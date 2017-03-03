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Утро с АСТВ
БумажноПтичье доброутреннее с конкурсом)

БумажноПтичье доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Как обычно - в пятницу начну с праздников на сегодня и выходные.

Сегодня, 10 марта День архивов в России

11 марта 

День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны

День работника органов наркоконтроля в России

И День сотрудников частных охранных агентств в России

12 марта Международный день планетариев 

 День работников геодезии и картографии в России

И  День работника уголовно-исполнительной системы России

 

А теперь новости

Россияне назвали самых красивых соотечественниц

Россияне считают самой красивой соотечественницей телеведущую, актрису и победительницу конкурса "Мисс Вселенная" Оксану Федорову, а самой умной - спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к Международному женскому дню. 

Валентину Матвиенко назвали самой умной 17% опрошенных. В тройку также вошли политик Ирина Хакамада и Екатерина II, набравшие по 10%. Также респонденты называли в числе самых умных представительниц слабого пола певицу Аллу Пугачеву, телеведущую Тину Канделаки (по 5%), Ксению Собчак, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову и математика Софью Ковалевскую (3%). По 2% получили глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова и Раиса Горбачева. 

Самой красивой россиянкой респонденты назвали телеведущую Оксану Федорову (9%). На втором месте - певица София Ротару, набравшая 5%. Певицу Валерию считают самой красивой 4 % респондентов. Столько же опрошенных назвали самой красивой свою жену (девушку), маму или сестру. 

Источник: http://www.askwoman.ru/news/?id=20575

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира, составленным журналом US News & World Report по девяти различным критериям. Об этом сообщает агентство ТАСС. Данный рейтинг оценивал 80 стран мира по уровню развития туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытости для бизнеса, общему уровеню жизни населения, историческому наследию, а также по силе и влиянию на мировой арене. 

Лидером всего рейтинга оказалась Швейцария. На втором месте - Канада, а на третьей строчке - Великобритания. При этом по критерю силы и влияния Россия заняла второе место, обогнав Китай и уступив лишь США. После Соединенных Штатов "Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом", - цитирует ТАСС журнал US News & World Report, который составлял рейтинг.

По темпам роста экономики Россия оказалась на восьмой позиции. Лидером по этому показателю оказались Объединенные Арабские Эмираты, за которыми следуют Сингапур и Индия.

Источник: http://finam.info/blog/43070790021/Rossiya-zanyala-27-e-mesto-v-reytinge-luchshih-stran-mira?tmd=1

 

Вопрос на сегодня:

В эти выходные нужно обязательно сделать... Что?

 

А теперь очередь подборочки.  Сегодня опять она про птиц. Мне кажется, что только те, кто восхищается живыми птицами, способны воплотить их в другом материале.

Колумбийская художница Диана Бельтран Эрерра создает потрясающих бумажных птицы, используя лишь цветную бумагу, клей и ножницы. Последние несколько лет Диана оживляет при помощи бумаги не только птиц, но и рыб,цветы и бабочек. А недавно число ее работ достигло отметки 100 штук.

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Диана рассказала в интервью журналу Creative Review: «До того, как начать создавать птиц, я экспериментировала с геометрическими фигурами, чтобы понять, как можно перевести фигуру из плоскости в объемный вариант, потом я стала работать с новыми методиками и изображать то, что мне всегда нравилось – рыб, животных и фрукты».

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

«Когда я начала работать с фигурами птиц, я была в Хельсинки, и после создания целой серии из дерева для выставки, я вернулась к бумаге, и она оказала на меня расслабляющее действие. Именно в тот момент все началось и, когда я вернулась в Колумбию, я стала наблюдать за местными птицами и делать их наброски на бумаге».

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Работа над каждой скульптурой начинается со своеобразного каркаса, который тоже делается из бумаги, и уже на этот каркас Диана аккуратно помещает вырезанные бумажные перья. Этот процесс может занять от 5 дней до 2 недель, все зависит от вида животного, чью скульптуру создает художница.

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Птицы выглядят практически как живые, а это достигается тщательным изучением фотографий, наблюдением за животными в дикой природе, беседами с орнитологами.

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Диана действительно наслаждается своей работой, но она признается, что самая большая для нее награда – это та связь, которую она ощущает с природой через свое искусство.

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

«Самой любимой частью моей работы является поиск вдохновения в дикой природе. Я чувствую себя снова ребенком, который жаждет все узнавать и открывать. Я люблю ощущение удивления, мне нравится наслаждаться полученным опытом».

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Нашла тут

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня, замечательных выходных!!!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:50 +12
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:13 Отредактированно сегодня, в 07:14
Доброе всем утро, дорогие со-сайтники! Всех упомянутых с праздниками, очень их много, перечислять не буду
Главное - всех с пятницей!

Я в выходные буду стираться, мыться, готовить и валяться с кошками. Последний пункт обязателен, я по ним сильно скучаю...

Птицы - как живые. Бумага как раз тот материал, достаточно гибкий и яркий, который может передать оперение. Художнице аплодисменты

Подпись: мадам, вы сбиваете с темпа весь Петербург!
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+10
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 09:09 Отредактированно сегодня, в 09:10
НюНик_просто_Анна,

Весной дворник сбивал с ритма весь двор своей метлой, а летом под ритм бензокосы вообще фиг подстроишься.
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+8
багз-банни
Написано сегодня, в 09:18
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+5
Еще 3 комментария
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:19 Отредактированно сегодня, в 08:19
Доброе утро!
В выходные работаю.
Название: - "Гламурный дворник!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО.
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+10
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:38
Рыжова Светлана, я тоже работаю
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+7
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 18:12
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!
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+2
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 08:42
Всем привет! Про выходные после праздника...есть вариант провести в Просто квашино...
Ответить
+11
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 08:43
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+9
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:22
Ответить
+5
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 08:44
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+9
Ярославчик
Написано сегодня, в 08:49
Доброго утра, друзья.
Всех имеющих отношения к праздникам, с праздниками.
По поводу опроса, а в каком это году его составляли.
Татьяна Голикова давно уже не министр здравсоцразвития. Она председатель счетной палаты.
Странный опрос конечно.
На выходных запланирована рыбалка и выезд с друзьями на природу. Будем закрывать зимний сезон.
Какая художница молодец. Такие шедевры из бумаги делает.
Красота.
Название: гламурный дворник
Всем хорошего дня и отличных выходных.
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+10
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 09:03
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+6
багз-банни
Написано сегодня, в 08:55
Доброго всем утречка!

Всех причастных с праздниками!

Отдыхать буду воскресенье,понедельник.В воскресенье буду валяться,а в понедельник дела.
Птицы очень красивые!Как живые.
Название:"В поиске взлётно-посадочной полосы."
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+10
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 09:02
Ответить
+6
багз-банни
Написано сегодня, в 09:16
Татьяна Сергеева,
Ответить
+4
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 09:03 Отредактированно сегодня, в 09:04
Доброе утро! Великолепные работы
! Ощущение, что сейчас птичка встрепенется и улетит! Наслаждаюсь такой красотой!!! Спасибо за подборочку!!!
Анюта , с праздником!!! Отметь его праздничным валянием со своими любимцами как следует! И поправляйся уже!

В картинке не вижу ничего необычного - женщина всегда должна оставаться женщиной
!!!
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+7
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:45
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 20:07
lvista, спасибо, моя ласточка
не совсем мой праздник, но все равно приятно
Ответить
+3
_zima_
Написано сегодня, в 09:08
Доброе всем утро!
Птицы - просто прекрасны! Действительно, как живые.
На выходных - генеральная уборка.
Подпись: (обязательно петь) На лабутенах! Ах! С метелкою в руках!
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+8
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 16:49
Ответить
+1
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 09:29
Доброе утро! Всех причастных к праздникам, поздравляю, счастья-радости желаю!

На выходных нужно как следует отдохнуть.
Подборочка очень понравилась! Птички как живые.

К картинке
картинка.

Всем самой быстрой пятнички, и замечательных выходных!
Ответить
+9
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 14:36
Татьяна Сергеева, спасибо большое
Танюша, взаимно!
Ответить
+4
Olga_23
Написано сегодня, в 10:25
Доброго всем утречка!
Всех причастных к вышеперечисленным праздникам - поздравляю!!!

Птички просто необычайно реалистичные! Аплодирую стоя художнице, её таланту и усидчивости!


На выходных надо сделать много: после праздников привести себя и квартиру в порядок))))
Подпись к картинке:
"Я была на веселе и летала на метле,
Приземлилась где попало и к метро я поскакала"
Всем отличного настроения и продуктивного трудового дня!
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+7
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:49
Ответить
+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 16:54
Olga_23, с победой дня! Танцы ниже)
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 20:23
Olga_23, с победой дня!!! Уррраааа!
Ответить
+2
Еще 1 комментарий
Nektos
Написано сегодня, в 12:15
Всем доброго денька!!!
Всех имеющих отношение к праздникам поздравляю с праздниками!!!
Подборка великолепная! Как живые птицы, очень красиво!
В выходные нужно приготовиться в рабочей неделе.
Подпись к картинке: погода нелетная, пройдусь пешком!
Ответить
+4
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:49
Ответить
+4
Nektos
Написано сегодня, в 13:06
Татьяна Сергеева, спасибо Танечка!
Ответить
+3
Nektos
Написано сегодня, в 13:11
Танюша это тебе на каждый день
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 16:49
Nektos, спасибо)))
Ответить
+1
karsa
Написано сегодня, в 13:16
Всем доброго денька
Всех причастных- с праздниками, а особенно мою любимую Нюточку Анютик, выздоравливай скорее, мы тебя любим! Подборочка яркая, но как - то не для меня бумажные птицы, как и бумажные цветы. В выходные буду... работать:) И еще обязательно навещу свои родные сердечки- жду вечером северные сюрпризки, надо будет одарить адресатов:) Подпись: Вот стою, думаю- подмести или все-таки улететь? Всем хороших выходных!
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+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 16:50
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 20:05
karsa, подпись -
спасибо за добрые пожелания
Ответить
+1
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 13:56
Доброго дня! Всех причастных с сегодняшними праздниками! Птицы шедевриальны! Вот что значит растут у людей руки с правильных мест, чтобы создавать такую красоту! На выходные планирую прогулку с семьей, возможно это будет поход в парк или в бассейн, еще пока не решили.) Всем легкой пятницы и чумавых выходных!))
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+5
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 16:51
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+2
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 16:54
Победитель дня сегодня Olga_23! А победитель недели - VLадимир! Танцуют все!
Ответить
+3
Olga_23
Написано сегодня, в 17:02
Татьяна Сергеева, тада-да-тада-да-та! Тада-да-тада-да-та!
Ответить
+3
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 18:13
Olga_23, ПОЗДРАВЛЯЮЮЮЮ!!!
Ответить
+3
Olga_23
Написано сегодня, в 18:46
Ответить
+2
Еще 3 комментария
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 20:26 Отредактированно сегодня, в 20:27
Володя , с победой недели!!!
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+1
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СамоцветноеПтичье доброутреннее с конкурсом)
СамоцветноеПтичье доброутреннее с конкурсом)
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