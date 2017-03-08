ПтичьеАрхитектурное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро всем!

Сегодня Международный день рек

Еще Международный день числа «Пи»

И День православной книги

А теперь новости.

Чак Норрис анонсировал выпуск мобильной игры о себе

Легендарный актер и мастер боевых искусств Чак Норрис анонсировал выход мобильной игры, главным героем которой будет он сам. Nonstop Chuck Norris - динамичный ролевой экшен, в котором Чаку Норрису предстоит дать отпор бесконечным волнам противников.

Управление в игре осуществляется с помощью одного пальца. Игроки могут сокрушать своих врагов и прокачивать героя.

"Мы хотим, чтобы это была игра, в которую сможет играть кто угодно и где угодно. Чтобы этого достичь, мы добавили возможность играть без Интернет-соединения. Прямо как Чак Норрис, который продолжает бороться даже тогда, когда игроки выключают свои телефоны", - заявил Клаас Керстинг, исполнительный директор flaregames, которая выпустит игру.

Источник: http://zn.ua/TECHNOLOGIES/chak-norris-anonsiroval-vypusk-mobilnoy-igry-o-sebe-241779_.html

Ученые выяснили, сколько нужно денег для счастья

Американские психологи в ходе длительного эксперимента выяснили сумму денег, которая делает человека счастливым. Эксперимент длился более полувека.

Обнаружилось, что в среднем россиянину нужно в четыре раза меньше, чем американцу.

Ученые проводили опросы раз в десятилетие и обнаружили, что уровень удовлетворения жизнью остается примерно на одном уровне, несмотря на растущее благосостояние людей. Так была выдвинута гипотеза, что ощущение счастья не связано напрямую с количеством денег.

Исследователи назвали и полученные актуальные для сегодняшнего цифры. Так, среднего американца "осчастливят" 6000 долларов в месяц. Это примерно 360 тысяч рублей.

Россиянину же для счастья в среднем нужно 90 тысяч рублей, или 1500 долларов.

Источник: http://ren.tv/novosti/2017-03-13/uchenye-vyyasnili-skolko-nuzhno-deneg-dlya-schastya

Вопрос на сегодня:

А вы играете в игры по телефону? Если да, то в какие?

А теперь очередь подборочки:

Если мы думаем, что только люди могут строить дома, то ошибаемся. Каждое живое существо имеет свой дом, может даже небольшой и странный. Вам, наверное приходилось видеть эти дома и удивляться не только тому, где они находятся, но и как искусно построены. У каждого животного свой выбор места и постройки своего жилища и многие к этому относятся очень ответственно. Пожалуй, самыми сообразительными строителями своих домов среди животного миря являются птицы. Давайте, узнаем о птицах "строителях" и посмотрим на их "дома - гнезда".



Ткач

Строительством гнезда занимается самец. Он выбирает веточку - основу для будущего гнезда, самую тоненькую и иногда над водой. Зеленые травинки он обматывает вокруг ветки и с помощью лапок и клюва, на лету завязывает узелки. Основа для гнезда готова. Материал ткач подбирает самым тщательным образом. Он не берет оторванные и сухие веточки, а находит и отрывает нужный ему листик. Главный критерий строительного материала зеленый узкий листик длиною 25 - 30 см. Ведь зеленый свежий лист прочнее и очень хорошо заплетается. Гнездо получается овальной вытянутой формы. Оно очень прочное, и ему не страшен ни дождь ни ветер. Строительство гнезда является необычной формой привлечения самки. Самка выбирает самую качественную и хорошо оформленную работу. После того как гнездо заселено, ткач покидает его и начинает мастерить новое.









Шалашник

Для начала самец-строитель вычищает выбранную территорию от мусора, не нужных веточек и листьев. Затем он собирает и сплетает веточки и травинки в виде красивого тоннеля. Но основные усилия шалашник тратит на украшение и декор свитого гнездышка. Интересным и необычным является то, что самки шалашника предпочитают синий и голубой цвета. Самцы по всей округе ищут вещички таких оттенков. Украшением может послужить все, даже мусор: колпачки, бумажки, веревочки. Иногда используются камушки, цветы, ракушки и прочие детали, которые могут удачно вписаться в дизайн построенного шалаша.







Красный овенберд или рыжий печник

Строительством занимаются и самка, и самец, поскольку построить такую крепость одному очень тяжело. Они строят многоэтажные домики из глины и веток. За время сооружения гнезда переносится и используется 3,5 - 5,5 кг глиняной массы. Каша из размягченной глины и волокон растений, засыхая, образует прочные и тяжелые стены. Несколько месяцев кропотливого труда приносят свои плоды - гнездо сохраняет тепло, оберегает от дождя, холода и хищников.





Монтесума Оропендола

Вот такие "домики" строит монтесума оропендола. Они вьют мелкие многочисленные маленькие гнезда из вьющейся лозы винограда, так как обычно живут колониями по 30 - 40 особей, где на всех самок приходится один самец. Он и является основателем мини-клана и производителем потомства.





Ласточки

Эти ласточки в Индии строят гнезда слоями на берегах рек. Они скрепляют травы собственной вязкой слюной. Эти гнезда считаются лакомством. Собирают их после того, как птички выведут потомство, а оно подрастет. Происходит это примерно осенью.





Несколько оригинальных домиков-гнезд







Кроме этих птиц есть еще много других, которые строят оригинальные "домики-гнезда". А мне хочется показать еще чудо - гнезда, которые находятся в неожиданных местах. Например, даже старая лампа может послужить гнездом.



















Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!