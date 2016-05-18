ЖизненноХудожественное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня особых праздников нет, поэтому сразу перехожу к новостям.

Челябинские дети раскрасили и выбросили с балкона 60 тысяч рублей

В городе Кыштым (Челябинская область) дети разрисовали и выбросили с балкона купюры на общую сумму 60 тысяч рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 7 марта, когда к семейной паре с детьми в гости пришли супруги с несовершеннолетними отпрысками. Через какое-то время хозяева дома обнаружили, что из тайника исчезли хранившиеся там 60 тысяч рублей. Они обратились в полицию.

В итоге выяснилось, что дети из обеих семей взяли пачку пятитысячных купюр. Сначала они их разрисовали, используя краски, а затем скинули с балкона. Деньги найти не удалось.

Как уточняет «Кыштымский рабочий», шести- и восьмилетние дети решили выбросить раскрашенные банкноты из опасений, что их накажут.

В мае 2016 года в этом же городе семилетний мальчик нашел в комоде 400 тысяч рублей, взял одну тысячу и потратил ее на еду. Затем «позаимствовал» еще стопку купюр, которые частично раздал детям, а частично выбросил в болото, поскольку испугался наказания. Когда его мать вернулась домой, то недосчиталась около 230 тысяч рублей. Какую-то сумму ей вернули.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/03/09/deti/?utm_source=lentatw&utm_medium=social&utm_campaign=chelyabinskie-deti-raskrasili-i-vybrosili

В Австралии появились "женские" светофоры

В Австралии появились "женские" светофоры. Как сообщает агентство Herald Sun, мужские силуэты превратились в женские после добавления к ним юбок. Такой эксперимент в рамках кампании по обеспечению гендерного равенства решили провести власти штата Виктория по предложению общественной организации "Фокусная группа будущего". Эксперимент продлится год, местом проведения стал Мельбурн, всего там установили десять подобных светофоров.

Нововведение вызвало бурные обсуждения. Как показывает устроенный газетой экспресс-опрос, 94 процента его участников заявили, что фигурки в юбках не вызывают у них положительных эмоций, а деньги, израсходованные на монтаж светофоров, можно было бы потратить более рационально. Большинство опрошенных женщин выразили мнение, что внедрять в умы идею равенства полов следует более серьезным образом, а размениваться на подобные мелочи не стоит.

Herald Sun напоминает, что Австралия - не первая страна с "женскими" светофорами: в Германии есть зеленые и красные человечки в платье и с косичками.

Источник: https://rg.ru/2017/03/08/vosmoe-marta-stalo-dlia-muzhchin-povodom-proiavit-kreativ.html

Вопрос на сегодня:

Есть ли сейчас в вашем доме что-то чужое? Что это? Как к вам попало?

(Например, тарелка, в которой приносили угощение, книга - взяли почитать... и т.д.)

А теперь очередь подборочки.

Кевин Дэниел (Kevin Daniel) - современный американский художник - реалист.

Интерес к живописи Кевин проявил еще в детстве, но он не думал, что его интерес перерастет в карьеру и станет настоящей страстью. Кевин вырос в США, в штате Миннесота. Окружающая природа, ковбои и коренные американцы Запада захватили художественное воображение Кевина и вдохновили его к живописи. Изучая работы классических художников, таких как Рембрандт, Ренуар и Моне, он стал поражен их вниманием к деталям, панорамным пейзажам и использованию цвета.Работы Кевина Дэниела пользуются большим спросом и находятся во многих художественных галереях искусств. Его универсальность в качестве художника принесла ему известность и национальные премии.

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Легкой недели!