В лабиринте доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, солнышки!

Сегодня, вроде, особых праздников нет, а вот завтра Международный женский день. С наступающим праздником девочки, девушки, женщины!

Предлагаю прочитать очень душевную, на мой взгляд Оду теткам. Автор Александра Матрусова.

Их называют тетками. Презрительно и иногда с жалостью. Обращают внимание на не всегда ровно лежащую на губах помаду, на усталое, словно сероватое лицо. На кульки и пакеты, которые не помещаются на обширных или слишком худых коленях. Они садятся в метро сразу, как только появляется возможность, и засыпают, едва поезд трогается. И молодые красавицы думают про себя: «Лишь бы не стать такой же теткой».

А они, эти тетки, так не думают. Они живут, трудятся, трудятся и трудятся. Они расцветают благодарной улыбкой, когда им кто-то уступает место. Они могут отчитать хулигана, когда мужчины сидят, потупившись, словно им нет дело до разгорающегося скандала. Они первые встанут, если в вагон зайдет беременная, и предложат ей сесть с заботой, какую можно обратить на близкого человека.

Их называют тетками. Они бывают разные. Участковые врачи и просто разные врачи из районных поликлиник. Социальные работники. Уставшие учителя (которых тоже презрительно называют училками). Продавцы и работницы заводов. Они могут посоветовать молодой маме, как правильно успокоить ребенка, и нарваться на раздражение и гнев.

У них натруженные руки с выступающими венами и нередко — варикозные вены. А они не переживают — они принимают свою жизнь такой, какая она есть.

Они иногда заглядывают в мою книгу или планшет, и я вижу, как они начинают читать вместе со мной. Тогда я стараюсь листать медленнее, чтобы они успевали читать.

Они могут ехать домой к мужу и подросшим детям, а иногда едут в пустую квартиру. Они становятся к плите, готовят ужин, кормят семью, убираются. Закладывают белье в стиральную машину и садятся к телевизору, чтобы немного передохнуть, и засыпают через несколько минут, потому что утром рано вставать.

Знаете, если посмотреть в их глаза с любовью, вы увидите там тех юных и прекрасных девушек, которыми они когда-то были. Они выбрали профессию, вышли или не вышли замуж, родили или не родили детей. Они добросовестно трудятся. Они вкладывают душу и сердце в работу и семью, и иногда души не хватает на общение помимо двух этих пунктов жизни. Они хотят, чтобы их семья была счастлива. На своем рабочем месте, в школе или поликлинике, они преображаются. У них горят глаза. Вместо тетки — профессионал. Правда, бывает, не хватает сил. И их все не хватает и не хватает: они все так же стараются, но увы. Круг обязанностей все больше, а они не могут сбросить с себя ни одну.

Они не умеют отдыхать. И даже стесняются. Стесняются признаться себе, что устали. Они не скажут: «Мне надо в отпуск, я хочу перевести дыхание». Они только скромно могут сказать: «Может, на дачу на денек выбраться». Они принесут на работу обед и разделят его с тем, кто будет поблизости. Они искренне будут переживать в случае любых нестроений в твоей жизни. Они очень будут надеяться, что у тебя будет муж и дети, — не потому, что так положено, а потому что очень хотят, чтобы ты была счастлива.

Они могут начать ворчать, а то и кричать на пустом месте. Они устали, а агрессия и раздражение так долго копились. Но когда им улыбаешься и в ответ на крик или возмущение благодаришь и просишь извинить, они неожиданно расцветают.

Знаете, они ведь не хотели стать тетками. Они много работали и работают. Они бежали марафон и продолжают бежать. Они не читали умных статей о том, как справляться со стрессом, поэтому едят тортики и шутят, что «хорошего человека должно быть много». Они знают толк в тортиках и умеют их печь. Конечно, они с удовольствием угощают своими тортиками. И домашними соленьями. И если вы попадете к ним домой, вряд ли вы уйдете без гостинца. В их сердце живет «блаженнее давать, нежели принимать», хотя они могут не знать этих слов.

Иногда я смотрю на них в метро — усталых, словно посеревших от вечного марафона, и мне кажется, что их ничего уже не радует. Но вот заходит улыбающийся малыш — и тетка первая предложит маме посадить его на ее место. Или, увидев, что я сгибаюсь от тяжести сумки, вдруг предложит: «Поставьте мне на колени, все же легче будет».

Они умеют улыбаться, знаете. Они умеют хохотать так, как не умеем хохотать мы, молодые. Они благодарны жизни и стараются не жаловаться.

Я люблю их, этих теток. Очень многое в нашем мире держится на них.

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"Приготовлено с любовью": Ганнибал Лектер рекламирует в Перми кафе-шаурму

В Перми открылось кафе, основным блюдом в котором является привычная для россиян шаурма. При этом стену заведения общественного питания украсил знаменитый каннибал Ганнибал Лектер, сообщает "АиФ Пермь".

Изображение известного героя фильма "Молчание ягнят" дополняет в кафе надпись "Еда, приготовленная с любовью". Автором такой картины стал известный местный художник Вячеслав Moff.

"Людей привлекают скандальные новости и что-то необычное, собственно, Лектера знают все, он каннибал, так и родилась идея создать резонанс за счет этого. Посетителям бояться нечего", - заявил совладелец кафе Илья Поспелов.

Несмотря на изображение Лектера, в общепите подают шаурму исключительно из свежей курицы. "Бояться нечего. Если вкусно, то люди будут приходить в наше кафе, и картинка им не помешает. Она была задумана не для того, чтобы вызвать аппетит, а просто как часть интерьера", - пояснил Поспелов.

Некоторых местных жителей возмутило появление в Перми такого кафе. "Я развернулась и ушла бы из этого заведения! И точно никогда не стала бы там есть!", "Интересно, на какую целевую аудиторию рассчитывали владельцы заведения? Хопкинс хоть и талантливый актер, но залепить на всю стену образ людоеда в заведении общепита — по-моему, это перебор", - пишут в соцсетях пользователи.

Источник: https://ruposters.ru/life/03-03-2017/gannibal-lektor-shaurma

Ученые доказали реальность мифических тварей на Земле

Американские ученые заявили, что им удалось доказать реальное существование десяти мифических существ. Так, по словам специалистов из Вашингтона, почти 12 тыс. лет назад Землю населяли хоббиты. Скелеты существ, рост которых не достигает и метра, были обнаружены в древних пещерах Индонезии.

Драконы, по данным авторов исследования, представляли реальную угрозу для австралийских аборигенов. В древних рукописях их описывают, как восьмиметровых существ, изо рта которых выделялась убийственная кислота.

Реальными ученые посчитали и кракена, который жил в Индийском океане, амазонок, чудовищ Сцилла и Харибда, живших в испанской акватории.

В топ реальных сказочных существ также попали лютоволки, значительно превышающие размеры нынешних волков. Кроме того, ученые призвали поверить в единорогов, грифонов, циклопов и Василиска.

Сообщается также, что ученые не исключают возможность расширения списка мифических тварей, которые человечество давно привыкло считать страшными фантазиями предков.

Так, ранее стало известно, что чудовищные легенды про упырей и вурдалаков также имеют свое подтверждение в животном мире: в диких местах планеты до сих пор обитают живые существа, предпочитающие питаться теплой кровью.

Источник: https://riafan.ru/645165-uchenye-nazvali-desyat-fantasticheskih-tvarei-naselyavshih-zemlyu

Вопрос на сегодня:

А в каком месяце в этом году вы идете в отпуск? Уже строите какие-то планы? А, может, уже где-то отдохнули? Где?

А теперь очередь подборочки. Сегодня поговорим о лабиринтах.

Скандинавские язычники верили, что пройдя лабиринт, можно справиться с трудностями, усилить защиту и обрести удачу. Для верующих он символизирует путь к Богу и способ искупления от грехов. Лабиринты строили в Древнем Египте, Древней Греции и в Римской империи. Журнал Smithsonian рассказывает, чем так привлекательны лабиринты в наши дни, и где найти интересный лабиринт для просветления или неспешной прогулки.

У некоторых людей слово «лабиринт» ассоциируется с Минотавром Дедала или с фильмом, в котором Дэвид Боуи сыграл короля гоблинов. Но настоящий лабиринт совсем не такой. В нём есть лишь один маршрут, и нет никаких неправильных поворотов. Настоящий лабиринт это не головоломка, это медитация.

Эти сложные однопутные цепи использовались задолго до летописной истории. Историки делят лабиринты на типы, исходя из их формы и временного периода. Все уникурсальные лабиринты имеют один вход и одну дорожку, ведущую к центру пространства, а затем обратно. Ещё лабиринты делятся на левосторонние и правосторонние, в зависимости от направления первого поворота.

Из истории лабиринтов

Изображения древних лабиринтов можно обнаружить в наскальных рисунках, петроглифах и других сложных надписях. Один из самых известных лабиринтов древнего мира был размещён в комплексе египетских пирамид, построенных в Хаваре во времена 12-й династии (1844-1797 до н. э.) по распоряжению фараона Аменемхета III. Находки, обнаруженные в ходе раскопок в Микенах, также говорят об эпохе построения лабиринтов в Древней Греции.

С ростом Римской империи классический круг деформировался в квадрат. Новый римский стиль лабиринта проявился в плитке с замысловатыми узорами, выложенной в банях, гробницах и жилищах. В девятом веке лабиринты вернули себе круглую форму, но цепь удлинилась. Пол Шартрского собора во Франции остаётся одним из самых знаменитых средневековых лабиринтов.

Так сложилось исторически, что хождение по лабиринтам связано с религиозными и магическими ритуалами. Их рассматривали как мини-паломничество или способ искупления грехов. Скандинавские язычники верили, что такой опыт поможет преодолеть трудности, усилить защиту и обрести удачу. В наши дни к хождению по лабиринтам прибегают для медитативных целей. Этот путь – весьма личный, каждый получает собственные впечатления от извилистой прогулки.

«Это нельзя предсказать, – говорит Дэвид Галлахер, исполнительный директор The Labyrinth Society. – Я не могу сказать заранее, на какие впечатления должен рассчитывать конкретный человек. Спросите любого, кто интересуется лабиринтами, и вы от всех получите разные ответы». Галлахер, связывающий свои прогулки с трансцендентными личными впечатлениями, признаёт, что они не для всех. Он говорит, что некоторые люди пройдут по ним, ничего не почувствовав. Но это всё часть тайны.

Если вы захотите отправиться в отпуск куда-нибудь, где есть лабиринт, можете воспользоваться базой данных о расположении лабиринтов по всему миру в The Labyrinth Society. В настоящее время в списке 4977 лабиринтов в 80 странах мира; предусмотрен поиск по местоположению и типу. О пяти интересных лабиринтах предлагаем узнать больше.

Шартрский собор (Шартр, Франция)

Лабиринт Шартрского собора. Фото: Сильвен Сонет (Sylvain Sonnet)

Лабиринт в Шартрском соборе датируется 1205 годом. Монахи использовали его для умозрения. В наши дни это один из самых известных лабиринтов в мире. Паломники до сих пор стекаются к нему со всего света. Но пройти по лабиринту в Шартрском соборе можно лишь по пятницам в течение лета, когда он не покрыт стульями для церковных служб. Его дорожка символизирует человеческий путь от греха к искуплению.

Старый Летний дворец (Пекин, Китай)

Туристы гуляют по лабиринту Старого Летнего дворца, Пекин, Китай. Фото: Диего Азубел (Diego Azubel)

Лабиринт находится в Императорских садах, неподалёку от развалин периода Цинской династии и дворца, построенного в 1709 году. Весь садово-дворцовый комплекс называется «Юаньминъюань», что означает «сады совершенной ясности». Парк, занимавший изначально почти 350 гектаров задумывался как частный сад для приятного времяпрепровождения китайских императоров. Но в 1860 году его разрушили англичане и французы, захватившие Пекин на исходе Второй опиумной войны. Они разграбили сад, затем стали его жечь в отместку за гибель заключённых. История сада звучит трагично, но уцелевшие парковые ансамбли и сохранившийся лабиринт совершенно уникальны.

Замок Дунур (Шотландия, Великобритания)

Каменный лабиринт. Фото: Эндрю Гатри (Andrew Guthrie)

Китай – не единственное место, где можно пройтись по лабиринту, созерцая руины. Ищите лабиринт возле полуразрушенного замка Дунур в Шотландии. Это крепость 13-го века и замок клана Кеннеди, в те времена контролировавшего большую часть юго-западной Шотландии. Каменный лабиринт расположен на побережье и обращён вниз к береговой линии, поэтому проходя маршрут, можно любоваться потрясающим видом на замок.

Лабиринт в городе Хогсбак (ЮАР)

Туристка проходит по одному из самых больших лабиринтов. Хогсбак, Южная Африка. Фото: Ким Лудбрук (Kim Ludbrook)

В горном массиве Аматола, в Южной Африке, укрылся один из длиннейших лабиринтов. Его продолжительность равняется примерно полутора километрам. Из лабиринта Край (The Edge) открывается потрясающий вид на лес и горы. А городок Хогсбак известен мечтательными пейзажами и стал излюбленным местом для целителей кристаллами, йогов и искателей духовного просветления – идеальное место для неспешной прогулки.

Монастырь Дамме (Дамме, Германия)

Лабиринт монастыря Дамме расположен среди деревьев. Фото: Corradox

Любители леса устремляются в лабиринт Дамме, где каменистый путь перемежается с деревьями в лесу. Аналогичный лабиринт есть у аббатства Мюнштершварцах в Баварии. Но особенность Дамме в том, что он укрыт в лесу, поэтому создаётся впечатление, что вы единственный человек во всей округе. Уединённость способствует медитативному настрою.

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!!!!