БумажноПтичье доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Как обычно - в пятницу начну с праздников на сегодня и выходные.

Сегодня, 10 марта День архивов в России

11 марта

День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны

День работника органов наркоконтроля в России

И День сотрудников частных охранных агентств в России

12 марта Международный день планетариев

День работников геодезии и картографии в России

И День работника уголовно-исполнительной системы России

А теперь новости

Россияне назвали самых красивых соотечественниц

Россияне считают самой красивой соотечественницей телеведущую, актрису и победительницу конкурса "Мисс Вселенная" Оксану Федорову, а самой умной - спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к Международному женскому дню.



Валентину Матвиенко назвали самой умной 17% опрошенных. В тройку также вошли политик Ирина Хакамада и Екатерина II, набравшие по 10%. Также респонденты называли в числе самых умных представительниц слабого пола певицу Аллу Пугачеву, телеведущую Тину Канделаки (по 5%), Ксению Собчак, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову и математика Софью Ковалевскую (3%). По 2% получили глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова и Раиса Горбачева.



Самой красивой россиянкой респонденты назвали телеведущую Оксану Федорову (9%). На втором месте - певица София Ротару, набравшая 5%. Певицу Валерию считают самой красивой 4 % респондентов. Столько же опрошенных назвали самой красивой свою жену (девушку), маму или сестру.

Источник: http://www.askwoman.ru/news/?id=20575

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира, составленным журналом US News & World Report по девяти различным критериям. Об этом сообщает агентство ТАСС. Данный рейтинг оценивал 80 стран мира по уровню развития туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытости для бизнеса, общему уровеню жизни населения, историческому наследию, а также по силе и влиянию на мировой арене.



Лидером всего рейтинга оказалась Швейцария. На втором месте - Канада, а на третьей строчке - Великобритания. При этом по критерю силы и влияния Россия заняла второе место, обогнав Китай и уступив лишь США. После Соединенных Штатов "Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом", - цитирует ТАСС журнал US News & World Report, который составлял рейтинг.

По темпам роста экономики Россия оказалась на восьмой позиции. Лидером по этому показателю оказались Объединенные Арабские Эмираты, за которыми следуют Сингапур и Индия.

Источник: http://finam.info/blog/43070790021/Rossiya-zanyala-27-e-mesto-v-reytinge-luchshih-stran-mira?tmd=1

Вопрос на сегодня:

В эти выходные нужно обязательно сделать... Что?

А теперь очередь подборочки. Сегодня опять она про птиц. Мне кажется, что только те, кто восхищается живыми птицами, способны воплотить их в другом материале.

Колумбийская художница Диана Бельтран Эрерра создает потрясающих бумажных птицы, используя лишь цветную бумагу, клей и ножницы. Последние несколько лет Диана оживляет при помощи бумаги не только птиц, но и рыб,цветы и бабочек. А недавно число ее работ достигло отметки 100 штук.







Диана рассказала в интервью журналу Creative Review: «До того, как начать создавать птиц, я экспериментировала с геометрическими фигурами, чтобы понять, как можно перевести фигуру из плоскости в объемный вариант, потом я стала работать с новыми методиками и изображать то, что мне всегда нравилось – рыб, животных и фрукты».











«Когда я начала работать с фигурами птиц, я была в Хельсинки, и после создания целой серии из дерева для выставки, я вернулась к бумаге, и она оказала на меня расслабляющее действие. Именно в тот момент все началось и, когда я вернулась в Колумбию, я стала наблюдать за местными птицами и делать их наброски на бумаге».











Работа над каждой скульптурой начинается со своеобразного каркаса, который тоже делается из бумаги, и уже на этот каркас Диана аккуратно помещает вырезанные бумажные перья. Этот процесс может занять от 5 дней до 2 недель, все зависит от вида животного, чью скульптуру создает художница.







































Птицы выглядят практически как живые, а это достигается тщательным изучением фотографий, наблюдением за животными в дикой природе, беседами с орнитологами.











Диана действительно наслаждается своей работой, но она признается, что самая большая для нее награда – это та связь, которую она ощущает с природой через свое искусство.











«Самой любимой частью моей работы является поиск вдохновения в дикой природе. Я чувствую себя снова ребенком, который жаждет все узнавать и открывать. Я люблю ощущение удивления, мне нравится наслаждаться полученным опытом».

















Нашла тут

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня, замечательных выходных!!!