Хлеб-соль на блюде, покрытом полотенцем, с изображением государственного герба. Под рисунком, как бы поясняя его, напечатано подражание “Славы” в таком изложении:

А эту песню мы хлебу поем

Хлебу поем, хлебу честь

Воздаем. Слава. Старым людям

На угощение, добрым людям

На услышание, Слава

Слава во веки

Веков

Слава.

Текст этот включен в виньетку, на которой изображены две Жар-птицы из древнерусских заставок. В конце меню древнерусской рукописью изображено: 1896 года месяца 14-го мая. Меню в целом представляет художественную картину, в которой со всем блеском и яркостью вылилось огромное дарование и глубокое понимание русской старины В.М. Васнецовым».

После обеда 14 мая прошла череда других приемов.

Меню обеда в Александровском зале сословиям и другим представителям 19 мая 1896 года

Суп из черепахи. Пирожки. Рыба Соль. Раковый соус. Филе говядины с кореньями. Холодное из рябчиков и гусиной печенки. Жаркое: индейка и молодые цыплята. Салат. Цветная капуста и стручки. Горячий ананас с фруктами. Мороженое. Десерт.

Меню ужина на балу у московского генерал-губернатора 20 мая 1896 года, на торжествах коронации

Навар из рябчиков. Разные пирожки. Стерлядь по-итальянски. Жаркое из пулярки и дичь. Салат по-швейцарски. Мороженое с подливкой из малины.

Меню обеда 15 мая 1896 года

Суп из раков. Пирожки. Финляндская форель натуральная. Телятина с кореньями. Холодное заливное из куропаток. Жаркое: пулярки и маленькие цыплята. Салат. Артишоки с горошком. Горячее сладкое. Мороженое. Десерт.

Меню ужина 23 мая 1896 года

Бульон лукулловский. Пирожки разные. Холодное из рябчиков по-суворовски. Жаркое: крупные цыплята на вертеле. Салат. Цельная спаржа. Мороженое. Десерт.

Меню обеда Дипломатического корпуса в Георгиевском зале 25 мая 1896 года

Прозрачный суп из черепах. Крем из огурцов. Раки. Донская стерлядь в шампанском. Седло барашка с ранними овощами. Цыплята фаршированные с трюфелями. Суфле из фуа-гра. Пунш. Фазаны. Салат. Горох в английском стиле. Восточные ананасы. Клубника. Десерт.

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Легкого вам дня и прекрасного настроения!